При пожаре в многоквартирном доме в Самарской области погибли трое детей Пьяный угонщик под Тверью не справился с управлением В Петербурге задержали угрожавших ножом студентке мужчин 28 сентября 2021, 12:58 Текст: Алексей Дегтярев

В Невском районе Петербурга задержали двух мужчин, которые угрожали ножом учащейся педагогического колледжа №8, сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии. «В 9.28 мск из педагогического колледжа №8 в Невском районе поступил сигнал тревоги. Оперативно прибывший на место наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии задержал двух ранее судимых граждан 1995 года рождения, которые на территории около учебного заведения угрожали ножом одной из учащихся колледжа», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости». Ведомство уточнило, что тревожную кнопку нажал охранник, к которому девушка обратилась за помощью. Ранее в Москве задержали нелегального мигранта из Средней Азии, его подозревают в том, что он в лифте разделся донага и пристал к девятикласснице.

США успешно испытали гиперзвуковую ракету 27 сентября 2021, 21:42

Фото: darpa.mil

Текст: Елена Мирошниченко

США успешно испытали ракету со скоростью в пять раз выше скорости звука, сообщило Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA). «Ракета была разогнана до скорости выше чем пять скоростей звука», – передает сообщение Пентагона РИА «Новости». Ракета была была запущена с самолета. Двигатель ракеты Northrop Grummann работает на смеси углеводородного топлива и воздуха. Ракета была создана корпорацией Raytheon. Это первое такого рода успешное испытание американских военных с 2013 года. Целью испытаний была интеграция ракеты, отработка запуска и безопасной отстыковки от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет. «Все основные задачи испытания были выполнены», – сообщает Пентагон. Пять скоростей звука – это около 6,2 тыс. километров в час в насыщенной кислородом атмосфере, которая наилучшим образом подходит для запуска подобных ракет. В конце августа США объявили о проведении огневых испытаний второй ступени твердотопливного ракетного двигателя гиперзвуковой ракеты. В конце июля стало известно, что ВВС США дважды провалили испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая, по задумке, якобы способна развить скорость свыше 15 тыс. миль в час. Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией 28 сентября 2021, 00:24

Фото: Serhii Hudak/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. «Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – приводит слова Кулебы ТАСС. Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV. В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ. Платошкин призвал коммунистов Москвы сдать мандаты 27 сентября 2021, 19:52 Текст: Елена Мирошниченко

Дипломат, историк, лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин призвал московское отделение КПРФ сдать думские мандаты, полученные по результатам прошедших парламентских выборов. «Столичные коммунисты, прежде всего, должны сдать свои мандаты, потому что их товарищи не прошли [в Госдуму]. Кстати, они сами тоже не прошли. Я имею в виду Валерия Рашкина, Дениса Парфенова и Сергея Обухова: все они провалились в одномандатных округах и только из-за ДЭГ прошли по партийному списку. Получается, они будут в Госдуме, а их товарищи, которые не были в партийном списке, шли как одномандатники и тоже провалились из-за ДЭГ. Я считаю, что столичные коммунисты, если у них есть честь и совесть, должны поддержать своих товарищей и не участвовать в работе такой Госдумы», – сказал он в беседе с «Ридусом». Платошкин подчеркнул, что он, столичные коммунисты и формально вся КПРФ не признают результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. «Мне непонятна позиция руководства партии, которое говорит: «Мы выборы не признаем, но в Думе работать будем», – добавил Платошкин. Идею, согласно которой депутаты-коммунисты должны сдать мандаты, накануне озвучил лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко в своем телеграм-канале. «Если КПРФ в полном составе откажется от мандатов, то это и будет непризнанием выборов. И на улицы ходить не надо, и громких слов не потребуется, просто Зюганов тихо и внятно скажет: «Мы не признаем результаты выборов и отказываемся от мандатов». После этого Система сразу перейдет в почти катастрофический кризис, руководство АП будет уволено, президент должен будет лично вести переговоры с крупнейшей оппозиционной партией страны. Системные репрессии против КПРФ практически невозможны, поскольку они вызовут недовольство Пекина и позволят Западу более весомо высказываться о том, что выборы в России – показушный балаган», – написал он. Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. После этого лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Зюганов также заявил, что КПРФ намерена провести 25 сентября общероссийскую акцию «по защите выборов и за достойную жизнь» каждого гражданина России. Однако власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки. Между тем председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября. Мартиросян резко высказался в адрес комика Мирзализаде 27 сентября 2021, 15:47

