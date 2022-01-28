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28 января, пятница | Последнее обновление — 14:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов
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У либерально-левой общественности весьма популярны идеи декриминализации секса с несовершеннолетними. Газета USA Today объяснила, что кто-то рождается женщиной, кто-то геем, а кто-то негром или педофилом. Что тут поделаешь.
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Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов
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Президент Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов.
Максимальное наказание будет назначаться в случае повторных преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних до 18 лет. До этого такая мера распространялась на преступников, совершивших повторное преступление в отношении детей младше 14 лет, передает РИА «Новости».
Также пожизненным лишением свободы будет караться преступление в отношении двух и более несовершеннолетних и в случаях, когда такое деяние сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Предварительное следствие по подобным преступлениям относится к компетенции следователей Следственного комитета.
Ранее Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Проектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
До этого в Госдуме предложили расширить применение пожизненного срока для педофилов.
Вице-спикер Ирина Яровая предложила Генпрокуратуре изучить причины мягких приговоров педофилам.
Напомним, в Костроме педофилы убили пятилетнюю девочку. СМИ сообщали, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу.
Сатановский: США превратились в политического бомжа
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«Слова Байдена – это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина.
«Заявления Байдена в очередной раз показывают, что американская политика окончательно запуталась сама в себе, став совершенно непредсказуемой. А американский президент перестал контролировать что бы то ни было в стране», – считает политолог Евгений Сатановский.
«Какие санкции лично против Путина могут быть введены? – задается вопросом эксперт. – Ему запретят владеть дворцами в Новой Англии? Насколько я понимаю, у него там нет недвижимости, и непонятно, кому она там вообще нужна. Путину больше не разрешат приезжать в США? Тоже странно. Ему запретят смотреть американские фильмы? Пользоваться айфоном? Не знаю, кого это интересует. И так далее».
«Это элемент какой-то общетеоретической агитационно-пропагандистской бредятины, которая нарушает все нормы поведения. Видимо, США перестали придерживаться норм приличия и окончательно превратились в политического бомжа. Что же теперь поделать?» – иронизирует Сатановский.
«И пусть президент России сам решит, будут ли такие санкции равнозначны объявлению войны. На мой взгляд, все, что происходит между нами и США, это война. Необъявленная война, направленная на уничтожение нашей страны. Сюда относится все, что связано с Украиной и Грузией. Разница лишь в том, что не мы ведем эту войну, а Соединенные Штаты против нас. И дело здесь не в санкциях против Путина», – отметил собеседник.
«Еще лет 20 назад в разговоре с экс-госсекретарем США Кондолизой Райс я вполне искренне заявил, что есть некие красные линии, пересечение которых Россия никогда не простит. Тогда я и подумать не мог, до чего все это дойдет. Сегодня о красных линиях говорят наш МИД и политики. Но на самом деле они давно пересечены. Войну между Россией и США можно не замечать, но это было бы глупо», – заключил Сатановский.
Во вторник президент США Джо Байден заявил, что в случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина.
Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что, если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина.
Кроме того, заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину.
Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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В Госдуме объяснили цель возможных санкций США против Путина
Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается», – заявил Володин в Telegram. Он отметил, что «методы достижения этой цели хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки».
Как заявил Володин, «США не устраивает», что при Путине Россия «стала сильной и самостоятельной». По его словам, «в понимании граждан нашей страны» санкции предлагается ввести «не против Путина, а против выбора народа» России. «Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства – России. Что стало очевидно всем», – заявил он.
Напомним, президент США Джо Байден, когда его спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России в случае «российского вторжения» на Украину, ответил: «Да».
США решили «повременить» с санкциями против Путина
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Белый дом решил не вводить санкции против президента России Владимира Путина, так как это создало бы «технические трудности», сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Корреспондент канала отметила, что «США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого». По данным источников, это может создать «некоторые технические трудности», передает РИА «Новости».
Так, если ввести санкции против лица, с которым Вашингтон проводит переговоры, ему будет трудно путешествовать и координировать действия с партнерами.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Вашингтон хочет лояльного и управляемого президента России, поэтому и грозит ввести санкции против Владимира Путина.
