Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов предупредил о провокациях Вооруженных сил Украины на ряде ГЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под руководством западных кураторов готовят провокации на Кременчугской, Среднеднепровской и Днепровской ГЭС и будут пытаться использовать сухую погоду для активных действий, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как сообщил Рогов в своем Telegram-канале, режим в Киеве под руководством своих западных кураторов уже свыше трех недель прорабатывает провокацию в отношении Кременчугской, Среднеднепровской и Днепровской ГЭС.

Он также отметил, что, учитывая, что на линии боевого соприкосновения (ЛБС) отмечается активизация боевых действий, концентрация сил противника и большое количество иностранных наемников, то велика вероятность, что враг попытается пойти в контрнаступление. «Тем более, что на дворе последние ясные деньки, впереди распутица и время у них поджимает», – добавил Рогов.

При этом он обратил внимание на то, что именно предстоящая неделя может быть непростой, поскольку враг любит устраивать провокации под определенные даты и праздники. Например, отметил Рогов, Днепровская ГЭС 10 октября будет отмечать 90-летие со дня запуска, а 14 октября – День Освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, Покрова Пресвятой Богородицы и День запорожского казачества.

Рогов обратился к командованию Вооруженных сил России и к жителям Запорожской области с просьбой усилить бдительность как на Запорожской ЛБС, так и на всей территории Запорожской области.

В прошлую среду Рогов предупредил, что киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС. По имеющихся у него данным, американские и британские кураторы силовых структур киевской власти уже запросили результаты учений, которые проходили в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды. Он сообщил, что, по подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час.

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