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Шоумен Гарик Мартиросян прокомментировал инцидент с комиком Идраком Мирзализаде, чье пребывание в России МВД признало пожизненно нежелательным. Видео интервью опубликовано на YouTube-канале «А поговорить?». По словам шоумена, надо тщательно разобраться, какой был контекст у высказываний стендапера, но за шутки, которые оскорбляют других людей, стоит наказывать. «Не мне принимать решения, я не Басманный суд города Москвы. Это же юридическая история, верно?» – отметил Мартиросян. Также шоумен добавил, что в мире появилось много искусственных общностей, члены которых должны нести ответственность друг за друга, однако для него такие устои неприемлемы. «Солидарность с кем? Плевать я хотел на всех этих комиков! У меня нет никакой солидарности. Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы, отвратительные типы. Какая солидарность? Среди них хорошие люди, примерные отцы, приятные ребята, я их очень люблю. Я не буду никогда в жизни отвечать за комиков», – подчеркнул Мартиросян. В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение. Телеведущий Владимир Соловьев призывал не переживать за судьбу комика, в комментарии газете ВЗГЛЯД он предполагал, что на Украине или на Западе артисту предложат новые контракты. В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы. От Байдена потребовали объяснений планов использования военных баз России 28 сентября 2021, 08:22

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Американские законодатели-республиканцы, курирующие внешнюю политику страны, потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснить планы использовать российские военные базы в Средней Азии, сообщает пресс-служба одного из авторов письма, сенатора Джима Инхофа. Авторами письма выступили члены комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол и Майк Роджерс, председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш и член сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф. Авторы обращения выразили глубокую обеспокоенность тем, что Белый дом ведет переговоры о доступе к российским базам, и самой возможностью военного сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости». По мнению законодателей, сотрудничество с Москвой не будет способствовать достижению целей США по борьбе с терроризмом и не создаст пути к «стабильным и предсказуемым» отношениям с Россией, которых, как утверждает администрация Байдена, она хочет. Более того, авторы обращения заявили, что военное сотрудничество США и России запрещено американским законодательством. Они также потребовали от администрации Байдена немедленного информирования о таких планах. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что тема возможного использования баз поднималась на встрече председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, состоявшейся на прошлой неделе. При этом Герасимов, по данным издания, не дал каких-либо обещаний. Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины на 15 лет 27 сентября 2021, 16:07

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года, контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год. Как сообщает РИА «Новости», «церемония подписания соглашения прошла в Будапеште, на ней присутствовали заместитель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто». Отмечается, что контракт предусматривает поставку Венгрии 4,5 млрд кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, 3,5 млрд кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард – через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе. Путин: Кричать ура рано, пока главный враг не побежден 27 сентября 2021, 14:32

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин призвал повышать уровень благосостояния российских граждан и отметил, что главный противник в лице бедности пока не побежден, а кричать ура еще рано. «Для того чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, еще ура кричать рановато. Враг еще не побежден, а враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры. У нас есть над чем работать, вот наш главный противник, а главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он попросил кабинет министров «настроить свои команды по всем направлениям» на оперативное, грамотное и эффективное выполнение всех задач, которые стоят перед ними, и поблагодарил за работу в предвыборный период и за результаты выборов в целом. По словам президента, россияне должны почувствовать, что страна движется вперед. «Чрезвычайно важно, чтобы люди почувствовали, что страна движется вперед, что мы добиваемся успехов. Подчеркну, что все ориентиры предвыборной программы «Единой России» и других партий должны быть тесно увязаны с нашими национальными целями развития. Только тогда мы сможем обеспечить участие в их реализации всего нашего общества», – сказал Путин. «Когда люди чувствуют, что они являются соучастниками движения вперед, соработниками, тогда мы вместе добиваемся наибольших результатов. Тогда, когда действуем, как одна команда. Последовательно, динамично будем, как я уже сказал, вперед двигаться», – добавил он. Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября, с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов – самовыдвиженцы. Киев допустил полную остановку транзита газа в Венгрию через Украину 27 сентября 2021, 17:00 Текст: Елена Мирошниченко

Киев опасается значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину, заявил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон. «Несмотря на контракт [о транзите газа в Европу между Москвой и Киевом] до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину», – прокомментировал он в своем Facebook подписание между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта в обход Украины. Напомним, «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины на 15 лет. YouTube запретил оспаривающие итоги выборов в США и Германии ролики 27 сентября 2021, 20:40 Текст: Елена Мирошниченко

Видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать контент, оспаривающий итоги всех прошедших выборов в США. Нельзя выражать сомнения и в результатах состоявшихся в воскресенье парламентских выборов в Германии. Скриншот с новыми правилами был опубликован на портале Vott. «Что недопустимо на YouTube: контент, ставящий под сомнение исход выборов. В эту категорию входят материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты», – приводит сообщение Regnum.



