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Контроль за соблюдением масочного режима усилили в транспорте Москвы
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В московском транспорте усилен контроль за соблюдением масочного режима, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
Султанов заявил, что «по рекомендации санитарных врачей и для сохранения высокого уровня безопасности мы усилили проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте», передает РИА «Новости».
«Для этого задействован весь штат контролеров ГКУ «Организатор перевозок» и сотрудников службы безопасности метрополитена. Более 1,8 тыс. работников информируют пассажиров и проверяют соблюдение безопасного пребывания на наземном и ж/д транспорте, на всех участках метро: на входах, перронах, в вагонах поездов, охватывая 100% станций, а также на вокзалах», – сказал он.
Так, с сентября контролеры перешли на электронное оформление постановлений – это позволяет исключить ошибки и сократить процедуру оформления документов до пяти минут. Вместо бумажных бланков, которые заполнялись вручную, пассажиры получают компактные квитанции.
Уж выявлено более 35 тыс. нарушений масочного режима.
До этого власти Москвы заявили об усилении контроля за соблюдением масочного режима. Напомним, Роспотребнадзор не считает возможным отменить масочный режим даже на фоне хороших темпов вакцинации. Кроме того, первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что отменять масочный режим в России «сейчас точно не стоит».
При этом в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость коронавирусом в России этой осенью будет ниже, чем год назад.
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Вирусолог назвал причину рекордного числа смертей от COVID в России
Причиной рекордного числа смертей от коронавируса являются новые штаммы, а также отказ от прививок, заявил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов.
Нетесов заявил, что, в первую очередь, это «пришедший к нам вариант «дельта». Во-вторых, в основном, согласно статистике, умирают «невакцинированные люди старших возрастов», передает «Ридус».
«Вот две главные причины. 90% всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в России и в Европе составляет штамм «дельта», – добавил он.
Врач также отметил, что существующие на данный момент в России вакцины от коронавируса менее эффективны против нового варианта вируса, но все равно работают.
«По словам академика Гинцбурга, «Спутник V» защищает от варианта коронавируса «дельта» хоть и меньше, чем от исходного уханьского варианта, но защищает. И Центр имени Гамалеи, судя по всему, сейчас разрабатывает вакцину модифицированную, которая будет защищать от варианта «дельта». По остальным вакцинам известно, что они на 10% хуже защищают от этого варианта. Но это связано не только с тем, что вариант «дельта» антигенно изменен, но и с тем, что он вырабатывается в организме инфицированного человека в намного больших количествах, – пояснил вирусолог.
Чтобы избежать дальнейшего роста количества смертей от коронавирусной инфекции, он призвал носить маски и вакцинироваться – других механизмов, сдерживающих этот процесс, по его мнению, нет.
«Вакцинация, вакцинация, вакцинация и ношение масок для всех, кто находится в группе риска, потому что вариант «дельта» нарабатывается в организме инфицированного человека в сотни раз больше, чем исходный уханьский вариант. Поэтому доза, которую получают люди, ходящие без масок, намного больше», – заключил профессор.
Напомним, в России за минувшие сутки выявили 21 559 новых случаев коронавируса. Умерли 852 человека.
Это стало абсолютным максимумом смертей от коронавируса, предыдущий антирекорд зафиксировали 24 сентября – тогда умерли 828 человек, передает РИА «Новости».
На рост заболеваемости в регионах обратили внимание в Кремле. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Москва заявила о дискриминационных ограничениях на сессии ПАСЕ
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МИД назвал дискриминационными ограничения на въезд и пребывание делегации России на сессии ПАСЕ из-за вакцины «Спутник V».
В российском дипведомстве сообщили, что «всегда с пониманием относились к санитарным ограничениям, которые отдельные страны вынуждены вводить в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости».
«Вместе с тем действующий во Франции режим въезда и пребывания российских официальных делегаций нельзя охарактеризовать иначе как дискриминационный», – считают в российском МИД.
Собеседник агентства подчеркнул, что «это касается и наших представителей, прибывающих в Страсбург для участия в мероприятиях Совета Европы, включая его Парламентскую ассамблею».
