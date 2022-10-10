Захарова высмеяла желание Зеленского выступить на встрече G7

Спикер МИД Мария Захарова шуткой прокомментировала планы украинского президента Зеленского выступить на встрече G7

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новым номером планы Владимира Зеленского выступить на срочной встрече G7.

В своем Telegram-канале она написала, что Зеленский заявил, что договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней.

«С новым номером», – сыронизировала Захарова.

Ранее Зеленский договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней, чтобы усилить давление на РФ и помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

Напомним, в понедельник были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.

После взрывов пропало электричество, нет света и воды во Львове, Киеве, Харькове и других городах.

В Киеве остановили движение поездов метро, все подземные станции работают как укрытия, поврежден стеклянный пешеходный мост.

Владимир Зеленский заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет. По его словам, в результате ударов есть погибшие и раненые. Количество пострадавших не называет.