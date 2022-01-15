Сирийский военный погиб от минометного обстрела боевиков в Идлибе

Американцы сравнили свои города с российскими

Пользователи американского форума Reddit восхитились фотографиями российских городов, отметив, что они не уступают американским мегаполисам.

Фотографии Челябинска, Новосибирска, Краснодара, Казани и Владивостока опубликовал один из пользователей форума, чтобы опровергнуть миф о том, что в России процветают только Москва и Санкт-Петербург, передает РИА «Новости».

«Все нормальные люди понимают, что Россия чудесна. Некоторые просто не могут (или не хотят) отделить политику от природы и жителей. Мечтаю побывать в Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге и Владивостоке», – написал Shimmoslav.

«Я в прошлом месяце проехался по всей России из Мурманска во Владивосток (Москва, Мурманск, Питер, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Владивосток) за 25 дней. Потрясающие города, удобный транспорт, все дешево и доступно. Обожаю эту страну и людей!», – отметил Mrlikrsh.

«Я бы хотел когда-нибудь побывать в России. Меня разве что языковой барьер останавливает», – признался пользователь Anbez.

«На вид всяко лучше, чем Америка», – отметил еще один пользователь.

Читатель CriticalThinker_501 заявил о том, что непременно должен побывать в Челябинске.

«Я тащусь от названия Chelyabinsk. Отпадное, должно быть, местечко», – приводит его высказывание «Царьград».

Ранее российские города вошли в число лучших студенческого рейтинга.