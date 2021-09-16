Twitter не выплатил более 45 млн рублей наложенных судами России штрафов Россия назвала политизированным отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму «Коммунисты России» выступили против «Умного голосования» 16 сентября 2021, 17:36 Система «Умное голосование» является циничной технологией манипуляции симпатий избирателей, разработанной высокооплачиваемыми политтехнологами, заявили в партии «Коммунисты России». «Российское общество давно отвергло подобные схемы, уходящие корнями в лихие 90-е. Ведь граждане нашей страны, пережившие за последние 30 лет три смены векторов государственного развития, давно научились сами выбирать себе депутатов, губернаторов и президента. Но есть силы, которые считают нас за идиотов, за несамостоятельных людей, за абсолютно зависимых от внешнего давления винтиков», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. По мнению «Коммунистов России», за «Умным голосованием» стоят «уголовники и экстремисты», а сама по себе система «предельно коррупционна». «Агенты «УГ», словно ушлые посланцы экономических пирамид прошлого века, обошли представителей всех оппозиционных партий, практически вымогая астрономические суммы за свою абракадабру. Нет никаких сомнений в поддержке этой схемы иностранными спецслужбами. Цель спонсоров проекта понятна – превратить российский парламент в фикцию», – отмечается в заявлении. Организаторы «Умного голосования» в некоторых случаях заявляли о поддержке «хотя бы в чем-то приемлемых кандидатов», но 90% предлагаемых этой системой кандидатур предлагаются «лишь для обмана российских избирателей и дестабилизации обстановки в стране». «Большинство партий отказались взаимодействовать с маргиналами из «УГ». Организаторы аферы пытались вступить в контакт и с КПКР, предлагали поддержать любого нашего кандидата за большие суммы денег, требовали заключения «договоренностей» и угрожали большими неприятностями, но наша партия решительно отвергла все «предложения» врагов Отечества», – добавили в партии. Там напомнили, что предложение приняла лишь одна партия – КПРФ, она, по мнению «Коммунистов России», вступила в сговор «с иностранными агентами, аферистами и маргиналами», предоставив 100 наиболее одиозных кандидатов. «Из кого же, в таком случае, состоит список КПРФ? Эти отщепенцы согласились сотрудничать с самыми отъявленными манипуляторами и живущими за чужой счет радикалами. Процедура «УГ» стала праздником взяточников и взяткодателей. Мы убеждены, что российские избиратели отвергнут эти примитивные манипуляции. В каждой из участвующих в выборах в Госдуму партий есть достойные люди», – добавили «Коммунисты России». Россияне в состоянии выбирать себе парламент самостоятельно, указали в партии. По мнению «Коммунистов России», необходимо установить и «сурово наказать» организаторов «Умного голосования». «Призываем честных рядовых членов КПРФ выступить против бонз своей партии, вступивших в сговор с иностранными агентами. Верим в мудрость российского народа, который самостоятельно и вдумчиво изберет парламент страны», – заключили в партии. Ранее партии «Родина» и «Зеленые» выступили против проекта «Умное голосование» и призвали своих сторонников делать самостоятельный выбор в ходе предстоящего голосования. 5 сентября арбитражный суд Москвы вынес решение о запрете для Google и «Яндекса» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». После этого доступ к сайту «Умное голосование» был ограничен Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией.

