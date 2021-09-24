Эксперт: Доверие к ДЭГ выше, чем к традиционной процедуре голосования Губернатор Кировской области отдал свой мандат Бутиной 24 сентября 2021, 21:42 Текст: Вера Басилая

Член Общественной палаты России Мария Бутина прошла в новый созыв Госдумы по спискам, губернатор Кировской области Игорь Васильев передал ей полученный им мандат депутата. «Да, губернатор шел первым по списку, я вторая. Губернатор отказался от своего мандата в мою пользу», – цитирует РИА «Новости» Бутину. Она участвовала в выборах в Госдуму от «Единой России» по списку Кировской области. Глава Кировской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Васильев заявил, что решил продолжить работу губернатором. «Мы с коллегами провели очень большую серьезную избирательную кампанию… Я принял решение продолжить работу губернатором, доверив представлять Кировскую область в Госдуме Марии Бутиной, которая заслужила абсолютное доверие кировчан своей активной жизненной позицией, умением отстаивать интересы людей, претворять в жизнь, в том числе, элементы программы партии», – сказал Васильев. В 2018 году Марию Бутину в США обвинили в преступном сговоре с целью работы в США в качестве иностранного агента без надлежащей регистрации в американском минюсте. В октябре 2019 года Бутина была освобождена из федеральной тюрьмы города Таллахасси после частичного отбытия 18-месячного срока.

Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы 24 сентября 2021, 17:36

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Сопредседатель «Справедливой России – За правду» Захар Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы России и передать его своему соратнику по партии Дмитрию Кузнецову. «Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной Думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу», – приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря политика. По его словам, Прилепин готов рассмотреть предложение стать и. о. губернатора в одном из регионов, если такое поступит. Прилепин ранее заявил, что согласился пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы госуправления, которую также называют «школой губернаторов». Ранее Прилепин сообщил, что готов возглавить фракцию в новом созыве Госдумы, если партия сочтет это необходимым. ЦИК заявил о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех регионах 24 сентября 2021, 11:42 Текст: Алина Назарова

Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) абсолютно корректно отражены в протоколах по всем семи субъектам России, где оно проводилось, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. «Сегодня мы перед рассмотрением нашего основного вопроса, который подводит итоги выборов депутатов Госдумы в России, сделаем очередную попытку объяснить, что происходило в системе дистанционного голосования и каковы результаты этого дистанционного голосования, которые, на мой взгляд, абсолютно корректным образом были отражены в протоколах избирательных комиссий семи субъектов РФ – и использующих платформу дистанционного голосования федеральную, и использующих московскую платформу дистанционного электронного голосования», - сказал он, передает ТАСС. Булаев также отметил, что система онлайн-голосования в России востребована, и ничего подобного в мире до сих пор не применялось. «Я считаю, что система электронного дистанционного голосования сегодня востребована, востребована основной электоральной группой, которая ждет, что же будет дальше», – сказал он, передает РИА «Новости». Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. Россия уведомила ОБСЕ о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном 23 сентября 2021, 22:30

Фото: Xinhua/Liu Jie/Global look Press

Текст: Антон Никитин

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании совета организации в Вене сообщил о вскрывшихся фактах связи автора приложения «Умное голосование» для iPhone Романа Рубанова с бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США. Лукашевич в своем выступлении затронул тему непосредственной вовлеченности ряда западных IT-монополистов в попытки дискредитации выборов и оказания влияния Apple и Google на внутриполитические процессы, в том числе в России, передает ТАСС. «В частности, вскрылись факты непосредственных связей между некоторыми представителями корпораций, отвечающими за техническую поддержку «несистемной оппозиции», уличенной в экстремистской деятельности, и бывшими высокопоставленными сотрудниками Пентагона, ныне входящими в руководство крупных IТ-компаний в США», – рассказал российский дипломат. «Так, выяснилось, что автор приложения «Умное голосование» для iPhone Роман Рубанов – директор по проектам американской аэрокосмической компании Momentus Space Inc. При этом президентом компании Momentus является бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Фред Кеннеди, а исполнительным директором – бывший заместитель министра обороны США Джон Руд. В совет директоров компании входит Викторино Меркадо, бывший помощник министра обороны США по стратегическим вопросам обороны и национальной безопасности», – проинформировал Лукашевич. По его информации, «разработкой приложений «Фонда борьбы с коррупцией*» (фонд признан иноагентом и экстремистской организацией) также занимались Дмитрий Бочков, программист компании Luka из Сан-Франциско, США». «В то, что это совпадения, верится с трудом», – добавил постпред РФ. В связи с этим российский дипломат заявил о необходимости выработать универсальные и справедливые рамки взаимодействия государств, их объединений и онлайн-гигантов, согласовать требования к прозрачности политики модерации контента операторами цифровых платформ. Ранее директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал три причины провала «Умного голосования». ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму 24 сентября 2021, 13:21

