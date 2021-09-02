Пекин предложил США осмыслить слова Путина о результатах миссии в Афганистане

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2 сентября, четверг | Последнее обновление — 13:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин дал старт запуску новых предприятий на Дальнем Востоке
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Очевидно, летать – это дорого или очень дорого. Но все же это возможно. Под нашими ногами распласталось огромное, бескрайнее, но наше, родное, домашнее небо, в котором можно было бы летать.
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Надежды, что американцы «поймут» и «осознают», насколько сложен мир и насколько аккуратно следует с ним обращаться, что возьмутся за ум и сделают наконец-то правильные выводы, перестанут наступать на грабли – все эти надежды напрасны.
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Верх идиотизма – предупреждения перед началом фильмов об опасности курения. А ничего, что у вас потом весь фильм убивают десятки людей самыми извращенными способами?
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В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Пекин предложил США осмыслить слова Путина о результатах миссии в Афганистане
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Руководству США следует глубоко задуматься над словами президента России Владимира Путина о трагических последствиях американской миротворческой миссии в Афганистане, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Точка зрения президента РФ Владимира Путина заслуживает того, чтобы американская сторона над ней как следует задумалась», – заявил он, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что США присутствовали в Афганистане 20 лет, внедряли свои нормы и стандарты жизни, но добились нулевого результата, при этом происходили одни трагедии. Он также добавил, что извне навязать невозможно ничего, ситуация должна созреть. По его словам, если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее и качественнее, надо помогать людям.
США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России). Талибы также заявили, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
Украина предложила Крым в качестве места встречи Путина и Зеленского
Подготовка встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется на самом высоком уровне, заявил первый вице-премьер Украины Алексей Любченко.
Он не сказал, в какой стране лидеры России и Украины могут провести переговоры. При этом на предположение о том, что саммит пройдет в Москве, Любченко отрицательно покачал головой. В качестве возможного места встречи первый вице-премьер предложил Крым, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский заявил о необходимости переговоров с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать.
Газпром заявил о рекордных поставках газа в Китай
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Газпром обновил абсолютный рекорд по поставкам газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», они превысили обязательства на 5%, сообщили в компании.
«Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» продолжают увеличиваться. Так, 26 августа суточные поставки в четвертый раз за этот год обновили абсолютный рекорд и более чем на 5% превысили суточные контрактные обязательства Газпрома», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Также Газпром с начала 2021 года, по предварительным данным, нарастил добычу газа на 17,9% (на 51,2 млрд кубометров) в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Общие объемы составили 337,2 млрд кубометров.
Поставки газа в страны дальнего зарубежья за восемь месяцев увеличились на 19,4% (на 21,3 млрд кубометров), до 131,3 млрд кубометров, приблизившись к историческому максимуму.
Газпром с начала 2021 года увеличил поставки в Турцию (на 173,6%), Германию (на 39,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 344%), Польшу (на 12%), Сербию (на 123,9%), Финляндию (на 22,7%), Болгарию (на 50,9%), Грецию (на 15,8%).
В начале лета Газпром заявлял о рекордных поставках газа в Германию и Италию.
Талибы пообещали Узбекистану помочь в строительстве трансафганской железной дороги
Движение «Талибан» (запрещено в России) готово содействовать Узбекистану в строительстве железной дороги и линии электропередач на территории Афганистана, говорится в поздравлении с 30-летием независимости Узбекистана, которое талибы направили властям республики.
«Узбекистан принимает активное участие в мирном процессе в Афганистане. Конструктивная роль нашей страны признается и нынешним руководством Афганистана. Свидетельством этому является тот факт, что член переговорной группы Исламского Эмирата Афганистан и пресс-секретарь политического офиса Движения «Талибан» Мохаммад Сухейль Шахин от имени своего руководства направил в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан поздравительное послание в связи с 30-летием Государственной независимости нашей страны», – написал в своем Telegram-канале официальный представитель узбекского МИД Юсуп Кабулжанов.
«Сердечно поздравляем руководство и народ братской страны Узбекистана с Днем независимости. Мы желаем построить плодотворные и дружеские отношения с соседним Узбекистаном. Подтверждаем заинтересованность в продолжении реализации инфраструктурных проектов в Афганистане с участием Узбекистана, в частности строительства железной дороги и линии электропередач. Исламский Эмират Афганистан будет оказывать все необходимое содействие нашим узбекским партнерам в данном направлении», – говорится в послании талибов.