Европарламент утвердил доклад с рекомендацией не признавать итоги выборов в Госдуму до старта голосования 16 сентября 2021, 10:25

Фото: PATRICK SEEGER/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, призвавшего власти Евросоюза к пересмотру отношений с Россией. За высказались 494 депутата, против – 103, еще 72 воздержались, передает ТАСС. Многостраничный документ содержит рекомендацию для властей ЕС совместно с государствами-членами «пересмотреть политику Евросоюза в отношении России ... и разработать всеобъемлющую стратегию ЕС в отношении РФ» на основе представленных в докладе принципов. В частности, автор доклада утверждает, что ЕС должен «противодействовать угрозе безопасности», «бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран «Восточного партнерства», вести «выборочный диалог с Кремлем», «поддерживать демократическое общество». В докладе в том числе говорится, что страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права». Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС. Между тем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить. Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. МИД продублировал США демарш из-за вмешательства в российские выборы 16 сентября 2021, 14:38

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Заявление о недопустимости вмешательства США в российские выборы было продублировано в Госдеп и Совет нацбезопасности по линии посольства в Вашингтоне, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД Олег Гаврилов. Он напомнил, что 10 сентября посол США Джон Салливан был вызван в МИД России, где ему было «заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России». «Демарш был продублирован в Госдепартаменте и Совете национальной безопасности по линии посольства России в Вашингтоне. Речь идет о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции, о чем вчера напомнил министр, в отличие от непрекращающегося годами потока ничем не подкрепленных претензий из-за океана в адрес России с бездоказательными обвинениями в мифическом вмешательстве в американскую демократию», – сказал дипломат, передает ТАСС. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал достаточно серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, которые были переданы послу США Джону Салливану. 10 сентября посол США Салливан прибыл в МИД России по вызову российского дипведомства. Дипломат в ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Представителей Google и Apple вызвали в Совфед из-за вмешательства в выборы 15 сентября 2021, 14:15

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету приглашены посетить представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России, заявил глава комиссии Андрей Климов. «Решено вынести на обсуждение комиссии вопросы, связанные с вмешательством со стороны американских цифровых платформ в выборы в Государственную Думу РФ. На данное мероприятие приглашаются официальные представители Google и Applе», – передает его слова РИА «Новости». Заседание комиссии состоится в четверг, официальные письма в компании направлены. В начале сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов. В МИД России был вызван американский посол в Москве Джон Салливан. В ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым посол был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. В Европарламенте предложили наказывать за участие в наблюдении за выборами в Крыму 15 сентября 2021, 16:50 Текст: Елена Мирошниченко

В проект доклада Европарламента по отношениям Россия – ЕС была внесена поправка, в которой предлагается наказывать санкциями тех, кто собирается участвовать в наблюдении за ходом парламентских выборов на территории Крыма, источник в ЕП сообщил, что поправку внес депутат Европарламента от Литвы Петрас Аустревичюс. «Государства – члены ЕС должны принять все возможные меры для того, чтобы не допустить участия своих граждан в качестве независимых наблюдателей на парламентских выборах 2021 года в оккупированном Крыму, которые незаконно организовываются Россией. В этом контексте Европарламент и национальные парламенты должны избегать и вводить санкции против действий, которые могут быть ложно представлены как иностранное наблюдение», – приводит предложенную поправку РИА «Новости». При этом в первоначальном тексте проекта упоминание про санкции отсутствует. Ранее депутаты Европарламента призывали ЕС подготовиться не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными, проведенными с нарушением демократических принципов». Памфилова указала на «небывалый размах» попыток дискредитации выборов 15 сентября 2021, 01:57

