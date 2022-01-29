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Вакцину от COVID-19 на основе вируса табака создали в МГУ
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Ученые из МГУ имени М. В. Ломоносова разработали вакцину от COVID-19 на основе вируса табака. Исследователи уверяют, что препарат будет безопасным и без побочных эффектов, и предназначен для людей с аллергией.
По словам разработчиков, многие вакцины вызывают слишком слабый иммунный ответ, и тогда нужно увеличивать дозу или число аппликаций, что подходит не во всех случаях. Есть и другой путь – добавлять в препарат усилитель иммунитета (адъювант). В качестве адъювантов биологи из МГУ рассмотрели растительные вирусы: вирус табачной мозаики (ВТМ) – первый открытый у растений, X-вирус картофеля, а также возбудители мягкой мозаики фасоли и мозаики цветной капусты (ВМЦК).
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Лучшие результаты показали ВТМ и ВМЦК. Кроме того, у вируса табака обнаружили интересное свойство: при нагревании из вирусов, имеющих форму вытянутых палочек, ученые получили сферические частицы со значительно более сильными иммуностимулирующими свойствами. В сравнительных экспериментах они превзошли по свойствам соединения алюминия, передает РИА «Новости».
Таким образом, вирусологи сразу получили готовую платформу для вакцин нового поколения против любой инфекции человека – носитель антигена и адъювант одновременно. В МГУ уже сделали несколько кандидатов в вакцины: против ротавирусной инфекции, краснухи и сибирской язвы. Препарат против краснухи успешно прошел доклинические испытания, сейчас проходит испытание вакцина от коронавируса.
«С помощью этой технологии можно создать вакцину практически против любого патогена человека, неважно, вируса или бактерии. Схема получения вакцинного кандидата достаточно проста: заражаем растения табака, после инкубации выделяем из них очищенный препарат вируса табачной мозаики, который в течение короткого времени нагреваем при 94 градусах Цельсия. В результате образуются сферические частицы контролируемого размера. Параллельно с применением генно-инженерных подходов создаем генетическую конструкцию рекомбинантного белка – целевого антигена», – заявила, руководитель исследования, заведующий кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ доктор биологических наук, профессор Ольга Карпова.
По словам разработчиков, такая вакцина будет очень удобной и недорогой в производстве. Вирус табачной мозаики, поражающий практически все растения, из которых производят курительный табак, быстро размножается в естественных условиях. А получаемые из него сферические частицы необычайно стабильные. Они легко переносят нагрев и замораживание и при этом биоразлагаемы.
Ученые уже проверили на мышах и хомячках основные свойства новой вакцины: иммуногенность, безопасность и протективность. Сейчас стартовали доклинические исследования на животных в 48-м ЦНИИ Минобороны России. Они завершатся через полгода, после чего наступит черед клинических испытаний на добровольцах. Если все пройдет успешно, то уже через год препарат будут выпускать в промышленных масштабах на предприятиях компания «Р-Фарм», которая финансирует исследования.
Авторы изобретения рассчитывают, что их разработка пополнит рядыэффективных средств предотвращения коронавируса. При этом никакой конкуренции между вакцинами не будет. У каждой есть сильные стороны, а у людей должен быть выбор.
«Не надо наш препарат рассматривать как альтернативу, например, «Спутнику V». «Спутник V» – блестящий успех Центра имени Гамалеи и страны в целом. Необходимо иметь спектр вакцин: например, существует минимум шесть разных вариантов против гриппа. И это очень хорошо. В зависимости от конкретного случая человек может выбрать ту или иную вакцину. Одна будет более безопасная, с меньшими побочными эффектами, но менее эффективная. И у нее найдется свой потребитель – например, люди с аллергией», – отметила Карпова, добавив, что в технологии не используется куриный белок.
Новую вакцину планируют выпускать как в виде инъекций, так и в форме интраназального спрея. Последний вариант, по мнению ученых, может стать хорошим бустером – препаратом для ревакцинации.
Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину против SARS-CoV-2, разработанную учеными из МГУ, в список перспективных.
Ранее министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.
Также стало известно, что центр Гамалеи получил разрешение на клинические испытания детской вакцины от COVID.
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Ученые выяснили продолжительность жизни «омикрона» вне организма человека
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Штамм коронавируса «омикрон» живет вне организма человека дольше, чем исходный штамм, «альфа», «бета» и «дельта», при этом антисептик на основе спирта способен нейтрализовать его за 15 секунд, выяснили японские исследователи из Медицинского университета Киото.
