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22 сентября, среда | Последнее обновление — 13:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль ответил на заявления Киева о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского
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На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин и премьер Италии обсудили подготовку к саммиту G20
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Президент России Владимир Путин и глава итальянского правительства Марио Драги обсудили подготовку к саммиту «Большой двадцатки» в Риме и ситуацию в Афганистане, сообщает итальянский правительственный дворец Киджи.
«Премьер-министр Марио Драги сегодня провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В центре переговоров была ситуация в Афганистане и подготовка к саммиту G20, который состоится в Риме в конце октября», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Итоговой саммит «Двадцатки» состоится в итальянской столице 30-31 октября. До этого времени Италии рассчитывает на проведение внеочередной встречи лидеров формата, посвященной обсуждению ситуации в Афганистане.
Путин продлил на год действие контрсанкций
Президент России Владимир Путин продлил действие отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности страны на 2022 год.
«Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер», – говорится в тексте указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Глава государства также поручил правительству обеспечить осуществление мер для реализации указа.
Документ вступил в силу со дня подписания.
Ранее Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию».
Названа дата визита Эрдогана в Россию для переговоров с Путиным
Турецкий лидер Тайип Эрдоган посетит Россию для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в конце сентября, сообщили в канцелярии Эрдогана.
«Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Россию (в город Сочи) 29 сентября 2021 года», – цитирует сообщение канцелярии турецкого президента ТАСС.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что готовится визит Эрдогана для переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.
Представитель Кремля отмечал, что повестка на переговорах будет самой обширной, от двусторонних отношений, до Сирии и других региональных конфликтов.
Байден объявил об окончании эры «бесконечных войн» после ухода США из Афганистана
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Соединенные Штаты, покинув Афганистан, закончили эру бесконечных войн, заявил глава Белого дома Джозеф Байден на 76-й ежегодной сессии Генассамблеи ООН.
«Мы завершили 20 лет конфликта в Афганистане и мы открываем новую эру неустанной дипломатии», – заявил Байден, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что использование военной силы должно быть последним, а «не первым инструментом», и не должно быть «ответом на любую проблему в мире».
«Не сомневайтесь, США будут защищать себя и мы готовы применить силу, но каждая миссия должна быть ясна и достижима», – указал американский президент.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. При этом Соединенные Штаты бросили в Афганистане колоссальное количество оружия. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что после ухода американцев в Афганистане осталось вооружений более чем на 85 млрд долларов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что нынешняя администрация США унаследовала от предшественников договоренности с террористическим движением «Талибан*» (запрещено в России), которые оставляли ей мало пространства и времени для маневра.
Путин наградил обезвредивших напавшего на вуз в Перми полицейских
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Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества обезвредившего нападавшего на вуз в Перми полицейского Константина Калинина, сообщает пресс-служба Кремля.
«По Министерству внутренних дел. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Калинина Константина Михайловича – младшего лейтенанта полиции», – сообщается на сайте Кремля.
Также старший лейтенант Владимир Макаров награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Калинин и Макаров первыми из полицейских прибыли на место происшествия. Калинин обезвредил и задержал стрелка, его напарник Макаров занимался эвакуацией студентов.
Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.
По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находится в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.
Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе
Президент Владимир Путин глубоко соболезнует родным, потерявших близких в результате стрельбы в университете в Перми, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президенту было доложено о происходящем в Перми, в университете. Он дал поручение председателю правительства Мишустину направить министров (Валерия) Фалькова и (Михаила) Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Он подчеркнул, что президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате трагедии.
Неизвестный открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. По данным СК, погибли восемь человек, пострадали 19. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Возбуждено уголовное дело. Студенты рассказали, что в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Стало известно об изменении графика Путина из-за ЧП в Перми
Президент России Владимир Путин изменил свой рабочий график из-за стрельбы в университете в Перми, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, один из учащихся открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Погибли шесть человек, ранены 24. Подозреваемый оказал сопротивление прибывшим на место ЧП правоохранителям и был ранен при задержании сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Талибы приказали сидеть дома работающим на «мужских» должностях женщинам
Женщины, работающие в системе городского хозяйства Кабула на должностях, которые могут занимать мужчины, должны оставаться дома и не выходить на работу, заявил исполняющий обязанности мэра города Молави Хамдулла Номани.
По его словам, в городском хозяйстве работают 2,9 тыс. человек. Из них 27% женщины, которые трудятся, в том числе в администрациях районов, в строительной и инженерной сферах.
«Мы позволили тем женщинам, кого на работе не могут заменить мужчины, или чья работа не мужская, вернуться на службу. Они ходят на работу каждый день. Например, речь идет о женщинах, которые работают в женских городских туалетах – там, куда мужчинам нельзя», – передает РИА «Новости» слова мэра.