Фото: CEC Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Западные «партнеры» хорошо оплачивают работу по дискредитации выборов в России, заявила председатель ЦИК страны Элла Памфилова. Отвечая на вопрос о том, много ли она «ожидает фейков по поводу выборов» с 17 по 19 сентября, Памфилова заявила: «Что их ожидать? Жди не жди, они каждый день сваливаются на нашу голову». Она отметила, что «целенаправленная работа по дискредитации выборов идет довольно давно», пишет «Российская газета». Как заявила Памфилова, такая работа «хорошо организована, хорошо оплачивается западными «партнерами», причем ведется уже «не так грубо, как раньше», но остается «не менее лживой и лицемерной». Памфилова отметила «небывалый размах» попыток дискредитации: «Вся наша «свежая» эмиграция на подхвате, каждый день «трудятся» на этой «плодоносящей» ниве. Мы каждый день отбиваем разного рода нападки, нам не привыкать. Уверена, что наши люди во всем сами разберутся, без лицемерных подсказок извне». Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В СФ рассказали о рекламе на Западе инструмента для вмешательства в российские выборы 13 сентября 2021, 19:30 Текст: Елена Мирошниченко

Западные СМИ рекламируют разработанный при участии Пентагона инструмент для вмешательства в российские выборы и продолжают попытки дискредитировать голосование, рассказал член Совета Федерации России Владимир Джабаров. Как рассказал сенатор, в последние несколько дней в западных СМИ прошла волна публикаций, в которых рассказывается об эффективности так называемого «Умного Голосования», созданного с целью повлиять на результаты выборов в России, сообщается в Telegram-канале Комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. «Эти публикации подтверждают, что наши оппоненты стремятся очернить российские выборы и используют своих ставленников из числа политических радикалов для организации попыток вмешательства в электоральный суверенитет нашей страны. Рекламируя «УГ», Запад открыто вмешивается во внутренние дела России и потворствует нарушению российского избирательного законодательства. Налицо распространение незаконной агитации, произведенной за пределами России и не оплаченной со счетов кандидатов», – подчеркнул Джабаров. По его словам, «попытки наших недоброжелателей вмешаться в выборы ожидаемо усилились в последние дни перед голосованием. Россия продолжит задействовать все необходимые механизмы для купирования любых посягательств на свой избирательный суверенитет». Участникам международной конференции предъявили факты зарубежного вмешательства в российские выборы 14 сентября 2021, 22:30 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Наш координационный совет по общественному контролю за выборами однозначно фиксирует факты внешнего вмешательства в думскую кампанию. Об этом мы рассказали иностранным гостям», – сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. Ранее он выступил на международной конференции, посвященной предстоящим парламентским выборам в России. «Признаки внешнего вмешательства в думскую кампанию – ясные и понятные. Их даже никто не скрывает. Мы видим активизацию представителей организаций-иноагентов в регионах, видим, как туда выезжают группы их сторонников из Москвы. Мы видим, как действуют иностранные социальные сети: они массово распространяют информацию о деятельности иноагентов и, наоборот, блокируют информацию с описанием этих фактов вмешательства», – сообщил член Общественной палаты (ОП), президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Он возглавляет координационный совет при ОП по общественному контролю за голосованием. «Выступая на конференции, я также обратил внимание ее участников на вмешательство в выборы с помощью приложения «Умное голосование», которое управляется людьми из-за рубежа, что также является нарушением российского законодательства», – добавил Григорьев. Во вторник в Москве, в Шуваловском корпусе МГУ имени Ломоносова открылась Первая международная научно-практическая конференция «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов». Она организована Общественной палатой и Российским обществом политологов. В работе конференции приняли участие председатель ЦИКа Элла Памфилова, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева, депутат Европарламента Тьерри Мариани, президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд, основатель Международной дипломатической обсерватории Вито Гриттани и другие. Участники конференции в течение двух дней намерены обсудить процессы эволюции избирательных систем в современном мире, новые тенденции электорального поведения, а также различные аспекты общественного контроля за выборами. Кроме того, гости обменялись опытом решения проблем внешнего вмешательства в ход голосования. «Мы рассказали приехавшим на конференцию западным политикам и экспертам и о том, как у нас построен общественный контроль за голосованием. Я призвал гостей остаться и на сами выборы, чтобы, в частности, принять участие в работе нашего ситуационного центра Общественной палаты. Этот центр по сути станет сердцем общественного контроля за голосованием – контроля со стороны всего гражданского общества», – пояснил Григорьев. «Наш рассказ у представителей целого ряда стран вызвал неподдельный, большой интерес. Западным политикам действительно любопытно, как у нас налажена эта система наблюдения за выборами», – добавил он. По словам Григорьева, выступления зарубежных участников ожидаются во второй день ее работы. «Кстати, приезд внушительной части гостей был поначалу под вопросом, ведь в целом ряде стран до сих пор действуют более жесткие ковидные ограничения, чем в России. Однако они все же смогли организовать визит в Москву», – отметил Григорьев. Он выразил удовлетворение тем, что приехали практически все приглашенные, – это 300 политиков, экспертов, юристов и журналистов из 68 стран. В своей речи на конференции Памфилова, в частности, сообщила, что видеонаблюдение на нынешних выборах представляет собой «тотальную систему». «Практически 96 процентов избирательных участков охвачены камерами видеонаблюдения и иными видами видеорегистрации», – рассказала глава ведомства. Она также напомнила, что в дни выборов в Центризбиркоме будет работать информационный центр, где в том числе в онлайн-режиме можно будет отслеживать данные по явке избирателей. «И в онлайн-режиме каждый заинтересованный человек может наблюдать», – пояснила Памфилова. ЦИК также проведет встречу со всеми международными наблюдателями, прибывшими на выборы, пообещала Памфилова. Глава ЦИК объяснила гостям устройство избирательной системы России. «У нас за последние годы доля государственных и муниципальных служащих сведена до минимума. В среднем в избирательной системе России не более 6% государственных и муниципальных служащих работают. Все остальные – это в основном представители гражданского общества», - сказала Памфилова. «У нас сведен до минимума и внешний административной ресурс. Я не хочу сказать, что все идеально и таких случаев нет. Они есть, они бывают. Бывают какие-то попытки принуждения, но та система сейчас, которую мы сделали, она такова и настолько прозрачна, что моментально любой такой факт будет становиться достоянием общественности, по ним быстро и оперативно принимаются меры», - отметила глава ЦИК. Памфилова признала, что в ходе выборной кампании возникла масса вызовов, но «нашим оружием» по защите ее легитимности стала «максимальная открытость». Она отметила, что избирательная система России на несколько шагов опережает аналогичные системы большинства стран – по темпам цифровизации и применению новых технологий. Эти технологии, по ее словам, также работают на прозрачность выборов и на создание дополнительных возможностей для электората. В зачитанном на конференции приветственном слове уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой особо подчеркивалась роль гражданского общества в обеспечении законности электоральной процедуры. Омбудсмен выразила надежду на то, что участникам конференции удастся выработать предложения по дальнейшему совершенствованию общественного контроля за голосованием. Ректор МГУ Виктор Садовничий, в свою очередь, подчеркнул, что выборы – это основа общественно-политической жизни страны, с помощью которых во всех странах мира определяются направления развития общества. «Выборы – это тяжелый и ответственный труд. Поэтому важно, чтобы все участники этого процесса были высококвалифицированными специалистами. Я говорю о членах ЦИК, наблюдателях, представителях СМИ, политиках, сотрудниках предвыборных штабов и избирателях», – указал ректор. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17-19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. Выборы-2021: Мишустин поддержал идею единороссов, Зюганов завел блог на случай форс-мажора 14 сентября 2021, 08:40 Текст: Тимофей Изаров

«Единая Россия» сумела убедить главу правительства в необходимости отмены обязательного техосмотра автомобилей. Владимир Жириновский прибыл на митинг ЛДПР на тройке. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался на хакерские атаки против своих аккаунтов и завел резервный телеграм-канал на случай форс-мажора. «Единая Россия» добилась от главы правительства Михаила Мишустина поддержки своего проекта об отмене обязательного техосмотра (ТО) автомобилей. Как заявил премьер-министр, инициатива «ЕР» освободит автовладельцев от часто излишней, а порой – неэффективной процедуры. Напомним, отменить техосмотр единороссы призвали на прошлой неделе. Оставить эту процедуру парламентарии предложили только в случае смены владельца транспортного средства или в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев ТО станет добровольным. Инициатива не коснется коммерческого транспорта, уточнили в партии. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прибыл на итоговый предвыборный митинг своей партии на тройке лошадей, передает ТАСС. Жириновскому при этом пришлось попросить аудиторию не размахивать партийными флагами, чтобы не пугать лошадей. Митинг проходил на ВТБ-Арене, расположенной в центре Москвы. Вслед за тем Жириновский произнес речь, посвященную главным образом революции 1917 года. Организаторов революции он подверг резкой критике. По словам лидера ЛДПР, незаконно «ночью к власти» приходят только «уголовники, бандиты, мошенники». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что в последнее время выросла интенсивность атак на его аккаунты в социальных сетях и микроблогах. «Чтобы не допустить потери связи, я создаю резервный Telegram-канал. В случае форс-мажора мы продолжим общение там!» – сообщается в действующем Telegram-канале Зюганова. «Инициатива «Единой России» по отмене обязательного ТО достаточно быстро получила активную поддержку со стороны правительства. Партия продемонстрировала, что в силах добиваться продвижения своих идей – что положительно скажется на ее электоральной поддержке», – полагает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. «Теперь вполне можно ожидать роста поддержки «ЕР» со стороны владельцев автомобилей. Нет сомнений, что значимая для миллионов граждан инициатива и появилась, и была одобрена в связи с избирательной кампанией – и она вызовет самую широкую поддержку», – в свою очередь отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. ЛДПР для финала своей избирательной гонки выбрала апелляцию к классической русской литературе и истории XX века, отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его мнению, «эффектный приезд Жириновского на митинг отсылает к хрестоматийному гоголевскому образу: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься?». При этом в своей речи Жириновский главной мишенью своей критики избрал коммунистов – как наследников большевиков, которые организовали переворот в октябре 1917 года, заметил собеседник. Впрочем, полагает Мартынов, аналогия неточна. «Нынешние коммунисты – не те ленинские большевики, которые будучи в абсолютном меньшинстве и имея самую малочисленную фракцию в дореволюционной Думе, сумели завоевать власть. Геннадий Зюганов на эту роль никак не подходит», – заметил Мартынов. Если с кем и можно сравнить КПРФ, так это с умеренными кадетами, использующими левую риторику, но на самом деле не готовыми к решительным действиям, полагает собеседник. Что касается заявлений самого Зюганова о хакерских атаках на свои аккаунты, то это вызывает удивление, добавил Мартынов. «У лидера Компартии нет репутации активного блогера. Поэтому нет даже уверенности, что руководитель КПРФ знает, как, собственно, функционируют эти аккаунты», – полагает эксперт. По его мнению, с помощью таких заявлений коммунисты в целом позиционируют себя в качестве объекта давления. «Говорят о том, что КПРФ атакуют, чтобы не допустить ее гарантированной победы на выборах, – заметил политолог. – Хотя голоса, которые КПРФ наберет через неделю, будут получены не столько благодаря подобным политтехнологическим приемам, сколько вопреки им». Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Политолог: Представленные правительству предложения ЕР связаны с реальными запросами населения 15 сентября 2021, 19:07 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сам факт, что Владимир Путин пригласил на правительственное совещание руководителей «Единой России» показывает: глава государства высоко ценит работу партии власти по улучшению жизни граждан», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее лидеры единороссов приняли участие в совещании президента с кабинетом министров. «ЕР тщательно занимается сбором наказов от населения, внимательно их анализирует. Народная программа партии составлена как раз из этих наказов, касающихся нужд и требований россиян», – напомнил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он также отметил оперативность, с которой в министерствах и ведомствах реагируют на инициативы партии власти. «В кабинете министров также высоко ценят предложения, которые выдвигает партия. Они рассматриваются как очень важные, актуальные, поскольку очевидно, что они связаны с реальными запросами населения по всем сферам», – подчеркнул эксперт. В отличие от единороссов, посетовал аналитик, «другие партии зачастую выступают с призывами, которые носят неконструктивный характер». Во вторник руководство «Единой России» по приглашению Владимира Путина приняло участие в совещании