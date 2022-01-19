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Волочкову предупреждали о недопустимом поведении в самолете
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Экипаж самолета «Аэрофлота», летевшего из Мале в Москву, устно и письменно предупреждал балерину Анастасию Волочкову о недопустимом поведении на борту, заявили в авиакомпании.
«Во время выполнения рейса SU325 Мале – Москва 18 января экипажем авиакомпании зафиксировано нарушение правил поведения на борту со стороны пассажира Анастасии Волочковой. Пассажир отказывался от использования средств индивидуальной защиты, употреблял пронесенный на борт в ручной клади крепкий спиртной напиток, вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих пассажиров», – приводит сообщение РИА «Новости».
В «Аэрофлоте» также сообщили, что в ответ на просьбы соблюдать правила авиакомпании Волочкова «использовала ненормативную лексику в адрес бортпроводников и отказывалась выполнять законные требования экипажа и командира воздушного судна».
После этого, «Анастасии Волочковой были вынесены устные и письменное предупреждения».
Ранее очевидцы сообщили, что балерина якобы около шести часов спорила из-за маски. Также было опубликовано видео из салона самолета. Теперь Волочковой грозит административный арест на 15 суток и штраф в размере 30 тыс. рублей за пьяный дебош на борту самолета. При этом сама балерина намерена подать в суд.
В Германии заявили, что газа хватит в стране на 18 суток
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Газохранилища Германии заполнены на 50,6%, это соответствует теоретической доступности рабочего газа на почти 18 суток, говорится в ответе минэкономики ФРГ на депутатский запрос.
«Согласно сводному реестру хранилищ газа европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe, газохранилища Германии заполнены на 50,6% (по состоянию на 11 января 2022 года). Это соответствует теоретической доступности рабочего газа на 17,7 суток», – цитирует ответ РИА «Новости» со ссылкой на документ.
В минувшую среду Газпром сообщил, что запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, а отбор из них уже превысил половину от объема, закачанного в прошлом году.
Эксперты Клаус Хеккинг и Геральд Трауфеттер в статье для Spiegel предрекли, что проблемы с добычей газа в Нидерландах могут спровоцировать усиление зависимости Германии от российского Газпрома.
Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент России Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
В декабре в пресс-службе Минэкономики Германии сообщили, что уровень заполненности газохранилищ в ФРГ составляет чуть более 56%, это ниже чем в предыдущие годы.
Поклонская объяснила отказ ехать послом в Кабо-Верде
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Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде, сообщила, что планы по ее вступлению в должность отменились в связи с личными обстоятельствами.
«Нет, не планирую, – ответила она на вопрос ТАСС об отъезде в Кабо-Верде. – Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. (…) Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству».
Поклонская также прокомментировала информацию, распространяемую в анонимных телеграм-каналах, о том, что после назначения на дипломатическую должность она получила какие-то привилегии.
«Отвечая на вопросы некоторых блогеров, которые считают себя расследователями коррупционных скандалов, по поводу моего «необоснованного» пользования статусом посла, не приступив к выполнению обязанностей, имеется в виду получение зарплаты, стажа дипломатической службы, статуса моей должности, охраны, машины, скажу, что все эти волнения напрасны, не пользуюсь. Потому что вышеперечисленные блага получают после вступления в должность в установленном порядке», – сказала она.
В МИДе подтвердили, что отъезд Поклонской послом в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам.
По словам Поклонской, в дежурную часть МВД России по Крыму о ней поступали ложные сообщения.
«Заявитель сообщал, что меня должны взорвать, террористический акт совершить, поджечь дом и тому подобное. Но это связано с не совсем здоровым состоянием заявителя», – объяснила она.
Поклонская уточнила, что сообщения не связаны с Украиной, заявитель не является гражданином соседней страны.
«С «гостями» с Украины все закончено было, когда человека задержали. Ко мне приезжал следователь. Ребята из следственного управления СК по Республике Крым работают», – рассказала экс-прокурор Крыма.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде.
В конце декабря Поклонская опубликовала видео проникновения гражданина Украины на участок ее дома в Крыму и раскрыла подробности происшествия.
В NASA пообещали навсегда изолировать российский модуль «Звезда» на МКС
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Отсек российского модуля «Звезда» на МКС с утечкой воздуха может быть навсегда изолирован, если устранить утечку не удастся, сообщила директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс.