Так, ученые обнаруживали «омикрон» даже спустя 193,5 часа, то есть чуть больше чем через восемь суток. При этом «нулевой» уханьский штамм оставался там же всего 56 часов. Для «альфы» время увеличилось – 191,3 часа, «бета» жила на пластике 59,3 часа, «дельта» – 114 часов, сообщает «Доктор Питер».
«Высокая «экологическая стабильность» – способность оставаться заразным – могла помочь «омикрону» сменить «дельту», стать доминирующим вариантом во многих странах и регионах и быстро распространиться по миру», – считает один из авторов исследования, опубликованного в научном журнале Biorxiv, сотрудник кафедры инфекционных заболеваний Высшей школы медицинских наук, Медицинского университета префектуры Киото Рехей Хиросе.
Также ученые выяснили, что на коже умерших «омикрон» остается 21,1 часа, в то время как уханьский штамм оставался на коже 8,6 часа, «альфа» – 19,6 часа, «бета» – 19,1 часа, а «дельта» – 16,8.
При этом антисептик на основе этанола способен расправиться с вирусом за 15 секунд.
Ранее сообщалось, что врачи считают, что во время еды проявляется еще «один удивительный признак» у зараженных штаммом коронавируса «омикрон». Речь идет о дискомфорте в горле, специалисты называют его одним из ключевых признаков этого варианта коронавируса
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
В ЮАР обнаружили новый опасный для людей коронавирус
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Ученые выяснили, что недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS – может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2, что делает NeoCov опасным для человека, пишут исследователи в статье на bioRxiv.
«Один из ближайших родственников вируса MERS-CoV для проникновения в клетки легких летучих мышей использует рецептор ACE2. Появление всего одной мутации в ключевой части его оболочки позволяет этому вирусу активно проникать и в клетки человека, причем на него не будут действовать антитела от MERS-CoV и SARS-CoV-2», – приводит текст публикации ТАСС.
Пандемия COVID-19 заставила ученых активно исследовать историю происхождения SARS-CoV-2, а также искать другие опасные коронавирусы животных, способные заражать человека. Оказалось, что подобные патогены присутствуют в популяциях летучих мышей и других диких животных в России, США, Камбодже, Швейцарии и других странах. Если контакты между человеком и дикими животными станут чаще, могут начаться новые пандемии, связанные с коронавирусами.
Биологи под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня открыли еще одного кандидата на роль возбудителя новой эпидемии при изучении коронавирусов, поражающих южноафриканских летучих мышей. Речь о необычном вирусе NeoCov, одном из близких родственников вируса MERS-CoV – возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. Как и SARS-CoV-2, возбудитель ближневосточной лихорадки поражает легкие человека, однако он проникает в их клетки, используя рецептор DPP4, а не ACE2, как коронавирус нового типа.
Биологи предполагали, что NeoCov проникает в клетки летучих мышей аналогичным образом. Однако опыты с культурами его частиц показали, что это не так. Патоген атаковал клетки легких через белковые рецепторы ACE2, что сближает его с SARS-CoV-2 и похожими на него коронавирусами.
Это открытие заставило ученых детально исследовать структуру частиц NeoCov и попытатьсяпонять, могут ли они связываться с человеческой версией белка ACE2. Оказалось, что пока вирус не может этого делать. Однако если в его геноме появится одна точечная мутация, новая разновидность NeoCov сможет заражать и человеческие клетки.
NeoCov соединяется с ACE2 не тем путем, как это делают возбудитель COVID-19, а также другие коронавирусы. Поэтому на вирус не действуют ни антитела от SARS-CoV-2, ни белковые молекулы, способные подавлять ближневосточную лихорадку MERS. Это, как считают ученые, может сделать патоген особенно опасным при его возможном проникновении в человеческие популяции.
Следует добавить, что статья, о которой рассказывается в этой новости, представляет собой так называемый препринт. Это означает, что ее не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей нужно относиться осторожно.
Напомним, в прошлую среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможности появления новых штаммов коронавируса. Так, в начале января на юге Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями. При этом в России обнаруженный во Франции новый штамм не выявлялся.
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Скабеева и Попов из-за COVID провели прямой эфир программы «60 минут» из дома
Ведущие программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева и Евгений Попов заразились коронавирусом, им пришлось провести передачу в прямом эфире из дома, находясь на самоизоляции.
«То, что сейчас происходит в эфире # 60минут – это нечто невероятное! Горжусь нашей телепрограммой. Так, наверное, еще точно никто в мире не пробовал! Если коротко: у меня – положительный тест. Сегодня пришел еще и Женин положительный тест! А программа выходит в прямом эфире! Эфир дискуссионной общественно-политической программы из самоизоляции! Вау!», – написала Ольга Скабеева в Telegram.
