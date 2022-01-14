Эксперты: Российские производители контента обошли иностранные платформы

В России лидируют отечественные онлайн-кинотеатры, уже сейчас можно сказать, что российские платформы и производители контента в прошлом году обошли иностранные, заявил генеральный директор «МТС медиа» / KION Игорь Мишин на сессии «Цифровой суверенитет: контент, технологии и возможности» в рамках Гайдаровского форума.

«Мы уже сегодня понимаем без официального объявления итогов, что у того же мирового лидера Netflix нет лидирующих позиций по количеству подписчиков, по количеству часов, которые проводит российская аудитория на платформе. И по прочим таким метрикам и показателям безусловно лидируют в России российские онлайн-кинотеатры…При этом очень важно не создавать условий, при которых российский зритель будет отдавать предпочтение зарубежному контенту», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГДЯД.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что российские онлайн-кинотеатры, сегодня пользуются большей популярностью у россиян, нежели аналогичные иностранные сервисы. «Это давным-давно не внутреннее соревнование между каналами, производителями, дистрибуторами. Все те, кто сегодня занимаются контентом, его дистрибуцией, производством и созданием технологий для контента, в полный рост конкурируют с такими компаниями, как Netflix, YouTube, TikTok, и даже не буду перечислять всех остальных, потому что это и есть та самая высокая конкурентная борьба, в которой мы с вами живем. Там, где серьезные вызовы, там же и отличные возможности. На самом деле, Россия всегда была сильна своими талантами и с точки зрения производства контента», – отметил модератор Алексей Гореславский, генеральный директор Института развития интернета (ИРИ).

По мнению экспертов, именно благодаря культурному контексту, своей близости для отечественного зрителя, освещению понятных и волнующих тем русскоязычный контент выгодно отличается от того, что предлагает иностранный производитель.

При этом, по словам экспертов, российский контент в силу своего высокого качества сейчас востребован и за рубежом: иностранные аудиовидеосервисы приобретают отечественные проекты или заказывают их производство, приобретаются и права на дистрибуцию фильмов в кинотеатрах.

Другой позитивный фактор, позволяющий судить о высоком уровне конкурентоспособности российского контента, – выгодная для зрителя дистрибуция в России.

Государство со своей стороны уже давно осознало потенциал российского контента и «интеллектуального экспорта». Однако, по словам Антона Горелкина, заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, необходимо соблюдать баланс между поддержкой индустрии и защитой интересов российских пользователей.

«Безусловно, в аудиовизуальных сервисах мы видим точку роста, мы видим экспортный потенциал. И здесь очень важно соблюсти баланс между конкурентоспособностью, экономическими интересами компаний и общественными интересами. На мой взгляд, сегодня такой баланс есть: у нас есть возрастная маркировка, у нас есть родительский контроль и сами сервисы родительскому контролю уделяют большое внимание. У нас есть механизмы блокировки, удаления информации, причиняющей вред детям. У нас есть закон, который обязывает социальные сети проактивно реагировать на противоправный контент», – отметил эксперт.

Важным направлением работы государства, по словам депутата, является выстраивание баланса между игроками рынка аудиовизуальных сервисов. «Очень хороший сигнал для рынка – включение в реестр аудиовизуальных сервисов Netflix. Это произошло в конце прошлого года, и я уверен, в реестр будут включены в этом году определенные сервисы… Работая на территории России, зарабатывая здесь деньги, Netflix обязан соблюдать весь спектр российских опций для аудиовизуальных сервисов, потому что до этого момента мы наблюдали неравные условия, – пояснил он.

В ответ на возможные опасения игроков отрасли о том, что она может быть излишне «зарегулирована» Горелкин заверил, что ни одно предложение не принимается без обсуждения с представителями индустрии.

Еще одним предложением, затронутым во время дискуссии, стало рассмотрение опыта других стран в сфере борьбы с недобросовестностью западных ИТ-компаний, зарабатывающих на локальном контенте. Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co, предложил рассмотреть практику Австралии, власти которой законодательно обязали американские ИТ-компании делиться прибылью с местными медиа за размещение их материалов на своих платформах.