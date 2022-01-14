Токаев поручил смягчить наказание для задержанных за участие в беспорядках

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14 января, пятница  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
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Как выгоднее распорядиться сбережениями в 2022 году

Геополитические риски – главный фактор, который отворачивает россиян от рублевых депозитов Алексей Сухоруков/РИА Новости
Каждый десятый россиянин стал частным инвестором, открыв брокерский счет. Бум розничного инвестирования в последние два года спровоцировали низкие ставки по депозитам. Однако к концу 2021 года вклады снова становятся привлекательными – проценты по ним достигли пятилетнего максимума и еще могут подрасти. Вернут ли россияне свои сбережения в банки и не съест ли их инфляция? Подробности...
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Что дала России молниеносная операция в Казахстане

Российские десантники возвращаются домой из Казахстана Гавриил Григоров/ТАСС
«Надо возвращаться домой. Мы свою задачу выполнили». Такими словами президент Владимир Путин отреагировал на доклад министра обороны Сергея Шойгу о завершении миротворческой операции в Казахстане. Как ОДКБ и российским Вооруженным силам удалась столь молниеносная операция, какие выгоды нашей стране она принесла – и какие выводы из нее сделают в других государствах? Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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Когда Россия воспользуется «дубинкой» в переговорах с США

США всегда остро воспринимали присутствие России и СССР в Латинской Америке MOD Russia/Global Look Press
США пообещали дать России «решительный» ответ, если она развернет свои силы в Латинской Америке. В Москве такой шаг не исключают – меры могут быть приняты, если Вашингтон пойдет на провокации в Восточной Европе. По мнению экспертов, у России есть очевидные военные козыри, но их неумелое использование рискует превратить переговоры по безопасности в гонку вооружений. Удастся ли России вразумить Америку? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Почему растут продажи винила

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В угаре невиданного доступа к музыкальным материалам я вот лично закачал себе тысяч двадцать всяких единиц музыки, пока вдруг не понял, что это путь в никуда. Это уже превращается в бездумное некритичное потребление, и когда-то это надо было прекращать. Подробности...
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Мультфильмы внедряют в детей идеи феминизма

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам, папам и мамам, хочется больше детских фильмов и мультфильмов, которые были бы современны, понятны нашим детям (в советских через сцену приходится то одно, то другое объяснять – мир изменился), но показывали бы правильные образцы поведения. Подробности...
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Как Иран поможет России ответить Западу

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В январе Россию должен посетить президент Ирана Ибрагим Раиси. Иранский лидер надеется приехать с экономическими контрактами, а уехать с оборонными. Подробности...
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ОДКБ выводит войска из Казахстана

Переговоры Россия – НАТО: главное

Русофоб во власти Казахстана

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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Токаев поручил смягчить наказание для задержанных за участие в беспорядках

    14 января 2022, 18:48

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил смягчить наказание для граждан, которые были задержаны во время массовых беспорядков, при отсутствии отягчающих обстоятельств.

    «Во время событий «Трагического января» и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тыс. человек. Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом», – написал он в Twitter.

    Токаев также поручил Генпрокуратуре по другим лицам установить степень их вины. «В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания», – добавил он.

    Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,6 тыс. участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений.

    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

    В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.


    МИД ответил на призыв Госдепа оперативно вывести войска ОДКБ из Казахстана
    		    12 января 2022, 11:00
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Елена Лексина

    «США не входят в ОДКБ, поэтому не имеют права диктовать условия или ограничивать действия договора, объединяющего стран-участниц», – сказали газете ВЗГЛЯД в МИД России. Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана.

    В российском МИДе напомнили Прайсу слова его шефа Энтони Блинкена о том, что США выступают против ограничения каких-либо стран от участия в союзах и установления сфер влияния.

    «США – не член ОДКБ. Соответственно, диктовать условия или ограничивать действие договора, объединяющего стран-участниц, не имеют права, – сообщили в МИДе. – Их наставления мало кого интересуют, так как действия Вашингтона по наведению порядка как у себя дома, так и за рубежом неэффективны и ведут к еще большим проблемам».

    В среду пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, а также призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны.

    «Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова Прайса РИА «Новости».

    Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.

    Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать. Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев в интервью газете ВЗГЛЯД заявил, что в случае затягивания вывода миротворцев в стране могли бы усилиться разговоры об «оккупантах».

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    Коментарии (101)
    В Алма-Ате погиб замкомандира гвардейской десантно-штурмовой бригады

    12 января 2022, 16:09

    Текст: Кристина Цыцура

    Во время протестов в Алма-Ате погиб 39-летний заместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Казахстана подполковник Сандибек Хаиров.

    У погибшего военного остались супруга и двое детей. Сообщается, что церемония прощания состоится 13 января в 10.00 в Доме офицеров Алма-Аты, передает Telegram-канал Tengrinews.kz - Новости Казахстана.