«В худшем варианте развития событий мы можем перманентно изолировать этот модуль», – цитирует Гейтенс «Интерфакс». Отмечается, что пока ситуация не представляет серьезной угрозы.
При этом руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец сообщил, что космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров нашли последнее место утечки в отсеке модуля «Звезда» на МКС, после доставки специальных средств она будет устранена, передает ТАСС.
По его словам, средства устранения негерметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле «Прогресс», затем космонавты устранят утечку. «Беспокойство наших партнеров не обосновано и вызывает удивление», – подчеркнул он.
В августе отсек с негерметичностями в модуле «Звезда» МКС был изолирован от основного объема станции, космонавтам были доставлены все необходимые диагностические и ремонтные средства.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля «Звезда» и в марте 2021 года заделал ее. Как сообщили в Роскосмосе, эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка не прекратилась, хотя и уменьшилась. Космонавты продолжили поиск мест утечки и их герметизацию.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему космонавты пока бессильны в борьбе с трещинами на МКС.
Стало известно, почему Британия доставила на Украину оружие в обход Германии
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Минобороны Германии заявило, что власти ФРГ «не отказывали британским ВВС в прохождении через воздушное пространство страны». Ранее в украинской прессе появились предположения о том, что Берлин запретил использовать свое небо для доставки вооружений Киеву.
По словам немецкого Минобороны, «Лондон не запрашивал на это соответствующего разрешения». «Между Соединенным Королевством и ФРГ нет разногласий по этому вопросу», – заявили немецкому изданию BILD в оборонном ведомстве страны. Цитату приводит журналист Юлиан Рёпке в своем Twitter (перевод газеты ВЗГЛЯД).
Как предположил итальянский новостной портал The Aviationist, специализирующийся на новостях об авиации, командование ВВС Британии «намеренно приказало своим самолетам обойти пространство Германии, хотя их никто не заставлял». «Самолеты, транспортирующие ряд грузов и/или вооружение обязаны запрашивать соответствующее разрешение на перевозку, чего Лондон не сделал – по причинам, которые еще предстоит выяснить. Это и послужило причиной облета территории ФРГ», – считают обозреватели портала.
Как напоминает портал, маршрут боевой авиации определяют несколько факторов – время дня, наличие дипломатического разрешения, полетные ограничения, оперативные извещения для пилотов, погода и другие. Однако в соцсетях популярность набрала другая теория – самолеты «заставили» лететь за пределами немецкого воздушного пространства, потому что Берлин не позволил в него вторгаться? ибо не поддерживает поставки оружия Киеву.
Во вторник УНИАН сообщило, что британские военные самолеты с противотанковым оружием для украинской армии доставили свой груз в обход Германии. Необычный маршрут заметил основатель Conflict News Кайл Глен. По его словам, военно-транспортные C-17 Globemaster III королевских ВВС явно избегали немецкого воздушного пространства. В подтверждение своих слов эксперт опубликовал снимок движения транспорта на Flight Radar, на котором видно, что С-17 летели на Украину через Северное море, Данию, Балтийское море и Польшу, хотя прямой путь лежал через Германию. О том, что британцы снабдят украинцев противотанковым вооружением, ранее сообщил министр обороны Бен Уоллес.
В декабре министр обороны Украины Алексей Резников обвинил Германию за отказ поставлять оружие Украине.
Высокие цены на газ на Украине привели к остановке трех заводов
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Из-за катастрофического роста цен на газ на Украине три предприятия стекольной отрасли остановили работу, а остальные перешли в стадию технологического простоя, под угрозой увольнения 12 тыс. работников, сообщила профильная ассоциация «Стекло Украины».
«Из-за роста стоимости энергоресурсов три предприятия стекольной отрасли уже полностью остановились, а остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей», – приводит текст сообщения ТАСС.
В ассоциации добавили, что катастрофический рост цены на природный газ, который составляет до 50% себестоимости стекольной продукции, имеет разрушительные последствия для отрасли реального сектора украинской экономики, поскольку стремительно растет конечная цена продукта. Другим негативным фактором, критичным для отрасли, назван значительный демпинговый импорт стеклянных изделий на территорию Украины из стран, где ниже цены на энергоносители.