Администрация YouTube сообщает, что нарушающий правила контент будет удаляться, его владелец — получать предупреждения. После третьего «страйка» канал-нарушитель может быть заблокирован. Новое правило действует в отношении всех прошедших выборов в США и парламентских выборов 2021 года в Германии. «Список не является исчерпывающим», уточняет руководство видеохостинга. «Получается, сомневаться в выборах в США и Бунденстаг — нельзя. А сомневаться в исходе выборах в России и других странах — можно. Я не говорю, что в России/в Германии/в США честно или наоборот. Мне не понятно, что Ютуб решает, где честно, а где нет. Где настоящая демократия, а где нет. Почему авторы каналов не могут высказывать свои сомнения или рассуждать на эту тему под угрозой запрета? Точнее, почему нельзя говорить о Германии и США, а можно о выборах в России, Украине и других странах?» – задается вопросом русскоязычный блогер из Германии Миша Бур, сообщает «Росбалт». Напомним, что в ходе предвыборной кампании в Госдуму у российских властей были претензии к компании Google, которая владеет сервисом YouTube. Так, 20 августа Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов Apple и Google, так как оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории России организации «Фонд борьбы с коррупцией**» (ФБК*, также признан в России иноагентом). Позже «Яндекс» сообщил, что удалил ссылки на «Умное голосование», однако поисковик Google по-прежнему выдавал ссылку на сайт «Умного голосования». В то же время представители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из App Store. Представителей американских компаний Apple и Google пригласили 16 сентября в Совет Федерации, однако, как заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, они не смогли объяснить, почему приложение «Навальный» не было удалено. Тогда глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что попытки корпораций Apple и Google вмешиваться в российские выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера.



В результате приложение «Навальный» было удалено из магазинов Google Play и App Store 17 сентября после целого ряда мероприятий, в частности бесед с послом США в Москве, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. В МИД объяснили завистью реакцию Украины на газовый контракт Венгрии и России 27 сентября 2021, 18:08

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Решение Киева обратиться в Еврокомиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа в обход Украины можно сравнить с «доносами на соседей по случаю зависти», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Когда в следующий раз наши западные партнеры будут отмечать «дни жертв тоталитаризма», кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти», – написала Захарова в своем телеграм-канале. Ранее сообщалось, что Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с Газпромом на поставку газа в обход Украины. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе. Киев разочаровало решение Будапешта подписать газовый контракт с Газпромом 27 сентября 2021, 14:45 Текст: Евгения Шестак

Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с Газпромом на поставку газа в обход Украины, заявил украинский МИД. «Удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 года в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном «Газпром» на поставку газа в обход Украины», – сообщается на сайте ведомства. По мнению МИД Украины, это исключительно политическое, экономически не обоснованное решение, «принятое в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям», оно не соответствует «принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года». Отмечается, что украинская сторона намерена обратиться в Еврокомиссию относительно предоставления оценки соответствия венгерско-российского соглашения европейскому законодательству. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе. Россия потребовала убрать рекламу в Испании с оскорблением русских девушек 28 сентября 2021, 07:43

Фото: facebook.com/centrorusomadrid

Текст: Дмитрий Зубарев

Посольство России в Испании потребовало немедленно убрать социальную рекламу одной из НКО, на которой размещена фотография «меню» с ценами на девушек с русскими именами. На рекламных баннерах организации, которые появились на автобусных остановках в ряде регионов Испании, больше всего в Кантабрии, – фотография «меню», на котором написано: «Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин – 50 евро». В качестве «основного блюда» следует перечисление русских женских имен и указан их возраст – от 17 до 35 лет. В качестве «дополнения» – марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием за 20 евро, передает РИА «Новости». Дипмиссия назвала баннеры «провокационными», пообещала связаться с организацией, а также министерствами, финансовыми организациями и другими институтами, «которые представлены на сайте компании в качестве ее попечителей, с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок». Креативная социальная реклама некоммерческой организации Nueva Vida («Новая жизнь»), направленная на борьбу с проституцией, вызвала возмущение как русских жителей Испании, а также адвокатов, работающих с русскоязычными жителями страны. «Это кампания по борьбе с проституцией, но проблема в том, что проституции дали гражданство, а именно – гражданство России. Люди в соцсетях пишут: «Наши дети ходят в школу. Испанские дети и дети других национальностей смотрят на эту рекламу, и мы боимся, что наших девочек с русскими фамилиями, русского происхождения будут называть теперь «меню». Мы хотим официальных извинений перед русской диаспорой и немедленно снять эти баннеры», – сказал владелец адвокатской конторы Олег Губарев. Он обещает предпринять «юридические действия», если НКО не прислушается к требованиям. Возмущение выразил и Русский дом в Мадриде. Он также связался с ассоциацией «с требованием срочно убрать оскорбляющие баннеры и принять все необходимые меры для недопущения в будущем подобных ситуаций». «Также со стороны Русского Дома проходит работа по информированию министерств и финорганизаций, выступивших в поддержку акции, о недопустимости проведения подобного рода кампаний», – сообщил Русский дом. Его руководитель Сергей Сарымов поговорил с главой ассоциации о «непозволительности таких публикаций, которые относятся к разряду дискриминации по национальной принадлежности, также потребовал убрать все баннеры и выступить с официальным заявлением по сложившейся ситуации». «Руководство ассоциации принесло свои извинения и выразило свое убеждение в том, что проведение данной кампании – это попытка привлечь общественное внимание к проблеме проституции без привязки к национальности», - говорится в сообщении. Ассоциацию Nueva Vida поддерживают и финансируют несколько испанских министерств, каталанский банк La Caixa и муниципалитет города Сантандер. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия ввела пожизненное наказание для русофобов. В России признали нежелательной деятельность европейской организации ENEMO 27 сентября 2021, 17:28 Текст: Елена Мирошниченко

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в России европейской сети организаций по наблюдению за выборами ENEMO. «По результатам изучения поступивших материалов 27 сентября в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) («Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами»)», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Напомним, деятельность «Всемирного института саентологических предприятий» и «Библиотеки Л. Рона Хаббарда» признали нежелательной в России. На Украине нашли угрозу «страшнее» «Северного потока – 2» 28 сентября 2021, 07:57

Фото: Gazprom/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Российский газопровод «Турецкий поток» является большей угрозой для экономики Украины, чем «Северный поток – 2», заявил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль. «Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. «Турецкий поток» – что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток – 2», – передает РИА «Новости» слова Москаля. Он напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию. «Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из «Северного потока – 2». Так у кого мы будем покупать?» – задался вопросом генерал. Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет. Газета ВЗГЛЯД писала, как Венгрия перекрывает Украине российский газ. В США призвали привлечь к ответственности главу МВФ 28 сентября 2021, 09:07

Фото: SALVATORE DI NOLFI/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Сенаторы США потребовали от президента Джо Байдену привлечь к ответственности директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву из-за нарушений при составлении рейтинга Doing Business. Речь идет о нарушениях при составлении рейтинга Doing Business в то время, когда Георгиева работала на высших должностях во Всемирном банке. Независимый аудит установил, что она распорядилась поднять в рейтинге Китай, а также изменить позиции Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Сама Георгиева это отрицает. «Сложно преувеличить серьезность обвинений в том, что госпожа Георгиева подвергла риску как данные, так и сам Всемирный банк, чтобы потрафить правительству Китая», – говорится в письме Байдену, которое подписали руководитель комитета по международным делам Сената демократ Роберт Менендес и старший республиканец в комитете Джим Риш. По их мнению, это может подвергнуть риску всю современную систему международных финансов – так называемую Бреттон-Вудскую, передает РИА «Новости». Сенаторы заявили, что Георгиева не предоставила доказательств в противовес выводам независимого аудита. «Учитывая суть обвинений, необходимо, чтобы была немедленная и полная транспарентность и сотрудничество со стороны Всемирного банка, МВФ и, что важнее всего, госпожи Георгиевой», – пишут сенаторы. Они потребовали, чтобы Минфин США, курирующий отношения с мировыми финансовыми институтами, разобрался в ситуации и «обеспечил ответственность» виновных. США выступают крупнейшим донором как Всемирного банка, так и МВФ. Оба института располагаются в Вашингтоне, причем пост главы МВФ по негласному соглашению обычно занимает европеец, тогда как Всемирный банк возглавляет представитель США. Георгиева оказалась под огнем критики уже после того, как перешла из Всемирного банка в МВФ. Рейтинг Doing Business оценивает страны по степени легкости запуска и ведения бизнеса. Год назад Всемирный банк заявил, что приостанавливает публикацию ежегодного отчета, а в середине сентября решил больше его не выпускать. В банке отметили, что в дальнейшем будут работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата.