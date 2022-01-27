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27 января, четверг | Последнее обновление — 14:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров: США не ответили на вопрос о нерасширении НАТО
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Глава МИД Германии анонсировала визит на Украину
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что вместе с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом посетит на следующей неделе Украину, в том числе демаркационную линию.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Бербок призвала «не смешивать территорию НАТО с Украиной» при выборе мер реагирования на обострение ситуации в Восточной Европе.
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В ДНР назвали необходимые для защиты от украинской агрессии вооружения
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«В первую очередь республика нуждается в средствах ПВО и радиоэлектронной борьбы, чтобы противостоять украинским беспилотникам», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Так он отреагировал на призыв российского сенатора Андрея Турчака поставить вооружения республикам Донбасса.
«В ДНР и ЛНР в качестве паритета на каждый прибывший на Украину самолет из США или Великобритании нужно поставлять по одному эшелону оружия. Мы больше всего нуждаемся в системах ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для блокировки украинских беспилотников, которые безнаказанно сбрасывают периодически самодельные взрывные устройства на наши укрепления, на наших солдат в окопах», – говорит депутат Народного совета – парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бердичевский.
Политик добавил, что в Донецке приветствуют инициативу первого зампреда Совфеда, главы генсовета «Единой России» Андрея Турчака, который призвал в среду поставить оружие в ДНР и ЛНР. «Мы понимаем, какую политическую силу представляет Турчак. Мы надеемся на то, что все эти предложения будут поддержаны руководством Российской Федерации», – добавил Бердичевский.
По словам Турчака, «Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии».
Турчак подчеркнул, что представители партии с тревогой наблюдают за тем, как западные страны отправляют оружие на Украину. Это происходит в больших масштабах. Он привел в пример рейсы с оружием для Украины из США и Великобритании. «В это же время количество обстрелов в Луганской и Донецкой областях в разы увеличилось, гибнут мирные люди, а в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению в Донбасс», – отметил секретарь генсовета единороссов.
Накануне на Украину прибыла из США третья партия летального оружия общей стоимостью 200 млн долларов. Предыдущая поставка была осуществлена в конце прошлой недели. В минувшую субботу Украина получила от США в том числе боеприпасы общим весом более 90 тонн. В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь более чем на 650 млн долларов, а с 2014 года Киев на эти цели получил помощь на 2,7 млрд долларов.
Ранее посольство России в Лондоне предупреждало, что поставка Британией оружия на Украину приведет к росту напряженности и обострению конфликта. По информации МИД России, только за последние несколько дней Британия передала Украине порядка 460 тонн вооружений.
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Пекин указал Госдепу на способ решения кризиса на Украине
Для разрешения кризиса на Украине необходимо вернуться к соблюдению минских договоренностей, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Для решения украинского вопроса необходимо вернуться к минским договоренностям, это исходная точка», – передает РИА «Новости» слова китайского министра.
Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.
Козак подвел итоги встречи советников «нормандской четверки» в Париже
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На встрече политических советников лидеров стран «нормандской четверки» в Париже стороны провели инвентаризацию минских договоренностей, пока прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой, заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
Переговоры, начавшиеся в Елисейском дворце около 12.00 (14.00 мск), продлились почти восемь с половиной часов. Российскую делегацию на переговорах представлял заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, французскую – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, немецкую – внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер, украинскую – глава офиса президента Андрей Ермак, передает РИА «Новости».
«Договорились о том, что независимо от разночтений по Минским соглашениям, которые есть между Украиной, представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно, и соглашение, которое было подписано 22 июля 2020 года, должно и по букве, и по духу выполняться», – сказал Козак по итогам переговоров.
Заместитель главы администрации президента России выразил надежду, что результаты этой договоренности через две недели будут материализованы в конкретных решениях. «Мы сблизим свои позиции с тем, чтобы выйти с единой позицией, с какими-то рекомендациями в минский переговорный процесс, чтобы Украина, Донбасс, ОБСЕ имели конкретные рекомендации по разрешению конфликта», – отметил Козак. При этом он подчеркнул, что советникам не удалось прийти к общему мнению по предложениям ЛНР и ДНР.
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Замглавы администрации президента России добавил, что стороны решили провести дополнительные внутригосударственные консультации, чтобы через две недели в Берлине встретиться и попытаться найти развязки по всем тем проблемам, которые в течение семи лет не разрешены. Козак заключил, что пока прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой, и похвастаться им нечем.
