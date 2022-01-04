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Депутат из Эстонии назвала свою страну «злобным провокатором»
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Эстонский депутат Оудекки Лооне из Центристкой партии, входящей в правящую коалицию, назвала собственную страну «мелким злобным провокатором» после сообщений о возможных поставках вооружений на Украину.
Парламентарий обратилась к главе минобороны страны Калле Лаанету и напомнила, что поставки оружия противоречат Минским соглашениям, передает РИА «Новости».
Лооне подчеркнула, что «всем понятно, что это оружие будет использовано против русских».
«Складывается впечатление, что часть сотрудников нашего министерства обороны хочет, пусть косвенно, но все же ввязаться в войну с Россией. Продемонстрировать этим Европе и США свою заботу об Украине, заранее зная, что их согласия мы не получим, – тоже так себе дипломатическая стратегия. Единственный месседж здесь с нашей стороны – Эстония является мелким злобным провокатором», – отметила политик.
Она напомнила, что в мире считается необходимым разрешение конфликта на Украине дипломатическим путем, все понимают, что нужно сесть за стол переговоров.
Напомним, в декабре эстонское минобороны заявило о планах выделить украинской стороне противотанковые ракеты Javelin и гаубицы 122 мм.
В США заговорили об опасности санкций против России и принятия Украины в НАТО
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Введение новых американских рестрикций против России и предоставление Украине вооружений и членства в НАТО не соответствуют интересам США в сфере безопасности, заявила издатель и редакционный директор журнала Nation Катрина ванден Хойвел.
«Воинственные призывы к введению дополнительных санкций [против России], предоставлению Украине дополнительных вооружений и членства в НАТО, к еще более конфронтационному курсу в отношении России представляют все большую угрозу, не способствуют нашей безопасности и не отвечают национальным интересам», – приводит ТАСС комментарий Хойвел, опубликованный на сайте вашингтонской неправительственной организации «Институт за публичную точность».
«Хотя нет сомнений в том, что Россия способствовала напряженности, Запад должен был понимать, что попытка принять Украину в НАТО вызовет глубокие исторические разногласия внутри Украины и усилит озабоченность России. То, что является по сути гражданской войной [на Украине], стало войной (России с Западом – прим. ВЗГЛЯД) через посредников, точкой опасного геополитического сосредоточения», – полагает эксперт.
«Нам необходимо рассуждать трезво и обратиться к дипломатии, чтобы прекратить конфликт, он уже унес жизни более 14 тыс. человек. Не следует заблуждаться: у этого конфликта нет военного решения. Лишь разумный диалог и политическое урегулирование могут позволить Украине встать на путь к долгосрочной стабильности и некому подобию мира», – подчеркнула Хойвел, вице-президент Американского комитета за согласие между США и Россией.
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В прошлый четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
Напомним также, в ноябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «вопросом времени» членство страны в ЕС и НАТО. Между тем президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В конце октября временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин на конференции «Одесские дебаты» подняла тост за интеграцию Украины в НАТО. Ранее в США заявили о готовности защищать Украину в случае приема в Североатлантический альянс. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил гипотетическое принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
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Киевлянка помочилась на памятник Бандере во Львове
На Украине возмутились поступком киевлянки, помочившейся рядом с памятником лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН*, запрещена в России) Степану Бандере во Львове, видео с инцидентом опубликовали в соцсетях.
Инцидент, вероятно, произошел в осенний период, но ролик разошелся по Сети недавно, передает «Страна.ua».
Видеозапись была сопровождена надписью «Красная моча атакует проводника украинского народа (невероятное осквернение)», сейчас она уже удалена.
В ролике девушка снимает нижнее белье, садится у памятника и справляет нужду. На фоне видео играет мелодия песни «Батько наш – Бандера». После этого девушка надевает белье и уходит.
В Сети ролик вызвал бурные обсуждения, его вскоре удалили с нескольких ресурсов. Героиня видео начала получать угрозы в свой адрес. Отмечается, что на кадрах – 24-летняя уроженка Киева.
Ранее в январе в Киеве прошел факельный марш в честь 113-й годовщины со дня рождения Бандеры. Он завершился недалеко от здания офиса президента Украины.
Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России «синдромом Бабченко-Гордона»
Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила отъезд украинского журналиста Романа Цимбалюка из России «синдромом Бабченко-Гордона».
«Много лет, живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы «Чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим «на передовую»?» отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова назвала сложившуюся ситуацию «синдромом Бабченко – Гордона». «Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями – коллаборациями Дмитрия Гордона. Не знаю, на кого Рому [Цымбалюка] в его фантазиях меняли, но дело точно было в Припяти», – сыронизировала дипломат.
