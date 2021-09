Трамп заявил об «упрямых и умных русских»

СМИ: Перебежчик из Китая предупредил США о COVID за месяц до первой вспышки

Китайский диссидент, правозащитник Вэй Цзиншэн, живущий в США, сообщил американским спецслужбам о распространении COVID-19 еще в ноябре 2019 года – более чем за месяц до того, как в КНР официально признали, что произошла первая вспышка заболевания, сообщают американские СМИ.

Издание The New York Post пишет со ссылкой на книгу «Что на самом деле произошло в Ухане» (What Really Happened in Wuhan), что Цзиншэн якобы впервые услышал о новом вирусе от высокопоставленных лиц в Пекине во время Всемирных летних военных игр, которые проходили в Ухане в октябре 2019 года, и предупредил о нем американского политика, связанного с экс-президентом США Дональдом Трампом, а также китайскую правозащитницу Даймон Лю (вместе с ее мужем, экс-агентом ЦРУ Робертом Сюттингером).

При этом он отмечает, что в США не были обеспокоены этими сообщениями, потому Цзиншэн попытался найти более подробную информацию. Правозащитник предполагает, что никто не верил, будто власти какой-либо страны будут скрывать информацию о вспышке болезни.

Цзиншэн не стал уточнять, какому именно политику он рассказал о коронавирусе, однако уточнил, что у того было достаточно влияния, чтобы «достучаться» до Трампа.

Даймон Лю сообщила в свою очередь, что после разговора с Цзиншэнем решила передать заместителю советника Трампа по национальной безопасности Мэтту Поттинджеру записку с соответствующей информацией, однако в итоге отказалась от этой идеи, так как до конца не могла поверить в слова 70-летнего правозащитника. Она призналась, что считала коронавирус не опаснее атипичной пневмонии.

Экс-сотрудник Госдепартамента Дэвид Ашер, занимавшийся расследованием первой вспышки COVID в Ухане, заявил, что в конце 2019 года правительство США все же имело некоторую важную информацию о болезни, но никто не мог сопоставить все факты. При этом он сравнил ситуацию с сообщением Цзиншэня с тем, как если бы в свое время получилось предотвратить события 11 сентября.

Вэй Цзиншэн перебрался в США в 1997 году, что привело к крупному скандалу. Он провел 18 лет в китайских тюрьмах за несогласие с правящим режимом.

Между тем в Китае вновь произошла вспышка коронавируса.

Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке COVID в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса.

Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Американская разведка начала поиск информаторов среди китайских ученых.

Глава расположенной в институте Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин заяви, что Уханьский институт вирусологии никогда не разрабатывал, не создавал искусственно и не допускал утечки коронавируса из лаборатории.

При этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «преждевременным» отказ от версии об утечке коронавируса из лаборатории. Он призвал Китай к транспарентности, открытости и сотрудничеству, особенно в отношении информации и первичных данных, которые запрашивали на раннем этапе пандемии.