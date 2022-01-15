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Глава Минздрава Германии заявил об особой опасности «омикрона»
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Штамм коронавируса «омикрон» представляет повышенную опасность для системы здравоохранения ФРГ из-за особенностей структуры вакцинированного населения республики, сообщил министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.
«Я не думаю, что следует переносить [на ФРГ] оптимистичные [результаты исследований, согласно которым, ] омикрон-вариант <…> менее опасен, чем «дельта». В Германии особенно высока доля непривитых пожилых людей, многие из которых [в силу] сопутствующих заболеваний сильнее подвержены риску тяжелого протекания болезни в случае заражения COVID-19», – приводит слова министра ТАСС.
Как считает Лаутербах, именно по этой причине «омикрон» может создать значительную нагрузку на систему здравоохранения Германии. Чтобы не допустить ее отказа, ведомство считает первостепенной задачей предотвратить резкий всплеск заболеваемости новым штаммом, который, согласно ряду исследований, обладает повышенной способностью к распространению.
Для сдерживания «омикрона» эксперты ведомства предлагают в первую очередь продолжать придерживаться уже принятых ранее мер, таких как минимизация социальных контактов, возможность посещать магазины и рестораны только при наличии сертификата о вакцинации или выздоровлении, а также ограничение на пользование общественным транспортом только для привитых, выздоровевших или имеющих при себе актуальный отрицательный ПЦР-тест. Министр сообщил, что такой антиковидный режим оказался эффективным и уже приводит к снижению темпов распространения нового варианта коронавируса.
Глава ведомства также отметил, что министерство надеется замедлить рост числа случаев тяжелого протекания болезни и летальных исходов при заражении «омикроном» за счет принятых в Бундесрате в пятницу новых исключений из списка противовирусных ограничений. Теперь время карантина и самоизоляции сокращается до семи дней, а работникам медицинской сферы гарантируется приоритетное бесплатное проведение ПЦР-тестов, чтобы они могли максимально быстро вернуться к исполнению своих обязанностей в случае подозрения на COVID-19. Министерство также намерено продолжать кампанию по ревакцинации населения бустерными дозами, при этом ее темпы будут ускорены.
Общее число умерших за все время пандемии в Германии превысило 114 тыс. человек. С начала эпидемии инфекцию выявили у более чем 7,5 млн жителей Германии, из них свыше 6,2 млн граждан республики выздоровело. Население Германии составляет 83,2 млн человек.
Напомним, во вторник стало известно, что в больницах Германии обострилась нехватка сестринского персонала. В конце декабря минувшего года в Германии зафиксировали первую смерть инфицированного штаммом коронавируса «омикрон».
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В Германии назвали причину непризнания «Спутника V» в ЕС
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«Спутник V» уже давно бы признали в Евросоюзе, если бы вакцину оценивали с медицинской точки зрения, заявил депутат фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Петр Быстрон.
Так, по мнению немецкого парламентария, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российский препарат по экономическим причинам. «Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию», – передает «Известия» его слова.
Быстрон добавил, что на решение EMA не позволять использовать «Спутник V» влияют также политические факторы.
Напомним, 11 января специалисты EMA в ходе визита в Россию дали положительное заключение по процедуре проведения клинических исследований вакцины против коронавируса «Спутник V».
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадеживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины «Спутник V» ВОЗ, но они, скорее, являются лишь успокаивающими.
В декабре было обнародовано, что «Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.
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Голикова: Положительный тест на COVID станет основанием для выдачи сертификата
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Наличие антител или положительного теста на коронавирус дает основание выдавать сертификат переболевшего на год, такие документы начнут выдавать после 1 февраля 2022 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«Если говорить о сроках, мы предполагаем, что <…> изменения в постановление правительства и соответствующие приказы Минздрава и Роспотребнадзора должны быть приняты, как мы и говорили, до 1 февраля», – цитирует ТАСС Голикову.
По ее словам, пока нет взаимного признания о сертификатах вакцинации, иностранцам необходимо сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода.
