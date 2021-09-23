Эксперт увидел в акциях КПРФ угрозу эпидемиологической обстановке в Москве Москве пообещали «старое» бабье лето 23 сентября 2021, 15:45 Текст: Алексей Дегтярев

Российскую столицу на следующей неделе ожидает «старое» бабье лето, температура поднимается до полюс 15 градусов Цельсия, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В грядущие пятницу, субботу и воскресенье с понедельником в регионе произойдет закручивание «осой» циклоничекской спирали», что повлечет за собой облака и дожди, сказал Тишковец РИА «Новости». При этом температурный фон останется на несколько градусов ниже нормы. Ночью будет 3-8 градусов, днем – 7-12. С 28 сентября ситуация начнет меняться благодаря двум барическим максимумам – скандинавскому и сибирскому. На Русском Севере сформируется мощный антициклонный зонт, который будет возрастать по площади, он накроет большую часть европейских регионов страны. «Москва попадет в центр этого атмосферного «купола» уже в среду. В условиях высоких показаний барометров, которые достигнут 760 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормы, стрелка прибора покажет «ясно» – начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток, что соответствует естественному синоптическому периоду», – рассказал Тишковец. При этом аномально высокое атмосферное давление может негативно отразиться на гипертониках. «Конечно, значимого тепла уже не будет – все-таки наступила астрономическая осень, день стал короче ночи, приток лучистой энергии неумолимо сокращается. В среднем ночами воздух в столице станет остывать до нуля – плюс 5, а днем сумеет прогреваться до плюс 10-15. Но дефицит тепла будет компенсирован солнечным обилием – индекс ультрафиолета повысится с осеннего нуля до летних трех единиц. Вместе с бабьим летом наступит и один из красивейших периодов года, который именуют золотой осенью», – подвел итог эксперт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Опубликованы данные онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве 22 сентября 2021, 20:16 Текст: Елена Мирошниченко

Подробные данные транзакций онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве опубликованы на сайте мэра и правительства столицы observer.mos.ru. «Необходимый для отслеживания хода голосования программный код был выложен на портале github, в самом обзервере также была реализована функция отслеживания транзакций и их скачивания», – уточняется на сайте Общественной палаты столицы. Ранее председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября. Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также объяснил задержку публикации результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса 16% избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, должны были быть дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования. Общественный штаб предложил сомневающимся убедиться в корректности подсчета голосов 22 сентября 2021, 11:29 Текст: Алина Назарова

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве принял решение провести аудит для подтверждения правильности подсчета голосов дистанционного электронного голосования. «(Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве) Алексей Венедиктов предложил членам рабочей группы перепроверить результаты онлайн-голосования самостоятельно, чтобы убедиться в том, что опубликованные результаты были подсчитаны корректно», – говорится в сообщении официального канала Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Венедиктов заявил, что такая сверка не носит юридического характера, но позволит членам группы самостоятельно проанализировать результаты голосования и убедиться в их корректности, говорится в сообщении Общественной палаты Москвы. «Штаб не в праве принимать решение о юридическом, это сверка для того, чтобы подтвердить подозрения или не подтвердить подозрения, что подсчитано неверно», – сообщил Венедиктов, передает РИА «Новости». Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Ранее Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также объяснил задержку публикации результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса 16% избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, должны были быть дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования. В Москве зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом 22 сентября 2021, 15:22

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

По отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%, сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Ракова заявила, что «на протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве», и «по отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%», передает РИА «Новости». По ее словам, причины этого – осенний сезон, характеризующийся подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением школьных занятий. Она отметила, что для лечения пациентов развернуто и зарезервировано достаточное число коек. «Мы проводим постоянное исследование генома SARS-Cov-2, чтобы понимать с какой разновидностью вируса мы имеем дело. Для проведения исследований по секвенированию генома выделен специальный грант. На протяжении лета еженедельно на базе центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует «дельта»-штамм коронавируса», – указала Ракова. Она добавила, что власти планируют и дальше продолжать исследование во взаимодействии с центром Гамалеи и Центром лабораторных исследований Депздрава Москвы. Ранее сообщалось, что в России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Венедиктов объяснил итоги голосования в Москве «трагической ошибкой партий» 21 сентября 2021, 15:33 Текст: Алина Назарова

Разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы, считает глава столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. «Были партии, которые призывали бойкотировать электронное голосование. КПРФ призывала не участвовать в электронном голосовании, и ее избиратели массово не пошли туда. Это же очевидно, если вы призываете своих верных избирателей, то они и не приходят. Это были и КПРФ, и справороссы. А три другие партии – «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» – призвали к участию, говорили, что если вы не можете прийти на участки, придите онлайн. И у них у всех электронных избирателей больше, чем избирателей, пришедших на участки», – сказал Венедиктов «Интерфаксу». По его словам, он говорил представителям КПРФ, что они «совершают трагическую ошибку». «Тот ваш избиратель, который не может по каким-то причинам прийти на участок, он просто не пришел. А куда ему тогда? В онлайн говорят не ходить, в офлайн не могу. Что делать? Это была стратегическая ошибка КПРФ, в избирательных кампаниях бывают стратегические ошибки», – заявил он. Венедиктов напомнил о выборах мэра Москвы в 2018 году, когда Сергей Собянин «набрал 1,5 млн голосов из 2,2 млн, а кандидат от коммунистов – 378 тысяч». «А в этом году «список Собянина» собрал 1,4 млн голосов из 3,9 млн. Надо же сравнивать и честными быть. КПРФ собрала в 2018 году 378 тысяч, а сейчас она собрала 869 тысяч. Больше чем в два раза. И никуда эти голоса не украли. Вот они – каждый голос есть», – сказал Венедиктов. Он также отверг обвинения партий и экспертов в том, что к московской системе блокчейн, применявшейся при электронном голосовании в столице, не было доступа у внешних наблюдателей. «Абсолютная ложь или некомпетентность. Допуск наблюдателей был, пока шло голосование. После окончания голосования, когда был собран ключ для расшифровки, он был выложен в открытый доступ в интернете. И каждый человек с 21 часа – любой: вы, я, президент Байден – могут взять этот ключ и расшифровать все два миллиона бюллетеней и сверить результаты. И на это потребуется час-полтора. То есть мы каждого человека сделали наблюдателем», – сообщил Венедиктов. Он заверил, что доступ есть и ко всем транзакциям, которые проходили во время голосования. «Невозможно подменить транзакцию другой. Они там зашифрованы. Impossible. Два миллиона транзакций отпечатаны в режиме реального времени. Расшифровывайте и считайте», – подчеркнул Венедиктов. По его словам, технологии, которые были применены при московском электронном голосовании, «гораздо стабильнее и прозрачнее, чем голосование бюллетенями». «Как начальник штаба, я знаю, что основные жалобы нам шли по голосованию бюллетенями, а не на электронное. Если спросить у меня, что вызывало у меня больше проблем с честностью и транспарентностью, то это те два миллиона, которые голосовали бумажно, а не те два миллиона, которые голосовали электронно. Я имею в виду не людей, конечно, а процедуру», – заметил Венедиктов. «Я не сомневаюсь в том, что все голосования, которые были сделаны, лежат сейчас в блокчейне. Я не сомневаюсь в том, что любой человек может их сейчас проверить, воспользовавшись ключом и потратив на это время. Я напомню, что такая же история была с КОИБами. Когда несколько лет назад поставили под сомнение голосование в КОИБах, мы открыли их и пересчитали. 997 тысяч бюллетеней пересчитали – разошлось на один. Ну и тут можно, пожалуйста, пересчитывайте. Никто не проверяет – все только разговаривают: верим – не верим. Если говорить, что это вопрос веры, то это к отцу Тихону или к патриарху Кириллу, а не ко мне точно», – заключил он. Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. В Москве решили не вводить локдаун по коронавирусу 22 сентября 2021, 18:16 Текст: Алексей Дегтярев