«Процедура получения разрешения на въезд для них чрезвычайно сложна. Им позволяется передвигаться исключительно от гостиницы до места проведения заседаний. Выход в город запрещен», – отметили в МИД. «Фактически российские делегации вынуждают работать в дистанционном формате, что ставит их в заведомо неравноправное положение в сравнении с представителями других стран», – подчеркнули в МИД.
В МИД подтвердили, что ограничения связаны с тем, «что россияне привиты отечественными вакцинами, а не препаратами американского или европейского производства».
«Разумеется, нас не убеждают пояснения, что такие меры продиктованы заботой о здоровье граждан в условиях, когда российские вакцины не прошли сертификацию в Европейском медицинском агентстве», – подчеркнули в МИД.
Ранее член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что делегации из России на открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что Евросоюз не признает вакцинацию «Спутником V». Члены российской делегации будут участвовать в открывающейся в понедельник сессии ПАСЕ в режиме видеоконференции.
Москва вошла в пятерку лучших городов мира
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Москва заняла четвертое место в рейтинге ста лучших городов мира The World's 100 Best Cities, сообщила пресс-служба мэра столицы.
«Рейтинг учитывает множество параметров. Международные эксперты оценивают не только возможности экономики или, скажем, культурную среду, они анализируют, насколько сбалансированно развивается город. Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес», – приводятся слова заммэра Натальи Сергуниной на официальном портале мэра и правительства столицы.
Рейтинг составляется на основе показателей туристической привлекательности, удобства для жизни, работы и бизнеса. На первом месте рейтинга расположился Лондон, следом за ним Париж, а третье место досталось Нью-Йорку.
При составлении списка учитывали показатели в 24 областях, сгруппированных в шесть категорий: место, продукт, люди, экономическое процветание, досуг, продвижение.
В категории «Продукт» Москву признали лидером благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. Вторую строчку рейтинга город занял в категории «Место» за высокий уровень безопасности и доступность качественных парков. В категории «Досуг» российская столица получила пятое место, по уровню образования населения она вошла в топ-3 после Лондона и Санкт-Петербурга.
Напомним, Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга и Казань вошли в первую пятерку городов с самым высоким качеством жизни в 2020 году.
В России решили создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19
«Институт стволовых клеток человека» исследует возможность создания комбинированной вакцины против коронавирусной инфекции и гриппа, сообщил председатель совета директоров института Артур Исаев.
«Мы рассматриваем эту возможность, поскольку у нас есть уже данные по гриппозной вакцине на основе нашего носителя и по коронавирусной доклинические данные. Мы сейчас рассматриваем, какой объем клинических исследований нам нужно проводить по совмещению вакцин»,– пояснил он, передает ТАСС.
В начале апреля комбинированную вакцину, защищающую одновременно от коронавируса и гриппа, начали исследовать на животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
Названы повышающие риск смерти от COVID-19 факторы
Ученые обнаружили некоторые факторы, повышающие риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции, рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.
Прежде всего на тяжесть течения COVID-19 влияют три гена: МАРТ, PIGN и CCR5. Влияние гена МАРТ распространяется и на последствия заболевания, в том числе на неврологические осложнения, уточнила биолог в интервью радио Sputnik.
Влияют и сопутствующие заболевания пациента. «Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко», – рассказала Баранова.
Также она добавила, что состояние человека могут усугубить внутрибольничные инфекции. Биолог добавила, что повышены риски не выкарабкаться из заболевания у курильщиков. Определенные маркеры могут заранее указать на опасность, угрожающую пациенту.
«Например, уровень С-реактивого белка у заболевшего коронавирусом может в 70 раз превышать допустимые значения. При таких показателях высока вероятность, что за жизнь человека придется сильно побороться. Аналогичный замер можно сделать и по содержанию ферритина», – уточнила Баранова.
Ранее сообщалось, что совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму «гибкие» антитела, которые могут «отразить атаку» мутировавших штаммов коронавируса.