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Выборы в Госдуму признаны состоявшимися, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. В ЦИКе озвучили число мест, доставшихся партиям в новом созыве нижней палаты парламента. «По итогам выборов в Госдуму партия «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости». В Госдуму также прошли по одному представителю от «Родины» (Алексей Журавлев), Партии роста (Оксана Дмитриева), «Гражданской платформы» (Рифат Шайхутдинов). Кроме того, прошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея в ГД, по данным ЦИК, проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов. Также Центризбирком России на заседании в пятницу утвердил результаты выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября. Все 15 членов ЦИК подписали протокол и сводные таблицы, содержащие результаты голосования, передает ТАСС. «Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования», – сказала Памфилова. По ее словам, ЦИК «признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными». Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. Россия отвергла заявления о «непризнании» голосования в Крыму 24 сентября 2021, 00:56 Текст: Антон Никитин

Заявления представителей отдельных государств о «непризнании» голосования в Крыму на выборах в Госдуму с правовой точки зрения являются ничтожными, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Во время выступления на заседании постоянного совета ОБСЕ дипломат заявил, что выборы в России были проведены в полном соответствии с нормами внутреннего законодательства и международными обязательствами, в том числе в правозащитной сфере, передает ТАСС. «Заявления о «непризнании» голосования в Крыму и Севастополе с правовой точки зрения ничтожны. Республика Крым и город федерального значения Севастополь – неотъемлемая часть Российской Федерации, ее полноправные субъекты. Воссоединение полуострова с Россией состоялось в результате референдума, который был проведен 16 марта 2014 года в строгом соответствии с международными демократическими стандартами», – подчеркнул Лукашевич. Как отметил постоянный представитель России при ОБСЕ, жители Крыма, имеющие гражданство РФ, воспользовались своим конституционным правом избирать и быть избранными. «Те, кто говорят о непризнании результата демократического выбора миллионов крымчан, пытаются лишить их этого базового политического права», – указал дипломат. Ранее эксперты заявили о полном провале кампании по дискредитации выборов в России. Во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила ОБСЕ в спланированной провокации против выборов в России, а также обвинила Евросоюз в попытке запугивания России своими преждевременными заявлениями о непризнании итогов выборов. За сутки до начала выборов в Госдуму ЕП принял антироссийский доклад, призывающий не признавать российские выборы как «сфальсифицированные». В МИД России назвали доклад классическим образцом вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что «друзьям» России не удалось заранее объявить выборы в Госдуму нелегитимными, несмотря на многочисленные попытки внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны. Голосование на думских и иных выборах проходило с 17 по 19 сентября. Общая явка на выборах в Госдуму превысила показатели кампании 2016 года и составила 51,68%. После обработки 100% итоговых протоколов «Единая Россия» по партийному списку заручилась поддержкой 49,82% голосов избирателей, КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – За правду» – 7,46%, «Новые люди» – 5,32%. В новом созыве Государственной думы «Единая Россия» получила 324 депутатских мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. От «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста в Госдуму, предварительно, проходит по одному представителю из одномандатных округов. Пять кресел достались самовыдвиженцам. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Машков не получил мандат депутата Госдумы 24 сентября 2021, 14:35 Текст: Алина Назарова

Народный артист России Владимир Машков, который выдвигался по списку от «Единой России», по итогам выборов не получит мандат депутата Госдумы, заявил источник в партии. «До Владимира Львовича очередь не доходит», – сказал источник РИА «Новости», отвечая на вопрос, может ли Машков получить мандат по итогам выборов. Машков входил в список партии на выборах в Госдуму от Москвы. Ранее ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму и признал выборы в нижнюю палату парламента состоявшимися. Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек. По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13. Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Пять кресел займут самовыдвиженцы по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов. Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края 24 сентября 2021, 05:58 Текст: Антон Никитин

