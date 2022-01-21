|
|
Брюссель обещал пригласить Украину на сертификацию «Северного потока – 2»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Украину «пригласят» к процессу сертификации газопровода «Северный поток – 2», когда «этот вопрос дойдет до Еврокомиссии», сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Галущенко, который совершил визит в Брюссель, сообщил, что соответствующее «решение принято», это «официальная позиция». Он выразил благодарность «партнерам», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Рада».
Напомним, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил об участии компании в процедуре сертификации оператора «Северный поток – 2», решение принял немецкий регулятор BNetzA. Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр счел правильным участие украинской стороны в сертификации оператора «Северный поток – 2», при этом указал на отсутствие права вето у Киева.
Канцлер Германии процитировал Сергея Бодрова из фильма «Брат 2»
|
|
России следует признать, что «сила в правде, а не наоборот», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме. Таким образом он фактически процитировал персонажа Сергея Бодрова из фильма «Брат 2».
Немецкий политик заявил о решимости Германии защищать Украину в случае «российской агрессии». «Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», – приводит слова Шольца РИА «Новости».
Канцлер Германии призвал Москву «осознать», что «выгоды от сотрудничества перевешивают цену дальнейшей конфронтации».
Напомним, персонаж Данила Сергеевич Багров, которого сыграл Сергей Бодров, в фильме «Брат 2» сказал: «Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего?.. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда – тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего, ты сильней стал? Нет – не стал! Потому что правды за тобой нет! А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Да?»
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль предупредил об угрозе дестабилизации ситуации на Украине после слов Байдена
|
|
Заявления президента США Джо Байдена с угрозами в адрес России могут вселить в горячие головы властей Украины идею решить вопрос на юго-востоке страны силой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы полагаем, что они (жесткие заявления и угрозы в адрес РФ – прим. ВЗГЛЯД) никоим образом не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе, и более того, все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки, ибо они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей Украины, украинское руководство, которое, что называется, под сурдинку может решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблему юго-востока. Мы опасаемся в этой связи», – передает его слова РИА «Новости».
В среду президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.
Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.
Политолог Федор Лукьянов заявил газете ВЗГЛЯД, что Байден, вероятно, «имел в виду, что в случае российско-украинского военного конфликта Соединенным Штатам придется определить «порог», после которого их реакция должна быть максимальной».
Украинский «Нафтогаз» решил перевести свои ТЭЦ на солому и щепу
|
|
Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» – «Нафтогаз Тепло», которая управляет несколькими ТЭЦ, не будет применять в работе этих предприятий газ, а переведет их на биосырье, заявил руководитель ООО «Нафтогаз Тепло» Виталий Михайле.
Компания собирается осуществить производство тепла с большой долей возобновляемых источников энергии.
«Мы сейчас находимся в режиме формулировки модели партнерских отношений: есть, например, малый местный бизнес, который будет знать, что компании для выработки тепла и электроэнергии ежегодно нужно определенное количество биосырья. Пусть это будет щепа или солома. Это еще может быть специально переработанный мусор», – цитирует Михайле издание ZN.UA.
Глава компании считает, что все это станет взаимовыгодным бизнесом и для компаний, и для местных предпринимателей. Бизнес можно будет строить на поставках соломы и другого биосырья «дочке» крупнейшей газодобывающей и газоснабжающей компании Украины.
По словам Михайле, полученные в управление ТЭЦ начнут переводить на возобновляемые источники энергии примерно в конце апреля 2022 года.
«Сейчас изучаем лучшие европейские практики. Особенно Данию, которая является лидером в ВИЭ: примерно 70% тепловой энергии они получают из ВИЭ и биомассы», – отметил Михайле.
В ноябре 2019 года «Нафтогаз» получил в управление от АРМА Новояворовскую и Новораздельную ТЭЦ и ТКЭ.
Напомним, в ноябре «Укрэнерго» сообщала, что лишь три блока государственных ТЭС Украины из 23 несут нагрузку. Тогда сообщалось, что из-за отсутствия угля отключены рекордные 14 энергоблоков, а еще шесть находятся в состоянии ремонта.
Газпром оценил объем газа в европейских ПХГ
|
|
Европейские страны отобрали из своих подземных хранилищ газа (ПХГ) две трети от объема газа, который был закачан в прошлом году, сообщает Газпром.
«В целом по европейским ПХГ отобрано уже 2/3 от объема газа, закачанного в прошлом году. На 18 января отбор достиг 66,5%, или 31,8 млрд кубометров газа», – приводит сообщение РИА «Новости».
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 18 января заполненность ПХГ Германии опустилась до 44,7%. Общая заполненность газом ПХГ в Европе опустилась до 45,45%. Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 49,07 млрд кубометров газа, что на 16,25 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году.
С начала января из хранилищ уже отобрано порядка 10,5 млрд кубометров газа.
Ранее сообщалось, что газохранилища Германии заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток.
В минувшую среду Газпром сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году.
Эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для Spiegel предрекли, что проблемы с добычей газа в Нидерландах могут спровоцировать усиление зависимости Германии от российского Газпрома.
Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент России Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
Дробницкий указал на катастрофические ошибки Байдена
|
|
«Американские политики сами накачали прессу идеей о «вторжении» России на Украину, а теперь у них нет ответа на вопрос, что в этом случае будут делать США», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя пресс-конференцию президента США Джо Байдена и его слова о возможном «незначительном вторжении» России на Украину.
«Это катастрофа, а не пресс-конференция. Ни на один из важнейших вопросов, которые интересуют американцев, у Байдена просто нет ответов. А это значит, что их нет и у администрации», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Эксперт напомнил, что все это происходит на фоне рекордного падения не только рейтингов самого Байдена, но и Демократической партии. «За 2021 год администрация США растеряла все, что у нее было в начале года, – указал политолог. – На внешнем контуре тоже нет успехов: объявленная деэскалация российско-американских отношений ничем не наполнена. Угрозы против России не сформулированы».
«Американские политики сами накачали прессу идеей о «вторжении» России на Украину, а теперь у них нет ответа на вопрос, что будут делать в этом случае США. «Путину будет больно» – вот единственный ответ. Только непонятно, в каком месте и как. Это полный провал и по внешней, и по внутренней политике. И это в ситуации, когда Байдену вопросы задавали «прикормленные» люди из списка. Лучше вопросы задают только Ким Чен Ыну. Путину так вопросы не задают, Трампа CNN и The New York Times рвали на части. А здесь были контролируемые вопросы, заданные максимально тактично», – отметил собеседник.
«Власть США придумала историю с «вторжением» для конкретного политтехнологического приема: раздуть ощущение грядущей большой войны, после чего провести разговор с Путиным и выйти из этого победителем, получив все лавры и овации, – объяснил Дробницкий. – Но прессу настолько этим накачали, что слезть с этой темы невозможно. А проблема в том, что ее никто не прорабатывал. Именно поэтому Байден начинает что-то выдумывать. И теперь администрации приходится отвечать за базар, чего в Вашингтоне в последнее время не любят делать».
«Во внутренней политике то же самое: Байден не дал ответов ни по поводу роста инфляции, ни по сломанным логистическим цепочкам, ни по школьной реформе, ни по программным реформам Республиканской партии. А через два часа после этой злосчастной пресс-конференции в Сенате проваливается билль об электоральной реформе, – обратил внимание Дробницкий. – Теперь если не закрутить гайки и не отменить прямо завтра демократию в том виде, в котором мы ее знаем, в законодательной ветви власти появятся не просто республиканцы, а сторонники Трампа. И в 2023-2025 годах на улицах будет сплошное насилие».
«Эта пресс-конференция показала одну важную вещь: отсутствие преемственности власти у демократов, – уверен политолог. – Госуправление развалено, что будет если завтра Байден скажет, что уходит на пенсию? Что будет с внешней и внутренней политикой страны? Эту пресс-конференцию нельзя было проводить в таких условиях. По сути, после года в Белом доме президент США не контролирует в стране ничего».
В среду президент США Джо Байден на пресс-конференции с журналистами заявил, что в случае потенциального «вторжения» России на Украину «реакция США будет зависеть от серьезности действий Москвы». Эта формулировка вызвала волну негодования в США. Американская Politico предположила, что таким образом Байден допустил «незначительное вторжение» России на Украину.
Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки попыталась пояснить слова Байдена. По ее словам, любое пересечение российскими войсками украинской границы Соединенные Штаты будут считать «новым вторжением» РФ на Украину, на это будет дан «быстрый, жесткий и единый ответ» со стороны США и их союзников.
Ранее Байден заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины.
Накануне Россия призвала Соединенные Штаты прекратить истерики, не нагнетать напряженность вокруг Донбасса, не подталкивать «горячие головы» в Киеве к новым провокациям. Кроме того, Москва призвала западных партнеров Украины не закрывать глаза на многочисленные преступления киевского режима, ведущего войну против собственного народа, вернуть Киев к диалогу с представителями Донецка и Луганска и безусловному соблюдению «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений».
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Политолог Федор Лукьянов в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил слова Байдена про «незначительное вторжение» России на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова заявила о многодневном завозе оружия на Украину самолетами ВВС Британии
|
|
Великобритания уже несколько дней военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет вооружение на Украину, речь идет о сотнях тонн вооружения, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что «уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие, было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений», передает ТАСС.
«В настоящие время западные и украинские СМИ, а также официальные лица стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения России на Украину. Так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», – указала она.
Захарова подчеркнула, что Москва призывает Запад «прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, содействовать милитаризации Украины, затягивая ее в НАТО, а вместо этого направить усилия на побуждение киевского режима к выполнению Минских соглашений и других международных обязательств».
Ранее страны Балтии собрались передать Украине американские вооружения.
Посольство России в Соединенном Королевстве предупреждало, что поставка оружия Украине лишь разожжет конфликт. В Кремле подчеркивали, что поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к росту напряженности.
Кулеба похвастался Блинкену картой с российскими регионами в составе Украины
|
|
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показал госсекретарю США Энтони Блинкену во время его визита в Киев карту страны, на которой изображены три российских региона.
«Было приятно встретиться с Дмитрием Кулебой в Киеве, чтобы подтвердить поддержку со стороны США. Мы по-прежнему привержены принципам дипломатии, но, вместе с тем, готовы вместе с союзниками и партнерами нанести серьезный ущерб России в случае агрессии против Украины», – опубликовал Блинкен на своей странице в Twitter пост, посвященный встрече с украинским коллегой, сообщает Униан.
На одной из фотографий, которую Блинкен прикрепил к публикации, показана карта Украины, к которой присоединены Крым, Краснодарский край и Таганрог (Ростовская область), а также регионы современной Польши.
До этого украинский публицист Сергей Грабовский заявил, что Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России якобы являются «историческими украинскими».
Напомни, Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита. Ранее сообщалось, что «вероятнее всего» во время визита будут затронуты вопросы безопасности Украины, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае «вторжения России».
«Молдовагаз» обязали расплатиться с Газпромом до конца дня
|
|
Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии обязала «Молдовагаз» до конца дня расплатиться с Газпромом при помощи средств, которые компания получит от властей республики.
«Молдовагаз» обеспечит полную оплату до конца 20 января 2022 года Газпрому 50% стоимости объема природного газа за январь», – передает РИА «Новости» решение комиссии.
Уточняется, что министерство труда и социальной защиты авансом переведет «Молдовагазу» средства, выделенные на компенсацию роста тарифа на газ бытовым потребителям в период с января по март этого года. Всего «Молдовагаз» получит около 26 млн долларов.
Минфин обеспечит перевод средств из бюджета компании, как только получит необходимые документы от Минсоцтруда. При этом «Молдовагаз» освобождается от необходимости оплаты НДС в размере более 8,4 млн долларов до 30 марта.
Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что «Молдовагаз» не смог договориться с Газпромом об отсрочке аванса, а также получить кредит для его выплаты.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, Газпром прекратит поставки газа. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Молдавии грозит отключение газа.
Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратился к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.
«Молдовагаз» полностью погасил долг Газпрому
|
|
Компания «Молдовагаз» полностью погасила платеж Газпрому, выплатив аванс за январь, сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в телеграм-канале.
«Молдовагаз» информирует, что полностью выплатил аванс за январь», – цитирует его РИА «Новости».
О погашении задолженности сообщила и сама компания «Молдовагаз».
«АО «Молдовагаз» полностью перечислило ПАО «Газпром» оплату за природный газ, поставленный в первой половине января 2022 года», – приводит сообщение компании ТАСС.
В нем отмечается, что сумма перевода составила 34 млн долларов. «Это последний транш из 63 млн долларов, которые должны были быть оплачены за этот период», – информирует компания.
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии распорядилась о переводе «Молдовагазу» финансовых средств для погашения задолженности перед Газпромом.
Как заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, «Молдовагаз» не смог договориться с Газпромом об отсрочке аванса, а также получить кредит для его выплаты.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что, если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, Газпром прекратит поставки газа. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Молдавии грозит отключение газа.
Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратился к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.
Турция намерена организовать встречу по Минским соглашениям с участием представителей Донбасса
|
|
Турция планирует организовать переговоры по Минским соглашениям в Стамбуле, пригласив туда представителей Донбасса и ОБСЕ, подобные встречи власти страны хотят сделать «частыми и регулярными», о дате переговоров пока не сообщалось, заявили в турецком МИДе.
«Переговоры по Минским соглашениям состоятся в Стамбуле. В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Отмечается, что Турция с самого начала занимала четкую позицию в украинском кризисе. В Анкаре считают необходимым снизить напряженность, а также избежать вооруженного конфликта. В дальнейшем страна заинтересована в поддержании и укреплении диалога между другими государствами.
«Мы занимаем эту позицию и в НАТО. Положение Турции в настоящее время весьма влиятельно», – отметил собеседник агентства.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
Оператор сообщил о реверсе газа по «Ямалу – Европе» в течение месяца
|
|
Реверс газа по газопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу продолжается уже целый месяц, поставки в среду достигли почти 1,3 млн куб. м в час, следует из данных газотранспортного оператора Gascade.
