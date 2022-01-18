Иммунолог оценил прогноз на пятую волну коронавируса в России

В прогнозе Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете в США по развитию заболеваемости во время пятой волны пандемии коронавируса «нет никакого ужаса», считает специалист по особо опасным инфекциям иммунолог Владислав Жемчугов.

Жемчугов заявил, что, на его взгляд, «в этом нет никакого ужаса», так как омикроном «болеют легко», передает «Ридус».

Он также предложил способ избежать переполнения больничных коек на пике пятой волны пандемии: «Задача организаторов здравоохранения – организовать сейчас, на раннем этапе, диагностику по штаммам: «дельта» у человека или «омикрон». Если «омикрон», то лечить амбулаторно. Если «дельта», то класть в больницу в зависимости от прогноза возможной тяжести течения болезни».

Вместе с тем сотрудник МГУ биолог и вирусолог Владимир Скулачев считает, что прогнозируемые сроки пика заболеваемости в России – 22 января – на деле будут только началом: «Скорее всего, пик будет достигнут в начале февраля».

В его оценке числа заражений на пике пандемии американцы даже могут быть «слишком оптимистичны»: «Если смотреть по аналогии с США, на которые мы во многом похожи и по количеству антипрививочников, и по демографии, я бы сказал, что цифры будут шестизначные».

Ранее глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть-восемь недель.

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