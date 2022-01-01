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Новый год в космосе впервые встретили десять человек
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Новый год в космосе впервые встретили сразу десять человек: семь – на борту Международной космической станции и трое - на китайской станции «Тяньгун».
«Наступление Нового 2022 года на околоземной орбите впервые встретили сразу десять землян: семеро на Международной космической станции и трое – на Китайской космической станции «Тяньгун». Это было самым многолюдным новогодним «застольем» на орбите за всю историю мировой пилотируемой космонавтики», – говорится в сообщении «Роскосмоса», которое приводит РИА «Новости».
Всего за 21 год на МКС Новый год встретили 83 человека, причем часть космонавтов и астронавтов – неоднократно. Так, российский космонавт Антон Шкаплеров отметил на орбите четыре Новых года - 2012, 2015, 2018 и 2022.
На борту МКС работают космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Томас Маршберн, Раджа Чари, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер, на «Тяньгуне» – Чжан Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу.
Ранее сообщалось, что российские космонавты сделали селедку под шубой на МКС в честь Нового года.
Пушков сделал выводы из переговоров Путина и Байдена
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Сенатор Алексей Пушков сделал выводы из состоявшихся переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, указав на острую фазу кризиса в отношениях сторон.
Пушков написал в Telegram, что «кризисы долго вызревают, иногда многие годы, и тяжело разрешаются, можно уже сделать вывод, что мы находимся сейчас в длительной фазе обострения кризиса, вызревавшего с конца 20-го века, когда началось расширение НАТО в направлении границ России».
«Быстрого выхода из него, судя по всему, не предвидится», – отметил он.
Сенатор также указал, что «опьянение от собственной экспансии в Вашингтоне и в целом в НАТО не легкое, а весьма тяжелое: уже не понимают, где должны остановиться».
«Поражения в Ираке, Сирии, Афганистане почти ничему не учат, историю никто не знает. Байден, вероятно, единственный, кто помнит Карибский и Берлинский кризисы. Зато политического самодовольства и идеологического высокомерия – хоть отбавляй. Опасная смесь», – заключил он.
Напомним, телефонный разговор между президентами, предваряющий масштабные консультации о судьбе Украины и НАТО, обе стороны оценили как «полезный».
Известно, в частности, что Путин объяснил Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против России.
Некоторые западные СМИ написали, что Байден «не поддался на ультиматум Кремля», а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии. В Италии отметили уверенную позицию российского лидера в этом разговоре.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беседе президентов.
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На Западе оценили телефонный разговор Путина с Байденом
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Байден «не поддался на ультиматум Кремля» в общении с Путиным, а сам их разговор ознаменовал начало нового этапа дипломатии – так западные СМИ отреагировали на телефонные переговоры лидеров России и США, прошедшие в ночь на пятницу.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стал началом нового этапа дипломатии, пишет Politico.
Эксперт по России из Фонда защиты демократий Джон Харди обратил внимание на «приподнятую, оптимистичную ноту» в комментариях помощника президента России Юрия Ушакова после диалога лидеров двух стран. По мнению эксперта, «с российской стороны итоги выглядят немного более оптимистичными».
Байден не мог и, конечно же, не поддался на ультиматум Кремля в разговоре в четверг, пишет политолог Себастьен Роблин в колонке для NBC News. «Байден и не должен был давать обещания, которые ослабляют суверенитет Киева», – уверен аналитик.
«По всей видимости, для решения этого вопроса потребуется также участие украинского правительства», – считает доцент Стэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка Саймон Майлз.
Бывший врио советника президента США по национальной безопасности Кит Келлог в специальном комментарии для Fox News сравнил Путина с шахматным гроссмейстером, а Байдена – с любителем шашек.
«Путин – стратегический игрок. Шахматный матч, который сейчас играет бывший агент КГБ с Байденом, будет самым опасным в мире с момента окончания холодной войны», – подчеркнул Келлог.
При этом он указывает, что «к сожалению, Байдену может быть уже слишком поздно учиться играть в шахматы».
