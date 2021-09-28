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В России оценили планы США ввести новые правила на въезд для привитых
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Российское посольство в США оценило сообщения о том, что американские власти могут отказать во въезде в страну вакцинированным российским препаратом «Спутник V».
«Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых «Спутником V» не принималось. Утечки в СМИ мы не комментируем», – приводит комментарий посольства РБК.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти США с ноября могут отказать во въезде иностранцам, привитым российским препаратом. По данным издания, граждане других стран, желающие попасть в Соединенные Штаты, должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает РИА «Новости».
«Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. К настоящему моменту «Спутник V» еще не получил одобрение ВОЗ.
В генконсульстве России в Хьюстоне возникла угроза сокращения штата до двух человек
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Вашингтон следует политике «визового сдерживания», в отношении российских дипломатов, если ситуация никак не изменится, к концу года штат генконсульства России в Хьюстоне сократится до двух человек, рассказал глава российской дипмиссии в этом городе Александр Захаров.
«Американцы продолжают вести политику «визового сдерживания», не выдавая готовым кандидатам визы. И если раньше отдельные так называемые «визовые размены» осуществлялись, то в последнее время положение дел застопорилось», – рассказал он РИА «Новости».
По его словам, «если ситуация не изменится, то к концу этого года в Генконсульстве останется лишь два дипломата: ваш покорный слуга и заместитель – консул-советник».
Захаров подчеркнул, что «это менее четверти от предусмотренной численности». Дипломат пояснил, что в обязанности генконсульства, в ведомство которого входят 13 штатов Юга и Среднего Запада США, где проживают десятки тысяч россиян, входят как все консульские действия вроде подписания и оформления документов, посещения лиц, находящихся под арестом или в заключении, так и политическая составляющая – продвижение интересов России, развитие двусторонних экономических, культурных, образовательных и прочих связей, информационно-разъяснительная работа.
«Уместно было бы напомнить и о том, что после закрытия по требованию американской стороны Генконсульств России в Сан-Франциско и Сиэтле основная нагрузка по обслуживанию соотечественников, проживающих на западном побережье США, также легла на Хьюстон», – напомнил дипломат.
По словам Захарова, США продолжают вводить новые ограничения на комплектацию российских дипмиссий. «Из относительно недавних «нововведений» – ограничение сроков командировок сотрудников российских загранучреждений в США тремя годами», – сообщил он, а также добавил, что с отъездом сотрудников, трехлетний срок работы которых в США завершается, новые дипломаты не получают визу для приезда на работу в генконсульство.
«Создается впечатление, что нормальная, полноформатная работа дипломатических представительств и консульских учреждений нужна только российской стороне. Все исходящие из Москвы конструктивные предложения бесследно исчезают в бюрократических препонах американских ведомств. Причем мы не выдвигаем каких-либо необоснованных, завышенных требований – речь идет о равноправном, уважительном отношении друг к другу, разумной трактовке положений международных нормативных актов, регулирующих сферу дипломатии», – отметил Захаров.
Если ситуация не изменится, то, по словам дипломата, им с заместителем придется «вспомнить молодые годы и с разрешения Москвы, как это говорится на нашем профессиональном жаргоне, самим «сесть на окно» – вести прием граждан, оформлять доверенности, печатать паспорта и визы, отвечать на письма и так далее».
«Увы, но в этой ситуации нам не останется другого выбора, как сократить прием», – сказал он, предупредив, что не исключено увеличение продолжительности рассмотрения обращений.
Ранее стало известно, что в связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза».
Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества.
США создали группу эсминцев для противодействия России в Атлантике
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Военно-морские силы США создали новую оперативную группу эсминцев, которая может быть быстро развернута в Атлантике для противодействия российским подводным лодкам, говорится в статье, опубликованной на информационном портале Института ВМС США.
