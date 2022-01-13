|
|
Би-би-си пообещала выслушать сторонников теории плоской земли
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си даст слово в эфире сторонникам теории плоской земли, чтобы предоставить различные точки зрения.
Как заявил глава отдела редакционной политики Дэвид Джордан, руководство корпорации не верит в культуру отмены, и считает важным представлять разные точки зрения. Он пояснил, что беспристрастность издания основана на «приверженности свободе слова», передает Telegram-канал RT.
Джордан добавил, что Би-би-си должна быть готова к тому, что из-за этого сотрудники и аудитория будут расстроены.
Существует целая псевдонаучная организация Общество плоской земли. Его сторонники придерживаются версии, что Земля представляет собой плоский диск, а все снимки планеты из космоса – фейки.
Ранее иностранцы перечислили самые странные конспирологические теории, в том числе и теорию о плоской Земле.
В Алма-Ате погиб замкомандира гвардейской десантно-штурмовой бригады
Во время протестов в Алма-Ате погиб 39-летний заместитель командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС Казахстана подполковник Сандибек Хаиров.
У погибшего военного остались супруга и двое детей. Сообщается, что церемония прощания состоится 13 января в 10.00 в Доме офицеров Алма-Аты, передает Telegram-канал Tengrinews.kz - Новости Казахстана.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
В Минтруде назвали средний размер пенсии неработающего пенсионера
|
|
Средний размер пенсии неработающего пенсионера после индексации составит почти 19 тыс. рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
«С учетом этой индексации средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В этом году на это дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей», – передает его слова РИА «Новости».
Размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2023 году составит 20 047 рублей, в 2024 году – 21 150 рублей.
Кроме того, будет обеспечена выплата пенсий в повышенном размере и доплата за первые месяцы после принятия соответствующих поправок. Ожидается, что нормативная база будет скорректирована в ближайшее время.
В Минтруде добавили, что общий объем дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией пенсий в период с 2022 по 2024 год составит более 500 млрд рублей: в 2022 году – 172,7 млрд рублей, в 2023 году – 178,3 млрд рублей, в 2024 году – 188,9 млрд рублей.
Пенсии будут проиндексированы для 30,8 млн неработающих пенсионеров.
Ранее президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции. Совет Федерации пообещал оперативно рассмотреть и принять закон об индексации пенсий.
Рогозин не захотел видеть министра информации Казахстана на Байконуре
На космодроме Байконур «не будут рады» новому министру информации и общественного развития Казахстана Аскару Умарову, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Мы его там не ждем», – заявил Рогозин в Теlegram.
Напомним, Умаров – националист, предметом активной неприязни которого являются Россия, русский язык, русский народ и Великая Отечественная война. Вероятно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил назначить его на эту должность, чтобы успокоить националистов и пантюркистов в кризисный для казахской государственности момент.
Депутат парламента Казахстана Азат Перуашев заверил, что функционированию русского языка в Казахстане «ничего не угрожает».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Невролог: В стране с более высоким уровнем медицины Зеленского могли спасти
|
|
За последние годы в лечении инсульта произошла революция и врачи могут эффективно справляться с ним, рассказал главный невролог Национального медцентра им. Пирогова, доктор медицинских наук Олег Виноградов, комментируя смерть телеведущего Михаила Зеленского. По предварительным данным, он скончался от инсульта.
В среду, 12 января, на 47-м году жизни скончался журналист и ведущий ВГТРК Михаил Зеленский. Он находился на отдыхе в Доминикане, где и почувствовал себя плохо. Врачи попытались его спасти, однако попытки были тщетны. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.
«Во-первых, инсульты бывают разные: ишемический (когда закрывается мозговая артерия и умирает участок головного мозга) и геморрагический (когда наоборот разрывается мозговая артерия и кровь выливается в вещество головного мозга, приводя к его повреждению). Что произошло у Зеленского – неизвестно. Но в среднем, чем более пожилыми становятся пациенты (старше 60 лет), тем возрастает риск ишемического инсульта. У молодых чаще встречается вид геморрагического инсульта», – говорит Виноградов.
Кроме того, продолжает специалист, если у Зеленского перед поездкой в Доминикану были какие-то факторы риска (гипертоническая болезнь, сахарный диабет, повышенный холестерин, врожденные проблемы с мозговыми артериями и другие), которые он не контролировал и не корректировал, то резкая смена климата могла посодействовать инсульту.
«При резком перемещении из холода в жару происходит адаптация организма, в том числе перестраивается иммунная система. Какой-то серьезной доказательной базы в этом вопросе нет, но лучше при выборе отдыха пользоваться принципом «из холода в холод, из жары в жару». То есть зимой отдыхать на горнолыжных курортах, а летом, поздней весной и осенью – на море, и не подвергать организм серьезным перепадам», – рекомендует врач.
Также он обратил внимание на то, что длительные перелеты, когда человек долгое время находится в обездвиженном состоянии, а также смена часовых поясов являются дополнительными факторами риска инсульта и в целом неблагоприятно воздействуют на организм.
Врач отмечает, что за последние годы в лечении инсульта медицина шагнула далеко вперед, поэтому он не исключает того, что если бы Зеленский оказался в стране, где более развита медицина, его удалось бы спасти.
«За последние годы в лечении инсульта произошла революция. Мы можем эффективно справляться с инсультами, особенно ишемическими. То есть если произошла закупорка артерии тромбом (ишемический инсульт), то мы этот тромб можем и растворять, делая тромболитическую терапию, и удалять, делая тромбэктомию – сейчас очень расширенные возможности. Единственное, нужно максимально рано обратиться за медицинской помощью – как только возникли первые симптомы инсульта. Тогда высокий шанс того, что человеку действительно помогут. У нас есть пациенты, у которых не двигаются ни рука, ни нога, они не говорят, но после выполнения процедур все возвращается», – рассказывает Виноградов.
Он напоминает, что первые признаки инсульта можно выявить с помощью теста «FAST» – «Лицо–рука–речь»: опустился уголок рта, появилась слабость в руке и нарушилась речь. При появлении подобных симптомов следует немедленно обратиться к врачу.
«И что очень важно, инсульт – это когда участок мозга уже погиб в результате сосудистой катастрофы. Это неотложное состояние, которое случается здесь и сейчас, развивается внезапно. Поэтому нужно не ждать каких-то предвестников, а выявлять факторы риска инсульта заранее и корректировать их. Гипертоническая болезнь, нарушение уровня липопротеидов (высокий холестерин), сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, ожирение, фибрилляция предсердий – эти факторы говорят, что у человека повышенный риск инсульта», – предупреждает невролог.
В связи с этим каждому человеку необходимо активно выявлять эти факторы риска и корректировать их, продолжает специалист. То есть смотреть за ритмом сердца, состоянием сосудов и так далее. Выявить все это можно на ежегодной диспансеризации, которую врач настоятельно рекомендует не игнорировать и не пропускать.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, а также правительство Московской области выразили глубокие соболезнования родным и коллегам Зеленского.
В Польше рассказали о «дьявольском плане» США против России
|
|
Американо-российские переговоры завершатся провалом, поскольку США и НАТО стремятся к эскалации конфликта, заявил Адам Смех в колонке для польской газеты Mysl Polska.
По его мнению, Россия загнана в угол. Смех отметил, что это подтверждается заявлением российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что Москве некуда отступать, передает РИА «Новости».
«Если США не отступятся от своей позиции, война будет неизбежной», – убежден автор.
Он подчеркнул, что американские власти не хотят ядерной войны, поскольку в ней не будет победителей. В то же время им нужна война на Украине, в которую они пытаются втянуть Россию.
Смех отметил, что при этом США и НАТО разработали «поистине дьявольский план», поскольку он предполагает ситуацию, в которой представители русского и украинского народов, имеющих общие религиозные и культурные корни, «будут убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта». Автор публикации также называет удобным положение Соединенных Штатов, поскольку их военные не пострадают от боевых действий.
Напомним, накануне заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил: «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение».
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На юге Казахстана отразили три попытки захвата департамента нацбезопасности
Департамент комитета нацбезопасности (ДКНБ) в Жамбылской области Казахстана трижды пытались захватить, спецслужбы страны пресекли эти попытки, сообщили в пресс-службе КНБ.
«В рамках созданной межведомственной следственно-оперативной группы Жамбылской области по пунктам 1, 6 части 2 статьи 269 Уголовного кодекса («Нападение на здания государственных органов группой лиц по предварительному сговору») расследуются уголовные дела в отношении 30 лиц», – цитирует сообщение спецслужбы РИА «Новости».
Там добавили, что большая часть событий в городе Тараз происходила в ночь с 5 на 6 января. Порядка 350 человек пытались захватить региональный ДКНБ, они применяли огнестрельное оружие и коктейли Молотова.
«При обороне здания, учитывая угрозу жизни и здоровью личному составу, безопасности режимного объекта, а также риски захвата огнестрельного оружия, по нападающим открыт ответный огонь. Совместно с группой спецназначения департамента пограничной службы КНБ по Жамбылской области отражены три вооруженные атаки», – добавили в КНБ.
Глава отдела антитеррористического центра областного департамента КНБ подполковник Дастан Адильбай в ходе этих событий получил несколько огнестрельных ранений, он погиб.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
Дочь Назарбаева заявила о последнем жестоком уроке для Казахстана
|
|
Жестокий урок для Казахстана в виде массовых беспорядков и погромов станет последним в истории страны, заявила младшая дочь бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева Алия.
«С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», – написала она в Instagram.
Она выразила надежду, что «этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории». «Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», – отметила дочь первого президента Казахстана.
«Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», – заявила Назарбаева.
-
Ранее в 14 из 17 регионов Казахстана, включая столицу, отменили красный уровень террористической опасности.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили эффективность действий миротворческого контингента в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в среду, что организованный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кудрин сравнил уровень жизни в современной России и СССР
|
|
Российским властям в середине нулевых удалось довести уровень жизни граждан до советского, а сейчас россияне в среднем живут на 20% лучше, чем жители СССР, рассказал глава Счетной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин.
«В 2003-2004 годы мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», – сказал он в интервью ТАСС.
По его словам, в 1990-е и начале 2000-х в государстве были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, благодаря которым Россия стала страной с нормальной рыночной экономикой.
«В стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире», – подчеркнул Кудрин.
Он отметил, что Россия никогда не вернется к плановой экономике. По его мнению, власти могут прибегать к регулированию цен, но лишь в исключительных случаях и на короткое время.
«Регулирование цен, безусловно, может быть только в точечных масштабах и в случае шоков на рынке, но дольше двух-трех месяцев сдерживать цены невозможно, потому что сразу возникнут диспропорции в экономике и снижение стимулов инвестирования в отрасли, которые регулируются», – отметил Кудрин.
Глава Счетной палаты считает, что когда государство начинает вводить регулирование спонтанно и эпизодически, то на рынке возникает неопределенность, это снижает доверие к действиям правительства, а также к государству.
Ранее Кудрин заявил, что крайне важна борьба с высокой инфляцией в России и ее возвращение к таргету в 4%, чтобы не допускать обесценивания доходов граждан и роста бедности.
США потребовали от России не принуждать Украину к «переменам»
|
|
Москва столкнется с «тяжелыми последствиями» в случае вмешательства в ситуацию на Украине, а не только при «вторжении», заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Шерман выразила надежду, что Россия «сделает правильный выбор» и «начнет деэскалацию», участвуя в «дипломатической работе». В противном случае, как заявили в США, Москва «столкнется с очень тяжелыми последствиями, как в экономической сфере, так и в иных». Это, по словам Шерман, произойдет, если Россия «вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, как заявила Шерман, американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту, считает она. Шерман провела переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Раймонд Паулс пожалел о потере Латвией российского рынка
Латышский композитор и пианист Раймонд Паулс выразил сожаление, что Латвия в области культуры и искусства потеряла российский рынок и стала провинцией Запада, передает местная газета «Неаткарига рита авизе».
«Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали провинцией не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока», – передает ТАСС его слова.
Композитор раскритиковал действия латвийского медиарегулятора, который ранее запретил ретрансляцию на территории республики ряда российских телеканалов. «У нас есть общественное радио и общественное телевидение – как бы самостоятельные учреждения, которые содержит государство. Учреждения, чья задача – сохранять латышский язык и латышскую культуру, латышскую музыку и театр. И теперь на пару этих учреждений приходится не один совет, а аж два: Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) и Совет по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ)», – сказал Паулс.
При этом маэстро добавил, что НСЭСМИ закрывает русские каналы. «Простите, что это за театр? Любой человек может в интернете найти все русские передачи, какие только пожелает. А эти советы что-то сделали, чтобы улучшить передачи на общественном радио или телевидении?» – высказался он.
Также Паулс призвал латвийских министров и депутатов больше не участвовать в выборах в Сейм (парламент). «Не только правительству, но и большей части депутатов нашего Сейма хочу пожелать: не участвуйте в следующих выборах в Сейм, уйдите с достоинством сами. Многие депутаты провалили свою работу так, что дальше некуда. Посмотрите, кто у нас руководит разными комиссиями Сейма: один – судимый, другой – обвиняемый», – отметил композитор.
Ранее композитор рассказал, что на сегодняшний день к публике необходим другой подход, в то время как раньше с певицей Аллой Пугачевой они создавали «что-то мелодичное», что сейчас, по его словам, считается старомодным.
«Молдовагаз» заявил об угрозе приостановки поставок газа
Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» проинформировало правительство Молдавии о финансовых трудностях и новой угрозе приостановки поставок газа Газпромом из-за невыполнения молдавской стороной финансовых обязательств.
«Молдовагаз» проинформировал комиссию, что поставщик больше не допустит отрицательных финансовых отклонений, и о существующем риске прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в соответствии с договорными условиями», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства.
Ранее правительство Молдавии попросило Газпром дать отсрочку для оплаты поставок газа в январе 2022 года.
В декабре «Молдовагаз» полностью погасил очередной платеж Газпрому. ЕС пообещал выделить помощь Молдавии на покупку газа.
Напомним, первый же платеж за поставки газа по новому контракту оказался просрочен. Газпром пригрозил Молдавии отключением газа. После этого пресс-служба компании «Молдовагаз» заявила, что Молдавия выплатила долг ПАО «Газпром» в размере 74 млн долларов. Парламент Молдавии по просьбе правительства одобрил в финальном чтении поправки в закон о госбюджете на 2021 год, что позволило выделить деньги для оплаты долга перед Газпромом за октябрьские и ноябрьские поставки газа.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол в США оценил угрозу «калечащих» санкций против России
|
|
Призывы в США к введению «калечащих» санкций и персональных санкций против высшего руководства России являются провокационными и бесперспективными, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что Россию «не запугать рестрикциями». При этом он подчеркнул, что у Москвы нет «никаких агрессивных намерений в отношении Украины», а заявления о «плане нападения» стали «плодом больного воображения местных русофобски настроенных кругов», результатом «их психического расстройства», передает РИА «Новости».
Посол предположил, что политики США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». «Причем за требованиями законодателей «побольнее наказать» нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности», – сказал он.
Антонов видит в этом неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения. Он посоветовал Конгрессу США добиваться «двухпартийного консенсуса по выводу Америки из глубочайшего экономического и политического кризиса», а не выдвигать угрозы в адрес России. Антонов подчеркнул, что Москва «против конфронтации» и стремится к «выстраиванию равноправных прагматических отношений между Россией и США». По его словам, «политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз», иначе «проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях». Россия ждет от США и их союзников аргументированного письменного ответа на свои предложения по поводу европейской безопасности, сообщил Антонов.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США представили законопроект о новых санкциях против России
|
|
Группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится.
В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
«Обязательные санкции против чиновников: необходимы санкции в отношении должностных лиц, включая президента Путина, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил и командующих различными видами вооруженных сил», – говорится в документе.
Текст публикует сенатский комитет по международным делам. Проект представила группа демократов во главе с Робертом Менендесом.
Уточняется, что сенаторы предложили ввести санкции против трех или более финансовых организаций России, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и «Транскапиталбанк».
Ранее сообщалось, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин предупредил главу США Джо Байдена о последствиях введения «суперсанкций» против России.
Напомним, Вашингтон обвинил Москву в подготовке к нападению на Украину. Даже был назван предполагаемый срок – январь-февраль. Из-за этой «явной угрозы» администрация Байдена выработала пакет «сверхжестких санкций», подразумевающих «полную изоляцию российской финансовой системы».
Владимир Путин предупредил, что в случае, если эти «суперсанкции» действительно будут введены, Россия пойдет на полный разрыв отношений с США.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
Столтенберг: Принцип НАТО «один за всех и все за одного» Украину не касается
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам встрече в Брюсселе заявил, что Украине оказывают лишь политическую и практическую поддержку.
Он напомнил, что Украина – только партнер, стране помогут усилить ее способности обеспечивать самооборону.
«Но Украина не член НАТО. Гарантии безопасности в соответствии с пятой статьей – «один за всех и все за одного» – касаются только государств-членов НАТО», – сказал Столтенберг.
Также генсек отметил, что Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО. К этому выводу пришли союзники альянса, передает РИА «Новости».
«Союзники также согласны с тем, что только Украина и 30 союзников могут решать, когда Украина будет готова стать членом НАТО, никто другой. Россия не может наложить вето на вступление Украины в НАТО», – заявил Столтенберг по итогам заседания Совета Россия – НАТО 12 января в Брюсселе.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
НАТО выразило готовность восстановить работу дипмиссий в Москве и Брюсселе
|
|
НАТО заинтересовано в восстановлении работы своей миссии в Москве, а также российского дипломатического присутствия в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО (СРН) в Брюсселе.
«Союзники по НАТО готовы снова встретиться с [представителями] России, чтобы провести более обстоятельные переговоры, чтобы представить определенные предложения и попытаться достигнуть конструктивных результатов. Что касается взаимодействия, то союзники по НАТО заинтересованы в поиске возможностей развития гражданских и военных каналов коммуникации, а также в возможности восстановления работы наших миссий в Москве и Брюсселе», – передает ТАСС его слова.
Столтенберг также добавил, что Россия и НАТО решили провести серию встреч, чтобы договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе. «Мы готовы назначить серию встреч по разным темам, включая по ограничениям на ракетные вооружения в Европе. Российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу, но я приветствую, что есть готовность к диалогу», – сообщил он.
По словам генерального секретаря альянса, члены НАТО не будут жалеть усилий для поиска политических путей для движения вперед. «Союзники НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия для поиска политических путей для движения вперед. Я также приветствую двусторонние консультации между США и Россией, равно как и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Все это – возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Европы, которые не должны быть упущены», – заметил он.
Столтенберг также добавил, что представители Москвы и Североатлантического альянса подтвердили намерение продолжать диалог, обсудить варианты проведения новых встреч, но конкретный график пока не согласовали. «Наш диалог труден, но от этого он еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы найти политический путь вперед… Мы предложили обсудить график проведения новых встреч, чтобы обсудить ракеты, ядерный потенциал и другие важные темы. Россия на этот график не согласилась, но и не отказалась. Она попросила дать ей время и обещала ответить на наше предложение», – сказал он.
При этом Столтенберг заявил, что Россия дала понять, что пока не готова назначить график встреч с НАТО по безопасности. «Я предложил, и союзники поддержали серию встреч по ряду вопросов... Россия не смогла согласиться с этими предложениями. Они их и не отвергли. Российская сторона дала понять, что ей нужно немного времени, чтобы дать НАТО ответ», – заявил Столтенберг.
Переговоры в Брюсселе продлились около четырех часов. На встрече отметили, что Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии России» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Напомним, заседание Совета Россия – НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.