«60 минут» – общественно - политическое ток-шоу, выходящее по будням с 12 сентября 2016 года. Ведущие программы – супружеская пара: Евгений Попов и Ольга Скабеева.
Ранее за сутки в России госпитализировали 12,8 тыс. человек с коронавирусом.
Инфекционист назвал группу риска среди детей из-за «омикрона»
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«Тяжелые случаи заболевания в основном отмечаются у тех детей, которые имеют какие-либо предшествующие тяжелые заболевания, хронические проблемы со здоровьем, они являются приоритетной группой риска», – рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов, комментируя рост заболеваемости COVID среди детей.
В Москве за последние две недели заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей выросла в 14 раз, а количество госпитализаций несовершеннолетних увеличилось в 10 раз. Отмечается, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.
«Такой рост заболеваемости коронавирусом среди детей объясняется тем, что изменился вирус, который стал доминировать. И поскольку дети до настоящего времени не имели возможности вакцинироваться, то стали более активно болеть. Кроме того, новый штамм имеет повышенную заразность, стал более легко распространяться в детской популяции», – говорит Коновалов.
Он рассказывает, что если раньше основными источниками инфекции для детей становились взрослые люди, то на сегодняшний день вирус стал передаваться в детских коллективах.
«Тяжелые случаи заболевания в основном отмечаются у тех детей, которые имеют какие-либо предшествующие тяжелые заболевания, хронические проблемы со здоровьем. Они являются приоритетной группой риска. В связи с этим, например, на территории Москвы ближайшие две недели ограничены плановые госпитализации детей, так как внутрибольничная передача инфекции также вносит свой достаточно большой вклад», – объясняет собеседник.
Для того, чтобы максимально снизить риск попадания заболевшего ребенка в больницу или реанимацию, инфекционист рекомендует строго следовать рекомендациям лечащего врача: в первые несколько суток заболевания ребенку можно давать препараты противовирусной направленности, которые назначил специалист. Однако сейчас невозможно определить, в какой именно форме тот или иной ребенок перенесет заболевание, поэтому со стороны родителей защита может быть только популяционной: снижение цепочек передачи инфекции, своевременное выявление заболевания, изоляция.
«Что касается родителей, то лучшее, что они могут сделать для профилактики заболевания, это привиться или ревакцинироваться, если с момента первой вакцинации или предыдущего эпизода болезни прошло больше полугода. Это поможет существенно сократить распространение инфекции», – советует Коновалов.
Врач также напомнил, что в России начинается кампания по вакцинации детей старше 12 лет вакциной «Спутник-М», разработанной научным центром имени Н.Ф. Гамалеи, что как минимум должно снизить число средних и тяжелых случаев заболевания.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что штамм коронавируса «омикрон» у детей начинается стереотипно, но нередко поражает и бронхи у детей, из-за чего может потребоваться госпитализация ребенка, в том числе в реанимацию.
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Москвичам разрешили открывать и закрывать больничные по ОРВИ дистанционно
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Москвичи с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультацию врача, дистанционно открыть и закрыть больничный, заявили в оперштабе Москвы со ссылкой на указ мэра и приказ департамента здравоохранения города.
В Москве продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Для того, чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам, приняты указ мэра и соответствующий приказ депздрава Москвы, согласно которым в столице посещение медорганизаций для открытия и закрытия больничных листов стало необязательным.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать аудиоконсультации и дистанционную выдачу больничных пациентам с ОРВИ без посещения поликлиники. Новые правила вступят в силу с 28 января, передает оперштаб Москвы в Telegram.
«Если вы почувствовали у себя симптомы ОРВИ, теперь есть несколько вариантов действий: прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приема в свою поликлинику через приложение или сайт «ЕМИАС.ИНФО» или портал mos.ru», – заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Для того, чтобы дистанционно получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный необходимо заполнить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru.
«По итогу заявки с вами свяжется врач, проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрыть больничный также можно будет дистанционно без посещения поликлиники. Врач свяжется с вами и уточнит самочувствие, после этого закроет больничный», – уточнила заммэра.
При этом, если требуется очная консультация врача, а посещение поликлиники затруднительно в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания, можно вызвать врача на дом, позвонив на линию «122».
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что на штамм коронавируса «омикрон» в Москве приходится около 80% выявленных случаев COVID.
Между тем в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.