Группа эсминцев получила название Greyhound («Борзая»). В ее состав первоначально войдут эсминцы «Дональд Кук» (Donald Cook) и «Томас Хаднер» (Thomas Hudner). В январе 2022 года к ней также присоединится эсминец «Салливанс» (Sullivans), а еще позднее –«Коул» (Cole) и «Грейвли» (Gravely), в то время как «Дональд Кук» отправится на техобслуживание. Оперативная группа будет базироваться на базах ВМС США Мэйпорт во Флориде и Норфолк в Вирджинии. По словам Маклейна, она будет находиться в полной боевой готовности к июню 2022 года, передает ТАСС.
«Корабли будут готовы выполнять целый спектр задач, в том числе отслеживать подводную активность России в Атлантике и защищать территории нашей страны с моря», – приводятся в материале слова командующего надводными силами ВМС США в Атлантике контр-адмирала Брендана Маклейна.
Напомним, 9 сентября стало известно, что Россия сконцентрировала в Средиземноморье пять подлодок с «Калибрами», которые могут одним залпом поразить крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ» 30 целей. В июле в Средиземном море заметили российскую подлодку класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами британского авианосца.
В декабре 2020 года американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт сообщил, что Соединенные Штаты переименуют Командование сил флота в Атлантический флот США, переориентировав его на противостояние Военно-морскому флоту (ВМФ) России в регионе. После этого эксперт спрогнозировал новую фазу противостояния России и США в Атлантике.
В России решили создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID-19
«Институт стволовых клеток человека» исследует возможность создания комбинированной вакцины против коронавирусной инфекции и гриппа, сообщил председатель совета директоров института Артур Исаев.
«Мы рассматриваем эту возможность, поскольку у нас есть уже данные по гриппозной вакцине на основе нашего носителя и по коронавирусной доклинические данные. Мы сейчас рассматриваем, какой объем клинических исследований нам нужно проводить по совмещению вакцин»,– пояснил он, передает ТАСС.
В начале апреля комбинированную вакцину, защищающую одновременно от коронавируса и гриппа, начали исследовать на животных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
Названы повышающие риск смерти от COVID-19 факторы
Ученые обнаружили некоторые факторы, повышающие риск тяжелого течения и летального исхода при коронавирусной инфекции, рассказала доктор биологических наук Анча Баранова.
Прежде всего на тяжесть течения COVID-19 влияют три гена: МАРТ, PIGN и CCR5. Влияние гена МАРТ распространяется и на последствия заболевания, в том числе на неврологические осложнения, уточнила биолог в интервью радио Sputnik.
Влияют и сопутствующие заболевания пациента. «Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко», – рассказала Баранова.
Также она добавила, что состояние человека могут усугубить внутрибольничные инфекции. Биолог добавила, что повышены риски не выкарабкаться из заболевания у курильщиков. Определенные маркеры могут заранее указать на опасность, угрожающую пациенту.
«Например, уровень С-реактивого белка у заболевшего коронавирусом может в 70 раз превышать допустимые значения. При таких показателях высока вероятность, что за жизнь человека придется сильно побороться. Аналогичный замер можно сделать и по содержанию ферритина», – уточнила Баранова.
Ранее сообщалось, что совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму «гибкие» антитела, которые могут «отразить атаку» мутировавших штаммов коронавируса.
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Власти Москвы заявили об усилении контроля за соблюдением масочного режима
В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и местах общественного питания, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
«Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведется с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно»,– пояснил Немерюк, передает ТАСС.
Он добавил, что за нарушения мер профилактики новой коронавирусной инфекции предусмотрен штраф до 1 млн рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что, Роспотребнадзор не считает возможным отменить масочный режим даже на фоне хороших темпов вакцинации. Кроме того, первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что отменять масочный режим в России «сейчас точно не стоит».
Напомним, в Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость коронавирусом в России этой осенью будет ниже, чем год назад.
Песков рассказал о самочувствии Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости о самочувствии Владимира Путина, который работает в режиме самоизоляции.
«Все нормально», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как себя чувствует президент, не простыл ли он в осенний сезон, передает РИА «Новости».
Ранее Песков заявил, что самоизоляция из-за коронавируса в окружении президента Владимира Путина внесла некоторые условные ограничения, однако образ жизни главы государства не изменился.
В середине сентября Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Он также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».
Названы сроки производства вакцины от коронавируса «Бетувакс»
Производство новой российской вакцины против коронавирусной инфекции «Бетувакс» может начаться в первой половине 2022 года, сообщил председатель совета директоров «Института стволовых клеток человека» Артур Исаев.
«Я надеюсь, что именно в следующем году все начнется. Я рассчитываю, что в первой половине года», – пояснил он, передает ТАСС.
Кроме того, в пресс-службе фонда «Сколково» добавили, что клинические исследования вакцины «Бетувакс» для профилактики коронавирусной инфекции начнутся уже в начале октября 2021 года.
«Исследования будут проведены на 170 пациентах, на базе клинических центров в Санкт-Петербурге и Перми», – сказал представитель пресс-службы.
Вакцина была разработана резидентом «Сколково» – компанией «Бетувакс».
Ранее российский Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины против коронавируса «Бетувакс».
Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.
Китай выступил против односторонних санкций США в отношении России
Пекин выступает решительно против санкций, которые Вашингтон в одностороннем порядке применяет в отношении Москвы, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Мы уже заметили реакцию российской стороны (на санкции США, запланированные на 2022 год). Китай решительно против того, чтобы Вашингтон под предлогом защиты прав человека применял односторонние санкции», – сообщила она, передает ТАСС.
В пятницу Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год приняла инициативу, согласно которой американской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций против 35 россиян, включая министров, крупных бизнесменов, общественных деятелей, журналистов.
В Кремле идеи введения американских санкций против граждан России назвали «внутрипарламентскими упражнениями», подчеркнув, что для их формализации и активации предстоит пройти очень длительный путь. Москва предостерегла Вашингтон от новых необдуманных действий.
В России выявили 22,2 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 22 236 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 22 236 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3387, Санкт-Петербурге – 1527, Московской области – 1330.
Всего в стране выявили 7 443 149 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 618 117 человек, из них 13 513 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 779 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 204 679 человек.
Накануне, 26 сентября, в России выявили 22 498 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 262.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вьетнам анонсировал начало розлива «Спутника V»
Вьетнам в ближайшем будущем намерен начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ожидаемая мощность составит 5 млн доз в месяц, заявил посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.
За прошедшее время Вьетнам и Россия очень эффективно сотрудничали в области предотвращения и борьбы с пандемией COVID-19, в том числе стороны своевременно сделали жесты взаимной поддержки и предметного обмена, тем самым достигнув очень позитивных результатов в этом направлении, передает РИА «Новости».
«Одним из таких результатов является то, что компания VABIOTECH успешно провела технический розлив вакцины «Спутник V» и получила удовлетворительный сертификат от Института Гамалеи, который изобрел вакцину. В ближайшем будущем VABIOTECH осуществит коммерческий розлив вакцины с ожидаемой мощностью 5 миллионов доз в месяц», – сказал дипломат.
Он добавил, что ранее Россия передала VABIOTECH биопрепараты для розлива. «И вся партия вакцины будет распределена во Вьетнаме», – сказал Данг Минь Кхой.
По его словам, «Спутник V» – единственная вакцина, произведенная во Вьетнаме по передаче технологий. «Таким образом, создаются предпосылки не только для обеспечения внутреннего спроса на вакцины, но и для постепенного превращения Вьетнама в центр производства вакцины «Спутник V» в Юго-Восточной Азии», – подчеркнул дипломат.
Посол также сообщил, что вьетнамский холдинг T&T Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достигли соглашения о поставках Ханою партии вакцины «Спутник V». «Кроме того, T&T Group и Российский фонд прямых иностранных инвестиций достигли соглашения о поставках во Вьетнам (партии)... вакцины «Спутник V» в 2021 году. Обе стороны активно работают над разработкой графика поставок вакцины, подходящего для производственных мощностей России и принимающей способности Вьетнама», – сказал дипломат.