Напомним, официальный представитель Белого дома Джен Псаки на вопрос о том, рассматриваются ли ограничительные меры против Путина, заявила, что США не отказываются ни от каких опций при рассмотрении возможных санкций против России на случай эскалации вокруг Украины.
В Роспотребнадзоре рассказали о протекании «омикрона» у детей
Штамм коронавируса «омикрон» нередко поражает бронхи у детей, что может потребовать госпитализации ребенка, в том числе в реанимацию, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Горелов сообщил, что «выявлены определенные особенности течения болезни у детей – стартует заболевание стереотипно, но нередко отмечается проявление бронхиолита, который требует обязательного врачебного участия, а порой и госпитализации, в том числе в отделение реанимации, помимо этого у каждого третьего ребенка отмечается диарея», передает РИА «Новости».
Чаще всего подобные патологии, по словам инфекциониста, встречаются у детей в возрасте от двух до пяти лет.
Горелов также не исключил возможности повторного заражения детей коронавирусом.
Ранее стало известно, что в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.
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Сержант полиции спас из полыньи трехлетнюю девочку в Петербурге
Девочка скатилась со льда Невы в полынью на надувных санках, ребенка вытащил из воды приехавший на помощь полицейский.
Видеозапись спасения ребенка в Рыбацком опубликовал пресс-центр МВД России.
«Отец девочки, который находился рядом, пытался спасти дочь, но это ему не удавалось. На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Сержант полиции Дмитрий Ходкевич бросился на помощь ребенку. Обвязав себя тросом, он добрался до полыньи и сумел вытащить девочку на лед», – приводит «Фонтанка» комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк.
Ранее житель Уфы бросился в ледяное озеро в центре города, чтобы вытащить из воды тонущую семилетнюю девочку.
Из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы
В Москве отмечается рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз, сообщает депздрав столицы.
В сообщении ведомства говорится, что в российской столице фиксируют до 28 тыс. случаев коронавируса среди детей в неделю (ранее – 2 тыс. случаев в неделю), количество госпитализаций увеличилось в 10 раз – до 120 детей в сутки, передает ТАСС.
«Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям», – отмечается в сообщении.
Плановую госпитализацию в детские больницы закрыли на три недели «в целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей», при этом изменения не распространяются на пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также с другими состояниями, не допускающими промедления в оказании помощи, передает РИА «Новости».
Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям.
«Просим горожан отнестись с пониманием к вынужденным мерам и рассчитываем, что уже скоро от них можно будет отказаться. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса», – дополняется в сообщении.
Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн.
Накануне в России госпитализировали 12 тыс. 837 человек с коронавирусом, выявили 67 809 случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Кремле призвали дождаться реакции Путина на ответ США по российским предложениям
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Президенту России Владимиру Путину передали ответ США на предложения по гарантиям безопасности, необходимо дождаться его реакции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, что «все эти бумаги у президента», передает РИА «Новости».
В Кремле проанализируют ответ США, «не будем спешить с какими-то заключениями».
При этом он отметил, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма: «Вы вчера слышали заявления госсекретаря США, генсека НАТО, где они абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены Россией», передает «Интерфакс».
На вопрос, планируется ли у президента какое-либо совещание в связи с получением ответа, Песков отметил, что Путин «консультируется с членами руководства, с членами Совбеза». По его словам, «с реакцией никто затягивать не будет», но и ожидать ее уже на следующий день не стоит.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал России письменный ответ по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление.
В свою очередь в Госдуме оценили ответ США как однозначно отрицательный.
Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Путин призвал не жадничать в поощрении студентов за победы в олимпиадах
Президент Владимир Путин призвал своего помощника Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова проработать вопрос о поощрении студентов, победивших на международных олимпиадах, призвав «не жадничать».
«Валерий Николаевич, чего мы жадничаем-то?», – обратился Путин к Фалькову, после того, как вопрос о поощрении задал один из студентов во время видеоконференции с президентом, передает ТАСС.