Накануне кабмин Украины отозвал из Рады законопроект о «переходном периоде» в Донбассе. Как сообщалось, «формально» решение было принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии», однако «реальной причиной» срочного отзыва проекта из Рады, как утверждалось, стала необходимость выполнить условие России для проведения новой встречи нормандской четверки на уровне советников лидеров.
Вместе с тем в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе, «не говоря уже о границе с Россией».
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Турчак предложил отправить оружие в ДНР и ЛНР
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Россия должна оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам, отправив им отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности из-за возможной агрессии, предложил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии», – приводит слова Турчака телеканал «Россия 24», передает ТАСС.
По его словам, представители партии с тревогой наблюдают за тем, как западные страны отправляют оружие на Украину. Это происходит в больших масштабах. Он привел в пример рейсы с оружием для Украины из США и Великобритании.
«В это же время количество обстрелов в Луганской и Донецкой областях в разы увеличилось, гибнут мирные люди, а в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению в Донбасс», – отметил секретарь генсовета единороссов.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Эксперт: Те, кто ждут вторжения на Украину, будут разочарованы
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил уверенность, что ждущие «вторжения» на Украину будут разочарованы. При этом, по его словам, показательные бряцание оружием и игра мускулами в виде наращивания военной активности в чувствительных зонах неизбежны.
«Параметры ответа США и НАТО на российские требования понятны. Ждем следующей фазы эскалации. Содержание – демонстрация силы, но не ее применение. Поэтому те, кто ждут вторжения на Украину, будут разочарованы, эта часть психоза продолжит висеть в воздухе, а вот показательные бряцание оружием и игра мускулами в виде наращивания военной активности в чувствительных зонах неизбежны. Инициатива пойдет от России, ответ с другой стороны, вероятно, [последует] в нескольких точках и [так будет продолжаться] не один раунд. Параллельно сохраняется политико-дипломатическая коммуникация, возможно, вплоть до высшего уровня ([президент США Джо] Байден – [президент России Владимир] Путин), происходит прощупывание возможностей перехода к снижению напряженности», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.
«Все это представляет собой малопривлекательное зрелище, а слабонервным лучше постараться на что-нибудь пока отвлечься. Успокаивать должно одно. Урон от реальной войны крайне велик для потенциальных участников, она рассматривается как самый последний и самый плохой вариант, в современных условиях фактически проигрышный для всех. Поэтому цель каждого – избежать ее, заменив иными формами поведения. И чем выше нервное напряжение и накал страстей, тем более убедительной заменой войны они служат. Пожелаем участникам соревнований успеха на этом поприще. От всей души», – добавил эксперт.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения».
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Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.
Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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В ЛНР ожидают попытки окружения Луганска армией Украины
Вооруженные силы Украины попытаются окружить Луганск, как в 2014 году, если возобновится конфликт в Донбассе, заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.
«Безусловно, как и в 2014 году, ключевой для Украины станет задача полного окружения Луганска, и отсечения путей сообщения с тыловыми районами республики, а также путей сообщения между ДНР и ЛНР в районе Дебальцево», – передает его слова ТАСС.
Народная милиции ЛНР подготовила контрмеры на случай наступления украинских силовиков.
«Призываю Вооруженные силы Украины отказаться от заведомо безуспешных агрессивных намерений, жертвами которых станут не только военнослужащие с обеих сторон, но также и мирные жители Донбасса», – сказал Лещенко.
Ранее сообщалось, что первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам, отправив им отдельные виды вооружений для повышения их обороноспособности из-за возможной агрессии.
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Число погибших при нападении солдата-срочника в Днепре выросло до пяти человек
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В результате нападения солдата срочной службы национальной гвардии Украины в Днепре погибли пять человек, в том числе одна военнослужащая умерла в больнице, сообщило МВД Украины.
По данным полиции, стрельбу начал солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения, в результате чего пять человек погибли, еще пятеро получили ранения, сообщается на сайте ведомства.
«Среди погибших есть женщина, сотрудница завода «Южмаш». Вторая женщина – военнослужащая национальной гвардии – получила ранение. К сожалению, во время оказания медицинской помощи она скончалась», – говорится в сообщении.
По информации УНИАН, солдат взял автомат Калашникова и около семи тысяч патронов. Затем по неустановленной причине открыл огонь по военным нацгвардии, после чего убежал.
В Днепре ввели полицейскую операцию «Сирена». По тревоге поднят личный состав подразделений полиции и нацгвардии. МВД распространило фото нападавшего.
