Матвиенко рассказала, кто представит Россию на инаугурации правительства Афганистана Эксперты указали на продуманный сценарий дискредитации российских выборов 8 сентября 2021, 19:55 Кампания по дискредитации российских выборов проводится по продуманному сценарию, заявил глава ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод в ходе доклада организации «Фабрика фейков и другие информационные риски и угрозы индустрии делегитимизации на выборах-2021» «В последние годы наметилась ярко-выраженная тенденция к увеличению объема фейков, а в период текущей избирательной кампании их распространение достигло «промышленных масштабов». К ней подключаются псевдо-эксперты, ученые аналитики, которые воздействуют на общественное мнение с помощью откровенно манипулятивных технологий. При этом во многих случаях создается впечатление, что такие новости пишутся сначала на английском, а потом переводятся на русский», – приводятся слова Брода на сайте НОМ. Манипуляции и распространение фейков, как отметил Брод, осуществляются с помощью как влиятельных международных структур, так и ангажированных политиков и организаций внутри России. Эксперт также отметил, что ранее ассоциация НОМ выпускала доклад «Фейк-прогноз-2021. Стратегии и технологии дискредитации будущих выборов». В целом, по его словам, прогнозы оправдались. Большинство действий по дискредитации думских выборов, изложенных в качестве предположений в докладе, оказались реализованы на практике. В частности, ведется долгосрочное изматывающее очернительство и последовательная дискредитация новых форм голосования. Брод пояснил, что противостоять масштабной кампании по дискредитации выборов можно только обеспечив чистоту и прозрачность всего избирательного процесса. Он призвал общественных наблюдателей фиксировать каждое нарушение и проверять любой сигнал. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов также отметил, что фейковое давление на российские выборы усиливается. К числу ключевых тем фейков он отнес утверждения об отсутствии конкуренции на выборах и недопуске к участию в них представителей оппозиции, лишении значительной части россиян пассивного избирательного права, информацию о подкупе избирателей со стороны власти, массовой фальсификации результатов голосования и повсеместном использовании административного ресурса, а также утверждения, направленные на дискредитацию новых форм голосования. Все эти сообщения Шаповалов назвал несостоятельными и не соответствующими действительности. Он отдельно проанализировал каждую тему, подробно объяснив аудитории, где именно кроется подмена понятий, передергивание и ложь. Он также рассказал о каналах распространение фейков – это в первую очередь все социальные медиа, блогосфера и многочисленные ютуб-каналы. «У фейк-капании есть вполне конкретные заказчики и граждане должны четко понимать, кто они такие», – заявил он. Член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, профессор НИУ ВШЭ Леонид Поляков высоко оценил представленный Бродом доклад и подчеркнул, что данный документ заслуживаем максимально широкого распространения, в том числе на Западе. «Сейчас все, кто только может, пытаются заранее сформировать негативную картину: все делается для того чтобы создать у западной аудитории ощущение, что Россия – страна изгой, но это не так, мы не осажденная крепость, мы просто страна, которая рискнула бросить вызов претензиям мирового монополиста на безраздельное лидерство», – сказал он. Поляков также выразил уверенность в том, что решающая фаза информационной войны, которая ведется против России, начнется после 19 сентября, когда кампания в Госдуму завершится и наступит момент интерпретации ее итогов. Член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ Антон Лукаш выразил удовлетворённость тем, что в России удалось создать качественное экспертное поле, благодаря которому дается «отслеживать действия фейкоделов» и прогнозировать их шаги. Он отметил, что индустриальное производство фейков многократно использовалось для организации «цветных революций» – то есть перехвата управления в конкретной стране через создание социального или политического кризиса и последующий переворот. Такова практика Грузии, Украины, Венесуэлы, Сирии, Ирака, Ливии. «Реальным итогом этих «взрывов» всегда является утрата суверенитета в политике, рынков в экономике, перспектив развития и безопасности в обществе. Мы не должны этого допустить», – заявил эксперт. Профессор Самарского государственного университета, член совета Общественной палаты Самарской области Виктор Полянский заявил, что сейчас как никогда остро на повестке стоит вопрос защиты политических моральных ценностей, которые составляют базу избирательных отношений. «Мы боремся с людьми и структурами, которые не ждут доказательств, аргументов, какой-то логики, от них ждать порядочности не стоит. Общество и государство должно защитить себя от беспредельщиков», – заявил он, предложив привлекать к ответственности в том числе политтехнологов, которые управляют распространением фейков. Эксперт из Севастополя, политолог Сергей Юхин назвал «особой» ситуацию с фейками в городе. «Мы с 2014 года живем в условиях реальной информационной войны, фейки сыплются на наши головы постоянно. Мы создаем систему противодействия фейкам – пул экспертов, антифейковые отряды блоггеров, молодежи, электоральных юристов. Но главное наше оружие – проведение честных прозрачных выборов, в легитимности которых не будут сомневаться наши граждане», – заявил он. Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш обратил внимание на то, что в ближайшее время атаки на Россию будут усилены, поскольку страна фактически выиграла борьбу за «Северный поток – 2» и Запад должен это чем-то компенсировать. «На этих выборах будет предпринято множество провокаций, где фейк-ньюс будут объединены с реальными активными действиями спецслужб, будут использованы максимально грязные технологии», – сказал эксперт. Он также выразил убежденность в том, что наиболее эффективный способ противостояния такой угрозе – адекватная уголовно-правовая оценка действий конкретных лиц за использование фейк-ньюс. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

