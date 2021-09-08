Эксперт: Россия в течение 5-7 лет может отказаться от налоговых проверок бизнеса

Налоговая служба и так уже обладает всей полнотой информации о движении средств. Это позволяет не беспокоить предприятия проверками в столь непростое время, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, комментируя решение властей по инициативе «Единой России» продлить введенный в период пандемии мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса.

«Продление моратория на проверки малого бизнеса можно только приветствовать. Предпринимателям, которые находятся в сложной ситуации выхода из пандемии, меньше всего хотелось бы подвергаться дополнительным проверкам», – считает первый зампред комиссии Общественной палаты России по экспертизе общественно значимых проектов и иных правовых инициатив, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

«Стоит напомнить: даже без нынешнего моратория количество проверочных мероприятий уменьшилось за последние годы до самых минимальных цифр. Прежде всего это связано с успехом налогового администрирования, с тем, что налоговая служба обладает сегодня всей полнотой информации и не нуждается в проверках этого сегмента. Налоговики и так уже имеют представление о движении средств и налогооблагаемой базе. Сочетание этих факторов позволяет не беспокоить малый и средний бизнес в такое напряженное время», – заверил эксперт.

В среду правительство по инициативе «Единой России» решило продлить на 2022 год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, это коснется порядка 100 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Ранее эту инициативу партии одобрил и президент Владимир Путин.

Впервые поддержать бизнес таким образом партия предложила еще в апреле 2020 года, на пике пандемии. Был введен мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе на налоговые и таможенные. Мораторий действовал до 31 декабря. В октябре прошлого года президент предложил продлить его и на 2021 год.

Кирьянов добавил, что длительность моратория будет зависеть от экономической ситуации, от возвращения на показатели, отмеченные до начала пандемии.

«Кроме того, надеюсь, в среднесрочной перспективе, в течение пяти-семи лет, мы вообще откажемся от таких проверок и переведем сотрудничество налогоплательщика и фискальных органов в сервисную плоскость. То есть возможен вариант, при котором налоговая служба будет сама формировать удобные предложения по оплате, а проверки будут инициироваться самими предпринимателями – в случае, если они не согласны с начислениями. Это правильный путь», – убежден председатель Российского союза налогоплательщиков.

При этом Россия может стать первой страной с подобной схемой налогообложения, добавил Кирьянов, ничего подобного за рубежом, в том числе в ЕС, пока нет. «Уже сегодня налоговое администрирование в России значительно опережает опыт западноевропейских стран. Мы находимся в лидерской позиции, и ознакомиться с нашим опытом было бы полезно тем странам, которые превосходят российскую экономику по мощи, но отстают в применении новейших фискальных технологий», – подытожил Кирьянов.