Филиппины начали применять «Спутник лайт» как бустерную вакцину

|
28 января, пятница | Последнее обновление — 10:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ходе конфликта на границе с Киргизией погибли двое граждан Таджикистана
Разделы
На сегодняшний день 13 стран более других засветились в накачке Украины оружием. Среди них есть государства большие, малые и средние, богатые и не очень.
Подробности...
Разговор о смерти дипломатии, к сожалению, приобретает практический смысл. Уж если британцы свой легендарный Форин Офис используют как сливной бачок, то что же делать другим странам?
Подробности...
Какой в этом прок, если школьники не будут знать, как образовалось национальное русское государство или какие реформы проводили Петр I и Александр II. Не кажется ли авторам новой концепции, что русская история несколько важнее истории стран Азии и Африки?
Подробности...
Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
Подробности...
Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
Подробности...
Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Филиппины начали применять «Спутник лайт» как бустерную вакцину
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Министерство здравоохранения Филиппин приступает к использованию российской прививки против коронавируса «Спутник лайт» для ревакцинации – вне зависимости от первичной вакцины.
По словам замдекана медицинского колледжа Университета Филиппин в Маниле и члена группы экспертов по вакцинам Лизы Гонсалес, прививка полезна как для тех, кто заразился коронавирусом, так и для тех, кто не был инфицирован, сообщает ТАСС со ссылкой на медиагруппу ABS – SBN.
Управление по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин в ноябре внесло поправки в разрешение на экстренное использование прививки «Спутник лайт», чтобы применять ее «в качестве гетерологичного бустера» или третьей дозы после первичной вакцинации другими препаратами.
30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся в республике уже превысило 3,49 млн, выздоровели более 3,21 млн человек, умерли 53,7 тыс. пациентов. На данный момент в стране полностью вакцинированы 58,4 млн человек. В стране одобрен к применению ряд препаратов, в том числе российские «Спутник V» и «Спутник лайт».
Напомним, ранее в Камбодже одобрили «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Глава РФПИ указал на значительный вклад России в борьбу с пандемией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Скабеева и Попов из-за COVID провели прямой эфир программы «60 минут» из дома
Ведущие программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева и Евгений Попов заразились коронавирусом, им пришлось провести передачу в прямом эфире из дома, находясь на самоизоляции.
«То, что сейчас происходит в эфире # 60минут – это нечто невероятное! Горжусь нашей телепрограммой. Так, наверное, еще точно никто в мире не пробовал! Если коротко: у меня – положительный тест. Сегодня пришел еще и Женин положительный тест! А программа выходит в прямом эфире! Эфир дискуссионной общественно-политической программы из самоизоляции! Вау!», – написала Ольга Скабеева в Telegram.
«60 минут» – общественно - политическое ток-шоу, выходящее по будням с 12 сентября 2016 года. Ведущие программы – супружеская пара: Евгений Попов и Ольга Скабеева.
Ранее за сутки в России госпитализировали 12,8 тыс. человек с коронавирусом.
Москвичам разрешили открывать и закрывать больничные по ОРВИ дистанционно
|
|
Москвичи с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультацию врача, дистанционно открыть и закрыть больничный, заявили в оперштабе Москвы со ссылкой на указ мэра и приказ департамента здравоохранения города.
В Москве продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Для того, чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам, приняты указ мэра и соответствующий приказ депздрава Москвы, согласно которым в столице посещение медорганизаций для открытия и закрытия больничных листов стало необязательным.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил организовать аудиоконсультации и дистанционную выдачу больничных пациентам с ОРВИ без посещения поликлиники. Новые правила вступят в силу с 28 января, передает оперштаб Москвы в Telegram.
«Если вы почувствовали у себя симптомы ОРВИ, теперь есть несколько вариантов действий: прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или записаться на конкретное время приема в свою поликлинику через приложение или сайт «ЕМИАС.ИНФО» или портал mos.ru», – заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Для того, чтобы дистанционно получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный необходимо заполнить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru.
«По итогу заявки с вами свяжется врач, проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрыть больничный также можно будет дистанционно без посещения поликлиники. Врач свяжется с вами и уточнит самочувствие, после этого закроет больничный», – уточнила заммэра.
При этом, если требуется очная консультация врача, а посещение поликлиники затруднительно в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания, можно вызвать врача на дом, позвонив на линию «122».
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что на штамм коронавируса «омикрон» в Москве приходится около 80% выявленных случаев COVID.
Между тем в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Центре Гамалеи предупредили о новых мутациях вируса после «омикрона»
|
|
Новый коронавирус, вероятно, продолжит эволюционировать, поэтому штамм «омикрон» не будет последним, предположил заведующий лабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Сергей Альховский.
