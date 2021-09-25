Определены победители «Кинотавра»

Лучшим фильмом фестиваля «Кинотавр» признана драма «Море волнуется раз» режиссера Николая Хомерики.

«Этот фильм если заходит, то он заходит. Я рад, что вам зашло. На основе нашей с женой жизни эта история была придумана. Спасибо вам», – сказал Хомерики при получении награды, передает ТАСС.

Согласно сюжету, двое влюбленных прячутся в старом доме в лесу, им снятся ночные кошмары. Однажды они встречают супружескую пару, которая живет неподалеку. Они оказываются очень похожими на главных героев.

Приз за лучшую режиссуру получил Владимир Мункуев с драмой «Нууча». «Это очень важно, спасибо большое. Я бы хотел сказать всем кинематографистам: давайте не бояться», – сказал режиссер.

Действие драмы разворачивается в Якутии в конце XIX века, главный герой вместе с женой, схоронив сына, готовятся к голодной зиме. Местный князь вместо помощи навязывает им русского каторжника.

Приз за лучший сценарий получила лента «Капитан Волконогов бежал». В ней есть элементы авторского и жанрового кино.

Самой удачной операторской работой признана картина «Молоко птицы» режиссера Евгения Марьяна, оператором этого фильма выступил Николай Желудович. Приз имени композитора Микаэла Таривердиева вручили Алексею Ретинскому как автору оригинальной музыки к фильму. Он написал музыку для драмы «Медея» Александра Зельдовича.

Лучшей актрисой назвали Ольгу Бодрову за роль в «Море волнуется раз». Приз за лучшую мужскую роль получил Павел Деревянко за триллер «Подельники».

Зрители же назвали лучшим фильмом драму «Капитан Волконогов бежал». Приз в последний день фестиваля вручил «Кинопоиск». Ее оценили в 8,7 балла из 10.

Второе место зрители отдали «Нуучче», третье место заняли «Подельники».

Открытый российский фестиваль «Кинотавр» ежегодно проходит в Сочи, второй год – в формате делового форума из-за пандемийных ограничений.