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

    В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

    Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

    Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

    Коментарии (31)
    Рогозин не захотел видеть министра информации Казахстана на Байконуре
    		    12 января 2022, 22:46
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    На космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    «Мы его там не ждем», – заявил Рогозин в Теlegram.

    Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.

    Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».

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    Коментарии (70)
    Дочь Назарбаева заявила о последнем жестоком уроке для Казахстана
    		    13 января 2022, 10:18
    Фото: Алия Назарбаева/YouTube
    Текст: Евгения Шестак

    Жестокий урок для Казахстана в виде массовых беспорядков и погромов станет последним в истории страны, заявила младшая дочь бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева Алия.

    «С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», – написала она в Instagram.

    Она выразила надежду, что «этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории». «Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», – отметила дочь первого президента Казахстана.

    «Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», – заявила Назарбаева.

    Ранее в 14 из 17 регионов Казахстана, включая столицу, отменили красный уровень террористической опасности. 

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.

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    Коментарии (57)
    Министр информации Казахстана ответил на обвинения в русофобии
    		    14 января 2022, 14:33
    Фото: gov.kz
    Текст: Елизавета Булкина

    Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров назвал понятными, но исчерпанными обвинения в русофобии на основе перепалок в соцсетях десятилетней давности.

    «Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел», – сказал он в интервью «Sputnik Казахстан».

    Умаров добавил, что с большим уважением относится к России, к традициям, истории, литературе и сам прекрасно владеет русским языком и связан с русской культурой.

    Также министр отверг обвинения в неуважении к истории и памяти Великой Отечественной войны.

    «Великая Отечественная – это самая кровопролитная война в истории человечества, жертвами которой стали десятки миллионов людей. Она априори не могла быть чужой, война коснулась каждой семьи. Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечаем День Победы», – сказал Умаров.

    Он заявил, что Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана.

    «Отмечу, что у нас самая непрерывная протяженная сухопутная граница в мире. Однако, помимо территориальной близости, наши страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана», – заявил он.

    Напомним, сообщалось, что предметом активной неприязни Умарова являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. 

    Глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.

    В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».

    Позже Кремль согласился с тем, что Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.

    В Министерстве иностранных дел России считают неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка нового министра информации Казахстана Аскара Умарова.

    Коментарии (29)
    В МИДе раскритиковали националистические заявления нового министра информации Казахстана

    13 января 2022, 18:57

    Текст: Елизавета Булкина

    В Министерстве иностранных дел России считают неприемлемыми публиковавшиеся в СМИ высказывания националистического толка нового министра информации Казахстана Аскара Умарова, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    «Высказывания, которые мы видели, они цитировались в СМИ и, безусловно, являются неприемлемыми. Любые националистические, ксенофобские высказывания, разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями неприемлемы, потому что это наша принципиальная позиция», – передает ее слова ТАСС.

    «Возможно, что-то приписывается, чего не говорилось, но я опровержений не видела», – добавила Захарова.

    Дипломат при этом подчеркнула, что назначение членов правительства является суверенным делом Казахстана. Она также отметила, что руководство республики «твердо следует курсу на всестороннее углубление дружественных отношений» с Россией и на обеспечение прав всех без исключения граждан Казахстана.

    Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.

    Кроме того, глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.

    В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».

    Позже Кремль согласился с тем, Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.

    При это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет судить о министре информации Казахстана Аскаре Умарове по его высказываниям на новом посту, а не по прежним словам, Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана.

    Коментарии (45)
    Госдеп призвал ОДКБ оперативно вывести силы из Казахстана
    		    12 января 2022, 07:57
    Фото: Olivier Douliery/REUTERS
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты приветствуют заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии ОДКБ, призывают организацию оперативно вывести свои силы из страны, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

    «Мы также приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию... Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», – приводит слова сенатора РИА «Новости».

    Накануне командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил, что командование ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу назвал сроки завершения миссии миротворцев в Казахстане.

    Казахстанский политолог Марат Шибутов заявил газете ВЗГЛЯД, что «войска ОДКБ выполнили свою миссию, в их присутствии в Казахстане уже нет необходимости, потому что ситуацию удалось стабилизировать.

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    Коментарии (53)
    Минобороны Казахстана опубликовало видео с миротворцами ОДКБ
    		    12 января 2022, 16:48
    Фото: Министерство обороны Казахстана
    Текст: Елизавета Булкина

    Министерство обороны Казахстана показало видео, на котором запечатлены миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Видео публикует Telegram-канал «Говорит Москва».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?



    Обсуждение:  187 комментариев

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.

    Коментарии (49)
    Россия начала вывод миротворцев из Казахстана
    		   13 января 2022, 16:52
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Первые подразделения российских десантников из сил ОДКБ погрузились в самолеты и вылетели из аэропорта Алматы в пункт постоянной дислокации, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

    Сообщается, что четыре самолета ВКС ИЛ-76 доставят подразделения российских десантников из миротворческой миссии ОДКБ из Казахстана в Ивановскую область, передает РИА «Новости».

    Ранее министры обороны стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворцев из Казахстана в пункты постоянной дислокации.