Как сообщает «Информационное агентство Фергана», в июле указанные Шахином инфраструктурные проекты президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсуждал на встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани, прибывшим в Ташкент для участия в международной конференции по вопросам взаимодействия Центральной и Южной Азии. Стороны подтвердили заинтересованность в строительстве железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар» и возведении новой линии электропередач «Сурхан – Пули-Хумри».
Строительство линии электропередачи «Сурхан – Пули-Хумри» позволит увеличить поставки электроэнергии из Узбекистана в Афганистан на 70% – до 6 млрд кВт/ч в год. ЛЭП подключит Кабул к единой энергетической системе Центральной Азии.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление. Несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».
Эксперт указал на риск появления американской базы в Узбекистане
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«Американцы надеются, что узбеки попросят их разместить войска в Средней Азии, когда она полыхнет», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран войны в Афганистане Ренат Шафиков. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о планах Вашингтона на развитие прочных отношений стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Узбекистаном.
«США действительно заинтересованы в том, чтобы закрепиться в Узбекистане. Они ждут, когда полыхнет вся Средняя Азия и Ташкент обратится к ним за помощью», – полагает бывший спецназовец ГРУ и ветеран войны в Афганистане Ренат Шафиков.
Он напомнил, что влиятельный военный и политический деятель узбекского происхождения афганский маршал Абдул Рашид Дустум сейчас, по некоторым данным, находится на территории Узбекистана. Кроме того, в районе города Термез – некогда самого южного города Российской империи – сейчас тренируются около 8 тысяч человек близ узбекско-афганской границы», – пояснил эксперт.
«Таким образом Узбекистан готовит войска Дустума как палочку-выручалочку. Если гражданская война в Афганистане начнет набирать обороты и выйдет за границы этой страны – именно войска Дустума будут прикрывать границу Афганистана», – убежден Шафиков.
«В связи с непростой ситуацией правительство Узбекистана может попросить США о размещении их баз на своей территории. Я допускаю, что это может случиться», – полагает собеседник.
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Узбекистан с 30-летием независимости. «Соединенные Штаты надеются на укрепление стратегического партнерства с Узбекистаном и на достижение наших общих целей, включая укрепление стабильности и безопасности в регионе», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Соединенные Штаты очень ценят то внимание, которое Узбекистан уделяет вопросам региональных связей, в особенности в рамках поддержки процветания и [экономического] роста в Центральной и Южной Азии», – отметил Блинкен. Вашингтон «поддерживает продолжение Узбекистаном смелых реформ», добавил он.
Госсекретарь напомнил, что США передали республике 3 млн доз вакцины от нового коронавируса в рамках международной программы COVAX. Соединенные Штаты «продолжат поддерживать Узбекистан» в борьбе с пандемией, заверил он.
В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне происходящего в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
Газета ВЗГЛЯД писала, что обострение ситуации в Афганистане после вывода американских войск заставляет Россию принимать не только дипломатические меры – российские военные инструкторы уже активно работают с личным составом узбекских частей.
Напомним, по сообщениям американских СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить войска в Средней Азии. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
Но президент России Владимир Путин на женевской встрече с Байденом 16 июня выступил против этой идеи, писало издание Wall Street Journal. Такое решение также сделало невозможным размещение беспилотных летательных аппаратов и других сил США по борьбе с терроризмом в странах, граничащих с Афганистаном, заявили высокопоставленные официальные лица США.
В середине прошлого месяца талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. После взятия талибами Кабула афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. Перед эвакуацией посольства американским дипломатам пришлось сжечь флаги США.
30 августа США завершили вывод войск из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. Президент США Джо Байден объявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана подводит черту под эрой попыток переустройства других стран силовым путем.
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в бегстве Вооруженных сил США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.
В Кремле не сочли наглостью слова поправившего Путина ребенка
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает наглостью слова школьника, который на онлайн-уроке поправил Владимира Путина во время его рассказа о Северной войне.
«Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость», – передает ТАСС слова Пескова.