МИД заявил о «причудливых» условиях США для переговоров на неделе ГА ООН 8 сентября 2021, 10:18

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Вашингтон сформулировал причудливые условия для проведения двусторонних контактов делегаций на неделе высокого уровня ГА ООН, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. «Формат мероприятий на Генассамблее довольно причудлив: американские организаторы мероприятия сформулировали целую серию рекомендаций и условий проведения контактов двустороннего плана в ходе пребывания делегаций на сегменте высокого уровня. Программа министра в Нью-Йорке сейчас формируется, обсуждается, мы пока не готовы никакие комментарии по содержанию давать, это преждевременно», – сказал дипломат, передает ТАСС. Так Рябков ответил на вопрос, возможна ли встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях недели высокого уровня ГА ООН. Ранее стало известно содержание предварительной программы выступающих на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Так, 25 сентября должен выступить глава МИД России Сергей Лавров. Глава американского государства Джо Байден выступит 21 сентября. Кроме того, Афганистан в предварительной программе выступающих на сессии представлен главой страны, имя не указано. Выступление главы Афганистана ожидается 22 сентября. Также 22 сентября выступит президент Украины Владимир Зеленский. Байден назвал новую экзистенциальную угрозу для США и всего мира 8 сентября 2021, 01:51

Фото: Andrew Harrer/CNP/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Климатические изменения представляют экзистенциальную угрозу для США и всего мира, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе поездки на северо-восток страны для оценки ущерба от урагана «Ида». «Мы должны послушать ученых, экономистов, экспертов по национальной безопасности, они все говорят, что сейчас «красный код», страна и мир в опасности», – приводит ТАСС слова Байдена на митинге в нью-йоркском районе Куинс, трансляцию которого вел телеканал CNN. «Изменения климата представляют экзистенциальную угрозу для наших жизней, нашей экономики, и эта угроза уже пришла, лучше не станет», – отметил Байден. По его мнению, сейчас необходимо не просто восстанавливать поврежденную или разрушенную инфраструктуру, а строить новые объекты с учетом чрезвычайных погодных явлений, которые все чаще происходят в стране. В прошлую пятницу президент Владимир Путин заявил об использовании темы климата в мире для решения экономических, политических задач и переформатирования рынка. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Симоньян раскрыла обстоятельства гибели главы МЧС Зиничева 8 сентября 2021, 13:02

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Погибший в Норильске глава МЧС Евгений Зиничев пытался спасти оператора, сорвавшегося со скалы во время съемки, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Про Зиничева. Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», – написала Симоньян в Telegram. «Погиб как спасатель. Земля пухом», – добавила она. По данным СМИ, сорвавшийся со скалы оператор также погиб. В среду днем стало известно, что глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске. В августе министру исполнилось 55 лет. Президенту Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС. Прилепина разочаровала безграмотность Ивлеевой 8 сентября 2021, 12:28

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Мария Бобылева

Сопредседатель «Справедливой России» Захар Прилепин раскритиковал телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву за безграмотность, которую та продемонстрировала в интервью Ксении Собчак. «У Насти Ивлеевой 18,9 млн подписчиков в Instagram. Смотрел сейчас видос, где Ксения Собчак спрашивает у нее в каком веке жил Петр Первый (ответ Ивлеевой – в 16, верный ответ – в 17-18 – прим. ВЗГЛЯД), какая фамилия была у Петра (ответ Ивлеевой – Рюрикович, верный ответ – Романов) и кто написал «Отцы и дети» (ответ Ивлеевой – Толстой, верный ответ – Тургенев) – и понял, что мы престарелые динозавры. Нелепые, скучные, скрипучие существа. Мы ничего не знаем», – написал Прилепин в Telegram. Он указал, что за первое полугодие 2021 года Ивлеева заработала 2,7 млн долларов. «Она самый богатый блогер в России. Я хочу сломать эту вот, такую вот Россию. Я хочу другую Россию», – добавил Прилепин. «- В каком веке правил Петр I?