T&T Group является одним из ведущих многопрофильных холдингов Вьетнама. Корпорация работает в сферах сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбной промышленности, фармацевтики, медицины, спорта, энергетики, горнодобывающей промышленности, недвижимости, промышленного производства, финансов, торговли, морского транспорта, портового хозяйства и логистики. В состав корпорации входят более 40 компаний, в том числе ее отделения в США, Германии и России.
Ранее президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства «Спутника V».
Минздрав разрешил клинические исследования вакцины от COVID-19 «Бетувакс»
Российский Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины против коронавируса «Бетувакс», следует из реестра разрешений на клинические исследования.
«Бетувакс-КоВ-2» (Рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2). Оценка безопасности, переносимости и иммуногенности «Бетувакс-КоВ-2» у взрослых здоровых добровольцев», – говорится в реестре, передает РИА «Новости».
Вакцина «Бетувакс-Ков-2» – субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса. Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.
На прошлой неделе в Минздрав поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М», документы будут направлены на экспертизу.
В России проходит активная прививочная кампания. Жителям страны доступны препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Для ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт».
ВОЗ решила возобновить расследование происхождения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения планирует возобновить расследование о происхождении вируса, ставшего причиной пандемии COVID-19, сообщили СМИ.
Как пишет The Wall Street Journal, представители организации отметили, что для решения этой задачи осталось на так много времени. ВОЗ соберет команду из 20 человек, куда войдут специалисты по биозащите и лабораторной безопасности, а также эксперты по заболеваниям у животных, передает РИА «Новости».
Предыдущая международная группа ученых работала в КНР с января по февраль. Они посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке вируса, больницу, рынок морепродуктов «Хуанань», а также Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно итоговому докладу, SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное: похожие патогены обнаружили и у панголинов, что говорит о межвидовой передаче. Однако глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал к дальнейшему расследованию версии о лабораторной утечке, так как специалисты не нашли источник вируса.
Ранее МИД Китая заявил, что разведывательное сообщество США в докладе о происхождении коронавируса лишь попытается подтвердить заранее установленные выводы и переложить ответственность за пандемию.
В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
Напомним, в августе специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая попросили ВОЗ проверить версию о том, что коронавирус мог быть завезен в Ухань с помощью упаковок замороженных полуфабрикатов.
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Дерипаска: США через десятилетие объявят о непричастности хакеров из России к выборам
Вашингтон через десятилетие выяснит, что российские хакеры все-таки не замешаны в итогах американских выборов, считает миллиардер Олег Дерипаска.
«Наконец рассеялся гипнотический туман, которым США сами же себя и окурили: юристу, который в 2016-м предоставил сведения о якобы имевшихся связях между компанией Дональда Трампа и одним из банков в России, предстоит ответить за свои слова. Оказывается, он лгал ФБР. Какая «неожиданность». Ведь изначально было понятно, что это «расследование» было высосано из пальца», – написал Дерипаска в Telegram.
Он напомнил, что расследование дела о якобы связи Трампа с Москвой в свое время вылилось в огромный скандал, который опорочил руководителя США и в какой-то степени повлиял на итоги президентских выборов 2020 года. «Теперь ждем, когда Америка наконец выяснит, что российские хакеры не причастны к итогам выборов. Правда, на это может уйти еще десятилетие», – добавил предприниматель.
Ранее жюри присяжных в США предъявило официальное обвинение бывшему юристу президентской кампании Хиллари Клинтон по делу о слежке за предвыборным штабом Трампа. Согласно единственному пункту обвинения, адвокат Майкл Суссманн, ставший источником неподтвердившихся сведений о связях Трампа с одним из российских банков, солгал, заявив ФБР о том, что выступает в самостоятельном качестве и не представляет никого из своих клиентов. Обвинение стало первым итогом работы спецпрокурора Джона Дарема, который занимается выяснением причин расследования в отношении Трампа, передает РИА «Новости».
Россия не раз опровергала обвинения в причастности к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года. ФБР в 2016-2017 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. Однако сговора с командой Трампа Мюллер не обнаружил.
Глава пресс-службы Госдепартамента США заразился коронавирусом
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил о получении положительного результата теста на вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19).
«После того, как сегодня утром у меня впервые проявились симптомы [вызываемого коронавирусом заболевания], я получил положительный результат теста на COVID-19», – написал Прайс в своем Twitter.
Он отметил, что плохо себя чувствует, но «благодарен за защиту от признаков тяжелой [формы заболевания], которую обеспечила безопасная и эффективная вакцина».
Прайс сообщил, что будет находиться на карантине в течение следующих десяти дней.
Ранее в понедельник президенту США Джо Байдену в прямом эфире ввели третью (бустерную) прививку от коронавируса. Первую дозу вакцины главе американской администрации ввели 21 декабря 2020 года. Прививка также была сделана первой леди. В январе Байдену ввели вторую дозу вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.
Напомним, 16 сентября выяснилось, что специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США не уверены в необходимости проведения ревакцинации в Соединенных Штатах.
В тот же день стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения Соединенных Штатов. 6 сентября главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил американцев о возможности отказа в оказании срочной медицинской помощи при выявлении COVID-19. Днем ранее он заявил о способности мю-штамма коронавируса обойти защиту антител.
Напомним, в начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
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Блинкен сдал тест на COVID после заражения главы пресс-службы Госдепа
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в понедельник сдал тест на коронавирус после выявления COVID-19 у руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, сообщила заместитель Прайса Джалина Портер.
Как заверила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер, «результаты теста госсекретаря Блинкена сегодня утром оказались отрицательными», передает ТАСС.
По словам Портер, глава госсекретарь США регулярно проходит тесты на COVID-19. Она также сообщила, что отправившийся вместе с Блинкеном на прошлой неделе на Генассамблею ООН Прайс «не поддерживал контакты с иностранными делегациями с четверга». «Это почти 100 часов до того, как он начал испытывать какие-либо симптомы», – отметила Портер, указав, что руководитель пресс-службы, по мнению специалистов, мог заразить кого-то не ранее субботы. «В то время он не был рядом с госсекретарем. Его не было рядом с другими сотрудниками Госдепартамента высокого ранга и иностранными чиновниками», – подчеркнула дипломат.
«Я могу подтвердить, что тест Прайса на COVID-19 оказался положительным. Он почувствовал симптомы только сегодня (в понедельник) утром, до этого у него не было никаких симптомов», – отметила Портер. Она рассказала, что специалисты Госдепартамента США подтвердили диагноз. По словам Портер, сотрудники пресс-службы американского внешнеполитического ведомства «будут следовать всем соответствующим требованиям и будут находиться на карантине в течение следующих десяти дней».
Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс сообщил, что заразился коронавирусом. В понедельник президенту США Джо Байдену ввели третью (бустерную) прививку от коронавируса. Первую дозу вакцины главе американской администрации ввели 21 декабря 2020 года. Прививка также была сделана первой леди. В январе Байдену ввели вторую дозу вакцины Pfizer и BioNTech от коронавируса.
Напомним, 16 сентября стало известно, что от последствий COVID-19 умер каждый 500-й житель США. 8 сентября в Минздраве США сообщили, что коронавирусом в 2020 году заразились более 100 млн американцев или чуть менее трети населения США.
В начале августа президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил о скором ухудшении ситуации с COVID-19 в США. Вопреки этому администрация Байдена решила не закрывать экономику и не приостанавливать занятия в школах. В начале июля американские ученые предсказали появление десятков мутаций коронавируса. В конце июня Байден прогнозировал рост числа жертв COVID-19 в США на фоне распространения штамма «Дельта». В апреле Байден заявлял о быстром распространении новых мутаций в США.
В феврале число жертв COVID-19 в США превысило общие потери Соединенных Штатов в Первой мировой, Второй мировой и Вьетнамской войнах. В декабре 2020 года директор ЦКПЗ США предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в Соединенных Штатах будет превышать число жертв теракта 9/11. В том же месяце вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. На фоне пандемии средняя продолжительность жизни в США в 2020 году снизилась на полтора года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД