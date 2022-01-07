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Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко и Пашиняном
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Российский лидер Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры.
«Лукашенко поговорил по телефону с Пашиняном и Путиным», – сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что лидеры обсудили актуальные вопросы международной повестки, двусторонние отношения и события в Казахстане. Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является «недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне».
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин в четверг и пятницу провел ряд телефонных разговоров с коллегами из других стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении, передает РИА «Новости».
«Обсуждалась обстановка в Казахстане и совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка, а также безопасности граждан Казахстана», – сказал Песков.
Наряду с этим министр обороны России Сергей Шойгу с момента начала выполнения операции миротворческих сил ОДКБ в постоянном режиме докладывает Путину о ходе переброски миротворческих сил в Казахстан и выполнении поставленных задач, добавил он.
Ранее сообщалось, что Путин и Пашинян в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Казахстане.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уточнил, что Путин и Пашинян не обсуждали возможность увеличения контингента миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.
Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в «преодолении террористической угрозы» и «внешней агрессии» в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.
В ночь на четверг премьер Армении Никол Пашинян, возглавляющий в настоящее время Совет коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Позднее заявление Пашиняна появилось на сайте Кремля.
Лукашенко: Казахстан отдать нельзя
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Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, почему распорядился отправить военных республики в Казахстан для урегулирования ситуации.
«Мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Даже наши журналисты прямо сказали, что ну нельзя его отдать, и все. Потому что это будет такой подарок, как Украина для Америки и НАТО, так и там», – заявил Лукашенко в ролике, опубликованном телеграм-каналом «Пул Первого».
Он объяснил, что именно по этой причине было принято решение о вводе Белоруссией миротворческих сил в Казахстан.
«Наша рота – миротворческая, та, что и должна работать в таких условиях. Тренировок было достаточно. Я это к тому говорю, что наши «оппы» (оппозиционеры – прим. ВЗГЛЯД) разразились гвалтом. Почему они гвалтуют? Ну референдум же, им за что-то зацепиться, лягнуть президента, прежде всего меня, потому что мне же принимать решение», – указал он.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Между тем в Алма-Ате обстановка продолжает накаляться: на площади Республики военные начали вести огонь против вооруженных зачинщиков беспорядков, а в магазинах города заканчиваются продукты.
Лукашенко посоветовал протестующим в Казахстане встать на колени и извиниться перед военными
Участникам протестов в Казахстане необходимо вести переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Однако перед этим, по мнению Лукашенко, протестующим следует стать на колени, извиниться перед военными.
«Я хочу просто обратиться от белорусов к этим (их бандитами кто-то называет, разные там люди) протестующим. Я бы им просто сказал, что ну, пошумели, покричали, хватит. Хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли. А с президентом Токаевым можно договориться. Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться. Очень умный, образованный человек», – приводит слова Лукашенко БелТа.
Белорусский лидер подчеркнул, что жителям Казахстана нужно понять: это их страна, и другой у них не будет. «Перевернуть страну – дорого потом ее будет восстанавливать. И там противоречия между кланами, группами дай бог какие, еще надо будет договориться», – указал он.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
«Надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым (он приглашает всех, кто желает) для переговоров и выстраивания своего государства», – добавил президент Белоруссии.
Он отметил, что ситуация в Казахстане поучительна и для Белоруссии.
«Мы теперь поняли, что могло бы быть с нами. И дело даже не в том, что мы мирные белорусы. Дело не в этом. Не белорусы бы решали вопросы в Белоруссии», – заключил Лукашенко.
Протестующие в Алма-Ате обезглавили тела двоих сотрудников полиции, всего погибло 13 силовиков. До этого стало известно, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.
Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов во время Великой Отечественной
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Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о геноциде белорусов во время Великой Отечественной, сообщила пресс-служба главы государства.
«Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «О геноциде белорусского народа», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Закон предусматривает юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом подразумеваются все советские граждане, проживавшие в БССР в эти годы.
«Одновременно устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, посредством размещения соответствующей информации в СМИ либо в интернете», – указали в пресс-службе.
В октябре белорусские власти установили более 400 еще живых эсэсовцев, причастных к геноциду жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны.
11 июля генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить экс-президента Валдаса Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Минск считает, что Адамкус может быть причастен к чудовищным преступлениям нацистов на территории Белоруссии.
Лукашенко назвал отрезвляющим направление в Казахстан сил ОДКБ
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Направление в Казахстан сил ОДКБ действует отрезвляюще на тех, «кто решил там погреть руки», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Идет противостояние. Я подозреваю, что все там уже идет на спад. Потому что направление туда нашего контингента вместе с Россией, подключатся и другие государства ОДКБ, все-таки отрезвляюще действует на тех, кто решил там погреть руки», – цитирует БелТА президента.