По данным газотранспортного оператора Gascade, реверсные поставки газа из Германии в Польшу не просто продолжаются, а утром в среду достигли почти 1,3 млн куб. м в час, что в пересчете на сутки соответствует объемам порядка 30,4 млн кубометров, передает ТАСС.
Напомним, Газпром прекратил прокачку газа в Европу по трубе в прямом направлении 21 декабря минувшего года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей.
Экспорт газа российского холдинга в страны дальнего зарубежья в первой половине января 2022 года упал на 41,1% – до 5,4 млрд куб. м. Прокачка по «Ямалу – Европе» отсутствует, поставки по «Северному потоку» по сравнению с концом 2021 года снизились почти на 7,5%.
Кроме того, по данным на сайте Газпрома, транзит газа через Украину с 1 по 18 января почти в 2,5 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по ряду направлений (в Болгарию, Турцию, Боснию и Герцеговину) Газпром в январе нарастил поставки.
Во вторник Германия заявила, что газохранилища заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что турецкая сторона предлагает организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского «с глазу на глаз».
«Нас огорчает, что между Россией и Украиной сформировалась атмосфера войны. Мы рассчитываем провести встречу Путина и Зеленского. В начале следующего месяца у меня будет визит на Украину», – передает РИА «Новости» слова турецкого политика.
Эрдоган отметил, что придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и своему визиту в Киев, но даты уточнять не стал.
Ранее президент Турции Эрдоган пригласил своих коллег из России и с Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Москве к инициативе Анкары отнеслись положительно.
В Германии увязали пуск «Северного потока – 2» с ситуацией на Украине
|
|
«Северный поток – 2» может быть запущен после сертификации, однако Россия должна соблюдать все договоренности и не допустить агрессии против Украины, война в Европе стала бы ударом и по энергетическому рынку, заявил депутат Бундестага от правящей Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер.
«Процедура сертификации Nord Stream – 2 возложена на Федеральное сетевое агентство – на регулятора в большой степени независимого. Данное ведомство продолжает изучать необходимые предпосылки для ввода газопровода в эксплуатацию. Я продолжаю думать, что проект может быть запущен после завершения сертификации и в случае, если будут соблюдены все условия», – приводит слова парламентария ТАСС.
Однако, по его словам, «наивно было бы полагать», что такой важный инфраструктурный проект существует в политическом вакууме. Политик заявил, что Россия должна соблюдать все действующие договоренности и не допустить агрессии в отношении Украины. «Война в Европе окажет негативное влияние на ее энергетический рынок, по этому поводу не нужно питать иллюзий», – сказал социал-демократ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции против газопровода «Северный поток – 2», не дожидаясь «вторжения» России. Делегация Конгресса США после визита на Украину призвала американских законодателей не ограничиваться угрозой введения санкций против России, а ввести рестрикции заранее «в качестве средства сдерживания». При этом республиканцы из верхней палаты Конгресса выразили сожаление в связи с тем, что их коллеги-демократы провалили законопроект о немедленном ужесточении санкций против российского экспортного газопровода «Северный поток – 2».
-
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что в случае «вторжения» на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями», российские банки не смогут проводить операции с долларами. Он также допустил «непреднамеренную войну» России и НАТО из-за Украины. При этом Байден добавил, что «незначительное вторжение» России на Украину может вызвать более сдержанные меры реагирования со стороны США и их союзников, чем полномасштабное.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Совбезе Украины заявили, что российского вторжения не будет
Россия не будет совершать военное вторжение на Украину, такой вариант развития событий невозможен для Москвы, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Он отметил, что Россия не сможет достичь своих целей только лишь военными средствами.
«Думаю, это невозможно», – приводит его слова газета The Wall Street Journal. Но он заявил, что у России есть всесторонний план по дестабилизации внутренней ситуации на Украине. Данилов отметил, что это первоочередная задача для Москвы, передает ТАСС со ссылкой на статью.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
Рогозин сравнил планы построить на Украине космодром с полетом Вакулы на черте
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на сообщения о планах украинских ученых построить космодром вспомнил полет Вакулы на черте в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».
Рогозин в Telegram обратил внимание на сообщения СМИ о том, что «украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря». Свой пост в Telegram с этой новостью он сопроводил отрывком из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», снятого по книге Николая Гоголя. В опубликованном фрагменте фильма кузнец Вакула седлает черта и взлетает на нем.
Нвапомним, Рогозин, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что «рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России», заявил: «Ну что ж. Коли так, подходите ближе». Свое сообщение в Telegram он сопроводил видеоотрывком из советского мультфильма про Маугли.