Кроме того, по его словам, в районных и в центральном офисе есть женщины-служащие, которых нельзя заменить мужчинами: они работают в сфере электроэнергетики и строительства.
«Но относительно должностей, которые другие (мужчины) могут занимать, мы сказали им (женщинам) оставаться дома, пока ситуация не нормализуется. Зарплата им будет выплачиваться», – добавил мэр.
Ранее сообщалось, что движение «Талибан*» упразднило в Афганистане министерство по делам женщин и заменило его министерством исламской ориентации, разрешив там работать только мужчинам.
Кроме того, талибы* решили разделить обучение студентов и студенток в Афганистане.
До этого талибы* призвали женщин в Афганистане оставаться дома, поскольку боевики движения «не обучены» тому, как надо обращаться с женщинами.
Напомним, в воскресенье афганские активистки вышли на митинг за права женщин в Кабуле.
Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших в Перми, он назвал огромной бедой для всей страны стрельбу, произошедшую в понедельник в вузе.
«Хочу начать со слов соболезнования в связи с трагедией, которая произошла сегодня в Перми. Прекрасно понимаю при этом, что никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда и не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны», – сказал Путин на встрече с председателем Центризбиркома (ЦИК) России Эллой Памфиловой, передает ТАСС.
Он также заявил, что правоохранительные органы, местные и региональные власти приложат все усилия для расследования причин трагедии.
«Правоохранительные органы сделают все необходимое для того, чтобы расследовать это ужасное преступление, выяснить причины случившегося. Региональные и федеральные власти предпримут все необходимые действия, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших ребят», – добавил глава государства.
Напомним, студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ) в понедельник утром. Студенты в первые минуты стрельбы забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. Погибли шесть человек, ранены 24 человека. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело.
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Минобрнауки Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с нападением на Пермский государственный университет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших в результате стрельбы в университете в Перми.
Кремль рассказал о подготовке визита Эрдогана в Россию
Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию для переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным готовится, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, готовится рабочий визит в Российскую Федерацию президента Турции Эрдогана», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
По его словам, «повестка дня [на переговорах будет] самая обширная, начиная с двусторонних отношений, это очень многоплановые отношения, президентам всегда есть, о чем поговорить в этом контексте». «Конечно же, будут обсуждаться и Сирия, и другие региональные конфликты», – прогнозирует Песков.
МИД: Резкий обвал ситуации в Афганистане привел к росту экстремистских рисков для России
Экстремистские и террористические риски для России и стран Центральной Азии возросли в результате резкого изменения ситуации в Афганистане, заявил замглавы МИД Андрей Руденко на конференции «Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия».
«Резкий обвал ситуации в Афганистане привел к росту террористических и экстремистских рисков для большинства наших центрально-азиатских партнеров и России», – сказал Руденко, передает ТАСС.
Он добавил, что Россия готовится к государственному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в текущем году, в ходе которого будет подписан солидный пакет документов, в том числе в оборонной сфере. «Подготовлен очень серьезный пакет документов. В первую очередь в области торгово-экономического взаимодействия, но также и в других сферах, в том числе в оборонной», – отметил дипломат.
По словам замглавы МИД, Москва и Ташкент рассчитывают, что этот визит станет действительно исторической вехой.
В начале сентября талибы* (движение «Талибан*» признано террористическим и запрещено в России) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.
Путин заявил о нерешенности проблем занятости в ряде регионов
Президент Владимир Путин собирается вернуться к решению проблемы занятости, задача сокращения безработицы решена не во всех регионах.
Путин напомнил на совещании по экономическим вопросам, что «был поставлен ориентир – до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 года», данную планку «в целом мы преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 млн человек», передает ТАСС.
Однако, по словам президента, «эта задача решена еще не во всех регионах».
«Остается высоким уровень безработицы также среди молодежи, людей с ограничениями здоровья», – заметил глава государства.
Он обратил внимание на то, что ранее давались «поручения по «донастройке» региональных программ поддержки занятости, по разработке долгосрочной программы содействия занятости молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, включая поддержку предпринимательских инициатив, помощь в старте своего дела».
«В ближайшее время отдельно рассмотрим, как идет эта работа», – пообещал президент.
Вместе с тем Путин отметил, что «индустриальный рост за январь-июль составил 4,4%», при этом «обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы, плюс 5,6%».
«Позитивные настроения бизнеса, инвесторов показывает объем вложений в основной капитал. За первое полугодие он прибавил 7,3% по сравнению с прошлогодним показателем», – сказал он.
