МИД: Спецпланов на эвакуацию россиян с Украины нет, но мы всегда готовы

Россия всегда готова к эвакуации россиян с Украины из-за эскалации, но спецпланов нет, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«Насколько это возможно, всегда готовы (к эвакуации). Каких-то спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведется с тем, чтобы обезопасить и, насколько это возможно, российских граждан, и сотрудников загранучреждений», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Зайцев добавил, что российские дипломатические представительства на Украине продолжают работать в штатном режиме, несмотря на многочисленные провокации. «В этих непростых условиях, несмотря на многочисленные провокации со стороны украинских властей и местных националистов, российские загранучреждения на Украине – посольство в Киеве, генконсульства в Одессе, Харькове и Львове – продолжают работать в штатном режиме и выполнять возложенные на них функции», – сказал он.

Политик отметил, что российское дипведомство всегда разрабатывает планы по возможной эвакуации сотрудников диппредставительств России и граждан России из Украины в случае опасности. «У нас на постоянной основе имеются планы, у нас существует специальный департамент министерства иностранных дел, который посвящен этому, при посольствах у нас существуют штабы постоянно действующие, которые тоже разрабатывают планы на случай любых сложных ситуаций», – добавил Зайцев.

Как заключил представитель МИД, отношения между Москвой и Киевом продолжают деградировать из-за линии Украины на конфронтацию с Россией. «Свернуты межпарламентское и межрегиональное сотрудничества, разрушаются многоплановые связи во всех сферах. После 2014 года Киевом в одностороннем порядке был понижен уровень дипломатических отношений, с конца 2016 года нашим посольством на Украине руководит временный поверенный в делах Российской Федерации», – резюмировал он.

Напомним, Украина призывает Запад занять жесткую и решительную позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к безотлагательному внедрению «превентивного пакета» санкций. Киев считает, что нужно не наказывать Россию санкциями после гипотетического нападения, а ввести самые жесткие санкции уже сейчас, чтобы это нападение предотвратить.

Ранее Госдеп предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Британия приняла аналогичное решение и начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. Причиной названа угроза обострения ситуации.

Позднее стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной» при выборе мер реагирования на обострение ситуации в Восточной Европе.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США причину эвакуации американцев с Украины, при этом европейские дипломаты уезжать не собираются.

В субботу появились сообщения, что МИД Германии разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников посольства на Украине на случай эскалации ситуации. Однако МИД Германии опроверг сообщение об эвакуации дипломатов и членов их семей с Украины.