Эксперт заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу «Газпром нефть» и «Совкомфлот» договорились о цифровизации арктических перевозок 3 сентября 2021, 16:23 Текст: Алина Назарова

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и гендиректор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в области повышения эффективности мореплавания в арктической зоне России. Согласно договору, «Газпром нефть» и «Совкомфлот» будут расширять применение цифровых технологий для управления арктической морской логистикой. Танкеры «Совкомфлота», которые бесперебойно круглый год перевозят арктическую нефть с Приразломного и Новопортовского месторождений, уже используют первую в мире цифровую систему управления арктической логистикой «Капитан», разработанной «Газпром нефтью». Результат впечатляет: навигационная платформа позволила на 12% уменьшить удельные транспортные расходы за счет выбора оптимальных маршрутов, экономии топлива, снижения затрат на ледокольную проводку и сокращения времени простоя судов, говорится в сообщении на сайте «Газпром нефти». Второе направление совместной работы направлено на сохранение окружающей среды за счёт использования альтернативного, «зелёного» топлива. Декарбонизация морских перевозок будет осуществляться с помощью перехода на заправку судов сжиженным природным газом, водородом, аммиаком и метанолом. В рамках партнерства компании проведут тестовые испытания перспективных видов экотоплива на действующих судах-танкерах «Совкомфлота». «Мы уже активно применяем цифровые решения в работе с «Совкомфлотом», и в рамках нового соглашения продолжим совместное технологическое развитие. Кроме того, планируемое использование сжиженного природного газа и других экологичных видов топлива для заправки судов обеспечит еще более высокую экологичность морских перевозок в Арктике», – заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Заправлять суда природным газом будет «Дмитрий Менделеев – первый СПГ-бункеровщик в России», только что построенный «Газпром нефтью». Судно длинной 100 метров и шириной 19 метров, сможет перевозить до 5,8 тыс. кубометров и за счет усиленного корпуса ледового класса Arc4 будет преодолевать однолетние льды толщиной до 0,8 метра. «В среднесрочной перспективе сжиженный природный газ будет играть ключевую роль в декарбонизации морских перевозок. Благодаря своим высоким экологическим и эксплуатационным характеристикам, СПГ может занять существенную долю в структуре продаж судовых топлив в международном судоходстве. «Газпром нефть» успешно реализовав первой в России проект строительства СПГ-бункеровщика, фактически создала с нуля новый для страны рыночный сегмент судового газомоторного топлива. Уже в этом году мы приступим к коммерческим операциям с СПГ в Балтийском регионе», – заявил замглавы правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

Газпром заявил о рекордных поставках газа в Китай 1 сентября 2021, 15:03

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Газпром обновил абсолютный рекорд по поставкам газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», они превысили обязательства на 5%, сообщили в компании. «Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» продолжают увеличиваться. Так, 26 августа суточные поставки в четвертый раз за этот год обновили абсолютный рекорд и более чем на 5% превысили суточные контрактные обязательства Газпрома», – цитирует сообщение компании ТАСС. Также Газпром с начала 2021 года, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 17,9% (на 51,2 млрд кубометров) в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Общие объемы составили 337,2 млрд кубометров. Поставки газа в страны дальнего зарубежья за восемь месяцев увеличились на 19,4% (на 21,3 млрд кубометров), до 131,3 млрд кубометров, приблизившись к историческому максимуму. Газпром с начала 2021 года увеличил поставки в Турцию (на 173,6%), Германию (на 39,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 344%), Польшу (на 12%), Сербию (на 123,9%), Финляндию (на 22,7%), Болгарию (на 50,9%), Грецию (на 15,8%). В начале лета Газпром заявлял о рекордных поставках газа в Германию и Италию. В Газпроме определили объемы увеличения поставок газа в Европу 31 августа 2021, 17:40 Текст: Алексей Дегтярев

Поставки газа от Газпрома в Европу в 2021 году возрастут на 6 млрд кубометров, сообщил начальник департамента газового холдинга Александр Иванников. Общий объем поставок составит 183 млрд кубометров, цитирует Иванникова ТАСС. Он добавил, что Газпром не ожидает серьезного влияния на объемы экспорта газа после запуска «Северного потока – 2». В понедельник стоимость газа Европе в ходе торгов ускорила рост и достигла рекордных 610 долларов за 1 тыс. кубометров. В прошлую пятницу в Газпроме заявляли о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщил, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Эксперт заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу 3 сентября 2021, 11:54

