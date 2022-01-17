СМИ: В обледенении Airbus 321 компании S7 виноваты летчики и техники

Росавиация установила, что проблемы пассажирского самолета A-321 компании S7 Airlines, который обледенел 2 декабря после взлета из аэропорта Магадана, возникли из-за возможной некомпетентности наземного персонала и летчиков.

В полет самолет отправил техник аэропорта Юрий Игонин, который находился в этой должности 50 лет. Он не очистил Airbus от снега, который, растаяв и превратившись в лед, нарушил работу датчиков скорости машины, сообщает «Коммерсант».

Указывается, что командир А-321 Михаил Кулагин, который провел за штурвалом почти два года чистого времени, «уронил» лайнер сразу после того, как взялся управлять им вручную. В Следственном комитете России будет рассматриваться возможная некомпетентность летчиков и наземного персонала.

Техническая комиссия установила, что утром 2 декабря 2021 года, когда А-321 с семью членами экипажа и 202 пассажирами на борту должен был вылетать из Магадана в Новосибирск, погода в колымском регионе была довольно сложной. По прогнозам метеорологов, должен был быть снегопад, сдвиг ветра, а также возможная турбулентность и обледенение. При этом предполагалось, что все эти явления не будут слишком интенсивными, аэропорт продолжил работать в штатном режиме.

Самолет простоял на взлетном поле более двух часов, его укрыл толстый слой снега. В Росавиации заявили, что в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил «никто не имел права выпускать воздушное судно в рейс или предпринимать попытку взлета, если на его критических для обеспечения безопасности полета поверхностях присутствовали снежно-ледяные отложения».

Комиссия установила, что правило проигнорировал командир экипажа А-321 56-летний Михаил Кулагин, имеющий общий налет почти 14,5 тыс. часов. Аналогичную командиру позицию «занял и еще более опытный 69-летний выпускающий техник Юрий Игонин, проработавший в магаданском аэропорту «Сокол» 50 лет.

Комиссией было установлено, что ветераны посчитали покрывший лайнер снег не мокрым, а «пушистым», поэтому решили обработать противообледенительной жидкостью только крылья и хвостовой стабилизатор А-321.

Уже через несколько минут после взлета возникла аварийная ситуация. «Началась сильная разнонаправленная болтанка. Было видно, как идет обледенение и на стержне-индикаторе нарастает корка льда, достигшая 3-4 сантиметров. После срабатывания сигнализации Stall (сваливание) я взял управление на себя, потом вернул его второму пилоту, предположив, что не работает командирская боковая ручка управления. Но результатов это не дало: cамолет не управлялся», – рассказал экспертам Кулагин.

Сочтя возникшую ситуацию критической, пилоты, как установила Росавиация, начали «двойное» управление машиной, категорически запрещенное руководством по летной эксплуатации.

Совместные действия летчиков, привели сначала к интенсивному набору высоты с 1,6 тыс. до 4,6 тыс. метров. Энергичные маневры и действия электрообогрева датчиков приема воздушного давления налипший перед ними барьерный лед, скорее всего, частично отвалился.

Это обстоятельство, по мнению экспертов, дало возможность летчикам стабилизировать полет и сообщить на землю, что борт отправляется в ближайший к Магадану аэропорт Якутска.

Напомним, у летевшего из Магадана в Новосибирск самолета из-за обледенения отключился автопилот. Ряд Telegram-каналов сообщили, что самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, начал терять скорость и высоту из-за обледенения двигателей, но пилоты смогли стабилизировать самолет в ручном режиме и посадить его в Иркутске.

Российская авиакомпания S7 на время проверки отстранила от работы экипаж самолета.

Также в Сети появилось видео посадки пассажирского самолета Airbus A321.