«Что касается иностранных граждан, поскольку пока у нас нет взаимного признания сертификатов вакцинации, но такую работу мы ведем с иностранными государствами, либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в РФ, также пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев», – приводит РИА «Новости» слова Голиковой.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в правительстве работают над вопросом получения сертификата переболевшими коронавирусом без обращения к врачу. В ковидный сертификат включат данные о медотводе от вакцинации.
Также переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител.
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В Роспотребнадзоре рассказали о скорости заражения человека «омикроном»
Инкубационный период у штамма коронавируса «омикрон» составляет от двух до пяти дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, человек, который встречает этот вирус, становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения большой, передает ТАСС.
«Человек, который встретился с этим вирусом, становится опасным, заразным уже в первые сутки – до того, как он сам понимает, что недомогает, что он заболел, что он чувствует себя плохо. И в этом высокий риск распространения нового коронавируса, именно «омикрона», – цитирует Попову РИА «Новости».
Она добавила, что вирус быстро размножается на слизистой верхних дыхательных путей, поэтому передается быстрее.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложили по предложению «Единой России»
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Правительством вносятся поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, «Единая Россия» ознакомилась с этими поправками, считает их правильными, однако рассмотрение законопроекта следует отложить, считает секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Турчак отметил, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», говорится в сообщении на сайте ЕР.
«На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию – он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», – сказал секретарь генсовета партии.
В этой связи ЕР внимательно изучила ситуацию и считает «единственно правильным отложить» рассмотрение документа: «Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче – помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям. Собственно на том, чем «Единая Россия» занималась все два пандемийных года».
После вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство совместно с ЕР решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. По ее словам, законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма коронавируса «дельта», а «сейчас это будут новые вызовы», передает РИА «Новости».
Голикова также сообщила, что правительство в пятницу внесет поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах. Они подготовлены с учетом обсуждения законопроекта в первом чтении со всеми фракциями Госдумы.
Она также указала, что власти сохранят возможность доступа в общественные места после 1 февраля для не имеющих сертификаты по отрицательному ПЦР-тесту. Кроме того, Минздрав получит полномочия устанавливать срок действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки. Военнослужащие и приравненные к ним лица получат сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных.
Ранее «Единая Россия» выступила в защиту прав и интересов граждан при принятии законопроекта о QR-кодах. Постановлением ко второму чтению по инициативе партии в нем должны быть предусмотрены поправки о тех, кто переболел ковидом бессимптомно, перечне оснований для медотвода при вакцинации, введении дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Также партия добилась снятия с рассмотрения законопроекта об обязательном применении медицинских сертификатов на транспорте.
До этого стало известно о задержке принятия закона о QR-кодах. Напомним, Госдума на заседании 16 декабря одобрила в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
Предполагалось, что нормы будут действовать до 1 июня 2022 года, а до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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В Центре Гамалеи объяснили механизм появления новых штаммов коронавируса
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«Частота появления новых штаммов коронавируса напрямую зависит от количества болеющих вирусом в настоящий момент в мире», – рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.
«Чем больше болеют, тем больше вероятность того, что появится новые варианты. Какие-то из них могут обладать новыми свойствами, например, способностью быстрее распространяться, приводить к более тяжелому течению болезни и так далее», – говорит Гущин.
Он привел аналогию с переписыванием какой-либо книги – чем большее количество людей возьмутся ее писать под диктовку, и чем чаще такие циклы будут повторяться, тем больше будут изменения. А когда текст станет далек от оригинала, может измениться не только его точность, но и даже смысл.
«С переписыванием генома вируса – то же самое. Чем больше циклов репликации вируса, чем больше количество заразившихся людей, тем больше вероятность того, что вирус попадет в какой-то иммуносупрессивный организм, который не сможет его быстро победить. Вирус будет эволюционировать, изменяться, адаптироваться, а значит выше шанс того, что он изменится», – объясняет специалист.
Для того, чтобы противостоять этому, продолжает собеседник, необходимо подавить количество циркулирующего вируса. «Тут два способа решения: можно всех загонять в жесткий локдаун, когда возникают вспышки. А можно вакцинировать, носить маски, проводить ранее выявление вируса у больных или условно здоровых. Все эти способы противодействия можно в разной мере комбинировать, но понятно, что лучший из них и наиболее экономически целесообразный – вакцинация и ревакцинация. Это позволяет за относительно небольшие ресурсы создать популяцию устойчивых людей, которые с меньшей вероятностью будут распространителями, меньше начнут попадать в больницы, и с большей вероятностью не станут источником новых штаммов», – рассказывает Гущин.
Эксперт подчеркивает, что если человек здоров, вакцинирован, регулярно носит маску и тестируется при появлении симптомов, то он с существенно меньшей вероятностью, во-первых, заболеет сам, а, во-вторых, станет источником вируса для окружающих.
«Когда невакцинированный человек заболевает, он не только имеет больший шанс заболеть тяжело, но его организму нужно больше времени на выработку защиты, которая будет подавлять вирус. И поэтому в первые дни количество вируса у человека на слизистых может быть огромным, он может стать источником опасности для десятка-сотен людей. А в случае, когда человек вакцинирован, у него уже существует защита, и даже если он заболевает, его иммунная система быстрее отвечает и подавляет высокие уровни живого вируса на слизистых. Поэтому человек в принципе меньше выделяет вируса в окружающую среду, выделяемый вирус менее инфекционный», – делится собеседник.
Кроме того, он поясняет, что у людей, имеющих очень слабую иммунную защиту (например, ВИЧ-инфицированные или с иммунодефицитом), вирус может сохраняться дольше. А чем дольше вирус сохраняется, тем больше вероятность того, что появится мутация с какими-то новыми свойствами.
«У вакцинированного человека есть антитела, и даже если они по какой-то причине не идеальны, то будут быстро доработаны организмом, их уровень будет очень быстро повышен до того, который позволит вывести вирус из организма существенно быстрее. При вакцинации и срок выделения вируса сокращается, и количество выделяемого вируса сокращается, а, значит, и заразится меньшее количество людей. Ну, и тут связь прямая: чем меньше вируса, тем меньше вероятность появления мутаций», – подытожил Гущин.
Выезжавший в ЮАР для изучения штамма «омикрон» в составе группы специалистов Минздрава профессор Вадим Тестов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что взрослым легче заразиться новым штаммом от детей, поскольку он чрезмерно заразен.
Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом
Российский спортсмен и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусной инфекцией, сообщают СМИ.
Тест на коронавирус Нурмагомедова дал положительный результат, передает ТАСС со ссылкой на портал Asian MMA.
Его поместили в карантин в гостиничном номере в Сингапуре, где должен был пройти турнир по смешанным единоборствам One Championship. На турнире планировалось выступление подопечного Нурмагомедова Сайгида Изагахмаева.
Напомним, Нурмагомедов победил ирладского бойца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 осенью 2018 года. Бой закончился дракой за пределами ринга и скандалом.
В своем последнем поединке он победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона UFC и заявил о завершении карьеры.
В 2020 году глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти Абдулманапа Нурмагомедова – отца Хабиба Нурмагомедова. 4 июля отца его похоронили в Дагестане.
Сам чемпион UFС прокомментировал смерть отца через месяц после трагедии.
Названы отличительные симптомы омикрон-штамма
В отличие от других вариаций COVID-19, заразившиеся «омикроном» редко сталкиваются с болью в грудной клетке, рассказал иммунолог Владимир Болибок.
«Она (боль в груди) была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. «Омикрон» тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже», – передает РИА «Новости» его слова в эфире телеканала «Москва 24».
Иммунолог объяснил, что есть более характерные симптомы для омикрон-штамма. «Признаком «Омикрона» является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль», – отметил Болибок.
Он добавил, что при заражении этим штаммом возможна потеря обоняния, но этот симптом появляется ближе к выздоровлению.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости «омикроном» в стране. Президент России Владимир Путин сообщал, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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Песков опроверг слухи об отмене бесплатной вакцинации от коронавируса
Российское руководство не намерено отменять бесплатную вакцинацию от коронавирусной инфекции для граждан, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли отменить бесплатную вакцинацию от коронавируса, передает ТАСС.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов сообщил в соцсетях, что правительство России якобы намерено сделать вакцинацию от коронавируса платной.
Политолог Дмитрий Абзалов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что различные знаменитости, спекулируя на слухах о вакцинации, пытаются «капитализировать» свои заявления.
Вирусолог призвал игнорировать звезд, называющих себя экспертами по ковиду
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«Нужно не просто ограничивать в Сети спекуляции непрофессионалов на теме вакцинации, а ввести ответственность за это», – сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Георгий Викулов. Ранее стало известно, что распространение ложной информации о ковиде в Сети приносит авторам блогов миллионы рублей.
«Если я буду говорить о зданиях, каких архитекторов заинтересует мой обывательский отзыв?», – сказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, то же самое касается людей, которые никогда не работали в медицине, не имеют медицинского образования – тем более профильного – но на правах профессионала рассуждают о ковиде.
Врач напомнил, что в медицине более 200 специальностей, и только специалисты, которые каждый день работают по своему направлению и имеют соответствующую экспертизу, могут давать оценки. Прочтение же нескольких книг о биологии и медицине не делает из людей профессионалов, заметил Викулов.
«У меня специальность – иммунолог-аллерголог, инфекционист, и я не могу делать абсурдные заявления, что вакцинация не помогает. Вакцинация за двухсотлетнюю историю доказала свою эффективность. В странах, где вакцинированных более 70%, достигнут популяционный иммунитет и минимальное количество смертей. Этим все сказано», – подчеркнул медик.
Собеседник поддержал практику блокирования в Сети за неправомочные, неэкспертные высказывания про инфекции. «Если это мнение не подтверждено никем – надо блокировать. Иначе мы увидим полный бардак, и можно будет говорить что угодно. Полной свободы в этой теме не может быть», – отметил эксперт.
Медик также напомнил, что в научных, в частности – в медицинских изданиях, нет рекламы – чтобы не было материалов с предвзятым смыслом, и чтобы ничего не отвлекало от контента.
В этой связи Викулов призвал людей, имеющих какие-то вопросы по вакцинации, обращаться к профессионалам, а не к Youtube-каналам селебритис. «Люди доверяют артистам, и поэтому, к сожалению, у них возникают сомнения по поводу вакцинации», – посетовал профессор, напомнив, что у актрисы Марии Шукшиной заблокировали Youtube-канал за распространение фейков о коронавирусе.
Собеседник также раскритиковал антипрививочника Александра Редько, который не является практикующим хирургом, и потому, как считает Викулов, не имеет права говорить вирусных инфекциях.
«Редько говорит, что посещает ковидные центры, проверяет, как они работают. Кто его наделил такими полномочиями? Разве инфекционисты ходят по операционным, проверяют как работают хирурги?», – возмутился Викулов.
Врач также напомнил, что среди депутатов Госдумы представлены люди самых разных специальностей, и относящиеся к медицине законы не обсуждают политики или химики. «Есть же депутаты-медики, вот их надо в первую очередь спрашивать о ковиде», – сказал Викулов, комментируя заявления парламентариев, в особенности – из фракции КПРФ, некомпетентных в медицине.
Ранее начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков заявил
, что отрицание вакцинации от коронавируса – не просто выражение мнения, это фактически стратегия по уничтожению российского народа.
Стоит отметить, что распространение ложной информации о коронавирусе и против прививки стало прибыльным делом. Только автор телеграм-канала «Ковид Сопротивление», как подсчитал полковник полиции в отставке Алексей Трифонов, зарабатывает до 22,6 млн рублей в год. Этот канал, на который подписаны более 120 тыс. человек, стал одной из наиболее популярных площадок по тиражированию фейков о вакцинации и COVID-19.
В конце прошлого года президент Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции раскритиковал политиков, которые выражают сомнения по поводу необходимости вакцинации, чтобы повысить свой рейтинг. Ответственно относящиеся к избирателям должны занять принципиальную позицию, «а не «крутить хвостом», не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации», сказал глава государства.
Также сообщалось, что онлайн-платформа для петиций и голосования CitizenGo против вакцинации работает совместно с ультраправым американским и европейским истеблишментом для манипуляции общественным мнением россиян.
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Политолог: Решение ЕР отложить закон о QR-кодах созвучно желанию граждан
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«Дальнейшая судьба законопроекта о QR-кодах зависит от того, насколько принятые к нему поправки учитывают те предложения, которые высказывались общественными организациями и регионами, в том числе о выдаче сертификатов по факту наличия антител», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Склянчук. О том, что рассмотрение законопроекта в Госдуме отложено по предложению ЕР в пятницу сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
«Андрей Турчак и партия «Единая Россия» руководствовались, прежде всего, здравым смыслом. Сегодня последний день внесения поправок. На следующей неделе Госдуме и профильному комитету нужно было бы определяться с рассмотрением законопроекта во втором чтении. Поэтому сегодняшнее решение – это еще и показатель политического планирования, которое выстроено в «Единой России», – отметил политолог, эксперт Общероссийского народного фронта Павел Склянчук. Уже на следующей неделе на Совете Госдумы должно быть принято официальное решение отложить рассмотрение этого документа для его доработки.
«Дальнейшая судьба законопроекта зависит от того, насколько принятые к нему поправки учитывают те предложения, которые высказывались общественными организациями и регионами, в том числе о внедрении практики выдачи сертификатов по факту наличия антител», – отметил эксперт. Он также поддержал инициативу заменить термин «QR-код» на «медицинский паспорт»,так как требования закона должны быть «интуитивно понятны хипстеру и доярке, молодому и пожилому человеку».
Склянчук сообщил, что, по данным социологов у некоторых граждан закон действительно вызывал опасения в связи с планировавшимися ограничениями на посещение общественных мест без QR-кодов. «Негативные ожидания граждан от введения QR-кодов основаны на понимании, что в реальной жизни они все равно бы не дали стопроцентную эффективность, а повседневность бы изменили сильно. Опасения связаны, прежде всего, с разделением граждан – у кого-то есть смартфон, у кого-то нет. Кто-то сделал прививку, а кто-то нет. Кто-то маску носит правильно, а кто-то на подбородке, и так далее», – говорит эксперт.
При этом решение отложить рассмотрение законопроекта было принято не под давлением противников вакцинации, отметил собеседник. «Здесь нет отхода от федеральной линии, связанной с различными способами противодействия распространению коронавируса. Наоборот, это поддержка линии на обязательную вакцинацию с помощью косвенных и сопутствующих мер, которые побуждали к вакцинации путем разъяснения и убеждения. Поэтому я считаю, что неправильно трактовать это как победу антипрививочников. Здесь основной движущей силой были привитые люди, которые не хотели превращения собственной повседневной жизни в подобие режимного пионерского лагеря, где все ходили бы с определенными маркерами», – пояснил Склянчук.
В пятницу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах отложено по предложению партии. При этом в ЕР ознакомились с вносимыми ко второму чтению поправками. Турчак отметил, что сам документ и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта». Этот документ был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря, второе чтение намечалось на середину января.
«На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию – он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», – сказал Турчак. Он добавил, что «сейчас все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче – помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям».
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, правительство совместно с ЕР решило отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении. По словам Голиковой, законопроект готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта», а «сейчас это будут новые вызовы».
Вице-премьер заверила, что власти сохранят возможность доступа в общественные места после 1 февраля для не имеющих сертификаты по отрицательному ПЦР-тесту. Кроме того, Минздрав получит полномочия устанавливать срок действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки. Военнослужащие и приравненные к ним лица получат сертификаты с соблюдением необходимых требований защиты их данных.
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Врач сказал, когда лучше вакцинироваться от COVID-19
Несмотря на возможное в ближайшее время ухудшение эпидемиологической ситуации в России из-за распространения штамма «омикрон», желающие еще могут успеть вакцинироваться, чтобы защитить себя от тяжелых последствий болезни, сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.
«Новый всплеск заболеваемости, как мы видим, уже начался в Санкт-Петербурге и Москве. Можно успеть вакцинироваться или ревакцинироваться, чтобы к пику очередной волны сформировать иммунитет. При этом, если человек вакцинировался недавно или переболел, то ничего делать не надо. Если же человек вакцинировался давно, то сейчас можно ревакцинироваться», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению инфекциониста, хотя «омикрон» хорошо избегает антительной защиты, привитыми он переносится как обычная респираторная инфекция, не требующая госпитализации. «Непривитые переносят омикрон-штамм по-разному, но он протекает легче, чем «дельта». Если «омикрон» будет протекать легко и по большей части на амбулаторном этапе, то локдаун действительно не нужен», – отметил Поздняков.
При этом врач добавил, что из-за заразности «омикрона» может вырасти общее число тяжелых случаев. «Допустим, на 10 тысяч заболевших раньше приходилась одна тысяча тяжелых случаев, а теперь на 100 тысяч приходится та же тысяча. Но если из-за высокой контагиозности мы получаем один миллион заболевших, то количество тяжелых случаев растет до 10 тысяч, а если 10 миллионов, то получится 100 тысяч соответственно. То есть за счет массовой заболеваемости штаммом «омикрон» общее количество тяжелых случаев течения COVID-19 может подрасти», – привел пример Поздняков.
По мнению врача, «с другой стороны, в Америке и Европе повышенного уровня смертности не наблюдается, все говорят о большом количестве выявленных случаев, но больницы при этом не перегружены, летальность практически не выросла».
Напомним, 12 января президент Владимир Путин заявил, что необходимо подготовиться к новому витку пандемии коронавируса, есть всего пара недель.
Ранее Путин заявил, что новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости коронавирусом, в связи с чем Россия находится в преддверии новых вспышек. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за «омикрона» не избежать, важно принять меры по сдерживанию ее распространения.
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В России за сутки выявили 23,8 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23 820 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 820 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3547 (14,9%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 747 125 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5712, Санкт-Петербурге – 2708, Московской области – 1990.
Также за сутки зафиксировано 739 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 319 911 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 24 952 человека, всего выздоровели 9 809 300 человек.
Накануне, 13 января, в России выявили 21 155 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 2665.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Онищенко поддержал решение отложить принятие законопроекта о QR-кодах
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Система QR-кодов могла бы пригодиться не только в наступающей волне коронавируса, но и в других случаях в будущем, заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя решение отложить законопроект о QR-кодах на фоне волны «омикрон».
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что правительство вносит поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, поэтому его рассмотрение пока следует отложить. Он пояснил, что законопроект готовился во время четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма «дельта», однако сейчас необходимо учесть новый штамм «омикрон».
«В принципе, это была бы достаточно удобная схема коммуникации между гражданами и всякими надзирающими органами, которые блюдут исполнение требований. Если бы этот инструмент работал, то было бы неплохо, хотя он достаточно дорогой. Но апробация этого метода нам бы еще пригодилась при различных инфекционных болезнях и других случаев. IT-технологии не помешали бы нам. Доработают – примут», – говорит Онищенко.
Он призвал не заморачиваться насчет QR-кодов и стараться в первую очередь обезопасить в грядущей волне себя. В первую очередь, гражданам нужно понимать, что вероятность заражения коронавирусом с приходом штамма «омикрон» возросла в разы, учитывая его контагиозность.
«В связи с этим человек должен оценить, во-первых, привит он или не привит. Если привит, не пришло ли время для ревакцинации, а если не привит – начинать прививаться. Если гражданин переболел, то здесь нужно, опять же, оценить это с точки зрения рекомендованного срока ревакцинации после заболевания», – рекомендует врач.
Кроме того, продолжат собеседник, необходимо принять для себя следующую парадигму поведения: вести разумный здоровье-сберегающий образ жизни, который прежде всего предполагает без необходимости не пребывать на массовых мероприятиях, даже если он имеет прививку или ревакцинирован, пользоваться средствами защиты (маски), избегать близкого контакта с другими людьми (исключить объятия и поцелуи), соблюдать гигиену рук.
Он напоминает, что на неделе появлялись сообщения о том, что только за сутки в мире выявлено около 1,2 млн случаев заражения «омикроном». В среду вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России выявлено 698 случаев «омикрона», поэтому нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране не избежать.
«Запаздывание, в хорошем смысле, пятой волны коронавируса в нашей стране вызвано разным циклом праздников. Но смотря на то, как развивается заболевание в других странах, мы уже сейчас можем заведомо снизить заболеваемость. Сегодня мы провожаем старый Новый год, до 19 числа идут Святки, которые предполагают ходьбу друг другу в гости, собираться за общим столом, дарить подарки – это хорошая традиция, от нее не нужно отказываться, но следует сменить формат празднования. Лучше не ходить по гостям, а собраться семьей за столом, созвониться по видеосвязи с теми, кого хотелось пригласить (они в свою очередь соберутся семьей за своим столом)», – предлагает Онищенко.
Такой онлайн-ужин, по мнению депутата, будет ничуть не хуже очной встречи: люди также смогут общаться друг с другом, говорить тосты, отмечать праздник, но уже на безопасном расстоянии, не подвергая риску свое здоровье. Также он отметил, что с особой осторожностью следует находиться в метро, соблюдая все противоэпидемические меры, и выразил необходимость сместить гражданам рабочий график, чтобы снизить количество людей, одновременно едущих на работу, либо, по возможности, перейти на удаленный режим работы самостоятельно.
Ранее, на совещании с членами правительства глава России Владимир Путин сообщил, что Россия находится в преддверии новых вспышек коронавирусной инфекции, поскольку новогодние праздники влияют на уровень заболеваемости. В связи с этим он поручил за пару недель подготовиться к новому витку пандемии COVID-19.
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Собянин спрогнозировал прирост в 7 тыс. случаев коронавируса в Москве за сутки
Число выявленных заболевших коронавирусом за сутки в российской столице может дойти до 7 тыс. человек, заявил мэр города Сергей Собянин.
«По данным лабораторий мы видим, что, к сожалению, «омикрон» начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости. Что, собственно, и демонстрируют даже последние вот дни – вчера и сегодня. Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6-7 тысяч человек, заболевших ковидом», – цитирует Собянина РИА «Новости».
Он добавил, что рост может с высокой вероятностью продолжится на следующей неделе. При этом число тяжелых случаев не растет, также не увеличивается число госпитализаций.
«Тем не менее, все равно необходимо быть осторожными, беречься. Особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями, которые должны оградить себя от излишних контактов, выполнять те требования, которые предписаны Роспотребнадзором: ношение масок и соблюдение санитарного режима», – подвел итог градоначальник.
Ранее глава города сообщал, что правительство Москвы отмечает значительное число заразившихся штаммом «омикрон», ситуация с коронавирусом может стать более серьезной, чем в предыдущие волны.
Лидерами по коллективному иммунитету к COVID-19 стали Севастополь и Петербург
Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала лидеров по коллективному иммунитету к COVID-19: Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка.
«Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень (коллективного иммунитета - прим.ВЗГЛЯД) превысил 80%. Это Севастополь (90%), Санкт-Петербург (83,5%), Карелия (81,9%) и Чукотка (81,1%)», – цитирует РИА «Новости» вице-премьера.
По данным оперштаба, близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Тува (78,2%), Липецкая область (77,9%), Мурманская область (77,3%) и Подмосковье (76,3%). Уровень 72% и выше показывают Орловская, Калининградская области, Республика Хакасия, Пензенская и Тюменская области.
«Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф дает комплексную оценку эпидситуации и обусловлена пятью критериями. Из-за снижения охвата тестированием ситуация осложнилась в восьми регионах. В девяти регионах отмечается улучшение», – отметила Голикова.
Ранее замминистра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что самый высокий коллективный иммунитет к коронавирусу в России зафиксирован на Чукотке и в Белгородской области.
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