Победивший на выборах главы Хабаровского края Михаил Дегтярев вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась в Хабаровском краевом музыкальном театре. «Я, Михаил Владимирович Дегтярев, клянусь при осуществлении полномочий губернатора Хабаровского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Хабаровского края, соблюдать Конституцию России, федеральные законы, устав Хабаровского края и законы Хабаровского края», – приводит ТАСС слова Дегтярева во время принесения присяги. Напомним, Дегтярева избрали губернатором Хабаровского края на выборах, прошедших в регионе 17, 18 и 19 сентября. За Дегтярева проголосовало 56,77% избирателей. Телеведущая Марина Ким от партии «Справедливая Россия – За правду» набрала 25,43% голосов, за нее проголосовало свыше 106,5 тыс. человек, пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров – 10,02%, это почти 42 тыс. голосов, генеральный директор ООО «Сфера» Бабек Мамедов от партии «Родина» – 3,53%, или более 14,8 тыс. КПРФ исправила анонс несогласованной акции после уведомления Роскомнадзора 24 сентября 2021, 15:10 Текст: Алина Назарова

Партия КПРФ отредактировала материал с призывами к участию в несогласованных акциях, из-за которого Роскомнадзор мог заблокировать ее сайт, сообщил член президиума ЦК Компартии Сергей Обухов. «Мы убрали тот материал, который допускал двойное толкование, и поставили тот, где говорится о встрече с депутатами. А там, где указывалось, что это народный сход, – он же может быть и в форме встречи, и в форме митинга – мы убрали, чтобы здесь не было блокировки сайта», – сказал Обухов, передает РИА «Новости». В уведомлении Роскомнадзора, скриншот которого обнародовала партия, говорилось, что информация на сайте KPRF.ru «содержит призывы к участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. После этого лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Зюганов также заявил, что КПРФ намерена провести 25 сентября общероссийскую акцию «по защите выборов и за достойную жизнь» каждого гражданина России. Однако власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки. Между тем председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября. Памфилова назвала провокацией позднюю подачу «Яблоком» жалобы на итоги выборов 24 сентября 2021, 14:38 Текст: Алина Назарова

Позднее обращение партии «Яблоко» с жалобой на результаты выборов в Госдуму является сознательной провокацией, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, обращаясь к председателю «Яблока» Николаю Рыбакову. «Вы нарушили нашу работу. Цинично. Вчера принесли жалобу к восьми часам вечера, поставив весь аппарат ЦИК в экстремальную ситуацию. Это некрасиво, это сознательная провокация, вам не делает это чести», – сказала Памфилова, передает ТАСС. Ранее ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму и признал выборы в нижнюю палату парламента состоявшимися. Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек. По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13. Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Пять кресел займут самовыдвиженцы по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов. В новую фракцию ЕР в Госдуме войдут Шаманов, Майданов и Третьяк 24 сентября 2021, 14:55 Текст: Алина Назарова

Во фракцию «Единой России» в новом созыве Госдумы войдут бывший министр труда Максим Топилин, певец Денис Майданов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и глава комитета Госдумы по обороне, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, сообщил источник в партии «Единая Россия». «Майданов, Третьяк, Шаманов, Топилин», – сказал источник РИА «Новости», отвечая на вопрос, кто получит мандаты в новом созыве. Так, Третьяк выдвигался по одномандатному округу № 188 в Ульяновской области, Топилин был пятым в списке региональной группы № 20 от Татарстана, Шаманов возглавил группу № 7 по Алтайскому краю, а Майданов избирался по Одинцовскому одномандатному округу в Подмосковье. Ранее ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму и признал выборы в нижнюю палату парламента состоявшимися. Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек. По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13. Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Пять кресел займут самовыдвиженцы по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов. Социолог: «Единая Россия» завершила избирательную кампанию на восходящем тренде 24 сентября 2021, 18:07

