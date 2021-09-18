Несколько человек пострадали в результате взрывов в Кабуле

США признали убийство детей в Кабуле

В результате удара американского беспилотника в Кабуле 29 августа погибли 10 мирных жителей, включая семь детей, сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, извинившись за «ошибку».

Маккензи сообщил, что «расследование и межведомственный анализ убедили» его, что «не менее 10 человек, включая семерых детей, трагически погибли в результате того авиаудара». Пентагон считает маловероятным, что БПЛА смог уничтожить лиц, связанных с террористической организацией «Исламское государство*».

Генерал выразил «глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб». По его словам, «это была ошибка». Он добавил, что несет полную ответственность за случившееся «и его трагический исход», а также сообщил, что Пентагон «рассматривает возможность репарации в связи со случившемся», передает РИА «Новости».

Как заявил Маккензи, «вероятно, удары в Афганистане в будущем будут осуществляться по более высоким стандартам». «Это вопрос политического, а не военного характера. Однако я не считаю, что вы должны делать какие-либо выводы относительно наших возможностей наносить удары по целям ИГ* в Афганистане в будущем, основываясь на данном инциденте», – заявил он, заверив, что действия США «не были основаны на информации» от движения «Талибан*».

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что поручил своим подчиненным провести тщательный анализ расследования удара. Он сказал, что США «постараются извлечь уроки из этой ужасной ошибки». По словам министра обороны США, «ни одна армия мира не работает усерднее над тем, чтобы избегать жертв среди гражданского населения». Остин заявил: «Когда у нас есть причины полагать, что мы отняли невинную жизнь, мы расследуем это и, если это правда, признаем. Но мы также должны столь же усердно работать над тем, чтобы не допустить повторения – вне зависимости от обстоятельств, разведданных или давления, в условиях которого мы работаем».

Напомним, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет подтвердила, что в результате атаки американского беспилотника по предполагаемым террористам в Афганистане погибли десять мирных жителей. Среди жертв – семеро детей. СМИ рассказали, что жертвой удара дрона стал Земари Ахмади – мирный гражданин Афганистана, который работал инженером в представительстве американской благотворительной организации Nutrition and Education International (NEI). Более того, на момент гибели афганец ждал ответа на запрос об убежище в Соединенных Штатах для себя и своей семьи.

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