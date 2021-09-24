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В Киеве заявили о помощи ФБР в расследовании покушения на помощника Зеленского
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Федеральное бюро расследований США поможет Украине в расследовании обстрела автомобиля первого помощника украинского президента Сергея Шефира, заявил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.
«Помощь от ФБР [будет предоставлена]», – сказал он «Украинским новостям». Замминистра не уточнил, какую именно помощь окажет американское ведомство.
Напомним, машину Шефира обстреляли под Киевом, пострадал водитель. На Украине заявили о «российском следе» в покушении. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение. Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак. Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти.
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира следует считать предупреждением Владимиру Зеленскому.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прежде чем заявлять о «руке Кремля» в покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира, Киеву следует вспомнить, чем закончилась история с Аркадием Бабченко.
Кремль ответил на требование США увеличить поставки газа через Украину
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Газ невозможно транзитировать, не продав, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на требование Госдепартамента США к Газпрому об увеличении поставок газа через Украину в Европу.
«Я не сомневаюсь, что Газпром и специалисты Газпрома будут готовы господину Хохштейну объяснить суть происходящего, а главное – объяснить очень простую истину: газ сначала продается, потом он добывается, только потом он уж транспортируется, транзитируется. Невозможно транзитировать газ, не продав его», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, Россия близка к историческому максимуму по объемам поставок газа в Европу, российская сторона выполняет все контрактные обязательства.
«Наша компания и российская сторона на 100% и даже больше выполняет все контрактные обязательства перед европейскими потребителями. Более того, насколько нам известно, сейчас мы вообще по объемам поставок газа близки к историческому максимуму поставок газа европейским покупателям», – сказал Песков.
Ранее представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.
Накануне МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу.
В Газпроме заявляли, что холдинг поставляет газ в полном соответствии с заявками потребителей и контрактными обязательствами, при этом холдинг стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей.
До этого глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
Эксперт оценил требование Госдепа к Газпрому увеличить украинский транзит
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«Зачем увеличивать прокачку газа через Украину, если большую часть денег Газпром отдаст сторонней компании? С точки зрения коммерции, это не логично», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Госдеп потребовал от России увеличить поставки газа через Украину на фоне высоких цен на топливо в Европе.
«Можно задать США встречный вопрос – почему они не направляют свой СПГ в Европу, чтобы удовлетворить ее повышенный спрос? Они ведь следуют логике коммерческой выгоды и стремятся продать свой СПГ дороже, направляя его на азиатские рынки, потому что там цены значительно выше. Почему же Газпром должен действовать вопреки здравому смыслу?», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Собеседник отметил, что Газпром выполняет все свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу через Украину. «Он отправляет 109 куб. метров голубого топлива в сутки через территорию Украины, ровно так, как прописано в контракте, – пояснил он. – Газпром ни разу не нарушил свои долгосрочные соглашения. А спотовый рынок газа (краткосрочные обязательства) – это достаточно рисковое предприятие. Если европейцам нужны дополнительные объемы газа, пусть подпишут новые контракты с Газпромом».
С другой стороны, по словам Юшкова, Газпром действительно мог бы увеличить объемы дополнительных поставок в Европу. «Однако в таком случае его маржа значительно снизится. Кроме того, согласно текущему пятилетнему контракту о транзите газа через Украину, при исполнении сверконтрактных обязательств тариф на транзит существенно повышается. Поэтому возникает вопрос – зачем увеличивать прокачку газа через Украину, если большую часть денег Газпром отдаст сторонней компании – украинской ГТС, а остальные объемы у него подешевеют? С точки зрения коммерции это не логично», – уверен собеседник.
«Да, Газпром заинтересован в том, чтобы как можно быстрее заработал «Северный поток – 2», через который он смог бы одновременно брать дополнительные заявки на прокачку газа и при этом получать прибыль, – объясняет Юшков. – Но в этом плане мяч находится на стороне европейцев: если они хотят дополнительных объемов газа, пусть скорее выдают разрешение на ввод в эксплуатацию газопровода».
По мнению эксперта, «американцы наряду с евродепутатами от Польши и прибалтийских стран стараются лишний раз обвинить Россию в целенаправленном использовании энергии в качестве оружия, поскольку в таком случае Германия сможет ввести санкции против «Северного потока – 2». «Хотя в реальности Газпром придерживается исключительно коммерческой стратегии», – уточнил он.