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

    В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

    Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

    Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

    Коментарии (26)
    Минченко объяснил нежелание Рогозина видеть на Байконуре главного русофоба Казахстана
    		    13 января 2022, 13:26
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Алексей Нечаев

    «Рогозин просто удерживает свое политическое позиционирование. Сама по себе история с Умаровым здесь вторична», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее глава Роскосмоса заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову.

    «Рогозин сейчас выступает в двух ипостасях: с одной стороны – он руководитель крупной госкорпорации, а с другой стороны – претендует на роль лидера определенного идеологического течения. И у него эти две ипостаси конкурируют между собой», – сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

    «Поэтому, я думаю, постом в адрес Умарова Рогозин просто удерживает свое политическое позиционирование. Сама по себе история с Умаровым здесь вторична», – добавил собеседник.

    «Представим, что у России и Казахстана появится необходимость провести какое-то межгосударственное мероприятие. И в рамках этого мероприятия по должности, например, там будет присутствовать министр информации Умаров. Его что, не пустят на космодром? Поэтому пост главы Роскосмоса – это скорее идеологическое обозначение мнения Рогозина и его претензий на определенный электорат», – заключил Минченко.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову. «Мы его там не ждем», – заявил Рогозин в Теlegram.

    Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.

    Кроме того, глава Россотрудничества Евгений Примаков также заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым. Сам министр назвал подобные публикации попыткой демонизировать его образ.

    В то же время депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».

    Позже Кремль согласился с тем, что Умаров позволял себе «неловкие высказывания, некорректные». Но при этом Москва будет судить об Умарове «по тем заявлениям, которые он сделает в своем новом статусе». Кроме того, «Россия готова работать со всеми членами нового правительства братской страны», добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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    Стало известно о гибели россиянки во время погромов в Казахстане

    14 января 2022, 14:02

    Текст: Вера Басилая

    Гражданка России, мать троих детей погибла от рук бандитов в ходе погромов в Жамбылской области Казахстана, сообщило российское посольство в Казахстане.

    «В генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбыльская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда М. В. Ким покидала место своей работы», – говорится в сообщении  посольства странице в Facebook.

    Отмечается, что генконсульство России в Алма-Ате связалось с родственниками погибшей, а также направило обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить содействие семье погибшей.

    Кроме того, российское посольство направило в правоохранительные органы Казахстана запрос о тщательном расследовании преступления. «Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», – отметили в дипмиссии.

    Ранее сообщалось, что россияне не пострадали во время беспорядков в Казахстане.

    Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане.

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    Из Казахстана начали выводить миротворческий контингент ОДКБ

    12 января 2022, 17:46

    Текст: Кристина Цыцура

    Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась во время встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 12 января рассказал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, а также доложил о начале вывода миротворческого контингента, сообщает пресс-служба главы республики.

    «Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из нашей страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные главой Казахстана сроки», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Токаева.

    Ранее президент говорил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ запланирован на 13 января.

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

    В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

    Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

    Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

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    В Алма-Ате задержали более 1,6 тыс. мародеров и участников террористических атак
    		    12 января 2022, 08:24
    Фото: Vladimir Tretyakov/AP/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,6 тыс. участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений, сообщили в комендатуре города.

    В сообщении ведомства говорится, что «всего задержаны 1678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов», передает ТАСС.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?



    Обсуждение:  187 комментариев

    Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первых числах января 2022 года.

    В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

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    Коментарии (29)
    Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранителям Казахстана
    		    13 января 2022, 10:01
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана, сообщили в Минобороны России.

    «В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», – указано в заявлении, передает РИА «Новости»

    В настоящий момент, как отметили в пресс-службе ведомства, миротворцы приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации.

    В Минобороны заверили, что возращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.

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    Красный уровень террористической угрозы отменен на большей части Казахстана
    		    13 января 2022, 07:28
    Фото: t.me/kazfreee/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В 14 из 17 регионов Казахстана, включая столицу, отменен красный уровень террористической опасности, сообщил Комитет национальной безопасности страны.

    КНБ сообщил, что в 14 регионах «обстановка стабилизирована». Оперштаб сообщает «о завершении антитеррористической операции и отмене критического «красного» уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей».

    В Алма-Аты, а также в Алматинской и Жамбылской областях продолжаются антитеррористическая операция, «установление и задержание террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков». На территории указанных регионов красный уровень террористической угрозы остается в силе, передает РИА «Новости».

    Как сообщил информцентр комендатуры Алма-Аты, в городе задержали почти 2 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1486 боеприпасов, передает ТАСС.

    Тем временем первый пассажирский самолет, вылетевший из аэропорта Алма-Аты после возобновления его работы, направился в столицу Казахстана.

    Генеральная прокуратура Казахстана совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики создала веб-сайт stopterrorism.kz. Здесь казахстанцы могут анонимно загрузить записи о террористических актах и беспорядках.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.

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    Коментарии (7)
     
     
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