- В XVI?

- Какая у него фамилия?

- Рюрикович.

- Кто написал «Отцы и дети»?

- Толстой? Ну я могу это не знать, это нормально! Это не мешает мне жить и зарабатывать деньги!

- Чем знаменит Джугашвили?

- Без понятия.

- Кем был Товстаногов?

- Писатель?» pic.twitter.com/FMUGh3Uup8 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 7, 2021 Напомним, Ивлеева стала героиней интервью Собчак. В ходе беседы блогер не смогла ответить на некоторые вопросы из школьной программы. В частности, она не вспомнила, когда правил Петр I, кто написал роман «Отцы и дети», а также профессию известного театрального режиссера БДТ Товстоногова. Сама Ивлеева позже оправдалась свой провал. «Я могу это не знать, это нормально! Это не мешает мне жить и зарабатывать деньги!» – заявила она, передает «Царьград». На Украине назвали возможные места встречи Путина и Зеленского 8 сентября 2021, 03:56

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева, заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ». «Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится. Встреча будет в Москве, скорее всего. <…> И кстати может быть еще в Крыму. Это было бы красиво», – приводит слова Мураева РИА «Новости». На вопрос ведущей [о том], может ли встреча пройти в Минске, экс-депутат Рады отметил, что хотя такая вероятность мала, она все-таки существует. «Ну кстати в Белоруссии тоже [было бы] весьма унизительно [для Зеленского]. После того, что украинская власть на дипломатическом уровне сделала с Белоруссией, с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко. Тоже может быть», – заявил Мураев. Бывший депутат объяснил, что Украина намного более заинтересована во встрече Зеленского и Путина. По мнению Мураева, саммит с российским лидером жизненно важен для Киева из-за вопросов урегулирования конфликта в Донбассе, транзита газа и тяжелого экономического положения на Украине. На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли Зеленский согласится «пойти на унижение» и приехать в Крым, хотя российский лидер не будет обсуждать с ним вопрос полуострова, Мураев отметил, что украинский президент – «заложник своих слов». Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма якобы будет в повестке встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В воскресенье глава МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным. После этого в Москве заявили, что Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов. Сам Путин заявлял, что ситуация в отношениях России и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений, «и чем раньше, тем лучше». Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко утверждал, что подготовка встречи президентов России и Украины ведется на самом высоком уровне. При этом Украина в качестве места встречи предложила Крым. В Кремле подтверждали готовность к диалогу «за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать». Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украину захотели переименовать в «Россию-1» 8 сентября 2021, 07:28

Фото: Aleksandr Gusev/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Журналист Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в «Россию-1», а Российскую Федерацию называть «Россией-2». Телеведущий отметил, что считает желание «потроллить Россию» хорошей идеей, передает РИА «Новости». «Но я пошел бы дальше. Назвать Украину тогда – Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионной канал, а страна», – сказал Гордон. В итоге журналист назвал сказанное шуткой. Ранее советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие. Глава МЧС Евгений Зиничев погиб при исполнении долга 8 сентября 2021, 12:41

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске. В августе министру исполнилось 55 лет. Информацию о гибели главы ведомства подтвердили в МЧС. «МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости». Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России. В 1984-1986 годах Зиничев проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности СССР, затем РФ. До назначения начальником управления ФСБ по Калининградской области работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. С июня 2015 года по июль 2016 год Зиничев занимал пост начальника управления ФСБ РФ по Калининградской области. Был заместителем председателя областной антитеррористической комиссии, заместителем председателя Совета по противодействию коррупции при губернаторе Калининградской области. С июля по октябрь 2016 года Зиничев занимал пост временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. В ноябре 2016 года стало известно, он стал заместителем директора ФСБ. 18 мая 2018 года указом президента Евгений Зиничев назначен на должность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 21 декабря 2020 года ему было присвоено звание генерала армии. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова. Также имел ведомственные награды Федеральной службы охраны. Названы имена агентов ЦРУ, курировавших операцию по задержанию россиян в Белоруссии 8 сентября 2021, 11:42

