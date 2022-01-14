Токаев поручил смягчить наказание для задержанных за участие в беспорядках

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил смягчить наказание для граждан, которые были задержаны во время массовых беспорядков, при отсутствии отягчающих обстоятельств.

«Во время событий «Трагического января» и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тыс. человек. Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом», – написал он в Twitter.

Токаев также поручил Генпрокуратуре по другим лицам установить степень их вины. «В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания», – добавил он.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,6 тыс. участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

В беспорядках принимали участие мародеры и боевики. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.