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Елена Лексина

«Европейцы не пойдут на подписание прямых газовых контрактов о транзите с Украиной, потому что она непредсказуемый игрок. Это абсурд», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил о том, что «лучшая гарантия транзита газа – не контракт с Газпромом, а контракты с европейскими компаниями». «Витренко намекает на перенос точки приемки газа на российско-украинскую границу. В таком случае европейские компании за какие-то деньги купят газ у Газпрома, он дойдет до украинской границы, а затем уже Украина будет подписывать контракт не с Газпромом, а с европейскими компаниями на поставки газа», – предположил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Однако европейцы никогда не пойдут на подписание таких контрактов с Украиной. Они прекрасно понимают, что газотранспортная система Украины довольно старая, их трубам по 30-40 лет, а Киев – непредсказуемый игрок, постоянно завышающий тарифы и политизирующий вопрос транзита. По сути, Украина токсична для бизнеса», – указал эксперт. «Поэтому вряд ли кто-то из европейских компаний захочет заниматься подобного рода транзитом газа через Украину. Ни одна здравомыслящая компания в Европе на это не пойдет. Более того, идея Витренко звучит как бред на фоне заявления Зеленского о том, что российский газ – «самый грязный в мире». И практически сразу после этого Витренко рассуждает о транзите нашего газа. Это абсурд», – констатировал Юшков. «В целом же смысл подобных заявлений сводится к тому, чтобы лишний раз представить Россию как сторону, не готовую идти на диалог с Украиной по газовому вопросу, а Газпром – неконструктивным партнером. Их основная задача – показать, что Россия использует газ в качестве энергетического оружия, а значит, Европа должна ввести санкции против «Северного потока – 2», – заключил эксперт. Ранее глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что самая лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – это не новый контракт с Газпромом, а контракты с европейскими компаниями. Поэтому Киев ждет «переговоры, которые должны организовать немцы». На переговорах украинская сторона «будет с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину». «Это то, что нам нужно», – сказал глава Нафтогаза. При этом он подчеркнул, что Киеву нужны «не бумаги какие-то, подписанные европейскими политиками», а «контракты с европейскими компаниями на транзит». «А вот если таких контрактов не будет, если Газпром будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции», – сказал Витренко. Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Украина сочла контракт с Газпромом «не лучшей гарантией» сохранения транзита 3 сентября 2021, 00:57

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Самая лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – контракты с европейскими компаниями, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в США. По его словам, «Нафтогаз» «не против продлить» транзитный контракт с Газпромом «и на десять лет», но не считает это «главной задачей» или «самой лучшей гарантией». По мнению украинской стороны, «лучшая гарантия – это как раз контракты с европейскими компаниями». Киев ждет «переговоры, которые должны организовать немцы». На переговорах украинская сторона «будет с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину». «Это то, что нам нужно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «1+1». По словам Витренко, контракты с европейскими компаниями с финансовыми обязательствами – это и есть гарантии сохранения транзита газа через Украину при запуске «Северного потока – 2», так как при нарушении контракта Киев сможет обратиться в европейские суды. Витренко полагает, что компании Европы не будут нарушать контракты. Он отметил, что Украина получила еще и санкционные гарантии от США, но указал, что эти гарантии не закреплены на бумаге. При этом Витренко сказал, что Киеву нужны «не бумаги какие-то, подписанные европейскими политиками», а «контракты с европейскими компаниями на транзит». «А вот если таких контрактов не будет, если Газпром будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции», – сказал Витренко. Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Зеленский призвал начать консультации с США и Германией по транзиту газа 1 сентября 2021, 05:31