В Кремле, по словам Пескова, также не согласны с позицией директора школы, которая, согласно сообщениям в СМИ, назвала поведение ученика «наглостью, присущей молодым». «Мы категорически не согласны с директором школы. Мы надеемся, что все-таки ребенок не подвергнется какой-то критике со стороны директора школы», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Песков напомнил, что Путин сам назвал онлайн-урок диалогом. «И президент всегда сам трепетно относится [к правильности фактов] и часто поправляет кого-то. Мы знаем, что он обладает совершенно феноменальными знаниями по истории и, конечно, он всегда с готовностью слушает такие корректировки, будь то в исполнении ребенка или какого-то иного специалиста. Это абсолютно нормальная ситуация. Ребенок – молодец! Мы надеемся, что никто его критиковать не будет», – заключил представитель Кремля.
Напомним, Путин в ходе беседы со школьниками оговорился и заявил, что при Петре I Россия участвовала в Семилетней войне против Швеции. После этого школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил главу государства, напомнив, что на самом деле речь идет о Северной войне. В ответ президент поблагодарил школьника «за поправочку» и продолжил свой диалог.
Ранее Путин в рамках марафона общества «Знание» призвал не забывать о причинах борьбы за Ленинград.
Раскрыты потери «Талибана» при атаке на Панджшер
В ходе боев с представителями сопротивления в афганской провинции Панджшер погибло более 300 боевиков движения «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим), сообщил источник, близкий к ополченцам.
«В результате начавшихся вчера поздно вечером боестолкновений после попытки прорыва «Талибана» в Панджшер с двух направлений были уничтожены более 300 их боевиков. Еще несколько десятков радикалов получили серьезные ранения или были взяты в плен», – сказал собеседник ТАСС.
По его словам, сейчас боевые действия продолжаются на въездах в регион. Талибы не смогли прорвать линию обороны, и пока отступают.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление. Несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».
В среду талибы заявили о назначении нового губернатора неподконтрольной им провинции Панджшер.
Стало известно имя главы правительства Афганистана
Лидер движения «Талибан» (запрещено в России) Хайбатулла Ахундзада возглавит правительство Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.
«Он (Ахундзада) будет лидером правительства, в этом не должно быть никаких сомнений», – приводит телеканал слова члена комиссии движения по культуре Анамуллы Самангани, передает РИА «Новости».
Ранее движение «Талибан» определилось с основным составом правительства Афганистана.
Напомним, США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Путин дал старт запуску новых предприятий на Дальнем Востоке
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Президент Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции дал старт запуску четырех предприятий на Дальнем Востоке.
Глава государства в четверг на полях Восточного экономического форума ознакомился с результатами развития Дальнего Востока в формате интерактивной презентации. Также были представлены новые проекты, передает ТАСС.
Путин поздравил инвесторов «с правильным выбором места приложения усилий, капиталов», специалистов предприятий, которые начинают новую работу. «Это четыре проекта, но за последние годы здесь таких проектов и большего масштаба, и чуть поменьше, уже возникли тысячи», – констатировал президент. «Мы и дальше, безусловно, будем поддерживать все ваши усилия по развитию Дальнего Востока, это безусловно пойдет на пользу развитию Дальнего Востока и всей огромной страны», – подчеркнул глава государства.
«Начинайте!» – дал Путин команду на старт проектов.
Как передает РИА «Новости», запущены предприятия ООО «Арника», ООО НК «Лотос» и новая очередь заводов ООО «Мазда-Соллерс Мануфакчуринг Рус».
В США заявили о потере Байденом доверия американских военных
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Действия президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена в Афганистане не находят поддержки среди американских военнослужащих, заявила бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
«Он потерял доверие и уверенность каждого военнослужащего и членов их семей, которыми я горжусь. Он потерял доверие союзников, проводящих сейчас переговоры без нас, поскольку они не знают, что мы делаем и зачем», – заявила Хейли в эфире Fox News.
Она добавила, что Байден также потерял доверие американского народа. Экс-постпред отметила, что сейчас «джихадисты празднуют на улицах» Кабула, поскольку США оставили в Афганистане вооружений и техники на миллиарды долларов.
«Невозможно представить более унизительной ситуации, чем та, в которой мы [США] оказались сейчас», – заключила Хейли.
Ранее президент США Джо Байден в ходе обращения к нации заявил, что Соединенные Штаты эвакуировали из Афганистана порядка 90% американцев, которые изъявили желание покинуть республику.
