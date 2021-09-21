Глава МИД Франции решил обсудить с Лавровым Украину

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21 сентября, вторник | Последнее обновление — 06:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ЦИК подвел результаты выборов после обработки 100% протоколов
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Сейчас многие читают последнее послание убийцы, как истину в последней инстанции. Он сказал, что он все равно убил бы, что его ничто бы не остановило – значит, это так. Нет, это не так.
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Семиотика протеста – любовь к означающему, а не означаемому: слово «демократия» мы любим, но его содержание нам не подходит; на наших кумачах сияет слово «свобода», но свобода нас устраивает только с нами в качестве бенефициаров.
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Если совсем кратко, то Евросибирь – это имперский союз народов Европы и России, объединенных для защиты от атлантизма с одной стороны, а от исламизма – с другой. Это в широком смысле проект «этнополитический».
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На территории Пермского госуниверситета один из учащихся открыл стрельбу по окружающим. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы – в панике студенты прыгали из окон. Известно, что преступник владел оружием на законных основаниях
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Перед Павелецким вокзалом в центре Москвы открылась благоустроенная территория и ландшафтный парк с амфитеатром, площадью и фонтаном. Таким образом, завершается один из самых известных столичных долгостроев. В ближайшем будущем здесь же начнет работу подземный торговый комплекс с паркингом
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С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Глава МИД Франции решил обсудить с Лавровым Украину
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Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что планирует на этой неделе на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым иранскую ядерную сделку, а также ситуацию на Украине и в Афганистане.
«Я также обсужу этот вопрос с Россией и Китаем, в частности с моим российским коллегой Сергеем Лавровым, с которым я встречусь на этой неделе. Мы также будем говорить об Афганистане и Украине», – приводит слова дипломата ТАСС.
Глава французского внешнеполитического ведомства добавил, что на этой неделе дипломатам удастся «придать позитивный импульс» для продолжения США и Ираном переговоров по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил страны AUKUS (США, Британию и Австралию) в подрыве доверия с союзниками.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Главы МИД стран ЕС поддержали позицию Франции в ситуации с подлодками.
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Во Франции Украину сравнили с лающим на «большого медведя» пуделем
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Читатели французской газеты Le Figaro не согласились с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, обвинившем Москву в нарушении международного права из-за организации выборов в Крыму и Донбассе.
Читатели отметили, что полуостров вошел в состав России по результатам всенародного референдума, тогда как нынешнее руководство Украины пришло к власти после переворота, передает РИА «Новости».
«На Украине до сих пор не поняли, что подавляющее большинство жителей Крыма чувствуют себя русскими... Это как при разводе, в какой-то момент лучше расстаться», – заключил пользователь с ником Ja9978.
Другой читатель журнала выразил негодование из-за разгоревшейся дискуссии и привел в пример ситуацию в одной из стран, которая некогда была французской колонией.
«Послушайте... Когда, например, в Алжире проходят выборы, Франция открывает избирательные участки на своей территории», – написал он.
При этом читатель под ником Cantator назвал свою версию негодования Киева.
«Украинцы и ЕС разочарованы отсутствием представителей украинских нацистских группировок на этих территориях... Какая подлая страна», – пояснил он.
Еще один комментатор написал, что «Украина напоминает маленького пуделя, который годами выходит из кожи вон, лая на огромного бурого медведя, по глупости надеясь, что ему в конце концов удастся его напугать».
Ранее сообщалось, что около 150 тыс. жителей Донбасса с российскими паспортами приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в Госдуму.
17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
Ранее глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России.
Газпром не стал бронировать допмощности через Украину на октябрь
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Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
На аукционе предлагалось забронировать на октябрь транзитные мощности в объеме 9,8 млн кубометров газа в сутки, передает РИА «Новости».
При этом Газпром забронировал на октябрь мощности в 31,3 млн кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Всего предлагалось забронировать 89,1 млн кубометров газа в сутки.
Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ.
Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Депутаты Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.
Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший Министерство энергетики.
Зеленский увеличил расходы на оборону на 12 млрд долларов
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по предложениям к госбюджету на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением безопасности и обороны Украины.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 сентября 2021 года «О предложениях к законопроекту о государственном бюджете на 2022 год по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в документе, опубликованном на сайте Офиса президента.
Контроль за выполнением решения Совбеза, введенного в действие этим указом, будет осуществлять секретарь СНБО.
Ранее секретарь Совбеза Алексей Данилов заявил о принятии решения об увеличении объема финансирования сектора безопасности и обороны по сравнению с 2021 годом – с 5,93% ВВП до 5,95% в 2022 году. Оно должно составлять 319,4 млрд гривен (около 12 млрд долларов). Эти средства должны обеспечить финансирование задач по социальной защите военнослужащих, в том числе по обеспечению их жильем, а также по программам развития ракетного вооружения и Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
Ранее Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины, в котором подведены итоги оборонной реформы 2016–2020 годов.
