Минюст разработал законопроект о трудоустройстве осужденных у ИП

Министерство юстиции России разработало законопроект, который предусматривает возможность трудоустройства осужденных к принудительным работам у индивидуальных предпринимателей, следует из пояснительной записке к документу, опубликованного на федеральном проекте порталов нормативных правовых актов.

«Законопроект «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (в части привлечения к труду осужденных к принудительным работам, расширения периодов времени, подлежащих зачету в срок отбывания наказания, применения мер поощрения)» <…> разработан в целях привлечения к труду осужденных к принудительным работам не только в организациях любой организационно-правовой формы, но и у индивидуальных предпринимателей», – передает ТАСС текст документа.

Согласно части первой ст. 60.7 Уголовно-исполнительного кодекса России каждый осужденный к принудительным работам обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных центров. Администрация исправительных центров обязана, исходя из наличия рабочих мест, привлекать осужденных к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и (по возможности) специальности.

При этом осужденные к принудительным работам привлекаются к труду только в организациях. В то же время, по информации ФСИН, от индивидуальных предпринимателей поступают предложения о возможности трудоустройства осужденных к принудительным работам на должностях разнорабочих, грузчиков, дворников и подсобных рабочих, а также при наличии специальных навыков или образования – на должностях парикмахеров, швей, водителей, поваров, слесарей, маляров, сварщиков, каменщиков, плотников, менеджеров, кладовщиков.

«В связи с этим законопроектом предлагается внесение соответствующих изменений в статьи 60.1, 60.7, 60.8, 60.9 УИК России», — отмечается в пояснительной записке.