Сатановский раскрыл секрет успеха Бузовой

Популярность Ольги Бузовой это результат проявления «наглой посредственности», без заметных талантов и специального образования телеведущая смогла получить высокий уровень известности, считает политолог Евгений Сатановский.

«Вот, вокруг Ольги Бузовой скандалы идут. Ни голоса, ни особых талантов, ни какой-то сногосшибательной внешности, ни специального образования, но в каждой дыре затычка, денег в итоге море и вообще... Получается, на фиг все эти таланты, годы учебы и природные данные?», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам Сатановского, главное – чтобы была «нахрапистость» и максимальное отсутствие комплексов, «которых у наглой посредственности нет по определению, в отличие от людей ярких и творческих».

Кроме того, политолог назвал предтечей Бузовой танцовщицу Иду Рубинштейн, «без всяких сомнений и колебаний рвавшуюся и прорвавшуюся на большую сцену».

Он также добавил, у нее не было ни кожи, ни рожи, зато были апломб и пробивная сила. Возможно, есть такой тип людей, которые, помимо всяких правил, «прорастают на обочине культуры» и прорываются на такие высоты, куда более талантливым людям добраться не суждено.

«В конце концов, куда каравеллы Колумба и Магеллана доплывают, туда и морские уточки и океанские черви, присосавшиеся к доскам их днища, добираются. И вполне себя превосходно чувствуют, хотя сами эти корабли только тормозят и днища их точат и разъедают», – резюмировал политолог.

Напомним, что по версии журнала Forbes в рейтинге самых популярных и высокооплачиваемых российских звезд Ольга Бузова заняла третье место с доходом в 3,3 млн долларов. Ее итоговый балл составил 69,8.