«Обязательно сделаем. Я хотел бы сказать дополнительно, что если студенты, ребята участвуют в таких мероприятиях, у университета есть право, и многие университеты предоставляют особые преференции поступающим в магистратуру. Что касается материальной поддержки, в том числе стипендий, то представим [предложения]. Конечно, такая поддержка должна быть особой. Не будем жадничать, Владимир Владимирович», – заверил Фальков.
«Участие в олимпиаде – это возможность проявить себя, посоревноваться со своими коллегами, проявить свои лучшие качества», – заметил президент, говоря об интеллектуальных состязаниях. Он также отметил такой способ реализовать себя, как хакатоны, при постановке конкретных задач конкретными компаниями.
В свою очередь помощник президента Андрей Фурсенко отметил, что «ребята, которые побеждают в олимпиадах, очень востребованы бизнесом». «Мне кажется, что мы могли бы подумать вместе с Валерием Николаевичем [Фальковым], который тоже участвует в нашем мероприятии, о том, каким образом награждать победителей олимпиад, кроме того, что это действительно достижение, это еще и авторитет России.<…> Если вы позволите, то мы вместе с министерством подготовим предложения о том, каким образом поощрять этих ребят», – отметил Фурсенко.
Ранее Владимир Путин призвал оказывать господдержку успешным молодым исследователям, в том числе жильем.
Путин потребовал не прекращать плановую медицинскую помощь детям
Нельзя прекращать оказывать плановую медицинскую помощь детям, несмотря на пандемию, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства сделал замечание, выслушав доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса.
«Я посмотрел: у нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости детей COVID-19 в Москве на три недели отменили плановую госпитализацию в детские больницы.
Также столичная мэрия попросила москвичей на две-три недели отложить плановые визиты в поликлинику «в связи с возросшей нагрузкой на амбулаторное звено». Пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют записываться к дежурному врачу онлайн.
Байден не исключил введения санкций против Путина
В случае «вторжения» России на Украину санкции могут ввести против президента России Владимира Путина, заявил президент США Джо Байден.
Байдена спросили, допускает ли он возможность введения санкций лично против президента России. Байден ответил: «Да», – передает РИА «Новости».
Байден сказал, что «давно еще четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции». «И я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», – приводит слова президента США ТАСС.
Заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил во вторник, что Соединенные Штаты и европейские союзники уже располагают «тщательно разработанным» пакетом санкций против России, которые «готовы» для введения на случай гипотетического вторжения на Украину. Санкции, по его словам, «окажут значительное влияние на российскую экономику» и «смягчат последствия» для США. В ответ на вопрос о том, поддержит ли он отключение России от международной банковской системы SWIFT, Адейемо сказал, что «рассматриваются все варианты», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Останки пропавшей под Новгородом девочки нашли в печи
Сотрудники правоохранительных органов при поиске пропавшей в Новгородской области двухлетней девочки нашли в печи похожие на фрагменты костей останки человека, мать ребенка и ее сожитель задержаны, сообщили в региональном управлении СК.
В следственном управлении СК отметили, что найденные останки переданы на экспертизу. «Мать и сожитель задержаны, в печи обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей», – передает ТАСС сообщение представителя ведомства.
Ситуацию, связанную с исчезновением ребенка взяла на личный контроль уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова. «Накануне я ездила в Холмский район. Сейчас проверяем и анализируем действия органов и учреждений системы профилактики. Работаем в плотном взаимодействии со следственными органами», – сообщила она.
Напомним, ночью 25 января в городе Холм пропал ребенок, открыто уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Число заболевших COVID детей за две недели в России выросло в 14 раз
Число заболевших COVID-19 детей за последние две недели в России выросло примерно в 14 раз, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы очень четко видим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей увеличилась во много раз и по странам зарубежья, и по Российской Федерации. Рост составил за две недели примерно 14 раз, растет число госпитализаций», – приводит слова Руженцовой ТАСС.
Комментируя ситуацию с коронавирусом в России, она предположила, что вызванная «омикроном» волна будет не такой продолжительной, как предыдущие.
Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что дети заражаются «омикрон» в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса.
