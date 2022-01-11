Захарова сочла околесицей сообщения об «агрессии» России в Казахстане

Заявления о том, что Россия якобы выступает в качестве «агрессора» в ситуации в Казахстане, являются околесицей, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, миротворческая операция ОДКБ сумела остановить кровопролитие в Казахстане и стабилизировать ситуацию.

«И тут же мы читаем параллельно от людей, которые никогда не являлись ни глубокими аналитиками, ни знатоками ситуации, вообще не принадлежат к этому миру и не являются профессионалами, мы читаем какую-то околесицу, что Россия – агрессор и так далее», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».

Она отметила, что государства ОДКБ действовали слаженно, четко, в правовом поле в Казахстане. Говоря о реакции Запада на ввод сил ОДКБ в Казахстан, она указала, что организация (ОДКБ) «сделала свое дело так, как делает свое дело врач высшей категории: моментально приведя всю ситуацию к показателям, которые были заявлены».

«Самое печальное: западные партнеры не читали Договора о коллективной безопасности, в котором четко прописано то, что как раз их больше всего волнует, только прописано было с 1992 года, то есть, те взаимоотношения поддержки друг друга, в том числе и с участием, с использованием вооруженных сил, которые прописаны были уже после того, как страны обрели независимость», – рассказала дипломат.

Она отметила, что может понять злобу и ненависть людей, которые сейчас на Западе критикуют, выражают недоумение по поводу действий ОДКБ по просьбе Казахстана, «учитывая то, что они сотворили с Афганистаном, и то, как они оттуда вываливались».

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что острая фаза контртеррористической операции в Казахстане пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. По его словам, основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, вывод миротворцев начнется через два дня и займет не более 10 дней.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, бывшую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

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