Фото: Ruptly/YouTube

Текст: Алина Назарова

Военный корреспондент Александр Коц назвал имена агентов ЦРУ, которые в прошлом году курировали на Украине операцию по похищению 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. По словам корреспондента, речь идет о работавших в Киеве резидентах ЦРУ Тимоти Джеймсе Сковине и Брайане Томасе О’Берне, отмечает «Царьград». Коц также отмечает, что к операции были привлечены сотрудники первого, второго и пятого отделов управления департамента контрразведки СБУ. В статье, опубликованной осенью 2020 года, он указывал конкретную информацию о них, вплоть до номеров кабинетов. «А также имена тех, кто размещал объявление о наборе в ЧВК, покупал страховки, платил аванс. С документами, фотографиями, а не вот это вот сиэнэновское «официально не подтверждено», – пишет журналист в Telegram. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. В прошлом году украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Заболевший коронавирусом Дмитрий Киселев рассказал о своем состоянии 7 сентября 2021, 20:53

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев заболел коронавирусом. «Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная», – рассказал он РИА «Новости». Киселев отметил, что это позитивный ответ на лечение от инфекции. «Прогноз оптимистичный», – добавил телеведущий. Ранее народный артист России Борис Щербаков был госпитализирован с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился. До этого актриса Вера Алентова вернулась из больницы, где проходила лечение от COVID-19, домой. Зеленский ввел санкции против российского подполковника 7 сентября 2021, 21:40

Фото: Анатолий Кирияк/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны относительно санкций на три года против российского гражданина, подполковника Ивана Кузнецова. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года «О внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства. В решении, которое ранее вынес СНБО, говорится, что Кузнецов «участвовал в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики». Против него на три года вводятся такие санкции, как блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины и ряд других ограничений. Еще одним указом украинский президент ввел в действие решение СНБО по трехлетним санкциям в отношении крымчанки Ольги Калининой. Ограничительные меры против нее предусматривают блокировку активов и другие санкции. Ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о блокировке доступа к веб-ресурсам Ростелекома, газет «Московский комсомолец», «Версия» и других изданий. Казахстанский бизнесмен отказался отдавать России «Буран» 8 сентября 2021, 15:29

Фото: Пушкарев Альберт/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Второй летный образец советского космического челнока «Буран» принадлежит казахстанской компании АО «Ракетно-космическая компания «Байконур», его не планируют передавать российской стороне, заявил гендиректор компании Даурен Муса. «Суды Казахстана первой и второй инстанции отказались возвращать «Буран» государству. Да, есть судебные разбирательства, но это внутренние дела независимого государства», – приводит его сообщение ТАСС. Бизнесмен уточнил, что третий год идет судебное разбирательство о возможном возврате «Бурана» в госсобственность Казахстана, но на данный момент корабль находится в собственности АО «Ракетно-космическая компания «Байконур». «Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО «Молния» для дальнейших работ по программе «Энергия – Буран»? Хотят забрать, но кто им отдаст?» – отметил Муса. 6 сентября в Научно-производственном объединении (НПО) «Молния», которое является разработчиком «Бурана», сообщили, что его специалисты осмотрели орбитальный корабль на Байконуре «для решения вопросов последующей его транспортировки на территорию России». По информации предприятия, в выездном совещании, прошедшем на Байконуре, также приняли участие специалисты Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Роскосмоса и транспортной компании. В феврале 2021 года специализированный межрайонный экономический суд Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана в ликвидации АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» возврате его имущества – макета и второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран» – в госсобственность. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выражал желание купить второй космический челнок «Буран». Он сообщал, что не смог найти его владельца в Казахстане, где хранится корабль. В ответ на это сообщение генеральный директор АО «РКК Байконур» Даурен Муса написал Рогозину, что эти космические корабли находятся на балансе его компании. Позже пресс-служба аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщила, что республика через суд добивается отмены передачи космического челнока «Буран» АО «РКК Байконур» и хочет вернуть его в госсобственность для использования в музейных экспозициях. Первый летный корабль «Буран», который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом также находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств. Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями – в Германии. Еще один макет «Бурана» долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК «Энергия» на космодроме, другой – ныне находится на ВДНХ в Москве. Погибший глава МЧС пытался спасти режиссера Мельника 8 сентября 2021, 14:14

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщили в пресс-службе МЧС. «Глава МЧС Евгений Зиничев погиб, спасая известного кинорежиссера Александра Мельника. Александр Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России», – сказали в ведомстве ТАСС. Режиссер прибыл в Норильск, чтобы выбрать место съемок для нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. Источник агентства в экстренных службах уточнил, что Мельник также погиб. Замминистра ведомства Андрей Гурович подчеркнул, что Зиничев поступил как спасатель. «Он, ни на секунду не задумываясь, поступил не как министр, а как спасатель, совершив героический поступок. Он так жил всю жизнь», – сказал Гурович в эфире «России 24», передает РИА «Новости». Между тем RT в своем Telegram-канале со ссылкой на своего корреспондента Семена Сендерова отметило, что Зиничев «находился на скале рядом со своим оператором». «Мы приехали в составе группы журналистов, которые освещают учения МЧС. Все это время мы присутствовали рядом с главой МЧС Евгением Зиничевым на большинстве учений. Сегодня Зиничев принимал участие в смотре практики МЧС по эвакуации из горящего госпиталя: там показывали 14 способов эвакуации. По последним данным, он находился на скале рядом со своим оператором – и оператор сорвался. Зиничев героически попытался его спасти, но, к сожалению, он ударился о камень и не выжил», – отметил Сендеров. Александр Мельник – российский кинорежиссер, сценарист, член Гильдии кинорежиссеров России, сотрудничал с МЧС России. Он известен картинами «Новая Земля» и «Территория». Мельник также является лауреатом премии «Ника», членом Академии кинематографических искусств «Ника». В среду днем стало известно, что глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях в Норильске. В августе министру исполнилось 55 лет. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ведомства. МИД выразил решительный протест послу Эстонии 8 сентября 2021, 11:50

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Москва заявила решительный протест послу Эстонии в связи с невыдачей визы российскому дипломату и примет соответствующие меры в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в российской столице, заявили в МИД. «8 сентября послу Эстонии в Москве Маргусу Лайдре был заявлен решительный протест в связи с очередным недружественным шагом эстонской стороны, отказавшей 30 августа с.г. в визе российскому дипломату», – говорится в сообщении на сайте министерства. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за эскалацию ситуации и ее последствия целиком лежит на эстонской стороне. «Не мы начали эту «визовую войну», а Таллин, еще в январе с.г. совершенно безосновательно выславший российского дипломата. Не были услышаны наши призывы остановить раскручивание этой санкционной спирали и после сюжета с задержанием в июле с.г. в Санкт-Петербурге эстонского консула Марта Лятте, пойманного с поличным при проведении шпионской операции», – подчеркнули в МИД. «Мы неоднократно предупреждали эстонскую сторону, что ее курс на дальнейшее обострение неминуемо приведет к нашим ответным шагам – вынуждены принять соответствующие меры в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве. Настоятельно рекомендуем партнерам впредь отказаться от шагов, направленных на дальнейшую деградацию двусторонних отношений. Наш ответ не заставит себя ждать», – указали в министерстве. Ранее в эстонском МИД сообщили, что Таллин решил не выдавать въездную визу российскому дипломату в ответ на высылку из России эстонского дипломата. Напомним, 15 июля Эстония объявила российского дипломата в Таллине персоной нон грата. Перед этим в Петербурге сотрудники ФСБ задержали с поличным эстонского консула Марта Лятте при получении от россиянина материалов закрытого характера. При этом пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик назвала провокацией задержание Лятте. Она заявила, что выдвинутые обвинения против Лятте безосновательны, а улики – сфальсифицированы. После этого Лятте объявили персоной нон грата и обязали покинуть Россию. Эстония пообещала «симметричный ответ». Макфол назвал способы уничтожения НАТО Россией 8 сентября 2021, 07:58