Накануне Цымбалюк сообщил, что уехал из России, объяснив свое решение якобы существовавшей угрозой «личной безопасности». Цымбалюк объяснил свои страхи тем, что в декабре его якобы вызвали в «прокуратуру Москвы», однако признал, что об этом он узнал из СМИ, а в день вызова его адвокату «кто-то» в прокуратуре «сказал, что они отозвали повестку».
Упомянутый официальным представителем МИД России журналист Аркадий Бабченко, ранее имевший российское гражданство, включен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. С 2017 года Бабченко работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко «застрелили» на лестничной клетке его дома, но на следующий день журналист пришел в СБУ. По версии СБУ, информация об «убийстве» Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель – предполагаемый организатор покушения. Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину.
Пушков назвал условие прекращения транзита российского газа через Украину
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Воровство российского газа приведет к расторжению контракта с Россией и концу транзита голубого топлива через территорию Украины, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал экс-глава «Нафтогаза» Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», – подчеркнул Пушков в своем телеграм-канале.
Накануне экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предсказал новое воровство российского газа Украиной, выразив мнение, что «отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным». «Реакцию россиян на несанкционированный отбор (или, проще говоря, воровство) газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года», – считает Коболев.
Напомним, к концу декабря минувшего года запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени года.
На Украине увидели усталость мирового сообщества от команды Зеленского
Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что политическая команда, которую привел во власть президент Украины Владимир Зеленский, вызывает «стыд за нацию» у жителей страны и усталость у мирового сообщества.
Политик подчеркнул, что люди, стоящие во главе Украины, не соответствуют своей роли, передает РИА «Новости».
«Все было основано на том человеческом материале, который провел Зеленский, <…> который «из грязи – в князи». <…> Всегда называлась «правящая элита», потому что это были лучшие, это люди, которые доказали своим трудом, что они имеют право (управлять государством). На которых должна ориентироваться страна. Сейчас во власть пришло отребье», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш».
По его словам, действия руководства Украины вызывают у народа чувство стыда.
«Украина – это не Зеленский, не Порошенко и не Янукович. Но, к сожалению, судят по ним нас. И по тем, кого Зеленский привел в парламент. <…> Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию… Да, ну стыдно ведь», – добавил Мураев.
Политик подчеркнул, что хотел бы видеть во власти действительно лучших представителей народа Украины.
Ранее заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин выразил мнение, что президент США Джо Байден продемонстрировал негативное отношение к Зеленскому.
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На Украине назвали условие для победы в «войне» с Россией
Для победы в «войне с Россией» в 2022 году Украине необходимо «стать игроком», заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин.
По его мнению, украинские власти должны вместе с союзниками и партнерами «играть в свою игру», то есть выполнять свои обещания, передает телеканал «Украина 24».
«Если Украина совершит тут ряд ошибок, то повышения ставок практически не избежать», – подчеркнул Климкин.
Ранее Климкин заявлял, что напряжение между Россией и Украиной снизилось, и «большая война» между ними невозможна.
Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
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Боррель поддержал Киев и собрался на линию соприкосновения в Донбассе
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель 4–6 января в ходе визита в Киев подтвердит «твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны Евросоюза и побывает на линии соприкосновения в Донбассе, сообщила внешнеполитическая служба ЕС.
«Верховный представитель отправится с визитом на Украину 4–6 января. Этот его первый зарубежный визит в этом году подчеркивает сильную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, которая противостоит гибридным действиям и концентрации российских сил. Боррель в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы посетит линию соприкосновения на востоке Украины. Затем он направится в Киев, где проведет встречи с украинскими властями», – приводит текст заявления ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с представителями стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) обстановку на границе между Россией и Украиной.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
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Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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В Италии арестовали украинского режиссера по запросу России
Гражданин Украины, главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук взят под стражу в Неаполе по запросу России, есть требование о его экстрадиции, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
«Сейчас украинец находится под стражей, ему предоставили адвоката», – рассказал Николенко изданию «Общественное», передает ТАСС.
Отмечается, что генконсульство Украины оказывает Лавренчуку консульскую помощь. Российская сторона инкриминирует режиссеру финансовые нарушения, совершенные им на территории России восемь лет назад.
Задержали режиссера в Неаполе перед транзитной пересадкой во Львов еще 17 декабря. В настоящее время идет рассмотрение запроса России об экстрадиции украинца в Россию.
Ранее сообщалось, что украинский журналист агентства УНИАН Роман Цимбалюк уехал из России на фоне вызова на допрос в прокуратуру, который позже был отозван.
В НАТО созвали внеочередное заседание для обсуждения России и Украины
Внеочередное виртуальное заседание глав МИД НАТО пройдет 7 января, говорится в Twitter официального представителя альянса Оаны Лунгеску.
«В пятницу, 7 января, состоится внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО. Они обсудят наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности», – цитирует ее РИА «Новости».
Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
США и Турция договорились о координации действий по Украине
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону координацию действий в свете ситуации вокруг Украины и углубление сотрудничества на двусторонней основе и в НАТО, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Как утверждает руководитель пресс-службы Госдепартамента США, Блинкен и Чавушоглу говорили о «важности дальнейшей координации в связи с угрозой российской эскалации на Украине», передает ТАСС.
«Они также обсудили вопросы, касающиеся Африканского Рога, назначения Турцией специального представителя для обсуждения процесса нормализации отношений с Арменией и возможности углубления сотрудничества на двусторонней основе и в качестве союзников по НАТО с целью решения вопросов, представляющих взаимный интерес», – сообщил Прайс.
В свою очередь источник в МИД Турции сообщил: «В ходе переговоров [Чавушоглу c Блинкеном], которые прошли в преддверии встреч НАТО и ОБСЕ, были обсуждены напряженность между РФ и Украиной, активизация стратегического механизма (по нормализации отношений между Анкарой и Вашингтоном), двусторонние отношения между Турцией и США, события в Судане, Эфиопии и на Кавказе».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил обстановку на границе между Россией и Украиной с представителями стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония).
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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На Украине заметили негативное отношение Байдена к Зеленскому
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Заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин выразил мнение, что президент США Джо Байден показал негативное отношение к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, выбрав неудобное для последнего время разговора.
Журналист напомнил, что телефонный звонок раздался в Киеве около 23.00, когда в Вашингтоне было примерно 16.00, передает РИА «Новости».
«Вряд ли администрация Байдена была не в курсе, что на дворе воскресенье. Звонить другому президенту почти ночью выходного дня – это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома», – считает Минин.
Он также напомнил, что разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным состоялся в ночь на 31 декабря, но ситуация иная, поскольку в тот раз предложение о телефонном звонке поступило из Москвы, а сейчас инициатором был именно Белый дом.
«Если продолжить увязку с беседой Путина и Байдена – то Зеленскому позвонили только через два дня после их разговора. То есть принцип «ничего об Украине без Украины» вроде и соблюли. Но как-то не очень спешно», – продолжил журналист.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над отношением Запада к данным Украине обещаниям. Напомним, Байден обсуждал с Зеленским вопросы внутренней политики Киева, включая реформы и деолигархизацию Украины.
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Зеленский в Буковеле разместился в одном отеле с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский приехал на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в отеле, где находится украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
«Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта (Буковеля) 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров. В то же время, на том же пятом этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением», – сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
По данным СМИ, семью президента в отеле не видели.
Коломойский заявил изданию, что не виделся с Зеленским и не планирует.
Украинские СМИ со ссылкой на «досье Пандоры» сообщали, что Зеленский и его ближайшее окружение могли участвовать в схемах по переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
В Киеве назвали главный признак развала страны
Украина держалась на экономической модели, которая разваливается из-за антироссийских действий Киева, заявил в эфире канала Politeka политолог Юрий Романенко.
По словам эксперта, в настоящее время наблюдается переход к «зеленой» экономике. Крупные украинские компании последние несколько лет не вкладывали в добычу природных ископаемых и не имеют собственных запасов, передает его слова РИА «Новости».
«Россия вкладывала, и у нее есть газ, а мы с ней находимся в контрах», – отметил он.
Специалист считает, что Украина лишилась практически всех базовых факторов, некогда поддерживающих ее существование. В частности, речь идет о газопроводе, который «обеспечивал влияние Киева на Европу и Россию». Также он добавил, что некомпетентность украинских властей сделала из Турции и Германии конкурентов Украины.
Напомним, к концу декабря минувшего года запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени года.
Боррель решил не обсуждать «Северный поток – 2» в Киеве
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что не намерен в ходе визита в Киев обсуждать газопровод «Северный поток – 2».
«Вопрос о «Северном потоке – 2» теперь находится в руках германского регулятора», – сказал он в интервью Польскому агентству печати, передает ТАСС.
Так Боррель ответил на вопрос о том, намерен ли он затрагивать на переговорах в Киеве «Северный поток – 2».
Ранее в российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
В Госдуме пригрозили Зеленскому международным трибуналом
Президента Украины Владимира Зеленского ждет международный трибунал, если украинские военные вторгнутся на территорию Крыма и Донбасса, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Если Зеленский решится отдать преступный приказ о нападении на Крым и Донбасс, то украинскую армию ждет незавидная участь и много фотографий в качестве военнопленных, а самого украинского президента – международный трибунал», – отметил Шеремет в разговоре с «РИА Новости».
Он добавил, что киевские власти должны помнить события 2014 года, когда около 80% военнослужащих украинской армии, находящихся тогда в Крыму, перешли на сторону крымчан и присягнули на верность России.
Напомним, Зеленский в новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.