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

«Единая Россия» завершила избирательную кампанию на восходящем тренде своей популярности. Он будет будет сохраняться в ближайшие несколько недель: люди присоединяются к победителям, и популярность победившей партии после выборов растет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт ВЦИОМ Михаил Мамонов, комментируя итоговые результаты партий на прошедших выборах в Госдуму. «Важным фактором электорального успеха «Единой России» стала очень удачная компоновка первой пятерки. У первых двух лидеров пятерки – Сергея Шойгу и Сергея Лаврова – абсолютная известность. По нашим данным, известность Шойгу – 97%, а у Лаврова – 93%. Крайне высокий уровень положительного отношения – порядка 70% от всех опрошенных», – отметил социолог Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В четверг собеседник участвовал в заседании Научного совета ВЦИОМ на тему «Стабильные перемены или меняющаяся стабильность: какой общественный запрос стоит за выборами-2021?». По оценке Мамонова, на избирательных участках люди реагировали на плакаты с указанием кандидатов Шойгу и Лаврова. «То же касается других кандидатов из первой пятерки – детского омбудсмена Анны Кузнецовой, главного врача клиники в Коммунарке Дениса Проценко и руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой. Хотя их уровень известности и положительного отношения пониже, чем у глав МИД и Минобороны, но он все-таки высокий», – уточнил собеседник. Кроме этого, «Единой России» помогла поддержка со стороны Владимира Путина, отметил Мамонов. «Уровень одобрения деятельности президента России порядка 60%. Половина из этой группы стабильно заявляет в межвыборный период о том, что декларирует голосование за «Единую Россию». Позиция президента важна для колеблющихся. Есть те, кто определились и заявляют об этом, а есть те, которые сомневаются и находятся в состоянии выбора. Поэтому участие президента в съезде и те месседжи, которые посылались, конечно же, важны», – добавил социолог. Еще одним фактором электорального успеха единороссов стала успешная избирательная кампания, прежде всего за счет рекламы и организации в целом. «Мы фиксируем это по показателю изменения отношения к партии. Незадолго до выборов мы задавали вопрос, как изменилось или не изменилось отношение, и группа положительных ответов в числе тех, кто заявляет голосование за партию, выросло в два раза. Это очень высокий показатель», – пояснил Мамонов. По оценке экспертов ВЦИОМ, «Единая Россия» завершила избирательную кампанию на восходящем тренде: среднемесячный показатель августа – 27%, за первые две недели сентября – 29%. Фактор динамики является ключевым при формировании тренда. В кампании 2011 и 2016 годов наблюдался нисходящий тренд. По мнению Мамонова, этот тренд будет сохраняться как минимум в ближайшие несколько недель. «Всегда есть эффект присоединения. Люди присоединяются к победителям, мы это всегда фиксируем. Популярность партии или политика, который побеждает, после выборов растет, так же как растет показатель декларируемого участия в выборах. А как будет дальше развиваться ситуация, сказать очень сложно. Потому что большое влияние оказывает ситуативный фактор. Если «событийка» будет нейтрально положительной, то это один сценарий. Если появятся какие-то негативные факторы, раздражающие население, то будет другой сценарий», – указал социолог. Эксперт также упомянул фоновые факторы, влиявшие на ход избирательной кампании. «Речь идет об изменении эмоционального фона. ВЦИОМ проводит соответствующие опросы раз в две недели. Первый фактор – показатель уверенности – подскочил на 5% и достиг 63%, а показатель спокойствия достиг беспрецедентных 59% за всю историю наблюдений (рост составил 8% за две недели). Третий показатель, продемонстрировавший существенный рост, это ощущение стабильности», – добавил социолог. Фактор протестных настроений, несмотря на наличие проблем, некоторые из которых обострились в ходе избирательной кампании, оказался одним из самых низких на весь период наблюдений, считает эксперт. «Конвертации негативных оценок в протестные настроения не произошло, потому что в обществе выражен запрос на стабильность. Кто может решать существующие проблемы? Население связывает решение этих проблем с властью. Это очень важный фактор стабилизации многих оценок. Других политических сил, способных предложить варианты решения, нет», – подчеркнул Мамонов. Что касается партий, которые выступили неудачно, то здесь социолог особенно выделил ЛДПР: в отличие от прошлых думских кампаний, ее рейтинг в течение всей избирательной кампании неуклонно снижался. «Ключевой фактор ослабления позиций ЛДПР – это размывание образа, причем как образа самой партии, так и ее лидера. Сокращается количество избирателей, считающих ЛДПР оппозицией. Содержательное отношение лично к Владимиру Вольфовичу ухудшается. Сказывается как личный фактор его возраста, так и общее снижение активности и лидера, и партии», – пояснил Мамонов. Если мы говорим, что это однозначно лидерская партия и «Жириновский равно ЛДПР», то с падением популярности лично Жириновского автоматически снижается и рейтинг всей партии, добавил он. Зато неожиданного для социологов успеха добилась партия «Новые люди», и этот успех связан с запросом общества на перемены, считает Мамонов. «Правда, запрос на перемены дополняется запросом на стабильность. На этом фоне «Новые люди» с акцентом на «новые» – очень удачный бренд. Фактор названия определил вектор. Название свидетельствует об обновлении, об изменениях», – отметил социолог. «Кроме того, мощной медийной фигурой оказалась Сардана Авксентьева, второй человек в списке «Новых людей». Она прославилась своей работой в Якутске. К ней сложилось хорошее отношение еще на старте кампании. Мы это фиксировали. Уже в ходе самой кампании Авксентьева приняла участие в теледебатах, что добавило ей известности», – пояснил представитель ВЦИОМ. «Личный «фактор Сарданы» стал значимым для успеха партии. Такой типаж нового руководителя – простого, естественного в поведении – очень востребован. Когда мы проводили исследования, то про нее люди часто вспоминали. Это не значит, что личный ресурс лидера партии Алексея Нечаева, первого в думском списке «Новых людей», не повлиял на исход выборов. Просто мы его не измеряли», – оговорился эксперт. Во ВЦИОМ также определили социальный портрет среднего избирателя «Новых людей». «Уровень симпатий к «Новым людям» выше среди специалистов с высшим образованием, жителей малых городов, возрастной когорты 25–34 лет. Центризбирком России на заседании в пятницу утвердил результаты выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября. Итоговая явка составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек. Кроме того, в ЦИКе также озвучили число депутатских мест, которые достались партиям, преодолевшим пятипроцентный барьер. «По итогам выборов в Госдуму партия «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13», – сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. В Госдуму также прошли по одному представителю от «Родины» (Алексей Журавлев), Партии роста (Оксана Дмитриева), «Гражданской платформы» (Рифат Шайхутдинов). Кроме того, прошли пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Адыгее в Госдуму, по данным ЦИК, проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов. Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17–19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году прошло в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Техгруппа подтвердила верность расшифровки онлайн-голосов москвичей на выборах 24 сентября 2021, 12:37 Текст: Алина Назарова