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал некоторые способы уничтожения НАТО, к которым, по его мнению, якобы может прибегнуть Россия. По мнению бывшего посла США в Москве, российские власти в качестве инструмента развала НАТО поддерживают скорее политические движения внутри государств, «нежели конфликты между странами» в альянсе, передает РИА «Новости». Он признался, что его беспокоит «поистине слабое НАТО» – «не просто страны Балтии – но Балканы». «Хочу отметить два моих худших сценария. Русские танки не будут въезжать в Таллин. Этого не будет», – уверен бывший американский посол. «Вот, что случится, возможно. Первый сценарий: например, драка в (эстонском) городе на границе между Россией и Эстонией между этническими русскими и этническими эстонцами. Молодые люди иногда дерутся. Допустим, этнического русского убивают. И Путин решает послать спецназ, чтобы наказать их. Они убивают группу этнических эстонцев и возвращаются домой. Они не остаются, они возвращаются к себе. Будем ли мы вступать в войну с Россией из-за этого», – пофантазировал Макфол. «Нарушение суверенитета. Какой будет дискуссия в Риме, какой будет дискуссия в Берлине, какой будет дискуссия здесь, в Вашингтоне? Я не знаю наверняка», – заявил экс-посол. Как признался Макфол, на случай, если такой сценарий реализуется, союзничество в НАТО не кажется ему таким крепким, каким оно должно быть. «Второй сценарий, который меня пугает: что, если будет переворот и пророссийские силы захватят власть в месте типа Черногории. Что мы будем делать, если это произойдет? Это два сценария, которые меня пугают», – добавил он. Ранее бывший американский посол в Киеве и глава вашингтонского Атлантического совета Джон Хербст выразил мнение, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшее десятилетие из-за значительного противодействия внутри альянса в связи с опасениями вызвать негативную реакцию со стороны России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шарий провел параллель между инцидентами с Протасевичем и «33 вагнеровцами» 8 сентября 2021, 13:03

Фото: из личного архива

Текст: Елена Лексина

«Организаторы операции ставили под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками. Они их использовали как мясо. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политик, блогер Анатолий Шарий. Ранее стало известно о помощи США Украине с задержанием 33 россиян в Белоруссии летом прошлого года. «Для США проводить зарубежные террористические операции и похищать людей не в новинку. Они в этом деле большие специалисты, – считает политик, блогер Анатолий Шарий. – А теперь давайте задумаемся, что опаснее: посадить самолет с Протасевичем в Минске или посадить самолет с несколькими десятками ЧВКшников в Киеве, которым нечего терять?». «Не ставили ли «умники», придумавшие эту операцию, под угрозу жизни обычных людей, которые полетели бы в этом самолете вместе с ЧВКшниками? Ответ очевиден. Простых пассажиров собирались использовать в качестве мяса. Но мировое сообщество в таких случаях говорит: «Это другое!», – добавил собеседник. Шарий считает, что «американцы решили опубликовать этот материал именно сейчас, чтобы передать «большой привет» президенту Украины Владимиру Зеленскому после его поездки в США с целью показать ему, что он кое-что должен Вашингтону по итогам этого визита». «В то же время CNN удалось «вырвать» эксклюзив из рук портала Bellingcat, который уже больше года обещает опубликовать расследование о том, как окружение Зеленского якобы сорвало операцию по захвату россиян. Думаю, люди Андрея Ермака – соратника Зеленского – просто договорились с Bellingcat о непубликации этого материала. Как и каким образом договорились – не берусь утверждать, но Bellingcat его не собирается публиковать, придумывая различные отмазки», – говорит Шарий. Собеседник уверен, что афиширование этих данных никак не отразится на внутриполитической ситуации на Украине. «Никому нет до этого дела. Если сегодня Зеленский выйдет на улицу и зарежет бабушку, а затем убьет ее внука, то никто ничего не сделает», – рассуждает политик. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники сообщила, что Соединенные Штаты поддерживали деньгами и советами прошлогоднюю операцию спецслужб Украины, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Телекомпания показала интервью с человеком, которого представила как бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Украины. Мужчина с затемненным лицом озвучил расхожую версию о том, что спецслужбы создали подставную частную военную компанию и больше года вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле, но с намерением переправить их в Киев и предать суду. План сорвался из-за вмешательства властей Белоруссии, задержавших группу на своей территории и позднее выдавших ее России. Украинский экс-разведчик утверждает, что во время вербовки по линии лже-ЧВК россияне охотно рассказывали о своих биографиях, дав возможность идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе. «Среди них были двое, которые присутствовали в момент запуска ракеты по MH-17 (малайзийский Boeing, потерпевший крушение в Донбассе 17 июля 2014 года с 298 людьми на борту). Еще четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолета, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней», – утверждает собеседник телеканала. Интервью было записано на окраине Киева, сообщает телекомпания. Ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД