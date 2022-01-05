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Боррель заявил о необходимости участия ЕС в переговорах России и США
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Евросоюз должен принимать участие в переговорах России и США, так как на них будут европейские вопросы и тема Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время поездки в Донбасс.
«Если Россия хочет общаться, то, конечно, необходимо организовать диалог... Если там будут вопросы, которые касаются безопасности в Европе, то европейцы должны быть частью этих переговоров. Та повестка дня, которую предложила Россия, содержит вопросы, которые касаются безопасности в Европе и также безопасности в том числе Украины», – цитирует Борреля РИА «Новости».
Он добавил, что отказ от переговоров с Россией вряд ли можно считать хорошей идеей.
«Однако мы, европейцы, если вопрос касается Европы, должны быть частью этих переговоров», – подчеркнул политик.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем отправились на линию соприкосновения в Донбассе.
Кулеба в ходе поездки заявил, что Украина и ЕС нацелены на то, чтобы ситуация в Донбассе стабилизировалась дипломатическим путем.
Ранее СМИ сообщали, что в ЕС недовольны предстоящими переговорами представителей США и России, поскольку на них не будет представителей Евросоюза.
Украина объявила новые газопроводы ненужными
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Учитывая, что в 2021 году мощности газотранспортной системы Украины были использованы менее чем на 30%, необходимости в строительстве новых газопроводов в ЕС нет, заявил глава украинской компании «Оператор ГТС» Сергей Макогон.
Макогон сказал, что «уже имеющихся транзитных мощностей достаточно для обеспечения ЕС природным газом в необходимом объеме и нет никакой физической или экономической потребности в строительстве новых газопроводов». По его словам, «надежная и разветвленная ГТС Украины способна обеспечить транзит еще как минимум 100 млрд кубометров газа в европейском направлении», передает РИА «Новости».
Компания сообщила, что в 2021 году доставила в Европу 41,6 млрд кубометров газа – на 25% меньше, чем в 2020 году. При этом «объемы транспортировки газа из Европы на Украину за аналогичный период составили почти 2,6 млрд кубометров, что в шесть раз меньше по сравнению с 2020 годом». Макогон сообщил, что «экспорт газа, включая реэкспорт, составил 2,6 млрд кубометров природного газа»
Напомним, Макогон сообщил, что Газпром в начале нового года снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 мдн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн.
У протестов в Казахстане нашелся «штаб в Киеве»
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Один из лидеров протестов в Казахстане Мухтар Аблязов связан с Украиной, номера, указанные им в обращении в соцсетях, имеют коды украинских операторов, сообщают СМИ.
Указанные Аблязовым номера появились в Сети еще летом 2021 года, в одном из постов предлагалось контактировать со «штабом в Киеве», на это обратило внимание издание «Страна.ua».
Отмечается, что уже тогда в заявлениях Аблязова шла речь «о планировании и координации акций протеста для «свержения режима Назарбаева».
«Мы будем общаться только узкой группой, причем таких групп мы планируем создать минимум 100-200 в каждом городе. Эти группы будут контактировать только со мной и со штабом в Киеве, что гарантирует конфиденциальность и безопасность», – отмечалось в сообщении.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
Также глава государства ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.
Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.
Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.
«Укрэнерго» признала единственной причиной простоя ТЭС и ТЭЦ нехватку топлива
На Украине 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ не работают только из-за отсутствия топлива, а не из-за ремонта, сообщила компания «Укрэнерго».
Компания подтвердила, что «в аварийном ремонте не находится ни один блок или корпус ТЭС и ТЭЦ». При этом, как следует из «заявок производителей», из-за отсутствия топлива «не могут работать 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт». Общие запасы угля на складах ТЭС составляют 503,3 тыс. тонн, передает ТАСС.
Напомним, еще вноябре «Укрэнерго» сообщала, что лишь три блока государственных ТЭС Украины из 23 несут нагрузку. Однако тогда сообщалось, что из-за отсутствия угля отключены рекордные 14 энергоблоков, а еще шесть находятся в состоянии ремонта.
В ЕС потребовали участия в переговорах России и США
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В Евросоюзе выразили недовольство предстоящими переговорами представителей США и России, которые пройдут 10 января в Женеве и 12 января в Брюсселе. Официальные лица ЕС требуют представительства сообщества на переговорах сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.
Сообщается, что члены ЕС не могут согласовать позиции по вопросам безопасности и отношений с Россией. Источники издания утверждают, что им также не удается договориться о заявлении о сотрудничестве с НАТО, передает «Коммерсант».
Министр одной из европейских стран заявил газете, что в нынешнем контексте задержка с принятием заявления «проявляет разногласия в союзе и делает нас менее способными к единому ответу России».
Сообщается, что члены ЕС не могут согласовать позиции по вопросам безопасности и отношений с Россией. Источники издания утверждают, что им также не удается договориться о заявлении о сотрудничестве с НАТО, передает «Коммерсант».
Министр одной из европейских стран заявил газете, что в нынешнем контексте задержка с принятием заявления «проявляет разногласия в союзе и делает нас менее способными к единому ответу России».
Ранее в НАТО заявили, что внеочередное заседание глав МИД альянса пройдет 7 января, перед Советом Россия – НАТО. Отмечалось, что министры будут обсуждать «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».
Российский МИД на переговорах с НАТО будет представлять замглавы ведомства Александр Грушко.
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на грядущем Совете Россия – НАТО планируется рассмотреть вопросы военной безопасности в Европе, а также Украину.
На Украине заявили о блокаде поставок угля из Казахстана
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Поставки угля на Украину из Казахстана прекратились, несмотря на контракт, заявил глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко.
«Нет, из Казахстана не идет (уголь). Есть заключенный контракт у «Центрэнерго» на 660 тыс. тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь», – цитирует Галущенко РИА «Новости».
Также в среду Галущенко сообщал, что поставки угля на Украину проводятся по графику, до конца отопительного сезона страна получит 1,6-1,8 млн тонн угля.
В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
Президент страны пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет.
Боррель и Кулеба отправились на линию соприкосновения в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем отправились на линию соприкосновения в Донбассе.
«В вертолете с Жозепом Боррелем, вылетаем на Луганщину. Первый визит высокого представителя ЕС в Донбасс <…>. Этот визит является знаком единства Украины и ЕС <…>», – написал он в Twitter.
Напомним, сообщалось, что Боррель 4–6 января в ходе визита в Киев подтвердит «твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны Евросоюза и побывает на линии соприкосновения.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
США назвали условия отправки дополнительных войск в Восточную Европу
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, при каких условиях США могут отправить дополнительные силы в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины.
Кирби сказал, что «это зависит от того, будет ли другое вторжение и запросит ли какой-либо союзник по НАТО дополнительного потенциала». Пока «ни одно из этих двух условий не произошло», но если это случится, США «рассмотрят запрос». Кирби подчеркнул, что в Европе уже «есть очень большое и серьезное присутствие» американских сил, уже «имеется много возможностей». По его словам, «некоторые силы могут быть перемещены по запросу», есть «много доступных вариантов»
Пресс-секретарь Пентагона сказал, что не будет «спекулировать относительно конкретных вооружений, но пока не было запросов относительно позиционирования или запросов дополнительных военных возможностей со стороны союзников по НАТО». «Если будет еще вторжение и если будет запрос о дополнительном потенциале, то мы рассмотрим запрос. Мы сейчас не в этом положении», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось.
Депутат из Эстонии назвала свою страну «злобным провокатором»
Эстонский депутат Оудекки Лооне из Центристкой партии, входящей в правящую коалицию, назвала собственную страну «мелким злобным провокатором» после сообщений о возможных поставках вооружений на Украину.
Парламентарий обратилась к главе минобороны страны Калле Лаанету и напомнила, что поставки оружия противоречат Минским соглашениям, передает РИА «Новости».
Лооне подчеркнула, что «всем понятно, что это оружие будет использовано против русских».
«Складывается впечатление, что часть сотрудников нашего министерства обороны хочет, пусть косвенно, но все же ввязаться в войну с Россией. Продемонстрировать этим Европе и США свою заботу об Украине, заранее зная, что их согласия мы не получим, – тоже так себе дипломатическая стратегия. Единственный месседж здесь с нашей стороны – Эстония является мелким злобным провокатором», – отметила политик.
Она напомнила, что в мире считается необходимым разрешение конфликта на Украине дипломатическим путем, все понимают, что нужно сесть за стол переговоров.
Напомним, в декабре эстонское минобороны заявило о планах выделить украинской стороне противотанковые ракеты Javelin и гаубицы 122 мм.
В действиях Зеленского при разговоре с Байденом нашли ошибку
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе беседы по телефону с американским коллегой Джо Байденом допустил оплошность, заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.
Зеленскому необходимо было четко высказаться по вопросу вступления в Североатлантический альянс, но тот упустил эту деталь, заявил Джангиров в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
Политолог отметил, что в ходе переговоров лидеры поддержали усилия в рамках диалога с Россией с НАТО и ОБСЕ.
«То есть Киев поддерживает переговоры, которые начинаются 10 января в Женеве, потом 12 января Брюссель и 13 – Вена», – указал Джангиров.
Но Зеленский должен был выдвинуть условие, что «никто не может запретить НАТО принимать в свои ряды Украину, а Украине – вступать в альянс».
Напомним, Байден обсуждал с Зеленским вопросы внутренней политики Киева, включая реформы и деолигархизацию Украины.
США и Греция обсудили «сдерживание» России
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман и глава МИД Греции Никос Дендиас обсудили подготовку «беспрецедентных» санкций против России, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Шерман и Дендиас заявили о необходимости «продвижения солидарности и стабильности в Европе», включая «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины». Они «подчеркнули важность продолжения координации» между членами НАТО. В частности, обсуждалась «подготовка беспрецедентных экономических мер», которые должны «сдержать Россию от дальнейших военных шагов и агрессии», передает ТАСС.
Напомним, Вашингтон уверен, что между США и их союзниками есть консенсус по поводу возможности введения санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину.
США выразили уверенность в консенсусе с союзниками по санкциям против России
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Вашингтон уверен, что между США и их союзниками есть консенсус по поводу возможности введения санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину, заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.
Прайс выразил надежду, что «массивные и серьезные последствия, с которыми столкнется российская экономика, если агрессия со стороны России в отношении Украины произойдет, останутся гипотетическими». Он заверил, что США «искренни в стремлении следовать по пути дипломатии и деэскалации» и собираются «определить, действительно ли российская сторона так же серьезно относится к этому пути дипломатии и деэскалации», передает ТАСС.
Власти США на переговорах с Россией в Женеве 10 января рассчитывают выявить точки соприкосновения, которые позволят продолжить диалог. Вашингтон «выслушает, как Россия объяснит свои предложения» по гарантиям безопасности, а также «опасения, лежащие в их основе». США «ответят и выразят свои собственные опасения», у Вашингтона их «много». Прайс также подтвердил, что американскую делегацию на переговорах будет возглавлять первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Прайс сказал, что переговоры США и России в Женеве в рамках диалога о стратегической стабильности будут ограничены двусторонними вопросами, тема НАТО и ЕС будет обсуждаться в других форматах, но «даже в отношении двустороннего формата» США намерены «действовать прозрачно с союзниками и партнерами».
Кроме того, он заявил, что совместное заявление США, России, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны является исключительным примером взаимодействия. По его словам, это подчеркивает, что даже в непростых и напряженных условиях страны должны проявлять сдержанность, особенно в вопросе ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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В СБ ООН заявили о готовности к любому развитию ситуации с Украиной
Постпред Норвегии при ООН Мона Юуль прокомментировала возможное обострение ситуации вокруг Украины. Норвегия в январе будет выполнять обязанности председателя в СБ ООН.
Юуль спросили, что предпримет СБ ООН в случае обострения ситуации вокруг Украины. Постпред Норвегии заявила в ответ, что об этом «пока еще рано говорить», но подчеркнула, что в СБ «готовы к любой ситуации, которая может возникнуть, и внимательно следят за происходящим».
Она отметила, что в 2014 году СБ «провел огромное количество встреч, принял множество заявлений и действовал очень активно». «Так что и на этот раз мы будем готовы, если это произойдет. Но, конечно, мы надеемся и молимся, чтобы этого не произошло. И мы, как, я уверена, вы все тоже, приветствуем предстоящие переговоры между Россией и США по этой теме», – приводит ее слова ТАСС.
Юуль сказала, что тема ситуации на Украине будет находиться в сфере внимания Совета Безопасности ООН в течение ближайшего месяца. «Мы тесно консультируемся с другими членами СБ и отслеживаем ситуацию в Мьянме, Судане и на Украине», – заявила она, добавив, что СБ запланированы заседания по ситуации в Ливии, Сирии и Афганистане.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось.
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Прага и Киев обсудили Крым и «чешскую поддержку Украины»
Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что провел «хороший» телефонный разговор с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Липавский сообщил, что «обсуждались ситуация на границе Украины с Россией, продолжающаяся оккупация Крыма и чешская поддержка Украины». Он заявил, что Чехия «поддерживает народ Украины и его усилия по сохранению (территориальной) целостности и суверенитета», передает ТАСС.
Как сообщил Киев, главы МИД двух стран «согласовали позиции на фоне агрессивных действий» России перед «дипломатическими контактами между США, НАТО, ОБСЕ» и Москвой. Киев и Прага «договорились об общих шагах по сдерживанию России от дальнейшей агрессии». Липавский заверил Кулебу, что европейская интеграция Украины будет являться важным приоритетом председательства Чехии в ЕС во второй половине 2022 года, а также в поддержке «Крымской платформы».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки Запада о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
В ООН рассказали об ожиданиях от переговоров России с НАТО и США
Организация объединенных наций рассчитывает на снижение напряженности после переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ, заявил официальный представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик.
«Встречи, которые вы упомянули, будут затрагивать ряд проблем. Мы очень надеемся, что эти встречи завершатся деэскалацией напряженности, которую мы видели в этой части света», – цитирует Дюжаррика РИА «Новости».
Он подчеркнул, что ООН всегда поддерживает диалог, особенно если он проходит на высшем уровне.
Ранее в НАТО заявили, что внеочередное заседание глав МИД альянса пройдет 7 января, перед Советом Россия – НАТО. Отмечалось, что министры будут обсуждать «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».
Российский МИД на переговорах с НАТО будет представлять замглавы ведомства Александр Грушко.
Раскрыта цена за президентский люкс отеля, где остановились Зеленский и Коломойский
Стоимость президентского номера в отеле, где остановился украинский лидер Владимир Зеленский вместе с олигархом Игорем Коломойским, составляет около 100 тыс. гривен (больше 3,6 тыс. долларов), сообщают украинские СМИ.
Президентский люкс площадью 299 квадратных метра имеет прихожую, гостиную с каминным залом, три спальни, гардероб, мини-кухни, сауны, гидромассажную ванну, джакузи и просторную видовую террасу с плетеной мебелью, передает «Страна.ua».
Отмечается, что в стоимость номера не включено питание, шведский стол на завтрак будет стоить 400 гривен (14,6 долларов) с персоны.
Накануне сообщалось, что Зеленский приехал на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в отеле, где находится украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Коломойский сообщал, что не намерен встречаться с президентом.