На Украине возбудили уголовное дело о госизмене из-за проведения выборов в ГД в Крыму
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Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма.
«Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму России, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма. Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору», – сообщается на сайте СБУ.
Уголовное дело было возбуждено по статье «государственная измена», виновным может грозить лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.
17 сентября на Украине приняли решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Госдуму в Крыму и Донбассе.
Глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев назвал истерией санкции Украины в отношении организаторов голосования в республике. Накануне вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков заявил о комичном решении Украины ввести санкции за проведение выборов в Госдуму на территории России.
В России оценили военные приготовления Киева
Москва знает о военных приготовлениях Украины, но надеется, что в Киеве возобладает разум, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.
«Мы знаем об этих военных приготовлениях (Киева), знаем о помощи, которую Киев получает от США и других стран», – цитирует РИА «Новости» Руденко.
По его словам, с нынешним руководством в Киеве сложно что-то прогнозировать, ничего исключать нельзя.
«Но все эти вещи принимаются в учет при нашем военном планировании. Мы надеемся, что все-таки разум возобладает в Киеве и до военного сценария, в том числе касательно Донбасса, не дойдет», – подчеркнул замглавы МИД.
Также Руденко добавил, что идет много разговоров о поставках США Украине систем ПВО «Железный купол», но надо посмотреть, что будет.
«Но в любом случае накачивание Украиной военных мускулов, тем более получение такой массированной поддержки со стороны не способствует мирному решению конфликта на юго-востоке», – сказал он.
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол».
В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину.
ЕС потребовал от США разъяснений из-за срыва сделки Франции на подлодки
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Евросоюз настаивает на получении разъяснений от США в связи с потерей Францией контракта на поставки подводных лодок Австралии после создания оборонного партнерства Вашингтона, Канберры и Лондона (AUKUS), заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
«Этот шаг демонстрирует недостаток лояльности со стороны США [по отношению к европейским союзникам]. Евросоюз настаивает на получении разъяснений со стороны Вашингтона, чтобы понять их глубинные намерения», – приводит слова председателя Европейского совета ТАСС.
Тем временем представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объявил, что эта проблема будет рассмотрена на закрытой встрече глав МИД ЕС, которая пройдет на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных подводных лодок из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Австралия повторяет страшную ошибку прошлого.
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Украине предрекли новый Евромайдан
В начале следующего года на Украине могут возникнуть новые протесты из-за роста антиправительственных настроений на фоне низкого рейтинга Владимира Зеленского, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Эксперт в эфире телеканала «Первый независимый» заявил, что если на протесты соберется минимум 50 тыс. человек, то оборонять офис украинского президента будет некому из-за низкого уровня лояльности населения. Бортник подчеркнул, что нынешние 30% сторонников политики Зеленского просто не способны защитить своего лидера, передает РИА «Новости».
«У него нет идеологического электората, который выйдет защищать его и будет сталкиваться с праворадикальными группами», – пояснил Бортник.
Эксперт отметил, что антиэлекторат украинского лидера состоит из людей, готовых учувствовать в протестах. Специалист убежден, что в ближайшее время не стоит ожидать волнений на Украине, но любая ошибка властей может послужить пусковым механизмом для их взрывоопасного развития.
Ранее на Украине сочли «конституционным переворотом» законопроект об олигархах.
США отказались компенсировать Франции срыв сделки с Австралией на подлодки
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США не откажутся от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она не подтвердила наличие у Вашингтона планов компенсации Парижу экономических потерь от срыва сделки с Канберрой по дизельным подлодкам.
«Нет, у нас нет [планов отменять сделку с Австралией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции]», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, планируют ли Соединенные Штаты отказаться от сделки с Австралией в свете позиции Франции.
Пресс-секретарь Белого дома также подтвердила, что президент США Джо Байден рассчитывает провести телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам Псаки, время проведения беседы согласуется, как ожидается, она состоится в «предстоящие дни». «Президент [США] в этой беседе подтвердит нашу приверженность работе с одним из наших самых давних и близких союзников по целому спектру проблем, с которыми сталкивается мировое сообщество, и, конечно, обсудит недавние события и нашу текущую совместную работу по ряду вопросов. Безусловно, [речь пойдет] о наших общих интересах в регионах Индийского и Тихого океанов, а также о <…> глобальных вызовах и вопросах», – добавила представитель Белого дома.
«Мне не известно о плане, предусматривающем предложение чего бы то ни было», – сказала Псаки в ответ на вопрос о том, намерены ли США предложить Франции какой-то план, предусматривающий частичную компенсацию экономических потерь от отказа Австралии от упомянутого контракта с французской стороной.
В понедельник председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных подводных лодок из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Австралия повторяет страшную ошибку прошлого.
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На Украине сочли «конституционным переворотом» законопроект об олигархах
Попытка принятия законопроекта об олигархах станет «конституционным переворотом» на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
«Депутат (глава парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид) Арахамия предложил без обсуждения вынести на рассмотрение законопроекты об олигархах и налоговой нагрузке. Объясняю для всех, кто слышит – это конституционный переворот. В таком случае демократия заканчивается, парламент прекращает свою работу и должен быть немедленно распущен», – цитирует РИА «Новости» Рабиновича.
По его словам, все депутаты, которые проголосуют за эти законопроекты, станут участниками «конституционного переворота». «Это будет означать конец демократии и похороны Украины как государства», – добавил он.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины запустил систему мониторинга олигархов для подготовки к рассмотрению соответствующего закона.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков высказались о влиянии олигархов на СНБО и парламент. Разумков считает, что нужно создать независимую комиссию, которая будет определять, кого считать олигархом. Данилов заявил, что под определение «олигарха» в стране подпадают 13 человек.
Данилов напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу СНБО «разработать закон про олигархов, которые имеют очень большое влияние на экономику, внутриполитические и внешнеполитические процессы». Рада в первом чтении приняла законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».
В ЕП обвинили США, Британию и Австралию в расколе Запада
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Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер выразил мнение, что сделка Австралии, Британии и Соединенных Штатов AUKUS оскорбляет Францию и раскалывает Запад.
«Сделка AUKUS является дипломатическим оскорблением Франции и необоснованно раскалывает Запад перед лицом упорных действий Китая в Тихоокеанском регионе», – приводит мнение главы крупнейшей фракции Европарламента РИА «Новости».
Вебер подчеркнул, что Европа должна быть единой и готовой защищать свои интересы не только с использованием экономической мощи.
Ранее в Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.
В понедельник председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. США в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. При этом Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Австралия повторяет страшную ошибку прошлого.
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Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией
Австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что расторжение заключенного в 2016 году соглашения с Францией о строительстве дизельных подводных лодок отвечает национальным интересам Канберры.
«Понятно, что вторая сторона, участвующая в контракте [при его разрыве], будет огорчена и разочарована. Я это понимаю, но в равной степени, я уверен, будет понятно и то, что национальные интересы Австралии превыше всего. Они должны быть на первом месте, и так и было. Интересам Австралии лучше всего отвечает трехстороннее партнерство, которое я смог сформировать с президентом [США Джо] Байденом и премьер-министром [Великобритании Борисом] Джонсоном», – передает ТАСС слова Моррисона в эфире телеканала SBS.
Также премьер-министр отметил, что у него всегда были «глубокие и серьезные опасения» и сомнения в том, что заказанных у французской судостроительной компании Naval Group подводных лодок будет недостаточно для «защиты суверенных интересов Австралии».
«Я понимаю разочарование французского правительства и тех, кто работал над проектом, но Австралия, как и любая суверенная нация, должна принимать решения, отвечающие интересам национальной обороны, и это то, что мы сделали в существующих обстоятельствах», – подчеркнул глава австралийского правительства.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Австралия повторяет страшную ошибку из прошлого.
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На Украине начали действовать новые правила карантина
Новые карантинные нормы вступили в силу на Украине, в частности, после выхода из зеленой зоны вакцинированные украинцы смогут избежать ограничений.
По новым правилам, с 20 сентября адаптивный карантин на Украине работает по новым правилам. Ограничения начинают вводить после перехода страны в «желтую» зону. Такое решение ожидается в ближайшее время. Начинают действовать два вида COVID-сертификатов: «желтый» – для тех, кто получил только один компонент препарата, выдается на 120 дней, и «зеленый», который получают те, кто полностью завершил курс вакцинации, он действует 365 дней, передает ТАСС.
Также сертификат может содержать информацию об отрицательном результате теста на COVID (действует 72 часа) или о перенесенном заболевании.
По новым правилам, ограничения начинают действовать после перехода страны в желтую зону: вводятся ограничения на число посетителей в фитнес-центрах, число участников массовых мероприятий, а в кино и театрах заполненность залов не должна превышать 50%. При этом в желтой зоне предприниматели смогут сами выбирать, обслуживать ли только тех, про прошел вакцинацию, или всех желающих, но с соблюдением карантинных мер.
В красной зоне ограничения более существенные, запрещается работа кафе, ресторанов, кино, театров, ТРЦ, школ рынков. В красной зоне работать могут только АЗС, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта и ветклиники.
Новыми правилами предусмотрены привилегии для вакцинированных. Так, в желтой зоне ограничений можно избежать имея хотя бы одну дозу вакцины, в красной – две дозы.