В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. В конце августа президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты якобы эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. При этом Пентагон открестился от каких-либо выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана.
США допустили сотрудничество с талибами для борьбы с ИГ
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Вашингтон допускает сотрудничество с движением «Талибан» (запрещено в России) для борьбы с ИГ* (запрещенная в России террористическая организация), заявил на брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
«Это возможно», – сказал он, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Пентагоне координацию с талибами в будущем для борьбы с ИГ*, передает РИА «Новости».
«Мы не знаем, каково будущее «Талибана», но из собственного опыта я могу сказать, что это безжалостная группировка в прошлом, и изменятся ли они – предстоит увидеть. Что касается нашего взаимодействия с ними <...>, на войне с тем, чтобы снизить риск для военных и всей миссии, ты делаешь то, что ты должен делать, а не то, что ты бы хотел делать», – добавил Милли.
В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США взаимодействовали с талибами «по очень узкому» спектру вопросов в ходе миссии по эвакуации.
«Я бы сказал, что я очень горд тем, что сделали наши военные на данный момент, но предсказать, что будет касательно «Талибана» в будущем, сложно сейчас», – сказал глава Пентагона.
Он подчеркнул, что сейчас нельзя пытаться «предсказать» развитие ситуации и возможность для взаимодействия США с талибами, но подчеркнул, что Пентагон будет концентрировать свое внимание на борьбе с террористами ИГ.
Ранее представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что США потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане. Он добавил, что «Талибан» намерен установить хорошие отношения с Соединенными Штатами.
США завершили вывод войск из Афганистана, а Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости, а СБ ООН принял резолюцию по Афганистану с призывом к движению «Талибан» (запрещено в России).
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США и их союзники в ближайшее время не собираются признавать за движением «Талибан» (запрещено в России) какой-либо законный статус после захвата власти в Афганистане.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.
Талибы назначили губернатора провинции Панджшер
Движение «Талибан» (запрещено в России) назначило нового губернатора северной афганской провинции Панджшер, где находятся силы сопротивления талибам, сообщил телеканал «1 Ти-ви» со ссылкой на представителя руководства движения Амира Хана Мутаки.
Сообщается, что талибы призвали сопротивление присоединиться к движению, чтобы избежать столкновений, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что переговоры между движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) и сопротивлением в провинции Панджшер провалились.
В понедельник США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.
Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России и признано террористическим) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление. Несколько часов до этого талибы сообщали о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. Они выражали надежду, что «войны не будет и вопрос будет решен через взаимопонимание».
Депутат Госдумы: Единовременные выплаты компенсируют пенсионерам рост цен на продукты
«Выросшие из-за пандемии цены на продукты уже не снизятся, но ситуацию с повышением пенсий и с выплатами государство будет держать на контроле», – заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Светлана Бессараб. Ранее Росстат сообщил, что из-за роста общемировых цен на продовольствие инфляция в стране превысила уровень, который закладывали власти при планировании повышения пенсий.
«Введенные из-за пандемии ограничительные меры привели к тому, что продуктов питания производилось меньше, чем могло. Это обстоятельство на фоне растущего потребительского спроса вылилось в рост цен. В итоге в последнее время мы больше не видим роста пенсий в абсолютном выражении. На съезде «Единой России» президент Владимир Путин поручил компенсировать эти потери единовременными выплатами пенсионерам по 10 тысяч рублей, в том числе и работающим», – напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Правительство выделило на эти цели 454 млрд рублей: выплаты на карточку «Мир» начнутся уже с четверга, а тем, кто получает пенсию через «Почту России», начнут приносить деньги с пятницы, напомнила депутат.
«Кроме того, стоит напомнить: мы ратифицировали Конвенцию №102 Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения, в соответствии с которой пенсия должна составлять не менее 40% от утраченного заработка. До этого уровня нам еще необходимо будет потом пенсии подтягивать», – добавила парламентарий.
В среду Росстат обнародовал данные по основным социально-экономическим показателям, в том числе по пенсионному обеспечению. Размер средней начисленной зарплаты в России в июне достиг 57 782 рублей, что на 11,7% больше, чем было год назад, и на 4,3% превышает аналогичный показатель мая, пишет «Российская газета».
Реальный рост зарплат с поправкой на инфляцию в июне составил 4,9% по сравнению с данными годичной давности и 3,6% относительно предыдущего месяца. Средний размер назначенной пенсии в июле был зафиксирован на уровне 15 802 рубля. Это превышает показатели годичной давности на 5,5%. Однако реальный размер пенсии из-за инфляции за год сократился на 0,9%, а по сравнению с маем – на 0,3%.
Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, ее получат как работающие, так и неработающие пенсионеры.
Несмотря на постоянный рост пенсий по сравнению с прошлым годом, она все же не успевает за инфляцией, ранее заявил газете ВЗГЛЯД научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Активное восстановление мировой экономики привело к росту спроса на многие товары и росту цен на них. На новый экономический бум наложился рост мировых цен на сельскохозяйственную продукцию. В результате инфляция к концу августа составила 6,7%, что почти в два раза выше инфляции, зафиксированной в августе 2020 года», – говорит Журавлев. Решение о выплате 10 тыс. рублей каждому пенсионеру, по его мнению, позволит компенсировать рост инфляции.
Путин провел встречу с губернатором Приморского края
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко, обсудив социально-экономическую ситуацию в регионе.
Кожемяко выразил благодарность главе государства от семей, которые уже получили ключи от новых квартир, а также рассказал о строительстве хореографического и музыкального училища вместе со школой-интернатом и домом для преподавателей, передает ТАСС.
По мнению губернатора Приморского края, создание такого училища придаст большой импульс развитию культурной сферы не только Приморья, но и всего Дальнего Востока.
Также Кожемяко отметил, что регион «постепенно преодолевает пандемийный кризис». Кроме того, он затронул тему сельского хозяйства, транспортной отрасли, химической промышленности, а также работы некоторых предприятий.
В среду Путин прибыл во Владивосток. Президент пообщался с детьми во Всероссийском детском центре «Океан» и принял участие в подписании соглашения Альянсом по защите детей в цифровой среде. Кроме того, глава государства выступил по видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане.
ЕС упрекнули за отказ массово принимать афганских беженцев
Ни одна страна Евросоюза не согласилась принимать в массовом порядке беженцев из Афганистана, заявил председатель Европарламента Давид Сассоли на форуме по стратегической безопасности в словенском городе Блед.
«Я глубоко разочарован вчерашним решением Совета ЕС по внутренним делам. Мы видели много стран за пределами Европейского союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое», – цитирует ТАСС Сассоли.
По его мнению, все думают только о тех афганцах, кто работал с Европарламентом, но ни у кого не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все еще находятся в опасности.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз окажет финансовую помощь соседним с Афганистаном странам для приема беженцев.
Тем временем турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не может принять новых беженцев из Афганистана, страна в достаточной степени выполнила свои моральные и гуманитарные обязанности в 2015 году. Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает идею создания под контролем ООН «зоны безопасности» в Кабуле с участием международных миротворческих сил.
США объявили, что выделят еще три военные базы, расположенные на американской территории, для размещения 50 тыс. беженцев из Афганистана.
На минувшей неделе гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 млн человек. Для оказания помощи уже имеющимся беженцам, а также возможным будущим переселенцам и странам, которые их приютят – Ирану, Пакистану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, гуманитарным организациям в ближайшее время будет необходимо 299,2 млн долларов.
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Президент Мексики рассказал о предложении Путина направить к нему врачей для лечения от COVID
Президент России Владимир Путин предлагал направить в Мексику врачей для лечения от коронавируса президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, об этом рассказал сам мексиканский лидер в своей книге «На середине пути».
«Когда я заболел COVID-19, я получил среди многих проявлений солидарности от мексиканцев и друзей из других стран один телефонный звонок, который мне очень понравился, от президента России Владимира Путина, который, вопреки своей репутации жесткого человека, предложил мне с великодушной настойчивостью направить в Мексику группу врачей-специалистов для оказания мне помощи», – говорится в книге Обрадора, передает ТАСС со ссылкой на публикацию выдержек из произведения в мексиканских СМИ.
По словам Обрадора, Путин в конце беседы сказал ему, что будет молиться о его здоровье.
Напомним, Обрадор заболел коронавирусной инфекцией в конце января. Анализ на наличие коронавирусной инфекции, мексиканский президент сдал 4 февраля, оказался отрицательным, после чего он вскоре вернулся к работе.
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