Страны ШОС договорились бороться с разработкой биооружия

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) продолжит активно бороться с разработкой бактериологического и токсинного оружия, а также противодействовать терроризму, говорится в опубликованном тексте Душанбинской декларации, принятой по итогам саммита ШОС в Душанбе.

«Государства-члены особо отмечают значимость Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) как одной из опор архитектуры глобальной безопасности. Приоритетами ШОС в области обеспечения региональной безопасности и стабильности будут оставаться противодействие терроризму во всех его формах и проявлениях», – говорится в документе, передает ТАСС.

Кроме того, страны-участницы ШОС договорились «и далее проводить совместные антитеррооистические учения компетентных органов государств-членов ШОС, в том числе предстоящие учения «Пабби – Антитеррор – 2021».

В декларации также отмечается, что работа ШОС способствовала превращению региона в пространство прочного мира. «Обобщая опыт прошедших двух десятилетий и оценивая перспективы, государства-члены твердо убеждены, что успешная деятельность ШОС способствовала превращению региона в пространство прочного мира и гармонии», – говорится в тексте документа.

В нем подчеркивается, что страны-участницы ШОС будут и впредь укреплять организацию в качестве одной из опор формирующегося более представительного и справедливого миропорядка, основанного на верховенстве международного права, прежде всего Устава ООН.

Лидеры ШОС также высоко оценили председательство Таджикистана в 2020-2021 годах и его итоги, которые способствовали дальнейшему укреплению взаимного доверия и взаимопонимания, конструктивного и эффективного сотрудничества, добрососедских отношений и дружбы между народами. Главы государств заявили, что ШОС «будет и далее эффективно служить высоким целям и задачам, которые были провозглашены государствами-учредителями при ее создании, и тем самым вносить свой вклад в дело мира, сотрудничества и развития».

Также страны ШОС «отмечают необходимость продолжения сотрудничества в сфере совместного противодействия угрозам природных и техногенных катастроф и оперативного реагирования на них».

Подчеркнута необходимость продолжения усилий по снижению риска бедствий и усилению потенциала чрезвычайного реагирования. Для этого члены организации намерены укреплять взаимодействие в таких сферах, как обмен оперативной информацией, подготовка кадров, проведение совместных учений по ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий, а также содействовать продвижению сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в приграничных регионах.

«Государства-члены будут развивать сотрудничество с ООН, другими международными и региональными организациями на этих направлениях», – говорится в декларации.

Одновременно страны ШОС планируют объявлять туристическую столицу объединения. «Государства-члены выступают за дальнейшее продвижение богатого культурно-исторического наследия народов и раскрытие туристического потенциала городов и регионов стран ШОС, создание дополнительных механизмов развития взаимодействия в сфере культуры и туризма, в том числе путем внедрения практики объявления туристической и культурной столицы ШОС», – говорится в документе.