В столице не планируется вводить строгие ограничения по образцу весны прошлого года, сообщил источник в правительстве города. «Подъем заболеваемости и рост госпитализаций, который фиксируется в Москве, объясним осенним сезоном и массовым возвращением москвичей из отпусков. В правительстве на данный момент не ведется обсуждений локдауна или строгих мер, подобных весне 2020 года», – сказал собеседник ТАСС. Он пояснил, что школы, детские сады и городские организации продолжат работать в прежнем режиме, а удаленный режим работы для работодателей остается рекомендацией. «Введение нерабочих дней в столице не рассматривается», – заключил источник. В среду вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что по отношению к прошлой неделе рост заболеваемости коронавирусом в Москве составил 24%, рост госпитализаций – 15%. Ранее сообщалось, что в России выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Задымление произошло в коллекторе на станции метро «Пролетарская» в Москве 20 сентября 2021, 17:20 Текст: Елизавета Булкина

Поезда проезжают станцию «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии без остановки. «Станция Пролетарская Таганско-Краснопресненской линии (7) временно закрыта по техническим причинам. Поезда проезжают станцию без остановки», – говорится в сообщении Дептранса Москвы в Telegram. Позже в ведомстве сообщили, что станция снова открыта и работает в обычном режиме. Поезда останавливаются на станции для посадки и высадки. Ранее сообщалось об эвакуации людей со станции московского метро «Проспект Вернадского» из-за задымления. Грабитель объяснил нападение на пенсионерку в Москве пари с товарищами 22 сентября 2021, 12:42 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве 22-летний молодой человек попытался ограбить 70-летнюю пенсионерку: он заявил, что на такой поступок его сподвигли приятели. «Гулял со знакомыми, взяли меня на понт: смогу выдернуть или нет. Дернул, женщина упала, пытался выдернуть руку, поволок ее по полу. Руку освободил, убежал, не стал ничего брать», – рассказал подозреваемый в ролике, предоставленном МВД, и опубликованном в Telegram-канале 360. Он пояснил, что после неудачной попытки грабежа сходил в магазин и купил бутылку виски, чтобы извиниться перед потерпевшей и вручить ей такой подарок, но, вернувшись на место преступления, никого там не обнаружил. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. В июне в Москве злоумышленник совершил разбойное нападение на пенсионерку в столичном районе Кунцево с пистолетом, он отобрал у женщины сумку с банковской картой. Эксперты дали высокую оценку электронному голосованию 21 сентября 2021, 19:34 Эксперты разъяснили, почему явка на дистанционное электронное голосование достигла таких высоких показателей в 96,5% в Москве. Председатель Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Алексей Фролов высоко оценил работу систему дистанционного электронного голосования. По его мнению, активность жителей столицы показала перспективность этого способа волеизъявления, передает «Вечерняя Москва». «Коллеги из Лаборатории Касперского, которые создавали криптографическую платформу для защиты данных и архитектуру записи данных на блокчейне, считаю, справились со своей задачей», – отметил Фролов. Эксперт добавил, что само голосование прошло честно и прозрачно. «Каждый человек, чтобы отдать свой голос дистанционно, авторизовывался через госуслуги - это достаточно надежный способ. Никакой информации о том, что аккаунты взламывались, не было, так что итоги выборов можно считать легитимными, результатам можно доверять», – указал он. Фролов также объяснил возможные причины задержки опубликования результата дистанционного электронного голосования. По его мнению, это могло произойти из-за новации этого года – возможности переголосовать. «Думаю, здесь сыграли роль несколько факторов, но один из них наиболее вероятный – это система отложенного решения, потому что довольно много было людей, которые в последний момент решили зайти изменить свой выбор», – сказал он. Такого же мнения придерживается и Мик Вайсман, основатель компании по разработке цифровых платформенных решений Trinity Monsters. «В голосовании участвовали миллионы человек, а облачная система хранилища позволяла голосовать несколько раз по причинам нестабильной интернет-связи. Все это накладывает дополнительную нагрузку