Как рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, штамм «омикрон» у детей начинается стереотипно, но нередко поражает и бронхи, из-за чего может потребоваться госпитализация ребенка, в том числе в реанимацию. В свою очередь кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов назвал группу риска среди детей из-за распространения штамма «омикрон».
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Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
Президент России Владимир Путин посетит Турцию по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. И они условились, что как только будут позволять: а) эпидемиологическая обстановка; б) графики, он обязательно воспользуется этим приглашением», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, данная тема неоднократно поднималась в ходе последних контактов двух лидеров.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Кремле заявили, что приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине.
Депутат: Доходы от майнинга должны приносить деньги в бюджеты российских регионов
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Уже сегодня инвестиции россиян в криптовалюты составляют триллионы рублей, поэтому нужна защита от мошеннических схем, должны появиться правовые гарантии и законные методы такой защиты, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Так он отреагировал на поручение Владимира Путина правительству и Центробанку прийти к единому мнению по криптовалютам.
«В экспертном профессиональном сообществе активно обсуждаются существующие подходы к криптовалюте. Но принимать единое мнение необходимо с учетом нескольких трендов в мировом развитии криптовалют», – говорит зампредседателя думского комитета по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
Цифровая финансовая инфраструктура, уверен депутат, это мировая тенденция и неизбежное будущее. «Целый ряд стран уже в процессе борьбы за криптоинвестиции, в том числе наши ближайшие соседи – Узбекистан, Казахстан и Прибалтика. Эти страны уже углубились в криптопроекты», – добавил собеседник.
Россия сегодня должна быть в коротком списке стран, которые лидируют по развитию технологии цифровой финансовой инфраструктуры, считает депутат. «Статус цифрового государства требует от нас создавать условия для развития самых современных и адекватных ситуации инструментов. Поэтому задача правового регулирования важна для тех, кто занят в майнинге и так или иначе работает в этой конфигурации», – указал политик.
Но прежде всего необходимо ликвидировать пробелы и серые зоны в законодательстве, чтобы не свершались противоправные действия. «Денежные вопросы всегда сопряжены с рисками такой противозаконной деятельности, как экстремизм, терроризм, и далее по списку. То есть эта сфера должна быть досконально изучена законодателем. Должны быть учтены все моменты и описаны действия, предпринимаемые по цепочке», – пояснил зампредседателя думского комитета по экономической политике.
Но уже сегодня инвестиции россиян в криптовалюты составляют триллионы рублей, поэтому нужна защита от мошеннических схем, должны появиться правовые гарантии и законные методы такой защиты. В 2020 году в России был принят закон о цифровых финансовых активах, но «необходимо и дальше развивать законотворчество в этом направлении, всесторонне проговорить с экспертами риски криптовалют, мировые тренды и развитие рынка и каким образом Россия будет участвовать в этих вопросах».
«Сегодня я бы не говорил однозначно, будет ли обращение криптовалюты как платежного средства внутри страны, но для меня, как руководителя Российского союза налогоплательщиков, вполне понятно, что криптовалюта – это тот актив, который необходимо использовать в целях налогообложения. Такие регуляторные механизмы необходимо качественно запускать», – призвал депутат.
Кирьянов подчеркивает, что прибыль от майнинга и криптовалют уже сегодня может приносить доходы в региональные бюджеты и тем самым оказывать прямую помощь жизни в офлайне. Депутат возглавил при комитете экспертный совет по развитию цифровой экономики. Тема регулирования криптовалют, их обращения и майнинга будет одной из главных для совета. В итоге должно приниматься законодательство, которое «по максимуму гарантировало бы защиту прав и законных интересов россиян». «Полагаю, что руководство страны будет принимать решения, ориентируясь на сегодняшнюю реальность и с учетом всей непростой специфики цифровой финансовой инфраструктуры и ее регулирования», – подытожил Кирьянов.
У Центрального банка есть своя позиция по криптовалютам, но регулятор не пытается препятствовать техническому прогрессу, отметил президент на совещании с членами правительства в среду. «ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности», – передает ТАСС слова Путина.
«Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция, связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, прежде всего для граждан страны», – добавил президент.
«Конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге, имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», – сказал глава государства. Российский лидер призвал Центробанк и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.
Ранее в ЦБ заявили, что масштаб и распространение майнинга криптовалюты на территории России несет риски для экономики и финансовой стабильности, поэтому его нужно запретить. Как считают в Центробанке, майнинг создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий. Также происходящее сказывается на экологической повестке страны, полагают в ЦБ. При этом Минфин России выступает не за запрет, а за регулирование криптовалют.
Депутат: Во время блокады ленинградцы противостояли объединенной Европе
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«Перед Россией стоит задача – сохранить живой и передать следующим поколениям память о трагических событиях блокады Ленинграда», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Картаполов. В четверг президент Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память погибших блокадников.
Председатель комитета Госдумы по обороне, экс-начальник Главного военно-политического управления Минобороны Андрей Картаполов напомнил, что на стороне немецко-фашистских захватчиков в наступлении на Ленинград и блокаде города участвовали финны, испанцы, французы, итальянцы. «Не умаляя преступлений нацистской Германии, не стоит забывать, что кроме нее в удержании города в удушающем железном кольце повинны и многочисленные представители многих других европейских государств. По сути, ленинградцы сражались со всей объединенной Европой», – сказал парламентарий.
Депутат напомнил, что блокада города продлилась 872 дня, а битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. «27 января 1944 года силами войск Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции окончательно разорвано кольцо блокады Ленинграда», – сказал собеседник.
К началу войны в Ленинграде проживало около 3,2 млн человек, он был одним из крупнейших городов Европы и уступал только четырем столицам – Лондону, Берлину, Москве и Парижу, указал парламентарий. К январю 1944 года в городе оставалось всего 579 тыс. жителей. К этому моменту было эвакуировано около 1,7 млн человек, от голода и обстрелов, по официальным данным, погибли 672 тыс., из них более полумиллиона – с ноября 1941-го по август 1942 года.
«За долгие месяцы блокады фашисты сбросили на Ленинград 150 тыс. тяжелых артиллерийских снарядов и свыше 107 тыс. зажигательных и фугасных бомб. Они разрушили 3 тыс. зданий, а повредили больше 7 тыс.», – сказал Картаполов.
ПВ блокадном Ленинграде рабочие по карточкам могли получить только 250 граммов хлеба в день, остальное население – 125 граммов. «На вкус эти кусочки мало напоминали привычный сейчас хлеб. Муку приходилось делать из того, что еще не съели – семян диких трав, еловых иголок. В состав добавляли целлюлозу», – напомнил парламентарий.
По окончании Великой Отечественной войны 226 защитников города удостоились звания Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» были награждены около 1,5 млн человек, подчеркнул депутат.
Вскоре после прорыва блокады, весной 1944 года, в городе открылась выставка «Героическая оборона Ленинграда», которая через полтора года стала музеем. В первый же день выставку посетили 16 тыс. человек, за 1945 год – почти 200 тыс. На ней побывали супруга британского премьер-министра Клементина Черчилль, и будущий президент США, а на тот момент командующий войсками союзников в Европе Дуайт Эйзенхауэр.
«Сегодня мы склоняем головы в память обо всех неисчислимых жертвах ленинградской блокады. И отдаем дань огромного уважения ветеранам – участникам тех легендарных боев, блокадникам, труженикам тыла, ленинградским партизанам», – сказал Картаполов.
Президент России Владимир Путин в четверг посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жителей и защитников Ленинграда. Глава государства возложил букет цветов к братской могиле, в которой, как установлено по документам, похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады, передает ТАСС. Затем, пройдя по центральной аллее Пискаревского мемориала, президент возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». Во время церемонии был исполнен гимн России. Путин остановился на несколько минут возле монумента, склонив голову.
Завершилось мероприятие шествием военнослужащих под звуки военного оркестра, который исполнил музыку из песен «Баллада о солдате» («Шел солдат») и «Вечный огонь» («От героев былых времен»).
Пискаревское кладбище – это крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Массовые захоронения проводились самой суровой блокадной зимой 1941/1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек.
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