Техническая группа подтвердила правильность расшифровки онлайн-голосов жителей столицы, полученных системой дистанционного электронного голосования 17-19 сентября, заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. «(Технической группой) подтверждается правильность расшифровки тех голосов, которые накоплены за три дня», – сказал Венедиктов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что никакой задержки в обработке результатов по электронному голосованию в Москве не было. «Я знаю, что будут вопросы и упреки с точки зрения якобы затянутости результатов. И здесь происходит подмена, здесь слово «данные» путается со словом «официальные протоколы». Потому что результаты по муниципальным выборам мы дали в 21.20, результаты по выборам в Московскую городскую думу дали в 22.15. И результаты, две трети, по выборам в Государственную думу я огласил в два часа ночи. Никаких 12 часов задержки нету», – сказал Венедиктов, передает РИА «Новости». По его словам, далее наступило время оформления протоколов. В свою очередь председатель координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев указал, что ОП имела полный доступ к системе онлайн-голосования и не обнаружила никаких нарушений. «Гражданское общество России осуществляло общественных контроль за выборами, в том числе и общественный контроль за дистанционным электронным голосованием. … Нам был дан полный, стопроцентный доступ ко всей системе [ДЭГ] без каких-либо исключений, у нас был доступ ко всем транзакциям», – заявил он. По словам Григорьева, общественные наблюдатели в ходе трех дней голосования скачивали «полную стопроцентную базу транзакций» онлайн-голосования, в присутствии общественных организаций, СМИ «запечатывали это в сейф-пакет и помещали в сейф, который находился под круглосуточным надзором». «В последний день, когда подводились результаты, мы скачали итоговую базу данных всех транзакций, под которые подводился результат выборов, и, когда сами подводили итог уже после голосования, мы осуществили сравнение того, что мы каждые из этих трех дней скачивали, и того, что было в базе данных, по которой подводились итоги. Стопроцентное совпадение. Мы стопроцентно гарантируем, что никаких добавлений, убавлений или модификаций не было», – подчеркнул он. Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. После этого лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Между тем председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября. Финальная явка на выборах в Госдуму составила 51,72% 24 сентября 2021, 12:58 Текст: Алина Назарова

Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «У нас в списки избирателей были включены 109 миллионов 204 тысячи 662 избирателя. В выборах приняли участие 56 миллионов 484 тысячи 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей, включенных в списки избирателей. То есть фактически почти 52% явка», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости». Она добавила, что доля отказов избирателям в участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) сведена к минимуму и составила менее 1%. «За это время мы очень хорошо поработали на федеральном уровне, Москва тоже. У нас количество отказов менее 1%. Я имею в виду отказы, когда люди через mos.ru или единый портал госуслуг подают заявление, им идет отказ. Мы свели это к минимуму», – сказала Памфилова, передает «Интерфакс». Она также указала, что система видеонаблюдения на выборах показала максимальную эффективность. «Обеспечению открытости при подведении итогов, проведении голосования способствовала установка средств видеонаблюдения. Что бы там ни говорили, у нас на самом деле она показала в нынешних условиях максимальную эффективность. Ни одного случая, что кто-то хотел, а у него не было доступа (к видеонаблюдению), у нас нет», – сказала Памфилова. Кроме того, она отметила, что ЦИК, скорее всего, больше не будет применять московскую платформу для онлайн-голосования. «Так как закон московский заканчивается в этом году, … думаю, что органично все, что Москва наработала, войдет в общую нашу копилку, и уже, конечно, в дальнейшем федеральные выборы будут проводиться по общим правилам и на какой-то более инкорпорированной единой платформе», – отметила Памфилова. Она уточнила, что к следующим федеральным выборам будет единая система онлайн-голосования. «Конечно, на следующих федеральных выборах уже будет единая база, то, что накоплено в Москве, оно никуда не рассосется, не уйдет, они будут продолжать развивать на своей платформе, что они делают сейчас по разным аспектам московской, городской жизни», – сказала Памфилова. Также, по ее словам, на федеральной платформе онлайн-голосования отложенного голосования не будет. «Эта опция, она была очень объемная, когда решили ввести опцию переголосования (в Москве), мы четко сказали, что в федеральном законе не предусмотрено переголосования... Нашли такой компромиссный вариант, назвали его отложенное голосование... Скорее всего, с учетом того, что Москва отработала на этих выборах и взяла на себя ответственность и шквал критики, который был, надо отдать им должное и сказать спасибо, что они это сделали, но это позволяет нам делать выводы, что мы это добровольно делать не будем в дальнейшем», – сказала Памфилова. Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе. По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. Памфилова рассказала о создании единой системы онлайн-голосования 24 сентября 2021, 13:36 Текст: Алина Назарова

На следующих федеральных выборах в России будет работать единая система онлайн-голосования, при этом опция отложенного голосования в ней применяться не будет, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. «Конечно, на следующих федеральных выборах уже будет единая база, то, что накоплено в Москве, оно никуда не рассосется, не уйдет, они будут продолжать развивать на своей платформе, что они делают сейчас по разным аспектам московской, городской жизни», – сказала Памфилова, передает РИА «Новости». Также, по ее словам, на федеральной платформе онлайн-голосования отложенного голосования не будет. «Эта опция, она была очень объемная, когда решили ввести опцию переголосования (в Москве), мы четко сказали, что в федеральном законе не предусмотрено переголосования... Нашли такой компромиссный вариант, назвали его отложенное голосование... Скорее всего, с учетом того, что Москва отработала на этих выборах и взяла на себя ответственность и шквал критики, который был, надо отдать им должное и сказать спасибо, что они это сделали, но это позволяет нам делать выводы, что мы это добровольно делать не будем в дальнейшем», – сказала Памфилова. Кроме того, она отметила, что ЦИК, скорее всего, больше не будет применять московскую платформу для онлайн-голосования. «Так как закон московский заканчивается в этом году, … думаю, что органично все, что Москва наработала, войдет в общую нашу копилку, и уже, конечно, в дальнейшем федеральные выборы будут проводиться по общим правилам и на какой-то более инкорпорированной единой платформе», – отметила Памфилова. Ранее ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму и признал выборы в нижнюю палату парламента состоявшимися. Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек. По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. В «Единой России» оценили результат партии на выборах 24 сентября 2021, 13:45 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» довольна своим результатом на прошедших выборах и выполнит все предвыборные обещания, заявил заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко на заседании ЦИК. «Вы должны быть уверены, что мы не подведем. Мы исполним все предвыборные обещания, которые сконцентрированы в народной программе», – сказал он, передает ТАСС. По словам Ревенко, «Единая Россия» довольна своим результатом. «Мы одержали убедительную победу и подтвердили конституционное большинство и свое политическое лидерство. При этом мы значительно обновили депутатский корпус», – добавил он. Ранее ЦИК распределил мандаты по результатам выборов в Госдуму и признал выборы в нижнюю палату парламента состоявшимися. Итоговая явка на выборах в Государственную думу составила 51,72%, в выборах приняли участие 56,5 млн человек. По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, а «Новые люди» – 13. Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина». Пять кресел займут самовыдвиженцы по одномандатным округам. Из них трое – в Москве: координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму – Леонид Бабашов.