на сервисы, которые хоть и имеют автоматические алгоритмы, требуют модерации, контроля и комплексного технического обслуживания», – пояснил он. Вайсман добавил, что облачные технологии – это сложная инфраструктура. «Серверы могут быть размещены в нескольких центрах обработки данных, разбросанных даже географически. Необходимо следить за безопасностью передачи данных, информация шифруется, создаются ключи доступа, к которым имеет доступ ограниченное количество людей. В коммуникационных процессах задействованы сотни ответственных специалистов, находящихся в разных регионах России», – сказал эксперт. Что же касается работы системы в целом, то Вайсман оценил ее положительно. Правда, по его словам, количество участников выборов в электронном формате все еще не столь велико. «К сожалению, время электронного голосования еще не наступило со стороны общественности: в России слишком давно люди посещают избирательные участки, что было сформировано в СССР. Для граждан – это устоявшаяся социальная традиция», – сказал он. Но наблюдается и положительная динамика в отношении цифровизации избирательных процессов. Особенно это актуально сейчас, во время пандемии. «Для того чтобы сформировать полное доверие граждан к электронному голосованию, потребуется время и новые цифровые решения: понятный интерфейс личного кабинета избирателя, наглядная инфографика по статусу голосования во всех регионах России в режиме реального времени, прозрачная аналитика результатов», – добавил эксперт. Вайсман уточнил, что к такому формату выборов есть вопросы во всем мире. Например, бывший президент США Дональд Трамп был не согласен с подсчетами голосов по почте, а правительство Британии разрабатывает проект по удостоверению личности с фотографией во время дистанционного голосования. «Многие сейчас дискутируют вокруг результатов, уже не обращая внимания, что система подверглась хакерским атакам. С этой точки зрения система продемонстрировала устойчивый потенциал в области кибербезопасности», – сказал он. По его мнению, требуется планомерное образование по новым сетевым технологиям, особенно для взрослого поколения, чтобы они адаптировались к новому цифровому будущему, где возможно зарабатывать, перейти на удаленный режим работы, погрузиться в образовательные и культурные проекты. В новом созыве Государственной думы «Единой России» достались 324 депутатских мандата. КПРФ получила 57 мест, «Справедливая Россия – за правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. В Госдуму прошли депутаты-одномандатники Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина», пять кресел достались самовыдвиженцам. Песков прокомментировал сверку итогов электронного голосования в Москве 22 сентября 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Сверка результатов электронного голосования в Москве повышает уровень доверия к итогам выборов и демонстрирует их прозрачность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Если мы правильно поняли сообщения из московского штаба (по наблюдению за выборами), это не в полном смысле слова пересчет, это некая проверка, она не то что не подрывает, она, наоборот, повышает уровень доверия к результатам выборов. Это демонстрация абсолютной прозрачности. С нашей точки зрения, именно так и нужно это воспринимать», – подчеркнул представитель Кремля, передает ТАСС. Ранее председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября. Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также объяснил задержку публикации результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса 16% избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, должны были быть дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования. Собянин присвоил имя Лужкова парку «Садовники» в Москве 21 сентября 2021, 14:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Расположенный на проспекте Андропова в Москве парк «Садовники» будет носить имя бывшего мэра столицы Юрия Лужкова, сообщила пресс-служба мэра и правительства города. «Парк «Садовники», расположенный на проспекте Андропова, будет носить наименование «Парк имени Ю.М. Лужкова». Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Ранее власти Москвы отказали группе горожан в вопросе переименования 4-й улицы 8 Марта в улицу Юрия Лужкова. Синоптики рассказали о погоде в столице 21 сентября 2021, 02:57 Текст: Антон Никитин

Во вторник синоптики пообещали москвичам холодную пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в столице покажут 6 градусов выше ноля. К обеду воздух в Москве прогреется до 7 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется восточный, силой 5-6 м/с, местами порывами до 17 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома при ДЭГ 23 сентября 2021, 09:55 Текст: Алина Назарова

Московский общественный штаб по наблюдению за выборами не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании, сообщил глава штаба Алексей Венедиктов. «Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании», – написал Венедиктов в Telegram. Он добавил, что техническая рабочая группа штаба по наблюдению за выборами в Москве продолжит анализ первичных данных дистанционного электронного голосования и развитие системы в части гласности и открытости. В среду председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября. Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также были вопросы к задержке публикации итогов ДЭГ: в мэрии Москвы и штабе по наблюдению это связали с необходимостью перепроверять все транзакции после повторных случаев голосования отдельных избирателей. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также объяснил задержку публикации результатов онлайн-голосования. По его словам, голоса 16% избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения при онлайн-голосовании, должны были быть дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов. Венедиктов отметил, что дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования. Синоптики рассказали о погоде в столице 22 сентября 2021, 06:09 Текст: Антон Антонов

Облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь ожидается в Московском регионе, сообщают синоптики. Днем в столице будет 7–9 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 5 градусов. Ветер восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба. В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах плюс 4–9 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса, передает ТАСС. Эксперт увидел в акциях КПРФ угрозу эпидемиологической обстановке в Москве 23 сентября 2021, 14:26 Текст: Алина Назарова

Призывы представителей партии КПРФ к организации акций в Москве, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, являются «прямой биологической атакой на многомиллионный город с целью подрыва доверия и создания негативного отношения к власти», считает историк Борис Якеменко. «В условиях эпидемии (электронное голосование) избавляло людей от невольных контактов с другими участниками голосования во время визитов на избирательные участки и, таким образом, сохранило здоровье и жизнь тысячам людей. Тем более, что осенью традиционно наблюдается всплеск заболеваемости», – написал Якеменко в Telegram. При этом он напомнил, что в КПРФ «активно призывали людей отказаться от участия в электронном голосовании и прийти лично на избирательный участок», хотя в партии «не могли не понимать, что личное голосование может привести к распространению болезни». Кроме того, «проигравший на выборах … Рашкин и его соратники упорно организуют в Москве митинги, хотя это запрещено именно в связи с эпидемией». «Подобное демонстративное поведение – это прямая биологическая атака на многомиллионный город с целью подрыва доверия и создания негативного отношения к власти. И если многие участники протеста не имели злого умысла, то организаторы протеста прекрасно знают, к чему могут привести массовые несанкционированные акции», – уверен Якеменко. По его словам, «впоследствии коммунисты, разумеется, будут заявлять, что московские власти якобы не справились с пандемией коронавируса, и из-за их действий в городе умирают люди, однако во многом именно из-за деятельности коммунистов в Москве резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка». Напомним, в некоторых одномандатных округах кандидаты от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. После этого лидер коммунистов Геннадий Зюганов пригрозил, что КПРФ не признает результаты выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве из-за применявшегося ДЭГ. Он также заявил, что КПРФ намерена провести 25 сентября общероссийскую акцию «по защите выборов и за достойную жизнь» каждого гражданина России. В Москве мероприятие не было согласовано в связи с мерами по COVID-19, передает РИА «Новости». Между тем председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что разница в итогах традиционного и дистанционного голосования в Москве стала результатом ошибочной стратегии партий, которые призывали своих сторонников бойкотировать онлайн-выборы. Он также сообщил, что штаб планирует самостоятельно убедиться в корректности подсчета голосов дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Госдумы в столице. Техническая группа проведет сверку онлайн-голосов к 27 сентября. Синоптики рассказали о погоде в столице 23 сентября 2021, 06:09 Текст: Антон Антонов

Облачная погода, небольшой дождь ожидаются в Московском регионе, сообщают синоптики. Днем в столице будет 10–12 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс пяти градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба. В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс 8–13 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс два градуса, передает ТАСС.