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В Центре Гамалеи предупредили о новых мутациях вируса после «омикрона»
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Новый коронавирус, вероятно, продолжит эволюционировать, поэтому штамм «омикрон» не будет последним, предположил заведующий лабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Сергей Альховский.
«Сейчас появляются мнения о том, что с «омикроном» мы, в принципе, должны пандемию закончить. Но мы видим, что COVID, в общем-то, приобретает все свойства, которые характерны другим коронавирусам сезонным. В принципе, это связано и со снижением активности сывороток, формирующимся генетическим разнообразием, с накаливанием мутаций между разными вирусами. Глядя на все эти тренды, конечно, мы не можем сказать, что с «омикроном» все закончится. Скорее всего, этот вирус будет продолжать свою эволюцию, формировать новые и новые генотипы», – передает ТАСС его слова.
Ученый высказал предположение на онлайн-собрании Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Омикрон»: молекулярно-биологические особенности, эпидемиология, перспективы диагностики и терапии».
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «омикрон» пока официально не выявили в 11 российских регионах, а также в Ненецком автономном округе и Новосибирской области.
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Названы «приходящие и уходящие» симптомы омикрона
При заражении штаммом коронавируса «омикрон» у пациентов поражается вестибулярная система и возникает общая слабость в организме, что приводит к появлению «уходящих и приходящих» симптомов болезни.
Пациенты жалуются на звон в ушах, головокружение, напряжение в глазных яблоках, снижение слуха и апатию.
«Они могут приходить и уходить в течение дня. Если они постоянны или очень интенсивны, вам следует сообщить об этом своему лечащему врачу», – передает телеканал «Звезда» со ссылкой на NHS.
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Среди характерных симптомов омикрона врачи называют астению и головную боль. Специалист также предупредила, что результатом вирусных инфекций часто становится обострение хронических заболеваний у человека.
Сразу после выздоровления возвращаться к привычному образу жизни нельзя, так как недомогание и ряд симптомов сохранятся еще некоторое время.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
Путин потребовал не прекращать плановую медицинскую помощь детям
Нельзя прекращать оказывать плановую медицинскую помощь детям, несмотря на пандемию, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства сделал замечание, выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса.
«Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы.
Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн.
Голикова: Рост смертности в 2021 году связан с избыточной смертностью от COVID-19
Прирост смертности, зафиксированный в 2021 году, объясняется избыточной смертностью от коронавируса – смертность от этого заболевания не регистрировалась четыре месяца 2020 года. Об этом заявила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что уже в декабре прошлого года смертность снизилась по сравнению с тем же периодом 2020 года.
«По официальным данным Росстата, смертность в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 11,4%, в целом за 2021 год смертность возросла на 15,9%, при этом прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19, а также отсутствием смертности от этого заболевания в первые четыре месяца 2020 года», – приводит ее слова РИА «Новости».
По данным Росстата, показатель смертности в декабре 2021 года по сравнению с 2020 снизился и от болезней системы кровообращения – на 1%, от новообразований – на 3,7%, от болезней эндокринной системы и из-за нарушения обмена веществ – на 14,6%, туберкулеза всех форм – на 8,9%, ВИЧ – на 8,5%, а также по внешним причинам – на 0,9%.
В целом, смертность в России за 27 дней января 2022 года снизилась на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году и на 17,3% по сравнению с декабрем 2020 года.
Отмечается, что без учета смертей от коронавируса, смертность в России в 2021 году снизилась на 1,02%. «В том числе в Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральном округах», – сказала Голикова.
Коронавирус в декабре 2021 года стал основной причиной 49 122 смертей в России, при этом в 4 732 случаях это требует дополнительного подтверждения, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.
В 1000 случаях в 2021 году коронавирус основной причиной смерти не был, но повлиял на ухудшение состояния здоровья. У 4 508 умерших коронавирус был выявлен, но не оказал значимого влияния на наступление смерти.
По данным оперштаба по борьбе с вирусом в России, в декабре в стране умерли 33 288 человек. Расхождение с данными Росстата объясняется тем, что штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус был основной и подтвержденной причиной смерти.
Напомним, в 2021 году выявили новый штамм коронавируса «омикрон». Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
Медведев объяснил отсутствие локдауна на фоне «омикрона»
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Локдаун был необходим на первой стадии пандемии коронавируса, однако сейчас, в условиях появления новых штаммов, смысла в нем нет, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил в интервью РИА «Новости» и другим ведущим российским СМИ, что если бы «удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер», потому что он живет только в человеческой среде, но сделать это невозможно: во-первых, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а во-вторых – по социальным причинам.
