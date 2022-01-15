Эксперт разоблачил фейки о создании Газпромом «напряжения» на рынке Европы

Обвинения в адрес Газпрома и России на тему намеренного создания «напряжения» на европейском энергетическом рынке являются беспочвенными фейками, считает руководитель рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич.

Малькевич написал в Telegram, что глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль «обвинил Газпром в намеренном создании «напряжения» на европейском энергетическом рынке».

По его словам, «компания могла бы поставлять в Европу больше газа, но не делает этого». Он отметил, что «Газпром выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам (...), но тут же обвинил компанию в том, что она сократила спотовые продажи».

«Глава МЭА все подсчитал: на хранилища Газпрома в Европе приходится половина дефицита газового топлива на континенте, хотя их доля в общих объемах европейских ПХГ не превышает 10%; на сегодняшний день хранилища в Евросоюзе заполнены лишь на 50% по сравнению с обычным уровнем для января в 70%; компания должна на треть увеличить поставки. Причина подобного поведения со стороны российской компании, по мнению Бироля, связана с «обострением геополитической напряженности вокруг Украины». То есть Москва якобы использует газ как политический козырь», – добавил Малькевич.

При этом западные СМИ ссылаются на президента России Владимира Путина, который «заявил в октябре, что возможности для роста поставок есть, но они начнутся, когда Германия выдаст разрешение на запуск «Северного потока – 2».

В связи с этим эксперт провел фактчекинг и пришел к выводу, что обвинения в адрес России и Газпрома «являются вопиюще беспочвенными, неприемлемыми и не соответствующими действительности». Так, в «в2021 году Газпром поставил в Германию по контракту больше 50 млрд куб. м, это почти на 5 млрд куб. м больше, чем в 2020 году». Кроме Германии в числе стран, в которые Газпром уже поставил газа больше, чем за 2020 год, – Италия, Турция, Болгария, Сербия, Дания, Финляндия, Польша.

При этом ряд клиентов, в том числе Франция и Германия, «уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы».

«Обвинения в том, что Газпром является источником энергетического кризиса, равно как и недавние попытки придать этим обвинениям политическую окраску исходят из ошибочного понимания роли компании на европейском газовом рынке. Фактически Газпром обвиняют в том, что он не исполнил функцию гарантирующего поставщика, или «поставщика последней надежды» (supplier of last resort) и своими дополнительными поставками не ликвидировал дисбаланс, возникший на европейском рынке не по его вине», – указал Малькевич.

Однако европейские власти не обращались к Газпрому с предложением взять на себя роль гарантирующего поставщика. Кроме того, «концепция энергобезопасности ЕС за последние годы выдвинула в качестве главной задачи снижение энергозависимости от России, со всеми вытекающими из этого выводами для нас».

Эксперт отмечает, что «неустойчивость нынешнему балансу газа в Европе придает наличие разросшегося сегмента гибкого СПГ, борьба за который с азиатскими покупателями раскрутила маховик цен до астрономических уровней». Также сыграл роль «уход с рынка внутренних производителей, которые ранее оперативно замещали выпадающие из баланса объемы».

«В таких условиях разумной экспортной стратегией компании стала концентрация усилий на исполнении обязательств по портфелю долгосрочных контрактов – задача, с которой Газпром успешно справился. Нет нужды беспокоиться об уровне запасов Газпрома в европейских хранилищах. Россия располагает возможностью удовлетворять запросы европейских покупателей в период пикового спроса. Все мы были свидетелями того, как Западная Европа (руками своих политиков) долгие годы создавала сама себе проблемы в энергетической сфере. Так зачем же обвинять теперь в своих бедах самого надежного поставщика – Газпром?», – задался вопросом Малькевич.

Он отметил, что Газпром является компанией, которая не ушла из Европы, как американские игроки, в поисках сверхприбылей, и которая четко исполняет свои контрактные обязательства по ценам, которые существенно ниже, чем на споте, что дает возможность зарабатывать сверхприбыли европейским партнерам.

Напомним, страны ЕС обвинили Газпром в ограничении поставок газа в период пикового роста цен на энергоносители, полагая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами.

В то же время руководители Еврокомиссии признали, что европейский газовый кризис стал результатом совпадения ряда факторов, включая рост мировых цен на энергоносители, неблагоприятную погоду, снизившую на несколько месяцев выработку ветряной энергии в Европе, рост цен на созданные Еврокомиссией квоты на углеродные выбросы, закрытие большого числа углеродных генерирующих мощностей в Европе.

Сам Газпром в ответ неоднократно заявлял, что его поставки в страны ЕС осенью 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и что все контрактные обязательства перед странами ЕС выполнены в полном объеме.

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