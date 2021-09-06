Лавров назвал условие участия России в инаугурации нового правительства Афганистана

Москва может принять участие в инаугурации нового правительства Афганистана, если оно будет инклюзивным, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов (члены запрещенной в России террористической группировки), включая другие этнические группы – не только пуштунов: это хазарейцы, узбеки, таджики. Только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить устойчивый переход уже к новой жизни», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, «если об этом (инклюзивности) пойдет речь, … мы с удовольствием примем участие в такой церемонии вместе с другими приглашенными странами, которые влияют на ситуацию в этой стране».

Ранее сообщалось, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) пригласило представителей Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара на мероприятие по случаю объявления состава нового правительства Афганистана.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.