Ранее сообщалось, что солдат-срочник открыл огонь в караульном помещении на территории Южного машиностроительного завода (ЮМЗ) в украинском Днепре, четыре человека погибли.
В прошлом году украинский военнослужащий, который находился под воздействием наркотиков, погиб в Донбассе, выстрелив из автомата себе в голову. Сообщалось, что «находившиеся рядом сослуживцы подначивали его нажать на спусковой крючок».
Расстрелявший сослуживцев на «Южмаше» украинский солдат задержан
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Военнослужащий национальной гвардии Украины, солдат срочной службы, который в городе Днепре открыл стрельбу по сослуживцам и убил пятерых человек, задержан, сообщило МВД Украины.
«Для задержания преступника в городе введена полицейская операция «Сирена». Кадровый отряд нацполиции и подразделений нацгвардии подняли по тревоге. Убийцу задержали в процессе оперативного следствия», – говорится в сообщении ведомства на Facebook.
Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил в Facebook, что Артем Рябчук будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.
Он распорядился сформировать комиссию, которая займется выяснением мотивов стрелявшего и обстоятельств, которые привели к тому, что 21-летний солдат начал стрелять по сослуживцам, хотя его готовили к защите родины. В частности, комиссия проверит, как он проходил медкомиссию и каково было его психическое состояние, когда он получил разрешение на ношение оружия.
В четверг солдат-срочник открыл огонь в караульном помещении на территории Южного машиностроительного завода (ЮМЗ) в украинском Днепре, в результате чего пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. В Днепре ввели полицейскую операцию «Сирена».
В Минобороны Болгарии заявили, что не будут воевать на Украине
Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что ни один болгарский солдат не будет участвовать в военном конфликте на территории Украины или любой другой страны без одобрения парламента.
«Ни один болгарский солдат не примет участие в конфликте или операции на территории Украины или любой другой страны, без того чтобы это решение не было одобрено в Народном собрании», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова министра.
Также он заявил, что нет планов участвовать в военных операциях на территориях других страны. Но в Болгарии будет сформирован специальный батальон, который будет готов к различным сценариям.
В Софии прошло закрытое заседание совета министров, на котором обсуждался кризис в отношениях НАТО и России в связи с ситуацией вокруг Украины. Правительство объявило деэскалацию напряженности между НАТО и Россией приоритетом национальной стратегии.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Столтенберг: НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву стран на вступление в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил о передаче письменного ответа России на ее предложения по гарантиям безопасности.
«Сегодня НАТО передало письменный ответ России на предложения по безопасности. Мы сделали это параллельно с США», – цитирует его ТАСС.
Также он заявил, что НАТО предлагает России восстановить миссии в Москве и Брюсселе. Помимо этого, Москве предложено вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Генсек уточнил, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс.
Он заявил, что при необходимости за несколько дней будет развернут передовой отряд из пяти тысяч человек во главе с Францией в Черноморском регионе.
В декабре 2021 года МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Блинкен объяснил рекомендации американцам покинуть Украину
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Рекомендации американским гражданам покинуть Украину не означают, что администрация Соединенных Штатов уверена в том, что Россия начнет предполагаемое «вторжение», заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте.
Блинкен напомнил, что Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам рассмотреть возможность незамедлительного выезда с Украины, предписал семьям сотрудников посольства Соединенных Штатов в Киеве покинуть страну, а также разрешил сделать это некоторым сотрудникам дипломатического представительства, передает ТАСС.
«Это решение было основано только на одном факторе – безопасности наших коллег и их семей. И учитывая продолжающееся массированное наращивание российских вооруженных сил на границах Украины, которое имеет множество признаков подготовки к вторжению, эти шаги были разумными», – выступил с утверждением госсекретарь. «Пока мы не знаем, будет ли Россия продолжать свою агрессию в отношении Украины. В любом случае мы обязаны разослать эти уведомления американцам», – добавил шеф американской дипломатии.
Ранее в среду посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о выезде с Украины «сейчас» из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности. В понедельник Госдеп США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. При этом в Госдепе заявили, что посольство США на Украине продолжит работу, несмотря на частичную эвакуацию персонала. В Госдепе также предупредили, что в случае эскалации напряженности на Украине Соединенные Штаты не смогут осуществить эвакуацию американских граждан, гражданам США следует рассмотреть возможность эвакуации своими силами, в том числе при помощи гражданских авиарейсов.
Кроме того, Госдепартамент США рекомендовал американцам воздерживаться от поездок в Россию в связи с тем якобы существующей напряженностью на границе с Украиной.
В прошлую субботу появились сообщения, что Госдепартамент США распорядился с понедельника начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства на Украине. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном назвал рекомендации Госдепа США «чрезмерной реакцией».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Составлен список самых больших радетелей за Украину в Конгрессе США
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Чаще всего в своих выступлениях, пресс-релизах и информационных бюллетенях Украину упоминают сенаторы-республиканцы Роб Портман, Тед Круз и Джим Инхоф, сообщили американские СМИ.
По данным Quorum, упоминания Украины или украинского лидера Владимира Зеленского в заявлениях Конгресса США растут – за январь их насчитывается почти 1000, передает Axios.
Издание отмечает, что больше всего в Конгрессе говорил об Украине американский сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман: в выступлениях, пресс-релизах, сообщениях и информационных бюллетенях для учредителей. Он сделал это по меньшей мере 151 раз с января прошлого года.
Отмечается, что чаще об Украине говорят республиканцы: Тед Круз и Джим Инхоф.
Сенаторы-демократы Крис Мерфи (штат Коннектикут) и Джин Шахин (штат Северная Каролина) также вошли в топ радетелей за Украину.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Германия пообещала Украине военную помощь в виде 5 тыс. касок
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Германия поставит на Украину 5 тыс. военных касок, сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает агентство ДПА.
Эту информацию подтвердил представитель минобороны Германии. По его словам, запрос Киева поступил «несколько дней назад». «Я могу подтвердить, что мы завершили оценку и смогли одобрить поставки 5 тыс. военных касок», – передает его слова ТАСС.
Однако сроки поставок в ведомстве не назвали.
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Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.
Позже министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.
Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
Нидерланды заявили о «юрисдикции России» над пассажирами MH17 в момент гибели
Координатор оперативной группы по крушению рейса MH17 в МИД Нидерландов Лизбет ван Хейст на заседании в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) заявила, что пассажиры самолета в момент гибели якобы были под юрисдикцией России, этот аргумент ранее в суде уже отверг представитель Москвы.
ЕСПЧ в Страсбурге в среду начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, передает РИА «Новости».
Первое заседание касается вопроса приемлемости объединенных жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении малайзийского Boeing.
«Люди, находившиеся на борту MH17, на момент крушения находились под юрисдикцией России. К такому выводу мы главным образом пришли потому, что Россия осуществляла эффективный контроль над территорией ДНР, а самолет упал именно в этой зоне», – сказала ван Хейст.
Ранее прокурора Нидерландов уличили во вранье по делу о крушении МН17.
Сообщалось также, что прокуратура Нидерландов не ожидает завершения расследования по делу о крушении рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» раньше конца 2022 года.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия предоставила все данные с радаров по авиакатастрофе рейса MH17, Украина этого не сделала.
Прокуратура Нидерландов продолжает настаивать на отсутствии вины украинских военных, так как они не находились в районе крушения Boeing в июле 2014 года. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР.
Между тем Окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Вердикты по делу о крушении рейса MH17 могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.
Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений
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Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
«Представители Донецка и Луганска привели факты нарушения Украиной договоренностей об усилении перемирия и отвода тяжелых вооружений. Такие действия с недоверием воспринимаются представителями Донецка и Луганска», – приводит слова Грызлова РИА «Новости».
Полпред России в контактной группе выразил уверенность, что безопасность на линии соприкосновения сторон в Донбассе может быть обеспечена только при условии неукоснительного выполнения Киевом своих обязательств в соответствии с минскими соглашениями, мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.
«В ходе заседания контактной группы и накануне в рабочих группах украинская сторона в очередной раз не предоставила свою позицию по проекту дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, вынесенному Донецком и Луганском в октябре 2020 года, игнорируя их предложения и не допуская диалога Киева и Донбасса по политическому урегулированию, предусмотренного минскими соглашениями», – сообщил Грызлов. Он подчеркнул, что налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.
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Накануне заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров стран «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. Во вторник кабмин Украины отозвал из Рады законопроект о «переходном периоде» в Донбассе. Как сообщалось, «формально» решение было принято, чтобы «выполнить рекомендации Венецианской комиссии», однако «реальной причиной» срочного отзыва проекта из Рады, как утверждалось, стала необходимость выполнить условие России для проведения новой встречи нормандской четверки на уровне политсоветников лидеров стран «четверки».
Тем временем во вторник в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе, «не говоря уже о границе с Россией».
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