Фото: president.gov.ua

Текст: Антон Никитин

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм в Вашингтоне отметил важность скорейшего начала трехсторонних консультаций с Германией и Соединенными Штатами по продолжению транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба политика. Зеленский подчеркнул важность разработки эффективных мер против «использования Россией газа в качестве оружия». «В этом контексте он отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности», – приводит выдержку из сообщения пресс-службы ТАСС. Зеленский и Грэнхолм «подробно обменялись мнениями относительно угроз «Северного потока – 2» для безопасности Украины и энергетической безопасности в Европе». «Была констатирована общность подходов Украины и США относительно рисков, которые представляет этот проект», – продолжала пресс-служба. Стороны детально обсудили пути активизации двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и в сфере зеленой трансформации. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в области ядерной энергетики и реализации проектов строительства дополнительных реакторов на украинских АЭС, а также использованию малых модульных реакторов. Накануне глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко призвал обсудить с США остановку строительства газопровода «Северный поток – 2». Ранее Витренко говорил, что Киев будет «очень громко» просить США ввести санкции против оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream AG, если германский регулятор разрешит эксплуатацию газопровода. Напомним, во вторник президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон для встречм с президентом США Джо Байденом. На встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире» якобы из-за выбросов метана при добыче и транспортировке. В прошлую пятницу в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Цена газа в Европе превысила 640 долларов за 1 тыс. кубометров 1 сентября 2021, 13:14

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Текст: Дмитрий Зубарев

Стоимость газа в Европе в ходе торгов ускорила рост и преодолела отметку в 640 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 1 сентября достигала 640,2 доллара за 1 тыс. куб. м, или 52,935 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС. К настоящему момент рост цены газа несколько замедлился, но стоимость голубого топлива в Европе продолжает оставаться в районе 640 долларов за 1 тыс. куб. м. Всего с начала торгов в среду цена газа выросла на 5%. Ранее в среду стоимость газа в Европе в ходе торгов ускорила рост и превысила 625 долларов за 1 тыс. кубометров. Накануне начальник департамента Газпрома Александр Иванников сообщил, что текущие цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время, предпосылок для их снижения пока нет. Власти начали изучать просьбу Роснефти о поставке газа в Европу 2 сентября 2021, 15:25

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что Роснефть обратилась в правительство с просьбой дать ей возможность поставлять газ в Европу по «Северному потоку – 2», этот вопрос изучается. Новак подтвердил, что есть поручение президента рассмотреть этот вопрос, и оно отрабатывается. «Такое обращение есть. В настоящий момент ожидаем мнение наших министерств, которые отрабатывают обращение, и потом (вопрос) будет обсуждаться в правительстве», – сказал вице-премьер, передает «Интерфакс». Он не стал комментировать, позволит ли такой шаг снять ограничения на использование газопровода «Северный поток – 2» в рамках европейского законодательства. «На сегодняшний день наше законодательство сформировано таким образом, что у нас единый экспортер в России. Все, что касается других вопросов, требует рассмотрения», – сказал Новак. Ранее СМИ сообщали, что в середине августа глава Роснефти Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с Газпромом. В письме не содержалось однозначных указаний на то, по какому маршруту Роснефть хотела бы экспортировать газ. В то же время там указывалось, что поставки «будут способствовать снятию ограничений» со стороны антимонопольного законодательства ЕС в отношении допустимой загрузки газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», а также Opal (продолжение «Северного потока – 1»). Презентован проект Большого Северного морского пути 3 сентября 2021, 08:12

