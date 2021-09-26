Названы лучшие города для карьеры в России

В большинстве российских мегаполисов снизилось число жителей, считающих город лучшим для своей карьеры, исключение составили Новокузнецк, Барнаул, Махачкала, Томск и Москва.

«С точки зрения возможностей для карьеры Москва остается лучшим городом России (это отметил 71% ее жителей). Второе место по-прежнему за Санкт-Петербургом (63%), третье – за Казанью (53%). В пятерку лидеров входят также Тюмень и Екатеринбург: как лучшее место для своего карьерного роста их оценили 49% и 48% жителей соответственно», – свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Отмечается, что сложнее всего построить карьеру в Волгограде, всего 13% жителей считают этот город благоприятным для своего профессионального развития, Омске (14%) и Саратове (13%).

«По сравнению с прошлогодним рейтингом лучших городов для карьеры, оценки большинства российских мегаполисов снизились. Рост наметился лишь в нескольких городах. 7% пунктов прибавил Новокузнецк, на сегодняшний день 27% жителей считают город лучшим с точки зрения карьерных перспектив. По всей видимости, повышение оценок Новокузнецка связано с резким ростом мировых цен на уголь – это незамедлительно привело в движение экономику угледобывающего региона», – отмечается в результатах исследования.

Также сообщается, что в сравнении с 2020 годом стали чаще воспринимать свои города как лучшие для карьеры жители Барнаула (зафиксирован рост на 5 п.п.), Махачкалы (на 4 п.п.) и Томска (на 3 п.п.).

Опрос проводился в городах России с населением более 500 тыс. человек с 10 августа по 20 сентября. Размер выборки: по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов.

Ранее стало известно, что каждому третьему россиянину удается укладываться в ежемесячный бюджет, остальным же чаще всего не хватает до зарплаты около 5 тыс. рублей.