«Предприятия стекольной отрасли Украины стремительно становятся убыточными и фактически находятся на стадии банкротства и полного закрытия… Без работы могут остаться более 12 тыс. работников отрасли и значительное количество рабочих смежных предприятий, а бюджеты всех уровней лишатся миллиардов средств поступлений», – добавили в ассоциации.
Ранее производители хлеба на Украине заявили о катастрофической ситуации в отрасли из-за высоких цен на газ. Между тем председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что газ на Украине должен стоить 3,5 – 4 гривны за кубометр, а не 73. Он подчеркнул, что из-за высоких цен на газ на Украине может остановиться хлебопекарная, кондитерская, молочная промышленность. Медведчук сообщил, что газ Украина получает напрямую из России, но платит не напрямую. Наценка ложится на плечи граждан, а деньги уходят западным структурам, которые этот газ якобы получают в России, делают сумасшедшую накрутку и продают Украине.
В свою очередь заслуженный энергетик Украины, бывшая исполняющая обязанности министра энергетики страны Ольга Буславец предупредила о нехватке газа на Украине для прохождения отопительного сезона. Она также допустила, что в случае острого дефицита топлива Нафтогаз может начать отбирать российский газ из транзитного потока.
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Киев заподозрил Россию и США в сговоре против Украины
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В офисе президента Украины Владимира Зеленского не верят в возможное «вторжение России» на территорию страны и находятся в шоке от двуличия Байдена, заявил источник в украинских дипломатических кругах.
По информации издания «Страна.ua», власти Украины заподозрили США и Россию в сговоре против Киева и попытке заставить государство под предлогом деэскалации конфликта выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России во внутренней политике.
«Крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России – это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем», – заявил источник.
Он отметил, что Зеленский не хочет выполнять эти требования, а экономическое положение страны позволяло ему не зависеть от позиций Запада, пока не стало известно о возможном военном конфликте.
Распространение этой информации привело к массовому выводу иностранных инвестиций из страны, из-за чего финансовое положение Киева быстро ухудшается. «У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации», – заключил собеседник издания.
Ранее высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США выступила с утверждением, что предстоящие совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с северного направления.
Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что Россия якобы может атаковать Украину в любой момент. Глава МИД России Сергей Лавров призвал США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии» на Украине, а вместо этого заставить Киев выполнять Минские соглашения.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам России.
Премьер Эстонии обвинила Россию в росте цен на газ в Европе на 400%
В результате сокращения поставок газа из России, газ в Европе резко подорожал на 400%, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Россия существенно сократила поставки газа в Европу. В результате оптовая цена на природный газ выросла в четыре раза или на 400%», – цитирует Каллас «Интерфакс».
Она также добавила, что «если бы Россия увеличила поставки газа в Европу на 20%, то цена на природный газ сократилась бы примерно наполовину». Действия России на газовом рынке эстонский премьер объяснила политическими соображениями.
Для минимизации проблем в Эстонии, вызванных подорожанием энергоресурсов, правительство страны отменило повышение акцизов, снизило сетевую плату на электричество для всех потребителей на 50%, снизило сетевую плату на газ на 100% для всех потребителей.
Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах во вторник – после короткого роста до уровня примерно 1070 долларов накануне – опустились до 900 долларов за тысячу кубометров.
Европейские страны обвиняют Газпром в ограничении поставок газа в период пикового роста цен на энергоносители, полагая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами. В таком же духе высказывался глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, который утверждал, что сильная напряженность на европейском газовом рынке возникла из-за поведения России, а в дефиците газа в ПХГ Европы в большей степени виноват Газпром.
В то же время руководители Еврокомиссии признали, что европейский газовый кризис стал результатом совпадения ряда факторов, включая рост мировых цен на энергоносители, неблагоприятную погоду, снизившую на несколько месяцев выработку ветряной энергии в Европе, рост цен на созданные Еврокомиссией квоты на углеродные выбросы, закрытие большого числа углеродных генерирующих мощностей в Европе.
Стали известны выводы ИКАО по делу о посадке самолета Ryanair в Минске
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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что информация о минировании самолета Ryanair, экстренно приземлившегося в прошлом году в Минске, была ложной, но не стала приписывать ее распространение какому-либо государству.
«Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным», – передает РИА «Новости» текст отчета ИКАО об инциденте, который разослали членам организации.
Там отмечается, что передача ложной информации противоречит положениям конвенции Монтре.
«Группа не смогла приписать совершение этого акта незаконного вмешательства какому-либо государству», – говорится в документе.
Опираться на наличие подтверждений этой информации в виде звонков и электронных писем ИКАО не может, указано в документе, потому что ничего из этого организации не предоставили.
Напомним, в мае 2021 года самолет Ryanair на пути из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании. Команду о принятии борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На самолете находился основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, который был задержан белорусскими правоохранителями.
Газпром предъявил ультиматум «Молдовагазу»
Если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, Газпром прекратит поставки газа, сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.
«Вчера Газпром направил официальное письмо, в котором предупредил газораспределительное предприятие «Молдовагаз» о планах прекращения поставок газа в случае неуплаты за поставки в январе», – цитирует ТАСС премьера.
По ее словам, по этой причине правительство планирует ввести режим чрезвычайного положения в энергетике.
Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратилось к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.
Суд арестовал на два месяца дагестанца за угрозы пассажирам автобуса
Коптевский суд избрал меру пресечения приезжему из Дагестана, который подозревается в разжигании межнациональной розни за угрозы, высказанные пассажирам автобуса в Москве, сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шугаибу Болатукаеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 марта. Он проходит обвиняемым по делу, возбужденному по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в отношении национальной, социальной или религиозной группы)», – передает ТАСС со ссылкой на суд.
Ранее следствие настаивало на аресте приезжего.
Напомним, конфликт между водителем автобуса № 591 и пассажиром произошел 15 января. В время ссоры обвиняемый угрожал водителю, а также пассажирам. После этого он покинул Москву, его задержали в Калужской области.
На допросе мужчина заявил, что был «резок в высказываниях в сторону русской нации», и принес извинения.
В московском метро произошла драка с участием приезжих
В вагоне метро на станции «Чертановская» произошла массовая драка, инцидент попал на видео, опубликованном в Telegram-канале «Новости Москвы».
В комментариях под роликом подписчики писали: «Ох уж эти коренные москвичи», «Надо еще мигрантов Москву завозить», «Зато драка между своими, а не «не своего» бьют толпой, как обычно», сообщает «Рамблер».
На ролике видно, как четверо молодых людей начали конфликт, переросший в драку. Один из участников бьет своего оппонента и выбегает из вагона, на фоне слышен призыв о помощи. За происходящим наблюдают остальные пассажиры.
Ранее сообщалось, что драка произошла между двумя пассажирами в вагоне поезда метро на Таганско-Краснопресненской линии столичной подъземки.
В Петербурге места в ЗАГСах на «красивую» дату достигли 3,5 млн рублей
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В Сети появилось предложение о продаже очереди на регистрацию брака в ЗАГС на «красивую» дату 22.02.2022 за 3,5 млн рублей.
Так, на торговой интернет-площадке «Авито» появилось предложение о продаже регистрации брака на «зеркальную» дату 22.02.2022 за 3,5 млн рублей.
«Продадим дату свадьбы 22.02.2022, утреннее время, зал торжественной регистрации брака. Первый дворец бракосочетания СПб. Только регистрация!» – говорится в объявлении.
Также на площадке можно найти предложения за меньшую сумму, купить место на регистрацию в ЗАГСе Приморского района можно за 1 млн рублей.
«Продадим дату 02.02.22 в ЗАГСе Приморского района. По адресу: СПб, Стародеревенская ул., д. 5», – говорится в объявлении на «Авито».
Ранее сообщалось, что в Сети появились предложения о продаже мест на регистрацию брака в ЗАГС 22.02.2022 цены начинались от 15 тыс. рублей, в некоторых случаях доходили до 200 тыс.
Между тем в городском комитете по делам ЗАГС в Петербурге в соцсети «ВКонтакте» предупредили, что действующее законодательство о регистрации актов гражданского состояния не предполагает передачу и тем более продажу выбранной даты и времени другим людям.
Молдавия попросила Газпром дать отсрочку по платежу за газ
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Глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что республика попросила Газпром дать отсрочку по платежу за газ до пересмотра тарифов в республике.
«У Кишинева нет денег на очередной авансовый платеж по контракту. Поэтому «Молдовагаз» хочет запросить повышение тарифов на газ для населения до 15 леев (62 рубля за кубометр)», – сообщает «Sputnik. Ближнее зарубежье» в своем телеграм-канале.
Ранее Гаврилица заявила, что власти рассматривают возможность введения режима чрезвычайного положения в стране из-за риска прекращения поставок газа.
До этого «Молдовагаз» обратился за помощью к акционерам, в том числе к Газпрому, чтобы отсрочить очередной платеж за поставку газа или получить для него краткосрочный кредит.
Накануне министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавии не хватает денег на оплату газа, поэтому Кишинев просит Газпром найти решение этой проблемы. Он добавил, что Молдавия на сегодняшний день приобретает топливо у Газпрома по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цены нефти на мировых рынках.
В декабре «Молдовагаз» полностью погасил очередной платеж Газпрому. ЕС пообещал выделить помощь Молдавии на покупку газа.
Напомним, первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. После этого пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в размере 74 млн долларов. Парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.
Кононенко объяснил скандал с Волочковой на борту самолета
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Балерина Анастасия Волочкова – девушка выпивающая, поэтому скандал на борту самолета из-за отказа носить медицинскую маску, который закончился задержанием артистки полицией в аэропорту Шереметьево, скорее всего, вызван ее состоянием алкогольного опьянения, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко.
Балерина Анастасия Волочкова на борту самолета, следующем рейсом из Мальдивской Республики в Москву, устроила скандал. Она на протяжении шести часов спорила с бортпроводниками, потому что не хотела надевать маску. В итоге ее вывели в сопровождении полиции. Сама экс-прима балета считает, что бортпроводники специально спровоцировали конфликт. «Просто я – Волочкова! Полсамолета сидели без масок. А докопались до Волочковой», – прокомментировала данный инцидент балерина.
«Вообще, вопрос по поводу масок в самолете – непростой, потому что самолет летит часами, и в маске там все время сидеть просто тяжело. Поэтому, когда к тебе, конечно, подходит бортпроводник, тогда ты ее натягиваешь. А как он уходит – снимаешь. И все делают вид, что все нормально. Что касается Насти, она девушка выпивающая. Поэтому, я думаю, что ее поведение связано с тем, что она была выпившая», – полагает Кононенко.
Он подчеркивает, что скорее всего сама проблема была не в маске, а в манере общения артистки. То есть, если бы к ней подошел бортпроводник с просьбой пользоваться на борту средствами индивидуальной защиты, а она молча надела бы маску, то никаких разборок, скорее всего, не было бы. Но поскольку она начала оказывать сопротивление, экипаж отстаивал свое.
Отметим, что на видеоролике видно, что балерина и ее спутник летят с отдыха не в «бизнес-классе», а в «экономе», что удивило некоторых пассажиров и пользователей Сети, поскольку Волочкова живет в роскоши и позиционирует себя как звезду.
«Вообще, «бизнес-класс», по сути, ничем не отличается от «эконома», кроме того, что там сидения шире и наливают бесплатно. А если ты уже «нормальный», то тебе не надо, чтобы тебе наливали», – пошутил Кононенко.
Собеседник напоминает, что есть две формулы: «казаться, а не быть» и «быть, а не казаться». В первом случае, человек делает вид, что обеспеченный, покупает вещи не по своему карману, а во-втором – состоятельный человек может ходить в дешевой одежде, жить в скромном доме и не проявляет никаких внешних признаков своего состояния.
«Видимо, Настя Волочкова живет либо по принципу «быть, а не казаться» и поездка в «экономе» – обычное дело, либо наоборот: этот роскошный дом, ее знаменитая баня – это остатки былой роскоши, и на самом деле денег нифига нет, приходится летать в «экономе», – заключил Кононенко.
В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что медицинское освидетельствование артистки выявило состояние алкогольного опьянения, передают РИА «Новости». За пьяный дебош в самолете балерине грозит административный арест на 15 суток и штраф в размере 30 тыс. рублей. Однако в своем Instagram Волочкова сообщила, что намерена подавать в суд на стюарда, с которым у нее начался конфликт.
СМИ: США готовят санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине»
США планируют ввести финансовые санкции против «пророссийских сепаратистов на Украине», сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По данным газеты, в американской администрации полагают, что подобное решение должно будет оказать дипломатическое давление на Россию, сообщает ТАСС.
Предполагается, что ограничительные меры будут применены к четырем физическим лицам, официально о санкциях объявят в четверг.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что нападения на Украину со стороны России не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения. При этом он пояснил, что российские войска на границе с Украиной – это реакция на созданное в регионе напряжение.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.