Читатели американской газеты The Wall Street Journal также прокомментировали прошедший разговор. По их мнению, украинский кризис может слишком дорого обойтись всему миру, если Америка не проявит сдержанность. Многие комментаторы напомнили о прецедентах как нагнетания, так и «оттепели» в отношениях Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».
«США реагировали бы совершенно так же, если бы Россия разместила свое оружие у американских границ», «Очень точно! Штаты бы выбили дух из Мексики базуками, если бы Мексика так поступила. Израиль фактически так и поступает с соседями», – гласит комментарий читателя под ником J Yang.
George Rebovich вспомнил слоган холодной войны: «Уж лучше быть красным, чем мертвым», а Robert Reilley призвал США «перестать быть полицейским мира».
«Для нас нет никакой пользы связываться ни с Украиной, ни с Тайванем. Последний раз, когда я наблюдал, наш госдолг был под 30 триллионов. Мы не можем себе такого позволять. Нам надо решить свои проблемы и не разруливать чужие», – пишет Robert Reilley.
«Этот телефонный разговор был просто подготовкой к серии из трех встреч переговорщиков и групп. В результате сегодняшний диалог дал возможность сторонам просто заявить о требованиях. Ни одна из сторон в сегодняшнем разговоре не уступила ни одной переговорной позиции. Так что расслабьтесь. Это было лишь формальное начало. Ничего больше», – считает Michael Quick.
«Ситуация с Украиной – проблема Восточной Европы. Нет необходимости провоцировать Россию с помощью натовской поддержки на ее границе с Украиной, равно как Соединенным Штатам не следует вмешиваться в эти дела. Они сами решат этот вопрос в свое время», – уверен Chad Redding.
Телефонный разговор между президентами России и США, предваряющий масштабные консультации о судьбе Украины и НАТО, обе стороны оценили как «полезный». Подробностей немного, но и те, что есть, приоткрывают окно в довольно тревожное будущее: Владимир Путин объяснил Джо Байдену, к чему приведет введение «суперсанкций» против РФ.
Ночной (по московскому времени) разговор лидеров двух ядерных держав, избавленный в версии для прессы от мелких и секретных подробностей, обещал стать малозначимой «сверкой часов» перед началом долгих и трудных консультаций о взаимных гарантиях безопасности.
Уже известно, что первая в 2022-м встреча переговорщиков по линии РФ – США пройдет 9–10 января в Женеве, по линии Россия – НАТО 12 января в Брюсселе и по линии ОБСЕ, где будет обсуждаться деэскалация на украинском направлении, 13 января в Вене.
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Панин высмеял Нурмагомедова и Макгрегора
Российский актер Алексей Панин во время пресс-конференции промоушена «Наше Дело» высказался о бойцах смешанного стиля (MMA).
В ходе пресс-конференции, которая доступна на канале в RuTube, Панин высмеял поединки россиянина Хабиба Нурмагамедова и ирландца Конора Макгрегора и назвал их дракой животных.
«Они убивают друг друга. Люди, которые не чувствуют жалости к другому человеку, – они животные», – посчитал артист.
Ранее россияне выразили недовольство возвращением Панина в Россию.
Соловьев назвал парадокс Нового года
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев указал на парадокс, сопровождающий каждый Новый год.
«Удивительно. Всегда с такой надеждой ждем Новый год, а потом, подводя итоги, радуемся, если он хотя бы оказался не хуже предыдущего», – написал Соловьев в Telegram.
Ранее россияне рассказали об ожиданиях в новом году и о планах на предстоящие каникулы: с 1 по 9 января россияне планируют насладиться общением с семьей и близкими, а также попробовать экстремальные развлечения и уделить время культурному обогащению.
30 декабря Дед Мороз поздравил детей и взрослых с Новым годом.
Турки обрадовались возможности «не воевать» с Россией
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Читатели издания Haber7 прокомментировали новость о том, что с нового года Турция оставит командование Объединенной оперативной группой повышенной готовности сил НАТО. Многие обрадовались, что в случае обострения конфликта между альянсом и Россией ответственность не будет лежать на Анкаре.
«Дай бог, мы полностью выйдем из НАТО. Скоро всем станет понятно, о чем я говорю. Что делать Турции среди шаек лицемеров?» – передает РИА «Новости» слова пользователя с именем Сердар.
«Тюрко-исламский союз должен создать свою НАТО. Когда Европа перейдет к единой армии с единой идентичностью, нынешняя НАТО утратит свою силу, и тогда это будет проблемой для Турции», – считает Походмиссия.
«Очень даже хорошо. Пусть не ссорят нас с Россией. В противном случае нам бы изрядно досталось от нее. Пусть Франция занимается Россией. Русские никого не пощадят. Жребий брошен», – выразил мнение Мухсин.
«Немцы и французы плюс поляки и прочие военнослужащие – для России раз плюнуть. Не обращайте внимания на помпезное название этой силы... Хоть от нас отстали...» – подытожили читатели.
В ноябре Совет сотрудничества тюркоязычных государств был переименован в Организацию тюркских государств. Президент Турции Тайип Эрдоган при этом заявил, что Россию и Китай являются «естественными членами» Организации тюркских государств.
Напомним, Турция также входит в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО.
Эскортница зарезала мужчину в квартире на северо-востоке Москвы
Девушка арестована за убийство мужчины на северо-востоке Москвы, заведено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 «Убийство». Суд по ходатайству следствия арестовал девушку», – передает РИА «Новости» Ивановой, отметившей, что она признала вину в убийстве.
Как рассказал источник в правоохранительных органах, тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире на северо-востоке Москвы. По информации собеседника агентства, девушка оказывала «эскорт-услуги» (формально под этим понимаются услуги по сопровождению богатых клиентов в общественных местах).
Ранее российские эскортницы пожаловались на снижение расценок.
Французские СМИ: Путин дал Европе последний шанс помириться с Россией
В 2022 году Европу может ждать развал Еврозоны и примирение с Россией, прогнозирует обозреватель французского портала Atlantico Себастьен Кошар.
Автор напомнил, что в марте 2022 года завершится запущенная для борьбы с финансовыми последствиями пандемии программа выкупа госдолгов стран Евросоюза «евросистемой» – Европейским Центробанком и регуляторами государств-членов объединения, передает РИА «Новости».
Как объяснил Кошар, ЕЦБ намерен продолжить реинвестировать поступления от погашенных облигаций, то есть фактически монетизировать или аннулировать госдолг. Выгодоприобретателями станут, прежде всего, Франция и Италия – регулятор сможет покупать до 80% их новых облигаций, что полностью противоречит Маастрихстским критериям. Такое положение дел не устраивает Германию, которая уже в открытую давит на ЕЦБ, добавил автор.
По прогнозу Кошара, из сложившейся ситуации есть только два выхода: или Германия продавит свою позицию в ЕЦБ, и тогда проиграют Франция с Италией, или Берлину придется проводить отдельную денежно-кредитную политику. В таком случае фактически произойдет разделение Европы на Юг и Север: в первую зону войдут Франция и Италия с прогрессивной монетизацией госдолга, во вторую – ФРГ и Нидерланды, стремящиеся к политике конкурентной дезинфляции.
«И вот тогда финансовый раскол Европы на Евро-Север и Евро-Юг станет очевидным», – добавил Кошар.
Второе предсказание – примирение с Россией. Об этом свидетельствует предложение Москвы о гарантиях нерасширения НАТО на постсоветские страны, считает автор. Журналист объяснил, что нынешняя ситуация вокруг Украины зеркальна Карибскому кризису, который удалось разрешить устранив ядерную угрозу для США с территории Кубы.
Кошар подчеркнул, что Россия не планирует нападать на Украину, и в США это понимают. Более того, Вашингтон сосредоточен на противостоянии с Пекином и желает диалога с Москвой.
«Американо-российские переговоры, намеченные на январь, возможно, окончательно положат конец холодной войне и разделу континента через тридцать лет после распада Советского Союза», – подытожил обозреватель.
Это, по его словам, совпадает со стремлениями французского лидера Эммануэля Макрона и позицией кандидата в президенты Эрика Земмура.
Ранее американцы обвинили НАТО в «отталкивании» России от Запада.
Украинский генерал предрек стране ужасное будущее
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева.
Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы, передает РИА «Новости».
«Люди остаются без зарплаты, без своего достатка (...) Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это все может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет», – посетовал генерал.
По мнению бывшего министра, Украина находится на грани социального взрыва. По его мнению, Киев оказался в кризисной ситуации из-за действий правительства, которое не понимает принципов работы экономики.
Ранее стало известно, что на Украине массово закрывают газовые заправки из-за сильного подорожания топлива.
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Продюсер «Модного приговора» отреагировал на вручение детям пустых коробок от подарков
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Пустые коробки по ошибке попали в мешок с подарками для онкобольных детей из центра Блохина, заявил продюсер проекта «Модный приговор» Илья Кривицкий.
Сотрудники Первого канала заявили, что не имеют отношения к акции, в рамках которой онкобольным детям подарили пустые коробки от подарков, переадресовав вопрос производителю «Модного приговора» – компании «Красный квадрат», передает издание «Подъем».
Кривицкий, являющийся продюсером «Модного приговора» и гендиректором «Красного квадрата», заявил, что пустые коробки попали в мешок по ошибке и дети получат подарки 3 января: «Мы очень расстроены произошедшим недоразумением. «Модный приговор» неоднократно инициировал и проводил благотворительные проекты, для нас большая честь быть причастными и приобщать зрителей к добрым делам».
Он также рассказал, что в рамках объявленной акции было собрано 30 подарков для пациентов центра имени Блохина. И все эти подарки были доставлены адресатам, однако позже выяснилось, что в центре ждали не 30, а 300 подарков.
«Об этом мы не договаривались и не знали. Тем не менее, поскольку речь идет о детях, мы исправим ситуацию и отправим в центр необходимое количество подарков (...) Пустые коробки попали в мешок с подарками по ошибке, за что мы приносим искренние извинения», – заключил он.
Ранее россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год.
Ворон из Пермского края стал звездой Сети в Британии
Британцы пообещали пересмотреть значение выражения «птичьи мозги», поскольку в Сети набирает популярность ролик жителя Пермского края Александра Чугайнова и его ручного ворона Гоши, пишет Daily Mail.
На видео птица выполняет такие команды, как «иди на пенек», «дай снег», «дай лапу», «отнеси», «иди на плечо». Ролик набрал за два дня 765,3 тыс. лайков.
«Кого это вы называете птичьими мозгами? Домашний ворон Гоша демонстрирует некоторые из 30 известных ему команд – в том числе снять перчатку своего хозяина с дерева и поцеловать его в щеку», – передает РИА «Новости» пишет издание.
Чугайнов нашел Гошу еще птенцом: дерево, где находилось воронье гнездо, упало из-за сильного ветра. Теперь ворон признает своим хозяином только Александра, а к остальным людям относится настороженно.
Читатели Daily Mail согласились, что союз человека и дикой птицы оказался крепким и забавным.
«Какой прекрасный клип!» – написал anythreewords из Кардиффа.
«Он такой большой и здоровый, так что его человеческий папа хорошо справляется», – отметила DaisyZoe из Ирландии.
«Он летает за перчаткой? Потерянный талант. Я бы научил его приносить мне украденные украшения», – поделился Andrew_Roberts.
«Великолепное видео, эти птицы хорошо известны своим умом. Борис (премьер-министр Великобритании Борис Джонсон), смотри, он, наверное, будет следующий на твоей работе», – сыронизировал Lobstersalad.
Путин озвучил главное пожелание россиянам в новогоднем обращении
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Президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно он обратился к тем, кто в праздник находится на посту.
В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности», передает ТАСС.
«Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей», – сказал он.
Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».
Он отдельно обратился и к тем, кто в праздник «исполняет свой профессиональный воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок».
«Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов», – также сказал Путин.
По его словам, именно из таких результатов будет складываться реализация общенациональных планов. «Их главная цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной», – подчеркнул российский лидер.
«Через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное: «С Новым годом! С новым счастьем!» – сказал он.
Эти простые слова, продолжил Путин, россияне произносят с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. «Искренне поздравляю вас! Главное пожелание всем – конечно же, крепкого здоровья. А к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле», – дал напутствие глава государства.
Напомним, первыми новогоднее поздравление президента увидели жители Камчатки. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав счастья и крепкого здоровья.
Космонавты нашли новые проблемы на МКС
Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на Международной космической станции, нашли проблемы на ее борту, но знают, как с ними справиться, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время общения с членами экипажа МКС.
«Мне Романов Сергей Юрьевич (первый заместитель гендиректора – первый заместитель главного конструктора ПАО «РКК «Энергия») вчера все доложил, я уже знаю, в курсе, что вроде вы нашли некоторые проблемы, и знаете, как их излечить», – передает ТАСС слова Рогозина.
Глава Роскосмоса пожелал космонавтам «вылечить» проблемы и в плане оборудования, и в плане корпуса. «Ну и [манипулятор на модуле «Наука»] ERA чтобы послужила. Все проблемы, которые есть, нам известны, лечатся. Уверен, что все будет нормально», – добавил он.
Ранее проблемы возникли при тестировании прибывшего на МКС с «Наукой» европейского манипулятора.
Главный нарколог Москвы назвал лучшую закуску под алкоголь
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«Увеличивать градус» после бокала шампанского не стоит, как и чередовать его с крепкими напитками, употребление масла для снижения уровня опьянения на самом деле приводит к «алкогольному удару», а в качестве закуски лучше использовать картофельное пюре, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн.
«Не советую «увеличивать градус» после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки – способ достаточно смертельный, как и чередование», – передает РИА «Новости» слова Брюна. Он назвал мифами большинство народных способов снижения вреда алкоголя и уровня опьянения. Например, есть миф о том, что за час до праздника нужно употребить масло.
«Но это дает кратковременный эффект. Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует – потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой. В конечном итоге это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, оно всасывается, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм. И происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове», – предупредил нарколог.
Врач рассказал, что способ «выпить рюмку за полчаса до Нового года» – это тоже миф. «Дело в том, что такой способ активизирует ферментативную систему для переработки спиртного. Однако количество ферментов ограничено. Спустя очень короткий срок они заканчиваются, и алкоголь начинает превращаться в ацетальдегид. Посоветовать можно в качестве закуски картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом и алкоголь медленно всасывается в кровь», – добавил Брюн.
Ранее врач и ведущий Александр Мясников в эфире «России 1» заявил, что снимающие боль препараты не помогут в борьбе с похмельем после застолья.
Россия пообещала принять меры в случае отсутствия ответа США по гарантиям безопасности
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Россия примет меры для обеспечения стратегического баланса и устранения угроз, если Соединенные Штаты и НАТО в разумные сроки не откликнутся на российские предложения о гарантиях безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров заявил, что «если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою агрессивную линию, то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей безопасности», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Россия не даст Западу «замотать» инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях.
Кроме того, для Москвы принципиально важно, чтобы высокопоставленные военные США и НАТО участвовали в переговорах по гарантиям безопасности.
Ранее Лавров сообщил, что российские предложения о гарантиях безопасности направлены на создание и юридическое оформление новой системы договоренностей, которая основана на принципе отказа от попыток добиться военного превосходства.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, там, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
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Байден выразил надежду на прогресс в переговорах с Россией
Президент США Джо Байден по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил об ожиданиях прогресса от предстоящих раундов переговоров.
«Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс», – приводит слова Байдена РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Он подчеркнул, что заявил о серьезных санкциях в случае обострения ситуации вокруг Украины. «Мы увеличим присутствие в Европе с союзниками по НАТО», – заявил Байден.
По словам Байдена, в ходе предстоящих раундов переговоров стороны обсудят взаимные обеспокоенности. В ответ на вопрос о том, «могут ли для России последовать санкции, если войска РФ останутся на границе», Байден заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.
Ранее в Госдепе заявили о готовности к содержательному диалогу с Россией.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
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