Президент добавил, что «у делового сообщества должны быть возможности и мотивация для увеличения инвестиций, создания новых рабочих мест, качественного роста экономики, а на каждом уровне власти должна была бы быть закреплена четкая ответственность со всем необходимым финансированием», передает РИА «Новости».
Подходить к этому вопросу нужно «аккуратно и предельно ответственно, сохраняя общую макроэкономическую стабильность».
Ранее сообщалось, что рынок труда в России вернулся на доковидный уровень.
Путин представил кандидатуры на пост главы Дагестана
Президент Владимир Путин представил троих кандидатов на пост главы Дагестана, в их числе врио главы республики Сергей Меликов, сообщает Народное собрание региона.
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин представил в Народное собрание Республики Дагестан следующие кандидатуры для избрания на должность главы Республики Дагестан: Абдулхаликов Самир Касумович – член избирательной комиссии Республики Дагестан с правом решающего голоса; Давдиев Камил Магомедович – заместитель председателя Народного собрания Республики Дагестан; Меликов Сергей Алимович – временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан», – сказано в сообщении, передает РИА «Новости».
Путин 5 октября 2020 года принял досрочную отставку главы Дагестана Владимира Васильева, назначив его своим советником. Врио руководителя республики был назначен член Совета Федерации от Ставропольского края Меликов.
Выборы главы Дагестана состоятся 14 октября, парламент республики выберет главу региона из предложенных президентом кандидатур.
Путин заявил о восстановлении российской экономики
Российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Отмечу, что несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась», – заявил глава государства, передает ТАСС.
Он добавил, что Россия полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией. «По итогам семи месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен», – сказал Путин.
Президент также предложил расставить приоритеты при формировании бюджета с учетом ситуации в мировой экономике. Он напомнил, что вопрос ранее обсуждался в широком составе с участием представителей партии «Единая Россия», передает РИА «Новости».
«Сегодня с учетом итогов той встречи, оценок ситуации в отечественной и глобальной экономике, предлагаю расставить приоритеты федерального бюджета. Принять ключевые решения в области бюджетной политики на предстоящую трехлетку», – сказал он.
Как следует из проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы, рост ВВП России в 2021 году составит 4,2%.
Международный аэропорт Кабула официально возобновил работу
Международный аэропорт столицы Афганистана в понедельник официально возобновил работу для внутренних и международных рейсов, говорится в заявлении, опубликованном на странице «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание захватившего власть в стране запрещенного в РФ радикального движения «Талибан*»).
«Международный аэропорт Кабула официально возобновил свою работу для внутренних и международных коммерческих рейсов. Согласно решению Управления гражданской авиации Афганистана, воздушная гавань будет работать с 06.00 до 18.00 (с 04.30 до 16.30 мск – прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС текст заявления.
Авиасообщение в Афганистане для гражданских рейсов было прекращено после того, как боевики «Талибана*» 15 августа без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта Кабула были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса и произошедшего возле нее 26 августа теракта. С конца августа технические специалисты из Катара и Турции помогают наладить работу аэропорта.
Ранее талибы* захотели возобновить авиасообщение с Россией и Турцией.
Напомним, 13 сентября первый после вывода американских войск коммерческий рейс пакистанских авиалиний приземлился в аэропорту Кабула. До этого первый чартерный рейс с американцами на борту из Афганистана с момента окончательного вывода войск США из страны приземлился в аэропорту столицы Катара Дохи.
Путин потребовал добиться прогресса по всем национальным целям развития к 2024 году
К 2024 году следует добиться значимого прогресса по всем национальным целям развития страны, поэтому бюджет на ближайшие три года требует максимальной проработки в части стратегически важных направлений, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Конечно, рост экономики – это залог успешной реализации государственных планов и проектов, достижения национальных целей развития. Подчеркну, уже к 2024 году мы должны добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям», – сказал глава государства, передает ТАСС.
По его словам, в связи с этим федеральный бюджет на ближайшие три года является определяющим, «требует максимальной проработанности, концентрации сил и средств на основных, стратегически значимых для нас направлениях». «В том числе это касается таких задач, как повышение продолжительности жизни – один из ключевых показателей, снижение бедности, в социальной сфере то же самое, улучшение экологии и среды для жизни, что волнует миллионы наших людей», – перечислил президент.
На этом фоне он указал на необходимость сформировать модель устойчивого экономического развития, охватывающую все регионы и повышающую доходы, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что российская экономика восстановилась, хотя ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной. Он также предложил расставить приоритеты при формировании бюджета с учетом ситуации в мировой экономике.
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