«Сейчас появляются мнения о том, что с «омикроном» мы, в принципе, должны пандемию закончить. Но мы видим, что COVID, в общем-то, приобретает все свойства, которые характерны другим коронавирусам сезонным. В принципе, это связано и со снижением активности сывороток, формирующимся генетическим разнообразием, с накаливанием мутаций между разными вирусами. Глядя на все эти тренды, конечно, мы не можем сказать, что с «омикроном» все закончится. Скорее всего, этот вирус будет продолжать свою эволюцию, формировать новые и новые генотипы», – передает ТАСС его слова.
Ученый высказал предположение на онлайн-собрании Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Омикрон»: молекулярно-биологические особенности, эпидемиология, перспективы диагностики и терапии».
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «омикрон» пока официально не выявили в 11 российских регионах, а также в Ненецком автономном округе и Новосибирской области.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Число заболевших COVID детей за две недели в России выросло в 14 раз
Число заболевших COVID-19 детей за последние две недели в России выросло примерно в 14 раз, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия-24».
«Мы очень четко видим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей увеличилась во много раз и по странам зарубежья, и по Российской Федерации. Рост составил за две недели примерно 14 раз, растет число госпитализаций», – приводит слова Руженцовой ТАСС.
Комментируя ситуацию с коронавирусом в России, она предположила, что вызванная «омикроном» волна будет не такой продолжительной, как предыдущие.
Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что дети заражаются «омикрон» в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса.
Как рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, штамм «омикрон» у детей начинается стереотипно, но нередко поражает и бронхи, из-за чего может потребоваться госпитализация ребенка, в том числе в реанимацию. В свою очередь кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов назвал группу риска среди детей из-за распространения штамма «омикрон».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
За сутки в России госпитализировали 12,8 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 12 807, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 12 807 человек, на 4,8% больше по сравнению с 26 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 88 816 случаев заболевания, всего в России выявлено 11 404 617 случаев коронавируса в 85 регионах.
За сутки в связи с выздоровлением выписано 29 754 человека, на 5,5% больше по сравнению с 26 января. За это же время подтверждено 665 смертей.
В Москве выявлено 26 586 случаев COVID, Санкт-Петербурге – 11 808, в Московской области – 7182.
Накануне в России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Обнаруженный у летучих мышей в ЮАР вирус NeoCov не передался человеку
Среди жителей Южно-Африканской Республики пока не выявлено случаев заболевания, вызванного коронавирусом летучих мышей NeoCov, сообщили в Министерстве здравоохранения ЮАР.
«Подобных заболевших в стране нет. Последние научные исследования говорят о том, что данный вирус, имеющийся у летучих мышей, не преодолел межвидового барьера и не попал в человеческий организм», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что поступили сообщения о предварительных выводах китайских ученых. Они выяснили, что найденный у летучих мышей в ЮАР коронавирус NeoCov – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS, который может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2. По мнению заведующего лабораторией биотехнологии Центра им. Гамалеи Сергея Альховского, выступавшего на собрании научного совета РАН, опасность NeoCov пока с трудом поддается оценке.
При этом в научных кругах ЮАР убеждены, что данная разновидность была обнаружена в 2017 году при исследовании образцов тканей летучих мышей, взятых в предыдущие пять лет на севере и юго-востоке республики. Речь идет о млекопитающих семейства гладконосых, принадлежащих к роду Neorimicia. Этот же вирус был выявлен у летучих мышей в Уганде и других странах Африки.
Сотрудник одной из научных лабораторий ЮАР отметил, что пока NeoCov не приобрел способности заражать человеческий организм, однако необходим плотный и постоянный мониторинг, чтобы мировая наука была готова к подобному сценарию. «Мы ведем наблюдение за летучими мышами для прогнозирования следующей передачи потенциально смертельного коронавируса от этих млекопитающих человеку. Считается, что геном коронавируса, вызвавшего нынешнюю пандемию COVID-19, имеет составные части, близкие летучим мышам и панголинам», – рассказал он.
Ранее ученые выяснили, что недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS – может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2, что делает NeoCov опасным для человека.
Собянин подписал указ об оказании медпомощи при массовом заболевании коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об особенностях оказания медпомощи при массовом заболевании коронавируса, который будет работать в случае выявления за последние семь дней свыше 60 тыс. заболевших.
«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Москве департаменту здравоохранения города Москвы утвердить особенности оказания медицинской помощи при выявлении в городе Москве массовых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией», – говорится в документе на сайте мэра Москвы.
Предусматривается установление критериев состояния пациента, при котором медицинская помощь оказывается на дому; порядок осуществления консультации пациентов с ОРЗ и коронавируса с применением телемедицинских технологий без проведения очного приема врача.