Юшков уверен, что Вашингтону не удастся заставить Газпром увеличить поставки газа через Украину. «У них нет таких механизмов, потому что Газпром выполняет все свои контрактные обязательства и не обязан брать на себя дополнительные объемы, – считает он. – Кроме того, Газпром не стал брать дополнительные объемы прокачки на сентябрь и октябрь. Это четкий сигнал того, что Газпром ждет ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».
При этом, по словам Юшкова, «все прекрасно понимают, что именно американские поставщики СПГ стали одними из тех, кто спровоцировал рост цен на газ в Европе». «Это они отправили все свои грузы на азиатские рынки, а не в Европу. И сейчас они активно сваливают вину за повышение цен на газ на Россию, хотя это и не так», – резюмировал он.
Ранее представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.
«В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», – сказал Хохштейн.
Американский чиновник назвал «вызывающим беспокойство» отказ Газпрома забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. При этом представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в желании ускорить запуск «Северного потока – 2».
В МИД сочли нонсенсом заявления о влиянии «Северного потока – 2» на цены на газ. В то же время посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил, что местные СМИ публикуют «перепечатки из публикаций зарубежной печати с домыслами, что якобы Россия причастна к манипуляциям вокруг цены на газ». Однако на официальном уровне в Амстердаме никто не обвиняет Россию в манипуляциях ценой на газ.
В свою очередь американский публицист Том Роган заявил, что рекордный рост цен на газ в Европе спровоцировала Москва. Журналист назвал это «прощальным подарком» президента России Владимира Путина для канцлера Германии Ангелы Меркель, передает «Лента.ру» со ссылкой на Washington Examiner.
Напомним, 20 сентября Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину. Аналитик Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Газпром может показать Европе зубы в связи с ситуацией на рынке газа.
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Кандидат в канцлеры ФРГ потребовал «геополитических гарантий» по Украине
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Кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) Армин Лашет заявил о необходимости ввести «Северный поток – 2» в эксплуатацию при условии предоставления «геополитических гарантий» Украине.
Отвечая на вопрос о том, нужно ли принимать проект в эксплуатацию, Лашет ответил: «Да». При этом, по его словам, необходимы «геополитические гарантии», что трубопровод не обернется проблемами для Украины, передает ТАСС.
«Если Россия поставит это под вопрос, то проект будет сразу остановлен», – сказал кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС и ХСС во время теледебатов в эфире телеканала ARD.
Ранее в четверг кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок обвинила Россию в «газовом шантаже», увязав ситуацию с ростом цен на газ в мире и стремление Газпрома получить оставшиеся разрешения по «Северному потоку – 2».
Вместе с тем представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. В прошлую пятницу глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет почти 30 млрд кубометров газа, и его не наверстать.
Напомним, 7 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последнего выступления в Бундестаге поддержала кандидата от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета. Ранее Меркель выразила уверенность в способности Лашета руководить Германией в качестве канцлера.
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Зеленский на Генассамблее ООН перепутал цитаты Путина
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Президент Украины Владимир Зеленский на сессии ГА ООН в Нью-Йорке процитировал слова Владимира Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», ошибочно приписав их мюнхенской речи президента России.
Соответствующий вопрос Зеленскому задали, когда он покидал штаб-квартиру ООН после выступления на сессии Генассамблеи. Украинский лидер проигнорировал заданные ему перед этим вопросы по поводу того, кто стоит за покушением на его помощника. На вопрос о том, когда состоится встреча с Путиным, Зеленский ответил: «Когда он будет готов», – передает РИА «Новости».
На сессии ГА ООН Зеленский заявил, что «в мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Он процитировал слова Путина об угрозе «обрушения всей архитектуры международных отношений», когда «действительно не останется никаких правил, кроме права сильного». Зеленский сказал, что цитирует выступления Путина «в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году». Однако приведенная цитата к мюнхенской речи отношения не имеет. Зеленский считает, что ситуация в Крыму стала прямым ответом России.
Зеленский привел слова Путина, сказавшего, что государственный суверенитет – «это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства». Зеленский указал на арест замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа*» Наримана Джелялова, которого Россия обвиняет в диверсии на газопроводе под Симферополем. «Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», – сказал украинский лидер.
Президент Украины заявил, что жертвами конфликта в Донбассе стали почти 15 тыс. человек. Он также раскритиковал ООН за то, что организация «проигнорировала» саммит «Крымской платформы»: «Если мы хотим оживить ООН, давайте вспомним, что здесь нет избранных, которых нельзя обижать. ООН – это все мы, это 193 страны. И я приглашаю все эти страны присоединиться к совместной декларации участников «Крымской платформы», осудив оккупацию и показав, что вы – против силовой смены границ в мире. Это не ирония и не троллинг, но этот формат всегда будет открыт для России».
Зеленский призвал «говорить друг с другом просто, говорить четко, конкретно». Он считает, что сейчас нельзя «называть Генассамблею ООН «дебатами», так как «дебаты – это живой диалог», дающий «возможность поставить прямые, откровенные вопросы». «Например, выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву?» – сказал он, добавив, что Россия якобы «заставляет» украинцев «принимать участие в выборах в российский парламент». По словам президента Украины, «если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно».
Напомним, Зеленский, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил о желании «оживить» организацию. Президент Украины сказал, что «ООН долго слышит только критику, обвинения, что ООН ничего не может». По его мнению, «самое страшное – что ООН стала Лигой Наций». Как заявил Зеленский, организация, «как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать», и «считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром»
Шарий рассказал о крупной ссоре Зеленского с пережившим покушение Шефиром
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Блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава Офиса президента Андрей Ермак.
«В августе между президентом Владимиром Зеленским и его первым помощником и давним другом Сергеем Шефиром возникла серьезная ссора, в результате которой последний … якобы даже вывез вещи из Офиса (президента) и демонстративно не появлялся на Банковой», – написал Шарий в Telegram, добавив, что позже Шефир все-таки вернулся к работе, но, по словам источников, уже не влиял «почти ни на что».
«Сообщается, что именно глава Офиса президента Андрей Ермак сумел постепенно свести к нулю влияние на президента Владимира Зеленского его ближайших друзей (даже такого близкого друга как Сергей Шефир – человека, с которым Зеленский прошел весь путь от создания «Квартала 95» до президентства) и действительно стать абсолютно незаменимым человеком возле президента», – указал Шарий.
По его словам, «публичным признаком того, что Шефир потерял вес, стала отставка Авакова, которого тот защищал до последнего». «А Ермак, который чуть ли не открыто угрожал Шефиру, такой: «Я же даже не в стране, я как раз уехал». … Вау. … Раз в отъезде, это не я», – сыронизировал Шарий.
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом в среду утром, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, Шефир жив и здоров, но находится в состоянии шока.
Правоохранители ввели спецоперацию «Сирена» по поиску нападавших. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». При этом на Украине заявили о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского.
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Госдеп потребовал от России увеличить поставки газа через Украину
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Представитель Госдепа США Амос Хохштейн потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину.
«В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», – передает РИА «Новости» слвоа Хохштейна.
Американский чиновник назвал «вызывающим беспокойство» отказ Газпрома забронировать дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию на октябрь. При этом представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в желании ускорить запуск «Северного потока – 2».
Напомним, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ. 20 сентября Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину.
В США решили «заставить» Россию уважать Украину
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Американские сенаторы во главе с представительницей демократов Джинн Шахин обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Киева и призвали оказывать давление на Москву с помощью санкций, следует из резолюции, представленной на рассмотрение Конгресса США.
В документе описываются важные события, произошедшие на Украине в период с 1990 года. Речь идет о приобретении независимости страны (1991), «Оранжевой революции» (2004) и Евромайдане (2013). В одном из пунктов также говорится о «злонамеренной деятельности» России. Политики обвиняют Москву во «вторжении» на территорию Украины и «аннексии» Крыма, передает RT.
Они утверждают, что на протяжении 30 лет Киев делает успешные шаги на пути к демократическим преобразованиям, в частности, в области обороны, борьбы с коррупцией и укреплении принципа верховенства права. Кроме того, отмечается деятельность властей, направленная на предоставление автокефалии местной церкви. Это имеет особое значение для «самостоятельного определения будущего Украины без влияния Кремля», подчеркнули сенаторы.
Они заключили, что США и союзники должны продолжать санкционное давление на Россию до тех пор, пока она не начнет «уважать территориальную целостность Украины».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом высказал мнение, что противодействие «агрессии России» и защита прав человека в Донбассе и Крыму должны стать приоритетом сессии ООН.
Киев объяснил нежелание разрывать отношения с Россией
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Украина не собирается разрывать дипломатические отношения с Россией из-за выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его мнению, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль».
Кулеба считает, что «дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году», а «теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу». Он пояснил, что такой шаг – «это высшая мера наказания». По мнению министра, разрыв дипотношений с Россией – «красивый лозунг», от которого «пользы ноль». Кулеба указал, что у Москвы и Киева «и так отношений практически нет, а идти просто так их разрывать – это неразумный шаг», передает ТАСС со ссылкой на «Дом».
Напомним, с 17 по 19 сентября в Крыму проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме выборов в Госдуму по федеральным партийным спискам, в регионе прошли выборы депутатов по трем одномандатным избирательным округам. Также голосование на выборах в Госдуму прошло среди жителей Донбасса с российскими паспортами. На Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
В Кремле назвали условие встречи Путина и Зеленского
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся, когда оба будут к этому готовы и будут понимать, о чем разговаривать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, два президента встретятся, когда оба будут готовы, когда будет повестка дня для их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Президент Украины на ГА ООН заявил о том, что Россия якобы нарушает свои же утверждения о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова. Далее он на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН, но неверно указал, из какой речи он взял цитату президента России. Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда тот будет готов.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что тема Крыма будет в повестке дня встречи Путина и Зеленского. До этого он заявил, что украинская сторона готова к встрече президентов России и Украины. В Москве ответили, что это Киев избегает прямых контактов с Россией по вопросу встречи президентов, а Кулеба знает, что нужно делать, если он действительно настроен на возобновление отношений.
На Украине усомнились в словах Зеленского фразой из фильма «Место встречи изменить нельзя»
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Экс-депутат Рады Анна Герман усомнилась в возможной передаче Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» из США, о которой ранее говорил украинский президент Владимир Зеленский.
По ее мнению, слова украинского лидера вряд ли имеют под собой почву. Она усомнилась, что обещание Зеленского сбудется.
«Помните фильм «Место встречи изменить нельзя». Помните фразу: «Ты на руки-то его погляди», – отметила Герман в эфире телеканала «Наш».
Цитата принадлежит персонажу Клавдии, подруге главаря банды Горбатого, которую сыграла актриса Валерия Заклунная. Клавдия «расколола» милиционера Шарапова по его внешнему виду и произнесла такую фразу: «Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из Промокашки скрипач».
Ранее Зеленский заявил, что пока преждевременно говорить о том, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол», но «сигналы и месседжи от США были». Он отметил, что результаты поездки украинской делегации в США «точно будут и будут серьезными».
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол».
В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину.
Зеленский заявил о монополизации Россией газового рынка Европы
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США, где проводится 76-я сессия Генассамблеи ООН, встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщил офис украинского лидера.
Обсуждались вопросы энергетической безопасности в Европе. Зеленский заявил, что его страна «готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций» по ситуации вокруг «Северного потока – 2», а также «другим вопросам, связанным с монополизацией Россией газового рынка Европы». По его словам, «Северный поток – 2» является «вызовом для европейского региона».
Кроме того, обсуждался предстоящий саммит Украины и ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве. Зеленский подчеркнул, что «признание европейской перспективы и дальнейшая интеграция экономики Украины во внутренний рынок ЕС – среди ключевых приоритетов государства», передает ТАСС.
Зеленский в Нью-Йорке также провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из еврейской правозащитной организации American Jewish Committee, призвав их к участию в «процессе трансформации» Украины. Президент сказал, что «Украина разработала амбициозный план изменений в государстве». Он рассказал инвесторам о ситуации в Донбассе и в энергетической сфере в контексте проекта «Северный поток – 2», сообщает офис Зеленского.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что украинская делегация не контактирует с делегацией России на полях ГА ООН: «По состоянию на сейчас мне неизвестно ни о каких взаимодействиях с российской делегацией и о каких-либо провокациях неизвестно также», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом».
Пресс-служба ООН сообщила, что генсек организации Антониу Гутерреш встретился на полях недели высокого уровня сессии ГА ООН с Зеленским, они «обсудили последние события на Украине» и «мирные усилия». Гутерреш «подчеркнул приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ». Никифоров сообщал, что Зеленский собирался обсудить с Гутерришем увеличение поддержки формата «Крымская платформа». Никифоров посетовал, что «на «Крымской платформе» были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было».
Напомним, США посоветовали Киеву сосредоточиться не на «Северном потоке – 2», а на модернизации своей энергетики. Строительство газопровода полностью завершено. Поставки планируется начать в октябре. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа.
Нацполиция Украины назвала три основные версии покушения на помощника Зеленского
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Следствие рассматривает три версии покушения на первого советника президента Украины Сергея Шефира, в том числе участие спецслужб иностранных государств и попытку дестабилизации ситуации в стране, заявил глава нацполиции Украины Игорь Клименко.
«Три основные версии (покушения), которые рассматривает Национальная полиция: в связи с государственной деятельностью потерпевшего с целью давления на высшее руководство государства, с целью дестабилизации политической ситуации в нашем государстве. В том числе рассматривается версия участия спецслужб иностранных государств», – цитирует РИА «Новости» Клименко.
Автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом в среду утром, ранен водитель. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». При этом на Украине заявили о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского. Сам Зеленский пообещал «сильный ответ» на покушение на советника.
Тем временем блогер Анатолий Шарий рассказал, что незадолго до покушения на Шефира между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским произошла серьезная ссора, и предположил, что за нападением может стоять глава офиса президента Андрей Ермак.
Сам Шефир заявил, что покушение на него является попыткой запугать высшие эталоны власти, и выразил уверенность, что с главой государства Владимиром Зеленским это не получится.
В Нафтогазе оценили шансы на скорый запуск «Северного потока – 2»
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После получения польской нефтегазовой компанией PGNiG права участвовать в процедуре сертификации оператора «Северного потока – 2» шансы на скорый запуск газопровода невысокие, заявил глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко.
«После вчерашнего решения немецкого регулятора допустить наших польских коллег … в процесс рассмотрения заявки оператора «Северного потока – 2» на сертификацию, вообще с тем, как мы совместно боремся против него, шансы на то, что этот газопровод заработает в коммерческом режиме в ближайшее время не такие уж и высокие», – написал Витренко в Facebook.
По его словам, также шансы на сертификацию газопровода снижает решение конгресса США о санкциях к «Северному потоку – 2».
В то же время Витренко считает, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток –2» газовый кризис в ЕС может не разрешиться. «Для тех, кто верит..., что с запуском «Северного потока – 2» в Европе будет больше газа, и соответственно, низкие цены. Газпром после запуска «Северного потока – 2» может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут», – написал Витренко.
По его словам, по текущему контракту на транзит с Украиной Газпром должен платить за прокачку 40 миллиардов кубометров газа. При этом он может просто платить деньги за транзит, но фактической прокачки газа может не быть.
В среду стало известно, что польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации «Северного потока – 2». Тем временем Москва призвала Польшу «охладиться» в заявлениях о «Северном потоке – 2» и ценах на газ, назвав нонсенсом слова о якобы влиянии России на цены на газ через строительство газопровода.
Напомним, что строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. При этом США заявили, что по-прежнему считают его плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2».
На Украине появились билборды с призывом «идти на Москву»
Депутат Верховной рады Украины от фракции оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко разместил в Полтаве в день рождения города провокационные плакаты на рекламных щитах с призывом идти «на Москву».
«Сегодня день рождения празднует город Полтава. Чтобы поздравить всех горожан, развесил на улицах билборды с важным напоминанием – Полтавская битва не завершена», – написал Гончаренко в Telegram.
Он отметил, что именно под Полтавой начался путь к независимости Украины, а Российская империя «начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории».
Гончаренко считает, что эту борьбу украинцы продолжают до сих пор. «И победа обязательно будет за Украиной», – провозгласил украинский депутат.
На плакате, помимо поздравления города с днем рождения, помещено изображение гетмана Ивана Мазепы, бывшего соратника Петра I, перешедшего на сторону Швеции в Северной войне, который провозглашает: «На Москву!».
Многие украинские политики и историки называют Мазепу борцом за независимость Украины. В России гетмана воспринимают как предателя. Несмотря на переход Мазепы на сторону шведов, многие украинские казаки остались верными Петру I и принимали участие в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Скоропадского и полковника Палия. В начале XVIII века имя Мазепы было предано анафеме.
Ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что Украина не сможет победить в войне с Россией, а постоянные провокации в адрес Москвы только подрывают авторитет властей республики.
До этого в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Киев обвинил Россию в росте цен на газ
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Глава украинского правительства Денис Шмыгаль выразил мнение, что к росту цен на газ привела «энергетическая война», якобы развязанная Газпромом для введения в эксплуатацию трубопровода «Северный поток – 2».
«То, что мы видим с ценами на газ на европейских биржах, – это энергетическая война, которую Газпром развязал для шантажа и введения в эксплуатацию «Северного потока – 2». Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами, и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской газотранспортной системы», – заявил Шмыгаль.
В то же время премьер заверил, что цена на газ для населения Украины до конца отопительного сезона меняться не будет. Он также добавил, что в целом страна готова к отопительному сезону, передает ТАСС.
Напомним, цена на газ в Европе на прошлой неделе вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
В Газпроме в ответ заявили, что поставки российского газа в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, а обвинения в том, что компания недопоставляет топливо, абсурдны.
Представитель министерства энергетики Германии Сузанне Унград заявила, что Москва соблюдает обязательства по контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. Перед этим МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу.