В Apple анонсировали выход фильма об Одри Хепберн

Компания Apple для своего собственного стриминга Apple TV+ снимет фильм об актрисе Одри Хепберн, которая сыграла в фильмах «Завтрак у Тиффани» и «Римские каникулы».

По информации THR, режиссером ленты стал Лука Гуаданьино, известный своим фильмом «Назови меня своим именем». Главную роль в картине получила актриса Руни Мара, известная по триллеру «Девушка с татуировкой дракона» с Дэниелом Крейгом и по драме «Лев» с Девом Пателем, сообщает «Ридус».

Над сценарием к фильму будет Майкл Митник, ответственный за текст «Войны токов» с Бенедиктом Камбербэтчем.

Детали сюжета, как и дата релиза будущего фильма пока держатся в секрете.

Ранее сообщалось, что британский актер Бенедикт Камбербэтч исполнит роль экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в сериале HBO «Лондонград».