«Особенности оказания медицинской помощи применяются со дня, следующего за днем, в котором было выявлено в городе Москве более 60 000 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение предыдущих 7 календарных дней, и до дня, следующего за днем, в котором было выявлено в городе Москве менее 60 тыс. случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в течение предыдущих 7 календарных дней», – дополняется в сообщении.
Ранее в оперштабе Москвы заявили, что москвичи с симптомами ОРВИ смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультацию врача, дистанционно открыть и закрыть больничный.
Накануне заммэра столицы Анастасия Ракова заявила, что на штамм коронавируса «омикрон» в Москве приходится около 80% выявленных случаев COVID. Между тем в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Депутаты фракции «Слуга народа» массово заболели COVID-19
Сразу шесть депутатов Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» заболели коронавирусом и были вынуждены прекратить посещение заседаний, сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.
По ее словам, инфекция подтвердилась у парламентариев утром 27 января. Всего на больничном из-за коронавируса находятся 23 депутата от «Слуги народа». «Это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии», – написала Палийчук в Telegram.
Ранее стало известно, что с понедельника, 31 января, Верховная Рада уходит на вынужденный карантин из-за новой волны пандемии. Он был объявлен после массового заражения среди депутатов и сотрудников аппарата и продлится до 15 февраля.
18 декабря на Украине выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон».
В «Векторе» оценили риск распространения нового коронавируса из ЮАР
Найденный в ЮАР новый коронавирус NeoCov не готов активно распространяться среди людей, сообщили специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора.
«Специалисты научного центра «Вектор» знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции», – приводит ТАСС сообщение центра.
Отмечается, что обозначенные китайскими учеными риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.
Ранее ученые выяснили, что недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov – близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS – может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2, что делает NeoCov опасным для человека.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ОНФ попросил установить предельные цены на ПЦР-тесты в регионах
Глава исполкома Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой поручить Росздравнадзору и ФАС установить предельные отпускные цены на ПЦР-тесты в российских регионах и решить проблему доминирования частных лабораторий на рынке ПЦР-тестирования.
«Просим поручить Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения провести мониторинг розничных цен на тесты ПЦР в субъектах Российской Федерации в целях выявления необоснованного роста их стоимости в отдельных регионах России и последующего установления предельных отпускных цен на тесты ПЦР, а также Федеральной антимонопольной службе провести проверку на предмет выявления коллективного доминирования частных лабораторий на рынке», – приводит РИА «Новости» обращение.
В частности, ОНФ проводит выборочный мониторинг ситуации, связанной с оказанием медицинской помощи больным коронавирусом, в том числе стоимости ПЦР-исследований. Уточняется, что представителями Народного фронта 18-19 января были проверены 477 государственных и частных медицинских организаций в 204 населенных пунктах в 85 субъектах России.
По итогам мониторинга было зафиксировано, что стоимость теста ПЦР значительно разнится в зависимости от субъекта, говорится в обращении. Так, согласно представленным данным, стоимость теста ПЦР в 13 субъектах Российской Федерации составляет более 2 тыс. рублей, в 11 регионах – более 2,5 тыс. рублей, в остальных регионах – не превышает 2 тыс. рублей. Так, в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа – 4 727 рублей, в Южно-Сахалинске Сахалинской области – 3 290 рублей, в г. Челябинске Челябинской области – 3 100 рублей.
«Таким образом, разница в цене теста ПЦР может достигать 500%», – подчеркнули в ОНФ.
По мнению экспертов, такая разница в стоимости теста ПЦР создаст неравные условия для больных коронавирусом. В ОНФ заявили, что могут присутствовать «признаки коллективного доминирования на рынке тестов ПЦР ряда частных медицинских организаций» из-за растущего спроса, а также ограниченного числа поставщиков материалов для тестов, что в свою очередь приводит к искусственному завышению стоимости теста ПЦР.
«Данная проблема усугубляется тем, что из-за наличия больших очередей на проведение теста ПЦР в государственных медицинских учреждениях граждане вынуждены обращаться в частные медицинские учреждения и, соответственно, оплачивать необходимые медицинские процедуры за свой счет», – пояснили в Народном фронте.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мишустин анонсировал появление данных о медотводе на «Госуслугах»
Информация о медицинских противопоказаниях к вакцинации будет появляться на «Госуслугах», где можно будет получить соответствующий сертификат, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Правительство расширяет возможности портала государственных услуг. Сейчас в личных кабинетах представлены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесенном заболевании, вызванном этой инфекцией. В ближайшее время на портал будет передаваться и информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации», – передает ТАСС его слова.
По словам Мишустина, «через «Госуслуги» граждане смогут получить подтверждающий сертификат».
