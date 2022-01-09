Саратовского экс-полицейского приговорили за изнасилование

Москва исключила уступки в диалоге с США по гарантиям безопасности

Высока вероятность того, что в Женеве Россия столкнется с нежеланием США и НАТО реально воспринять позицию Москвы, но давлению она не поддастся и на уступки не пойдет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Высока вероятность того, что мы в поиске точек соприкосновения столкнемся с нежеланием наших коллег из США и НАТО реально воспринимать то, что нам требуется. Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», – передает РИА «Новости» его слова.

Рябков отметил, что «это полностью исключено», так как «означало бы действовать против собственных интересов, против интересов нашей безопасности».

По словам дипломата, Москва сожалеет, что США продолжают настаивать на односторонних уступках со стороны России и вместо конструктива предпочитают спекуляции.

Он подчеркнул, что это не может быть основой для продуктивной дискуссии по гарантиям безопасности. По его словам, Россия главной задачей в Женеве ставит обсуждение нерасширения НАТО и непоявления ударных вооружений вблизи своих границ.

«Все это в правовой форме. К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг. Мы неоднократно реагировали на такую постановку вопроса, причем на всех уровнях, и здесь не может быть основы ни для какой не то что договоренности, а даже продуктивной дискуссии», – резюмировал Рябков.

Ранее представитель администрации США высокого ранга заявил, что в последние десятилетия «главная угроза европейской безопасности» исходит от России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Россия якобы угрожает создать новый прецедент на территории Европы, стремится бросить вызов «фундаментальным правилам, лежащим в основе мирового порядка», самой международной системе, принудить «демократические страны» потерпеть поражение.

Напомним, на следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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