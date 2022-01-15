В Тбилиси немецкого туриста заставили заплатить 325 долларов за бутылку пива

Турист из Германии был вынужден обратиться в полицию после того, как в одном из тбилисских баров его заставили заплатить 1 тыс. лари (325 долларов) за бутылку пива, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный») в субботу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Турист заказал бутылку пива, а когда попросил чек, то сумма в нем была указана в 950 лари. По его словам, когда он отказался и стал возмущаться, персонал насильно отобрал у него кредитку и снял с нее сумму в евро, равную 950 лари, а также вытащил из бумажника купюру в 50 лари.

При этом стоимость бутылки пива в этом баре равняется 12 лари (менее 4 долларов).

В баре утверждают, что турист угостил шампанским девушку, с которой якобы пытался познакомится, однако сам немец говорит, что это была «подставная утка».

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

В последнее время в СМИ и социальных сетях Грузии все чаще рассказывают об обмане туристов рестораторами и таксистами, однако этот инцидент назван беспрецедентным.

В прошлом году Грузию посетило 1,9 млн международных гостей, в том числе около 213 тысяч из России. Грузия заработала на этом 1,2 млрд долларов.