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава Росатома Алексей Лихачев в рамках Восточного экономического форума презентовал проект Большого Северного морского пути, который транспортно соединит страну от границы с Норвегией до границы с Северной Кореей. «Большой Северный морской путь от Мурманска до Владивостока играет важнейшую роль в обеспечении транспортной безопасности, связывает по морю европейскую часть России с Дальним Востоком. Это морской транспортный коридор, включающий территориальное море и исключительную экономическую зону Российской Федерации от морской государственной границы с Норвегией в Баренцевом море до морской государственной границы с Корейской Народной Демократической Республикой, включая акваторию Северного морского пути. Мы заинтересованы в наращивании сотрудничества при реализации этого проекта как с российскими партнерами, так и с зарубежными коллегами», – передает РИА «Новости» слова Лихачева. Для реализации проекта Росатом и Минвостокразвития России на ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве при развитии Большого Северного морского пути в целях обеспечения устойчивого роста экспортного, каботажного и транзитного грузопотока. «Предварительные оценки нам говорят, что мы можем удвоить перевозки по Северному морскому пути в горизонте до 2030 года, а после 2035 года выйти на сумму грузопотоков по Большому Северному морскому пути до 250 млн тонн», – сказал Лихачев. На сессии было отмечено, что удвоение грузоперевозок к 2030 году планируется до уровня 150 млн тонн, из которых 30 млн – транзитные грузы. Также на сессии были представлены материалы, что по итогам 2020 года по Севморпути перевезено 33 млн тонн грузов. В 2024 году планируется рост до 80 млн тонн. Ранее Росатом решил провести для школьников и студентов экспедицию на Северный полюс. Атомный реактор АПЛ К-19 нашли в Карском море 2 сентября 2021, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19 обнаружен на месте захоронения радиоактивных отходов в заливе Амбросиева в Карском море, сообщил руководитель государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС Евгений Линейцев. В Карском море сейчас идет экспедиция по поиску затопленных подводных радиоактивных объектов. Представители специальных подразделений МЧС России «Центроспас» и «Лидер» вместе с учеными из Института океанологии РАН обследуют дно с помощью телеуправляемого робота «Фалькон». «Судно «Академик Мстислав Келдыш» дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева. Тут по плану экспедиции будут проведены работы по поиску контейнера атомного реактора подводной лодки К-19. В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен. Экспедицией принято решение о проведении визуального осмотра объекта, проведение спектрального анализа, забор растительного материала с объекта. Работы продолжаются», – передает РИА «Новости» слова Линейцева. В разные годы в четырех заливах Карского моря были захоронены многочисленные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле, части атомного ледокола «Ленин», в том числе его ядерный реактор, а также атомная подводная лодка К-27. Только в Новоземельской впадине, по предварительным данным МЧС, находятся около 1,2 тыс. опасных подводных радиоактивных объектов. Формирование реестра подводных потенциально опасных объектов, затопленных во внутренних водах и территориальном море России, возложено на МЧС соответствующим постановлением правительства России. Сейчас в реестр входят более 24 тысяч единичных объектов. Они содержат твердые радиоактивные отходы, химические отравляющие вещества и боеприпасы, и находятся, в основном, на глубинах до 500 метров. К-19 – атомная подводная лодка проекта 658 с баллистическими ядерными ракетами, первый советский атомный ракетоносец. Спуск на воду K-19 состоялся в октябре 1959 года. В ноябре 1960-го государственная комиссия подписала акт о завершении государственных испытаний, и АПЛ вступила в строй. За многочисленные аварии лодка получила на флоте прозвище «Хиросима». Выведена из состава флота в апреле 1990 года и утилизирована. Напомним, в апреле президент Владимир Путин в ходе заседания президиума Русского географического общества пообещал поручить правительству и Госдуме проработать и принять закон о государственной охране затонувших подводных объектов. Миллер заявил о скором завершении строительства «Северного потока – 2» 3 сентября 2021, 09:28

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» осталось ждать совсем недолго, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме. «Совсем недолго», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда можно ожидать хороших новостей о завершении строительства. Ранее Миллер заявил, что поставки первого газа по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок могут начаться уже в этом отопительном сезоне. Тем временем президент России Владимир Путин, открывая в пятницу по видеосвязи логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров в районе Владивостока, отметил, что Газпром развивается очень успешно по разным направлениям. «Компания развивается очень успешно по самым разным направлениям. Дело не только в объемах добычи и продажи на внутренний рынок самого газа, на внешний рынок. (Газпром) демонстрирует рекордные по этим показателям важнейшим результаты», – сказал глава государства. В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен. Цена газа в Европе превысила 625 долларов за 1 тыс. кубометров 1 сентября 2021, 10:00

