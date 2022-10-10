Глава Чечни Кадыров после ракетных ударов по Украине выразил удовлетворение проведением СВО

Проведение в ходе спецоперации обстрелов критической инфраструктуры украинской столицы и таких же объектов в других городах соответствует представлениям о проведении таких операций, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский начал жаловаться на прилеты по Киеву и другим городам. Глава Чечни указал, что украинская сторона вела обстрелы по республикам Донбасса на протяжении многих лет.

«А как ты, лох Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?» – обратился Кадыров к президенту Украины.

Он напомнил Зеленскому о предупреждениях, что «Россия по-настоящему еще и не начинала», и призвал перестать жаловаться и сбежать с Украины в сторону Запада.

Напомним, власти Киева подтвердили сообщения о взрывах в украинской столице. Один взрыв произошел на улице, где расположен офис президента Украины и здание Службы безопасности Украины.

Украинские СМИ сообщали, что в результате взрывов в Киеве погибли люди, также взрывы зафиксированы в Житомирской и Киевской областях, в Днепре и Хмельницком, Львовской области.