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Москвичка без прав на машине своего друга столкнулась с семью автомобилями в Москве
Девушка без прав и в состоянии алкогольного опьянения в Москве проехалась на машине своего молодого человека и столкнулась с семью машинами, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
«Примерно в 12.00 21-летняя девушка, находясь в нетрезвом состоянии, управляя автомобилем Hyundai Solaris совершила столкновение с семью припаркованными автомобилями во дворе дома по адресу: улица 8-я Текстильщиков, дом 9», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Девушка рассказала, что автомобиль принадлежит ее сожителю, она решила покататься, пока он на работе.
Правоохранители составили административные материалы о невыполнении водителем требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения; нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона; управлении транспортным средством, не имея при себе необходимых документов; несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Девушке грозит административный арест от 10 до 15 суток.
Власти Москвы заявили об усилении контроля за соблюдением масочного режима
В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общественного питания, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
«Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведется с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно»,– пояснил Немерюк, передает ТАСС.
Он добавил, что за нарушения мер профилактики новой коронавирусной инфекции предусмотрен штраф до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что, Роспотребнадзор не считает возможным отменить масочный режим даже на фоне хороших темпов вакцинации. Кроме того, первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что отменять масочный режим в России «сейчас точно не стоит».
Напомним, в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость коронавирусом в России этой осенью будет ниже, чем год назад.
В Москве заметили семилетнего ребенка за рулем машины
Столичная Госавтоинспекция намерена проверить видеозапись с несовершеннолетним, управляющим транспортным средством на МКАД в Москве.
Семилетний мальчик сидел на коленях у своего отца за рулем машины Toyota. В настоящее время в ГИБДД устанавливают место и время совершенного правонарушения, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве выяснят, кто позволил ребенку управлять машиной. В Госавтоинспекции данный инцидент назвали крайне опасным для жизни и здоровья ребенка, а также для других участников дорожного движения.
Ранее полиция заинтересовалась опубликованным в соцсетях видео, где ребенок, который, вероятно, является сыном блогера, экс-участника шоу «Дома-2» Антона Гусева, едет за рулем Mercedes. Позже Гусева задержали.
ТЦ «Атриум» в Москве предупредили о возможном закрытии за нарушение масочного режима
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Московский торговый центр «Атриум» может быть закрыт на 90 суток из-за нарушений мер борьбы с коронавирусом, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.
«В ходе проведения ежедневных рейдов Объединением было установлено, что в торговом центре «Атриум», расположенном по адресу: ЦАО, Земляной Вал, дом 33, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, одетыми ненадлежащим образом – на подбородке. Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований», – приводит его слова РИА «Новости».
Юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей, если будут установлены факты причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее суд Москвы приостановил на неделю работу Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке в связи с нарушениями правил профилактики COVID-19, допущенных владельцем магазина компанией «Лубянка девелопмент».
Стало известно об участившихся проявлениях необычного симптома COVID
При коронавирусе стали чаще встречаться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.
Омарова заявила, что «по результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией (...) общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита», передает РИА «Новости».
Она уточнила, что у каждого десятого больного других проявлений болезни может вообще не быть.
Кроме того, по ее словам, во вторую волну эпидемии желудочно-кишечные проявления COVID-19 стали встречаться намного чаще. Прежде всего, это происходит в связи с мутациями вируса.
Поражению органов пищеварения при COVID-19 способствуют повышенная проницаемость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта из-за системного воспаления и расстройства микроциркуляции.
В данный момент рассматривается гипотеза о том, что желудочно-кишечный тракт наравне с органами дыхания может служить «входными воротами» коронавируса.
«Соляная кислота уничтожает попадающие с пищей бактерии и вирусы и препятствует их дальнейшему проникновению. Нормальная кислотность желудка составляет рН 0,8-1,5. Для сравнения можно привести рН лимона, которая равна 5,0. Это значит, что содержимое нашего желудка намного кислее сока лимона. В течение суток в здоровом желудке вырабатывается 2,5 литра концентрированной соляной кислоты. Кислотность желудка может только снижаться при развитии воспалительных процессов в желудке или стрессовых ситуациях», – заключила Омарова.
Ранее были названы повышающие риск смерти от COVID-19 факторы.
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Вьетнамца приговорили к тюрьме за распространение коронавируса
Житель Вьетнама Фан Ван Хоа был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения за несоблюдение правил карантина и распространение коронавируса.
