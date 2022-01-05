В ЕС потребовали участия в переговорах России и США

В Евросоюзе выразили недовольство предстоящими переговорами представителей США и России, которые пройдут 10 января в Женеве и 12 января в Брюсселе. Официальные лица ЕС требуют представительства сообщества на переговорах сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.

Сообщается, что члены ЕС не могут согласовать позиции по вопросам безопасности и отношений с Россией. Источники издания утверждают, что им также не удается договориться о заявлении о сотрудничестве с НАТО, передает «Коммерсант».

Министр одной из европейских стран заявил газете, что в нынешнем контексте задержка с принятием заявления «проявляет разногласия в союзе и делает нас менее способными к единому ответу России».

Сообщается, что члены ЕС не могут согласовать позиции по вопросам безопасности и отношений с Россией. Источники издания утверждают, что им также не удается договориться о заявлении о сотрудничестве с НАТО, передает «Коммерсант».

Министр одной из европейских стран заявил газете, что в нынешнем контексте задержка с принятием заявления «проявляет разногласия в союзе и делает нас менее способными к единому ответу России».

Ранее в НАТО заявили, что внеочередное заседание глав МИД альянса пройдет 7 января, перед Советом Россия – НАТО. Отмечалось, что министры будут обсуждать «наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».

Российский МИД на переговорах с НАТО будет представлять замглавы ведомства Александр Грушко.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на грядущем Совете Россия – НАТО планируется рассмотреть вопросы военной безопасности в Европе, а также Украину.