Напомним, в Сеченовском университете начались исследования комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19 в форме назального спрея. Сертификат о вакцинации и денежное вознаграждение получат около 400 участников.
В МГУ решили перевести студентов на удаленное обучение
В Московском государственном университете М. В. Ломоносова в целях обеспечения здоровья и благополучия обучающихся, приняли решение с 7 по 22 февраля ввести дистанционное обучение для студентов.
«Приказываю: при реализации основных образовательных программ с 7 по 22 февраля 2022 года предусмотреть возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», – говорится в приказе, опубликованном на сайте вуза.
Ранее Мосгордума не приняла проект постановления Госдумы о проекте федерального закона об условиях применения дистанционного обучения в школах.
Вакцину от коронавируса для подростков доставили в Самарскую область
Первая партия вакцины против коронавируса для подростков в возрасте 12-17 лет поступила в Самарскую область, в ближайшее время она будет доставлена в медучреждения региона, сообщает облправительство.
В правительстве области сообщили, что «неделе поступила первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции для подростков», всего доставлено 1 тыс. 920 вакцин «Гам-Ковид-Вак-М» («Спутник-М»), вакцинация начнется в ближайшее время, передает РИА «Новости».
Первая партия вакцины распределена между восьмью медицинскими учреждениями Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.
«Пройти вакцинацию можно будет в любой из этих медицинских организаций по предварительной записи. Информация об адресах и телефонах прививочных пунктов будет дополнительно размещена на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19», – отмечается в сообщении.
Вакцинация будет проводиться на добровольной основе.
Ранее вакцинация подростков от COVID-19 началась в Подмосковье.
Между тем инфекционист назвал группу риска среди детей из-за «омикрона».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российских биатлонистов решили не отправлять на карантин из-за COVID у тренера
Рассадка в самолете первых олимпийцев, прибывших в Пекин, считается бесконтактной, потому сборную России по биатлону не будут отправлять на карантин из-за положительного результата теста на коронавирус у тренера мужской команды Сергея Башкирова, сообщил источник.
Источник сообщил, что «сдавший положительный тест ждет второго результата, если он будет положительный, то он помещается на семидневный карантин», передает ТАСС.
«Берут тест каждый день, если два отрицательных, его выпускают. Человек находится на карантине в гостинице, если он без симптомов, если симптомы есть, то человека направляют в специальный госпиталь», – добавил он.
Ранее Башкиров сообщил о положительном результате первого теста на коронавирус, который он сдал по прилете в Пекин.
Также положительный результат теста на коронавирус перед вылетом в Пекин был зафиксирован у главы сервис-службы национальной команды Александра Печерского.
Кроме того, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, тренер женской сборной Михаил Шашилов и массажист национальной команды Роман Никитин в среду вечером не смогли вылететь в Пекин вместе с командой, им потребуется дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесенном коронавирусе.
Остальные члены сборной России по биатлону благополучно добрались до столицы Китая.
Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны.
Между тем в КНР выявили 72 заразившихся коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ЕР взяла на контроль реализацию программы ранней реабилитации после коронавируса
Без программы реабилитации сопровождать полноценную клиническую медицину невозможно, по ее запуску в регионах дано поручение Президента, финансирование и реализация отражены в народной программе «Единой России», заявил глава комиссии генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко.
«Мы будем использовать инструменты «Единой России» для контроля за реализацией этой программы. Этим могут заниматься местные отделения партии при участии медиков. С помощью такой разветвленной сети мы оценим, как действует программа на местах, как оформляются необходимые документы, где требуется помощь», – приводятся слова Проценко на сайте «Единой России».
По словам участников заседания, необходимо выстроить в регионах современную модель реабилитации, которая позволяет организовать маршрутизацию пациента и оказывать ему своевременную помощь.
«Только около 30 субъектов России сделали это и уже финансируются. Многие только в начале пути и им необходима помощь в организации процесса», – отметила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова.
Замминистра здравоохранения Евгений Камкин напомнил, что в федеральном бюджете до 2024 года на реабилитацию пациентов после коронавируса заложено дополнительно 60 млрд рублей. По его словам, средства распределились равномерно на мероприятия, связанные с переоснащением центров и отделений медреабилитации медоборудованием, и увеличение объемов оказания медицинской помощи. При этом общий объем средств на развитие системы реабилитации составит более 155 млрд рублей.
Напомним, запустить программу ранней медицинской реабилитации правительству и «Единой России» президент Владимир Путин поручил на съезде партии в июне 2021 года. Программа рассчитана до 2026 года, ее финансирование партия обеспечила при принятии бюджета. На реализацию мер по восстановлению здоровья граждан, перенесших тяжелые заболевания, предусмотрено порядка 100 млрд рублей на 2021-2026 годы, 60 млрд – в 2021-2024 годах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|