В июле мужчина поехал на грузовике из Хошимина в свой родной город. Согласно действующим в стране правилам, возвращающиеся из затронутых коронавирусом районов обязуются предоставить справку о состоянии здоровья и на две недели уйти на самоизоляцию, передает РИА «Новости» со ссылкой на VnExpress.
Однако обвиняемый нарушил требование, перемещаясь по городу и посещая места склопления людей. Позднее у него обнаружились признаки заболевания, диагноз был подтвержден тестом.
В результате COVID-19 заболели четыре человека, с которыми контактировал вьетнамец. Суд признал мужчину виновным в «распространении опасных инфекционных заболеваний».
Ранее жительнице Москвы Екатерине Храпченковой, осужденной за распространение фейка о продаже в магазине медицинских масок из гуманитарной помощи из Китая, отменили приговор.
Посольство России в США отреагировало на слухи о запрете на въезд для привитых «Спутником»
Российское посольство в США оценило сообщения о том, что американские власти могут отказать во въезде в страну вакцинированным российским препаратом «Спутник V».
«Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых «Спутником V» не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем», – приводит комментарий посольства РБК.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США с ноября могут отказать во въезде иностранцам, привитым российским препаратом. По данным издания, граждане других стран, желающие попасть в Соединенные Штаты, должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает РИА «Новости».
«Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. К настоящему моменту «Спутник V» еще не получил одобрение ВОЗ.
Названы сроки производства вакцины от коронавируса «Бетувакс»
Производство новой российской вакцины против коронавирусной инфекции «Бетувакс» может начаться в первой половине 2022 года, сообщил председатель совета директоров «Института стволовых клеток человека» Артур Исаев.
«Я надеюсь, что именно в следующем году все начнется. Я рассчитываю, что в первой половине года», – пояснил он, передает ТАСС.
Кроме того, в пресс-службе фонда «Сколково» добавили, что клинические исследования вакцины «Бетувакс» для профилактики коронавирусной инфекции начнутся уже в начале октября 2021 года.
«Исследования будут проведены на 170 пациентах, на базе клинических центров в Санкт-Петербурге и Перми», – сказал представитель пресс-службы.
Вакцина была разработана резидентом «Сколково» – компанией «Бетувакс».
Ранее российский Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины против коронавируса «Бетувакс».
Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.
Песков рассказал о самочувствии Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости о самочувствии Владимира Путина, который работает в режиме самоизоляции.
«Все нормально», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как себя чувствует президент, не простыл ли он в осенний сезон, передает РИА «Новости».
Ранее Песков заявил, что самоизоляция из-за коронавируса в окружении президента Владимира Путина внесла некоторые условные ограничения, однако образ жизни главы государства не изменился.
В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
В Москве начали тестировать камеры для наказания нарушающих тишину ночью
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начал тестирование камер с шумомерами: одна из них установлена в центре Москвы в районе Чистых прудов в рамках предстоящей борьбы с шумными автомобилями и мотоциклами.
«Штрафное постановление будет включать панорамную фотографию с траекторией проезда машины (или мотоцикла), а также информацию об уровне произведенного транспортным средством шума в пяти-семи точках по ходу движения», – рассказал «Коммерсанту» начальник управления дирекции фотовидеофиксации ЦОДД Владимир Карпов. Также к материалам будет приложен видеоролик.
Камера нового типа оборудована четырьмя направленными в сторону проезжей части микрофонами на Х-образном креплении, прибор будет записывать звук, снимать фото и видео.
Замглавы департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев рассказал, что камеры будут устанавливать в местах, где больше всего жалоб от населения на шум от транспорта.
Чтобы было разрешено применять такие установки, камеры должны пройти сертификацию в Росстандарте, а также необходимо будет также утвердить методику измерения шума.
Комиссия Мосгордумы по законодательству в понедельник поддержала проект постановления о внесении поправок в КоАП России, КоАП Москвы и столичный закон «О соблюдении покоя граждан и тишины».
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин предложил штрафовать за нарушение тишины в Москве с помощью камер с шумомерами. Собянин хочет внести в Мосгордуму законопроект, предполагающий повышение штрафа для нарушающих по ночам ти