В Минздраве назвали способ снизить распространение «омикрона»

«Система здравоохранения России уже готова к распространению омикрон-штамма, но граждане должны проводить бустерную вакцинацию, чтобы снизить инфекционные риски», – сказал газете ВЗГЛЯД инфекционист Владимир Чуланов. Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости в России ожидается в конце января – начале февраля.

«В России ожидается рост заболеваемости коронавирусом в связи с особенностью нового штамма «омикрон», который обладает более высокой контагиозностью, чем другие», – сказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Эксперт напомнил, что всплеск распространения инфекции отмечен также уже в США и Европе. «В этой связи нам очень важно сфокусироваться на профилактических мерах, которые в совокупности с бустерной вакцинацией повышают защиту до такого уровня, который позволяет избежать тяжелого заболевания «омикроном», снизить риск госпитализации», – пояснил врач.

Для тех же, кто вообще не вакцинировался, распространение «омикрона» является дополнительным доказательством необходимости прививки, отметил собеседник.

«У переболевших пациентов может развиваться аутоиммунная реакция, но этим последствия не ограничиваются – осложнения могут быть всякого рода. Это еще раз подчеркивает важность защиты именно посредством вакцинации, которая защищает не только от тяжелого течения болезни, но и от неблагоприятных реакций в будущем», – детализировал специалист.

По его словам, в России есть незавозные случаи «омикрона» – и, судя по всему, ситуация будет развиваться по модели Британии или Европы.

Ранее замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что значительный подъем заболеваемости коронавирусом в России на фоне распространения «омикрона» ожидается в конце января – начале февраля. Логунов выразил уверенность, что «до конца января – в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом «омикрон».

Кроме того, по его мнению, ревакцинация каждые три месяца и «поддерживать антитела и иммунную систему в состоянии такой бесконечной истерики» не является самым оптимальным вариантом даже на фоне «омикрона».

В свою очередь глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил со ссылкой на прогноз Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, что более 50% населения Европы будет заражено штаммом коронавируса «омикрон» в ближайшие шесть-восемь недель.

По его словам, в настоящее время 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заболевания «омикроном». Клюге добавил, что этот вариант COVID-19 быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.

«Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения (Европейского) региона будет инфицировано «омикроном» в ближайшие шесть-восемь недель», – передает РИА «Новости» слова Клюге.

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