По его словам, белорусские миротворцы в составе контингента ОДКБ прибыли в Казахстан не для того, чтобы воевать. Лукашенко отметил, что за факт направления Беларуссией в Казахстан миротворцев схватились беглые за границей и пытаются на этом раскачать народ. «Что, вот, видите, мы чуть ли не воюем за Казахстан», – заметил глава государства.
«Мы не воюем ни за кого. Там всего лишь одна рота наших военнослужащих-миротворцев. Это миротворческие силы. Мы проинформировали ООН, что мы будем помогать наладить мир. Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы – люди мирные. И наши военнослужащие также мирные люди. Мы пришли туда для того, чтобы помочь им», – подчеркнул белорусский лидер.
Он отметил, что в Казахстане уже погибло много людей и с одной, и с другой стороны: «Там отрезают голову полицейским, омоновцам и военнослужащим. Значит, уже черты террористических организаций, которые засветились и в Афганистане, и в Сирии, и в Ираке».
«Сейчас надо остановить братоубийственную войну. Этим мы и занимаемся», – подчеркнул белорусский лидер.
Также Лукашенко заявил, что в 2022 году взял более жесткий курс на сохранение суверенитета и укрепление связей с братскими странами.
«Должен вам сказать, что этот год будет непростым, мир изменится серьезнейшим образом. Мир изменится в плане объединения народов и государств в союзы. Таким государствам, как мы, в одиночку не просто будет трудно выжить, – будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством, – сказал он.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Позже в Казахстан прибыли белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ. В пятницу в Минобороны сообщили о готовности основных сил российских миротворцев ОДКБ к вылету в Казахстан. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Белоруссия объявила о высылке сотрудника консульства Польши
Работники генконсульства Польши в Бресте организовали попытку побега подозреваемого в смертельной аварии польского гражданина, сотрудника консульства, которого заподозрили в организации, высылают из Белоруссии, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
«В министерство иностранных дел вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии. Причина вызова в том, что мы столкнулись с совершенно вопиющим случаем», – цитирует пресс-секретаря БелТА.
Он добавил, что сотрудники генконсульства Польши в Бресте попытались организовать побег из Белоруссии подозреваемого в смертельной аварии гражданина Польши.
Глаз подчеркнул, что сотрудники консульства делали это осознанно, и «понимая и обоснованность ограничений на выезд для подозреваемого, и то, что в результате ДТП два человека погибли»
В МИД Белоруссии выразили надежду, что это – единичный случай, не характеризующий МИД Польши в целом.
«Вместе с тем мы не видим возможности для продолжения работы данного консульского сотрудника на территории Беларуси. Об инциденте мы проинформируем наших зарубежных партнеров. Рассчитываем, что нашими польскими коллегами будут сделаны соответствующие выводы», – заключил Глаз.
Сама авария произошла в Ивацевичском районе вечером 30 декабря.
Согласно данным следствия, 22-летний гражданин Польши, управляя автопоездом, двигался по трассе «Брест-Минск-Граница РФ». При перестроении автопоезда в левую крайнюю полосу движения произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Lada Granta под управлением 29-летней жительницы Жабинки.
Находившиеся в легковушке 31-летняя и 35-летняя жительницы Бреста погибли на месте.
Оскорбившего Лукашенко мужчину приговорили в Минске
Суд в Минске приговорил мужчину к полутора годам колонии за нарушение общественного порядка и оскорбление президента Белоруссии в социальной сети, сообщила генпрокуратуры.
«Прокуратура Заводского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее несудимого Н., которому инкриминированы: активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятия; публичное оскорбление президента Республики Беларусь», – говорится в сообщении белорусского ведомства.
По информации ведомства, в августе 2020 года обвиняемый блокировал движение транспорта, игнорировал законные требования правоохранителей. Кроме того, он разместил в Instagram видеозапись, в которой содержались «оскорбительные для главы государства высказывания».
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
Ранее Витебский областной суд приговорил жителя Полоцкого района к пяти годам колонии по обвинению в угрозе насилия в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и разжигании социальной вражды.
Макрон анонсировал новые переговоры с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что планирует провести новые телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время.
«Франция продолжает обмен мнениями с Россией. У меня уже было две весьма продолжительных телеконференции с президентом России Владимиром Путиным в последние недели и в ближайшие дни предстоят новые переговоры», – отметил французский лидер на пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в связи с началом председательства Франции в Совете Евросоюза, передает ТАСС.
Напомним, что в декабре Владимир Путин обсудил по телефону с Эммануэлем Макроном урегулирование внутриукраинского конфликта, нежелание Киева выполнять минские договоренности.
Лукашенко объяснил захват аэропортов в Казахстане попыткой заблокировать доставку войск ОДКБ
Захват казахстанских аэропортов экстремистами проводился для того, чтобы не допустить переброски военных ОДКБ в страну, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Там все, что можно было спалить, спалили, захватили аэропорт, притом целенаправленно. И в Алматы, и в Нур-Султане была попытка захватить аэропорт. Целенаправленно. Потому что понимали, что туда будут переброшены вооруженные силы, прежде всего России и [других] стран ОДКБ», – приводит слова Лукашенко БелТА.
Радикалы намеревались взять под контроль воздушные гавани, чтобы там нельзя было приземлиться, указал он.
Ранее Лукашенко пояснял, что распорядился отправить белорусских военных в Казахстан, поскольку «Казахстан отдать нельзя».
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему казахстанскому руководству понадобилась помощь ОДКБ, и какие задачи будут у российских десантников в Казахстане.
На границе Белоруссии со странами ЕС застряли больше 1,5 тыс. фур
Количество грузовиков на границе Белоруссии со странами ЕС увеличивается, очереди на въезд в Польшу, Литву и Латвию ожидают около 1,6 тыс. фур, сообщили в госпогранкомитете Белоруссии.
«Количество грузовиков на границе с Литвой и Польшей продолжает расти», – говорится в сообщении госпогранкомитета в Telegram-канале.
По информации ведомства, в направлении Литвы очереди на оформление ожидают 1250 грузовиков, в сторону Польши – 280, в Латвию – 50.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии заявлял, что сопредельные страны ЕС не выполняют в полной мере договоренности по пропуску через границу транспортных средств, из-за чего перед белорусскими пунктами пропуска скапливаются выезжающие из страны грузовики.
До этого в ведомстве сообщали, что на границе со странами ЕС скопилось около 500 грузовиков.
Белорусские миротворцы ОДКБ прибыли в Казахстан
Белорусские военнослужащие миротворческого контингента ОДКБ прибыли в Казахстан, сообщил телеканал «Мир-24».
«В Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Подразделения доставили на пяти самолетах Ил-76 в составе витебских бойцов-десантников», – приводит текст сообщения телеканала ТАСС.
Как сообщается, самолеты доставили бойцов миротворческой роты из состава 103-й воздушно-десантной витебской бригады сил специальных операций.
«Данное подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач. <…> По результатам состоявшегося разговора с [и. о.] министра обороны Республики Казахстан [Муратом Бектановым] мы видим их полную решимость к наведению порядка и недопущению нарушения конституционного строя», – сказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые погромы. В ходе массовых беспорядков в Казахстане погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей республики, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, были перекрыты железные и автомобильные дороги.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.
В четверг российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что в случае нападения вооруженных банд у коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
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Путин поручил привлекать переболевших COVID-19 к прохождению диспансеризации
Президент России Владимир Путин поручил провести информационную кампанию для переболевших ковидом россиян, чтобы привлечь их к прохождению углубленной диспансеризации.
«Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести информационную кампанию в целях привлечения граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), к прохождению углубленной диспансеризации в медицинских организациях субъектов России», – говорится в поручении по итогам пресс-конференции Путина, опубликованной на сайте Кремля.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 марта 2022 года. Ответственными за исполнение президент назначил министра здравоохранения Михаила Мурашко и руководителей регионов.
Ранее минздрав включил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. К приоритету 1-го уровня для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции относятся лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, а также граждане, проживающие в городах с численностью 1 млн человек и более. Вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной инфекции проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.
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Путин посетил рождественское богослужение в церкви Ново-Огарево
Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа – домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Путин пришел на богослужение один, в костюме со светлой рубашкой, но без галстука. Остановившись перед образами, глава государства несколько раз перекрестился под звуки молитвы. Через некоторое время он поставил свечу перед иконой Рождества Христова, передает ТАСС.
Каменная церковь на этом месте была возведена в 1765 году, в последующие годы перестраивалась, а в 1932 году была закрыта и затем – без верхнего купола и колокольни – приспособлена под жилое помещение. В 2004 году храм был отреставрирован и стал домовой церковью президентской резиденции. Так как историческая церковь из-за своего месторасположения не может принять всех желающих, за пределами резиденции в селе Усово в 2000-х годах был построен и новый Спасский храм.
Села Огарево и Усово возникли в середине XV века и фактически слились к концу XVII века. После этого в документах они периодически фигурируют под названием «Спасское» – по наименованию деревянной церкви Спаса Нерукотворного Образа 1627 года постройки. Под этим же именем был освящен и возведенный на данном месте в 1765 году каменный храм.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл планы президента России на Рождество. Как правило, Рождество Путин встречает за пределами Москвы, в отличие от Пасхи, которую он обычно отмечает в храме Христа Спасителя.
В 2021 году глава государства был на рождественском богослужении в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом и подарил храму икону «Господь Вседержитель». В 2012, 2019 и 2020 Путин посещал рождественское богослужение в Спасо-Преображенском соборе Петербурга. При этом он передал собору икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.
В 2018 году в рождественскую ночь Путин присутствовал в Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. В этой церкви был крещен его отец. После службы Путин преподнес в дар храму двухрядную икону середины XIX века с изображениями Рождества Пресвятой Богородицы, Воскресения Христова, святых пророка Илии, Анны Пророчицы, Симеона, архангела Михаила, Космы и других почитаемых Церковью.
В 2017 году глава государства прибыл на рождественское богослужение в Свято-Юрьев монастырь в Великом Новгороде. А в ночь с 6 на 7 января в 2016 году Путин посетил богослужение в храме в селе Тургиново Тверской области. До этого два года Путин приезжал на рождественские службы в церкви близ Сочи: храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, возведенный возле Олимпийского парка, и трехпрестольный храм в честь икон Божией Матери Песчанской и Владимирской в Троице-Георгиевском монастыре в селе Лесное Адлерского района.
Президент также бывал на Рождество в церкви во имя святых мучеников Александра и Антонины Римских в селе Селище Костромской области, в Сретенской церкви в поселке Соломенное в Карелии, в Прокопьевском соборе в Великом Устюге и в Ново-Иерусалимском мужском монастыре. В 2006 году Путин встречал праздник в одной из церквей Якутска, где в это время стоял 50-градусный мороз. В столице глава государства отмечал Рождество в 2001 году – в храме Христа Спасителя, и в 2000 году, когда, будучи еще исполняющим обязанности президента России, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.
Путин поручил подготовить предложения по предотвращению издевательств над осужденными
Президент Владимир Путин поручил министерству юстиции и Генеральной прокуратуре России подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях.
«Минюсту России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства РФ и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы», – говорится в поручении по итогам пресс-конференции Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Оба ведомства должны предоставить свои предложения в докладе до 1 июня.
Ответственными за выполнение поручения назначены министр юстиции Константин Чуйченко и генпрокурор Игорь Краснов.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об освобождении с должности главы ФСИН Александра Калашникова и назначении на его место Аркадия Гостева.
Напомним, в Сети были опубликованы видео с издевательствами якобы над заключенным, который содержался в тюремной больнице. Следователи возбудили четыре уголовных дела после сообщений о пытках в саратовской колонии.
До этого региональное СУ СК возбуждало дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Уголовные дела передали в центральный аппарат Следственного комитета.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призывал дождаться результатов расследования по саратовской колонии, также он сообщил, что Владимиру Путину доложили о случаях пыток в местах заключения.
Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников уволил четырех сотрудников Саратовского УФСИН после сообщений о насилии в отношении заключенных в саратовской колонии.
После стало известно, что из УФСИН по Саратовской области после истязаний заключенных были уволены 18 сотрудников.
Между тем передавшего видео о пытках Сергея Савельева обвинили по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности»), его заочно арестовали.
Мужчина попросил убежища во Франции. Он передал видеозаписи с сексуальным насилием и пытками осужденных в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области.
Российские и белорусские летчики провели совместное патрулирование границ
Белорусские и российские летчики провели первое в этом году патрулирование границ союзного государства, сообщило минобороны Белоруссии.
«Белорусские и российские летчики провели первое в новом году совместное патрулирование воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30 СМ», – говорится в сообщении белорусского ведомства.
В минобороны отметили, что летчики находились в воздухе 120 минут и преодолели более 1150 километров.
До этого истребители и бомбардировщики авиаций Белоруссии и России провели очередное совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства, сообщает белорусское министерство обороны.
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Путин поздравил россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Рождеством Христовым.
Российский лидер подчеркнул особый нравственный смысл Рождества, отметив, что этот христианский праздник является одним из главных и любимых, сообщается на сайте Кремля.
«Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», – указал президент.
Глава государства отметил, Русская православная церковь и другие христианские конфессии страны вносят огромный «созидательный, истинно подвижнический вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия, в укрепление института семьи и воспитание молодежи».
По его словам, в результате такой деятельности развивается взаимодействие граждан с государственными и общественными организациями, развивается межрелигиозный диалог, большое значение придается социальному служению, благотворительным и просветительским инициативам.
«Столь важная, многогранная деятельность достойна искреннего признания», – резюмировал Путин.
Ранее Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа – домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.