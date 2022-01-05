Боррель заявил о необходимости участия ЕС в переговорах России и США

Евросоюз должен принимать участие в переговорах России и США, так как на них будут европейские вопросы и тема Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время поездки в Донбасс.

«Если Россия хочет общаться, то, конечно, необходимо организовать диалог... Если там будут вопросы, которые касаются безопасности в Европе, то европейцы должны быть частью этих переговоров. Та повестка дня, которую предложила Россия, содержит вопросы, которые касаются безопасности в Европе и также безопасности в том числе Украины», – цитирует Борреля РИА «Новости».

Он добавил, что отказ от переговоров с Россией вряд ли можно считать хорошей идеей.

«Однако мы, европейцы, если вопрос касается Европы, должны быть частью этих переговоров», – подчеркнул политик.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем отправились на линию соприкосновения в Донбассе.

Кулеба в ходе поездки заявил, что Украина и ЕС нацелены на то, чтобы ситуация в Донбассе стабилизировалась дипломатическим путем.

Ранее СМИ сообщали, что в ЕС недовольны предстоящими переговорами представителей США и России, поскольку на них не будет представителей Евросоюза.