Фото: REUTERS/ Leonhard Foeger

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа в Европе в ходе торгов в среду ускорила рост и превысила 625 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 1 сентября достигла 625,9 доллара за 1 тыс. кубометров, или 51,8 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост цены газа с начала торгов в среду составляет около 3%, передает ТАСС. В понедельник стоимость газа в Европе ускорила рост и достигла рекордных 610 долларов за 1 тыс. кубометров. Накануне начальник департамента Газпрома Александр Иванников сообщил, что текущие цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время, предпосылок для их снижения пока нет. На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых 580 долларов за 1 тыс. кубометров и выше, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на 100 долларов – сначала на фоне появившихся ложных данных о якобы начавшихся поставках газа по «Северному потоку – 2», а затем на сообщении Газпрома о возможных поставках 5,6 млрд кубометров газа по «Северному потоку – 2» уже в 2021 году. Профессор из Норвегии указал на конкуренцию Севморпути и Суэцкого канала 2 сентября 2021, 06:59 Текст: Антон Антонов

Европа учитывает конкуренцию, которую Северный морской путь создаст Суэцкому каналу, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Дисэн признал, что российская сторона «всегда предпринимала смелые попытки использовать» Северный морской путь, который играет «центральную роль» для «широкого евразийского сотрудничества». Как заверил Дисэн, в Европе осознают, что Севморпуть открывает «более короткое сообщение между Европой, Россией и азиатскими странами», передает ТАСС. «Это откроет новую страницу развития как региона в целом, так и России», – сказал он, назвав Северный морской путь «действительно важным элементом международных транспортных коридоров». При этом Дисэн указал на вызовы для Севморпути: «напряженность между США и Китаем», американские санкции в отношении Пекина и Москвы, в результате чего процессы взаимодействия на этом треке «замедлились». Дисэн сказал, что «риски выросли», но «можно говорить о положительном развитии ситуации в дальнейшем». Он выразил надежду на то, что «Северный морской путь в будущем приведет к увеличению грузопотоков». Напомним, Восточный экономический форум в четверг начал работу на острове Русский. Также проходит сессия международного дискуссионного клуба «Валдай» «Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики». Весной президент Владимир Путин отметил, что в ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным. Обеспечивать российское присутствие в Арктике будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом России Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Зеленский и Байден не обсуждали пересмотр минских соглашений по Донбассу 3 сентября 2021, 01:30

Фото: Doug Mills/Pool/CNP/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Во время переговоров президента Украины Владимира Зеленского с властями США вопрос о замене или отказе от минского формата урегулирования ситуации в Донбассе не поднимался, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. Ермак отметил, что для участия США в урегулировании в Донбассе требуется согласие всех сторон, но Вашингтон готов оказывать Киеву поддержку. По его словам, США подтвердили готовность «принимать участие и сделать все возможное от них, чтобы помочь Украине прекратить войну и обеспечить действенную систему стойкой безопасности», передает ТАСС со ссылкой на «1+1». Кроме того, «рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности Украины». Ермак подчеркнул, что частью проблемы «национальной безопасности» Киев считает и «Северный поток – 2», не рассматривая его «как коммерческий проект». Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Газпром обновит 10-летний максимум по добыче газа за год 31 августа 2021, 18:12 Текст: Алексей Дегтярев

Добыча Газпромом газа в 2021 году достигнет рекордных показателей, сообщил начальник департамента компании Александр Иванников. «По нашим прогнозам, объем добычи газа группой «Газпром» в 2021 году увеличится более чем на 55 млрд кубометров и превысит цифру в 510 млрд кубометров. Это максимальный уровень за последние 10 лет», – цитирует Иванникова ТАСС. Также Иванников сообщал во вторник, что Газпром в этом году нарастит поставки газа в Европу, они достигнут 183 млрд кубометров. Песков: «Северный поток – 2» близок к завершению 2 сентября 2021, 11:14 Текст: Алина Назарова

Проект «Северный поток – 2» почти завершен, Москва надеется, что он будет запущен и сыграет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Проект близок к завершению. И мы надеемся, что будет запущен, и он сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы», – сказал он, передает РИА «Новости». Песков также подчеркнул, что «Северный поток – 2» - это исключительно коммерческий проект, он не может представлять ни для кого угрозу. «Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом», – сказал он. Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что газопровод «Северный поток – 2» – это экологический, а не политический или коммерческий проект. В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.