В случае введения желтой зоны школы смогут работать лишь при условии наличия «желтого» сертификата у 80% педагогов. В красной зоне для работы школ условия ужесточаются – у 100% педагогов должны быть «зеленые» паспорта. При этом от школьников вакцинация не требуется. Новые правила не предусматривают ограничения для транспорта. Проверять наличие сертификатов у пассажиров не будут, но водители должны быть вакцинированы.
Отмечается, что иностранцы, которые въезжают на Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от необходимости уходить на самоизоляцию. Им не нужно делать тесты на COVID-19 на Украине и устанавливать приложение «Вдома».
Ранее главный санитарный врач страны Игорь Кузин сообщил, что Украине не удастся избежать локдауна на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом конкретной даты пока нет.
Напомним, правительство Украины продлило до 1 октября карантин, введенный в стране из-за пандемии коронавируса. Руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт заявил, что новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября.
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Украина и США впервые решили провести боевые стрельбы на учениях Rapid Trident
Украинско-американские учения Rapid Trident – 2021 стартовали в понедельник на базе Международного центра миротворчества и безопасности национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области, они продлятся до 1 октября, сообщила пресс-служба сухопутных войск ВСУ.
«К военной тренировке привлечены шесть тысяч военнослужащих из пятнадцати стран-партнеров. Впервые в истории Rapid Trident будут проводиться тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Также запланировано совместное осуществление прыжков украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Целью маневров является подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.
Напомним, в январе парламент Украины принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2021 году для участия в многонациональных учениях.
Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками
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Тайное обсуждение Соединенными Штатами, Британией и Австралией создания нового альянса AUKUS подрывает доверие между союзниками, поделился мнением министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«Тогда, когда мы сталкиваемся с огромными вызовами, мы отмечаем, что рефлексы прошедшей эпохи не исчезли: односторонний подход, непредсказуемость, отсутствие консультаций между союзниками. Мы констатировали в связи решениями, принятыми Австралией и США, что рефлексы прежней эпохи остаются», – приводит слова главы МИД Франции РИА «Новости».
«И вопрос не только в разрыве контракта по вооружениям – действительно, это негативный момент для Франции, но и в подрыве доверия между союзниками», – подчеркнул Ле Дриан на пресс-конференции на полях сессии Генассамблеи в Нью-Йорке.
Французский министр отметил, что эта ситуация требует размышлений европейских стран. «Для меня ясно, что европейцы должны продолжать нести свое видение многостороннего подхода и свои инициативы», – добавил глава МИД Франции.
Ле Дриан указал также на важность переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его американским коллегой Джо Байденом. «Я не буду предвосхищать переговоры, которые состоятся в ближайшие дни между президентом Макроном и президентом Байденом. Не буду говорить раньше времени о сути переговоров», – отметил глава МИД Франции.
«[Соединенным Штатам] нужно прояснить, зачем [Вашингтону, Лондону и Канберре] было прятаться [при обсуждении создания альянса AUKUS], почему это было сделано втайне и объявлено публично без предупреждения [союзников]», – подчеркнул Ле Дриан.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад.
Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.
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Страны ЕС выразили солидарность с Францией по ситуации с подлодками
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Главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили четкую солидарность с Францией в связи с разрывом Австралией соглашения по дизельным подводным лодкам, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«[Главы МИД стран ЕС] выразили свою солидарность с Францией», – приводит ТАСС слова дипломата со ссылкой на Agence France-Presse.
Боррель также отметил, что разрыв Австралией соглашения с Францией по дизельным подлодкам противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). «Это объявление противоречит призывам к большему сотрудничеству с ЕС в АТР», – заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза.
Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась многомиллиардного контракта с Канберрой на строительство дизельных субмарин из-за решения США передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками в рамках нового партнерства AUKUS. Вопреки протестам Парижа Канберра заявила о приоритете интересов Австралии над сделкой с Францией.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку дизельных подводных лодок из-за сделки с США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией. Председатель Евросовета Шарль Мишель потребовал от США разъяснений в связи с потерей Францией контракта на поставки дизельных подводных лодок Австралии. Глава крупнейшей фракции Европарламента – «Европейской народной партии» – Манфред Вебер заявил, что сделка Австралии, Британии и США AUKUS раскалывает Запад. Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия с союзниками.
Соединенные Штаты в свою очередь выразили надежду, что Вашингтону и Парижу удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношения на фоне ситуации с AUKUS. В Белом доме сообщили, что США не намерены отказываться от договоренностей с Австралией и Британией по атомным подлодкам из-за недовольства Франции, как и компенсировать Парижу срыв сделки с Канберрой по дизельным субмаринам.
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