По его словам, в начале пандемии тотальный карантин был оправдан, так как еще не было понимания, «что это такое и как с этим бороться», не было вакцин и соответствующих технологий.
«Не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше, на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она еще осталась с советских времен. Но все-таки коек-то не хватало, это понятно. И поэтому локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль», – отметил Медведев.
Однако в новых реалиях такая мера будет оправданной только при появлении нового крайне опасного высокопатогенного варианта, «такой опасный, что опаснее некуда». В этом случае «приходится объявлять о том, что вешается замок, но я надеюсь, что этого не произойдет», добавил замглавы Совбеза.
Медведев выразил надежду, что ситуация будет развиваться «в другом направлении».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия избежала абсурда в борьбе с пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Число заболевших COVID детей за две недели в России выросло в 14 раз
Число заболевших COVID-19 детей за последние две недели в России выросло примерно в 14 раз, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы очень четко видим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей увеличилась во много раз и по странам зарубежья, и по Российской Федерации. Рост составил за две недели примерно 14 раз, растет число госпитализаций», – приводит слова Руженцовой ТАСС.
Комментируя ситуацию с коронавирусом в России, она предположила, что вызванная «омикроном» волна будет не такой продолжительной, как предыдущие.
Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что дети заражаются «омикрон» в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса.
Как рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, штамм «омикрон» у детей начинается стереотипно, но нередко поражает и бронхи, из-за чего может потребоваться госпитализация ребенка, в том числе в реанимацию. В свою очередь кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов назвал группу риска среди детей из-за распространения штамма «омикрон».
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Голикова призвала все регионы ввести ограничительные меры из-за COVID
Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства призвала регионы, где еще не действуют ограничительные меры из-за новой коронавирусной инфекции, ввести их.
«Еще большая нагрузка нам предстоит, мы это видим по развитию ситуации. Я хочу еще раз обратиться к регионам страны: там, где еще не приняты ограничительные меры, просьба эти ограничительные меры принять с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологического благополучия», – цитирует ее ТАСС.
Также она заявила, что работодателям необходимо перевести максимальное число сотрудников на дистанционный режим работы.
«Регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям максимально перевести работников на дистанционный режим работы», – добавила Голикова.
Ранее Голикова сообщила, что в России есть четыре региона, сохраняющие лидерство по коллективному иммунитету к коронавирусной инфекции: Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%).
Мосгордума не поддержала законопроект о введении «дистанционки» в школах
Мосгордума не приняла проект постановления Госдумы о проекте федерального закона об условиях применения дистанционного обучения в школах, решение было принято на пленарном заседании 26 января.
«Законопроект направлен на то, что обязательный переход (на дистанционное обучение) должен происходить в очень четких границах», – подчеркнул автор законопроекта Евгений Бунимович, передает РИА «Новости».
Например, к таким ситуациям относится нынешняя ситуация с режимом повышенной готовности в Москве из-за коронавируса.
«За» проголосовали восемь человек, против – один, воздержались – девять. Решение не принято.
Комиссия МГД по образованию рекомендовала думе рассмотреть проект федерального закона «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что вводить дистанционное обучение нельзя, это можно делать лишь при всплеске заболеваемости коронавирусом.
Несколько дней назад Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленку. Он также попросил работодателей обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые до сих пор работают в офисе.
За сутки в России госпитализировали 12,8 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 807, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 12 807 человек, на 4,8% больше по сравнению с 26 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 88 816 случаев заболевания, всего в России выявлено 11 404 617 случаев коронавируса в 85 регионах.
За сутки в связи с выздоровлением выписано 29 754 человека, на 5,5% больше по сравнению с 26 января. За это же время подтверждено 665 смертей.
В Москве выявлено 26 586 случаев COVID, Санкт-Петербурге – 11 808, в Московской области – 7182.
Накануне в России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Производитель виски Johnnie Walker пожаловался на истощение запасов
Из-за высокого спроса в период распространения коронавируса запасы алкоголя Diageo истощились, сообщила британская компания, которая является одним из крупнейших в мире производителей алкогольной продукции.
Diageo выпускает алкоголь под брендами Johnnie Walker, Guinness, White Horse, Crown Royal, Smirnoff, Baileys, Captain Morgan, Gordon's и другими. Так, запасы виски Crown Royal, Lagavulin и текилы Don Julio подходят к концу. Поясняется, что для возобновления продаж ряда марок понадобится несколько лет, поскольку срок выдержки довольно долог, пишут «Ведомости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Напомним, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил, что употребление алкоголя может снизить иммунитет и сделать человека более уязвимым к заболеваниям, включая коронавирусную инфекцию.