с правительством. В ходе мероприятия глава государства напомнил, что в его послании Федеральному собранию и в ходе съезда ЕР был намечен целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны. Речь идет, в частности, о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, об укреплении социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов. Заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках, напомнил глава государства. Президент подчеркнул, что многие из этих решений были инициированы ЕР – по итогам обращений граждан, регулярных встреч с избирателями в регионах, и эти предложения вошли в «по сути народную программу партии». После выборов народная программа будет дополняться новыми идеями, а депутаты от партии будут ежегодно отчитываться о реализации программы перед людьми, заявил на совещании первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Как отмечается на сайте партии, народная программа состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя темы, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого гражданина страны. Как сообщал Турчак ранее, всего для народной программы партии было собрано более двух миллионов «наказов» по всей стране. В среду состоялось заседание штаба по газификации, в котором приняли участие зампред правительств Александр Новак и Турчак. По словам Турчака, «Единая Россия» и правительство сумели обеспечить ускоренную социальную газификацию. Как говорится на сайте ЕР, реализация закона, разработанного депутатами от партии, позволила упростить все процедуры, связанные с подачей заявок и техническим присоединением. Турчак: Работа над народной программой Единой России не прекратится после выборов 14 сентября 2021, 19:32 После выборов в Госдуму продолжится работа над народной программой «Единой России», она будет дополняться новыми идеями, а депутаты от партии будут ежегодно отчитываться о реализации программы перед людьми, заявил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак на совещании президента с членами правительства и представителями ЕР. «Многое предстоит сделать Госдуме следующего созыва, в том числе и в рамках работы над бюджетом, чтобы все программные установки, положения народной программы получили финансовую поддержку и были реализованы. И здесь у будущей фракции Единой России особая роль и особая ответственность», – приводятся его слова в Telegram-канале «Единой России». Президент России Владимир Путин отметил инициированные «Единой Россией» идеи по развитию страны. Путин призвал правительство и парламент к слаженной работе после формирования Госдумы 14 сентября 2021, 15:41 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает на слаженную работу правительства и парламента, когда будет сформирован новый состав Госдумы, от этого зависит эффективность решений. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания с правительством и руководством «Единой России», передает РИА «Новости». «Я знаю, что «Единая Россия», ее действующие депутаты и кандидаты на предстоящих выборах тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерам по каждому направлению. Это очень важно – нам сохранить такую слаженную работу между парламентом и правительством на будущее, потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат, это чрезвычайно важная вещь», – сказал Путин. Президент также напомнил о том, что в этом году во время послания Федеральному собранию, съезда «Единой России» и других крупных мероприятий был намечен «целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны, укрепления отечественной экономики, социальной сферы». «И в конечном счете для повышения благополучия граждан», – отметил российский лидер, передает ТАСС. Глава государства уточнил, что речь идет в том числе о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, об укреплении социальных гарантий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Были заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках, напомнил глава государства. Также он упомянул о новых возможностях регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, содействию занятости. «Это масштабные мероприятия, требующие огромных финансовых ресурсов. Сегодня хотел бы услышать от вас информацию о том, как идет работа по всем этим ключевым направлениям», – заявил Путин. Президент подчеркнул, что многие из вышеперечисленных решений были инициированы «Единой Россией» по итогам обращений граждан, регулярных встреч с людьми в регионах, и эти предложения вошли в «по сути народную программу партии». Часть из них сейчас исполняется правительством, воплощается в конкретные нормативные документы, планы и программы, а некоторые проекты уже реализованы. «Поэтому я пригласил сегодня к участию в нашей встрече, в нашем совещании представителей «Единой России», чтобы еще раз вместе посмотреть, как идет подготовка тех решений, которые предлагается заложить в федеральный бюджет, и, конечно, как планируется организовать контроль за их исполнением в будущем, в том числе с участием партии, разумеется, ее региональных отделений, представителей в законодательных органах всех уровней», – заключил Путин. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут в течение 17, 18 и 19 сентября, одновременно с ними пройдут и прямые выборы глав девяти субъектов России. В трех других регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний. Также состоятся выборы 39 региональных парламентов. Выборы-2021: Путин отметил заслуги «Единой России», Миронов призвал уволить главу ЦБ и Минфина 15 сентября 2021, 08:42 Текст: Тимофей Изаров,

Рафаэль Фахрутдинов

Единороссы, и особенно их социальные инициативы, заслужили высокую оценку президента, прозвучавшую на совещании с правительством. Эсеры раскритиковали министра финансов Антона Силуанова и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину – и потребовали отправить их в отставку. Геннадий Зюганов и его однопартийцы внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательного ЕГЭ. Руководство «Единой России» по приглашению президента Владимира Путина приняло участие в совещании с правительством. В ходе мероприятия глава государства напомнил, что в его послании Федеральному собранию и в ходе съезда ЕР был намечен целый ряд важных инициатив, имеющих особое значение для развития страны. Речь идет, в частности, о поддержке семей с детьми, людей старшего поколения, об укреплении социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов. Заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и поселках, напомнил глава государства. Президент подчеркнул, что многие из этих решений были инициированы ЕР – по итогам обращений граждан, регулярных встреч с избирателями в регионах, и эти предложения вошли в «по сути народную программу партии». После выборов народная программа будет дополняться новыми идеями, а депутаты от партии будут ежегодно отчитываться о реализации программы перед людьми, заявил на совещании первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии Андрей Турчак. «Справедливая Россия» выступила за отставку министра финансов Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, сообщает ТАСС. Лидер партии Сергей Миронов заявил, что не выполнять поручения президента, игнорировать нормы Конституции «никому не позволено». Политик пояснил, что речь идет о проблеме индексации пенсий работающим пенсионерам, напомнив, что в Конституцию внесена норма, согласно которой пенсии индексируются не реже одного раза в год. В этой связи лидер эсеров объявил сбор подписей в поддержку своего призыва к отставке. Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий добровольный принцип сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). В приложенной к документу пояснительной записке предлагается оставить проведение ЕГЭ только в случае добровольного желания обучающегося. Если же такое желание отсутствует, государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов, говорится в документе. «Единая Россия» – партия, в чьей работе традиционно сильна социальная составляющая», – отметила политолог Анна Федорова, комментируя оценку, которую президент дал инициативам «ЕР». «Помощь и поддержка семей с детьми – один из ключевых моментов политики для многих граждан. Кроме того, важно, что «Единая Россия» выдвигает предложения по решению проблемы газификации регионов. В всех подобных случаях у избирателей есть возможность сравнить нынешнюю ситуацию, и то, что имело место несколько лет назад. Граждане приходят к выводу о том, что правящая партия предпринимает конкретные решения, направленные на улучшение их жизни». Что касается призыва Миронова поменять глав Минфина и Центробанка, то, по оценке Федоровой, он больше похож на популистский лозунг, нежели на конструктивное предложение, сделанное в интересах рядовых граждан. «Эсеры в последние предвыборные дни пытаются повысить градус своей оппозиционности. В этой связи призывом к отставке Силуанова и Набиуллиной партия может укрепить свой электорат», – считает директор Института проблем демократии Максим Григорьев. Министр финансов в принципе – уязвимая для критики фигура в любой стране мира, и Россия тут не исключение, заметил эксперт. «Замысел «Справедливой России» понятен и вполне логичен с точки зрения технологических ходов. Но вряд ли это сильно поможет партии», – считает Григорьев. Столь же ярким, но не имеющим практического наполнения Григорьев считает предложение КПРФ сделать добровольным Единый госэкзамен. «Либо должен действовать обязательный для всех ЕГЭ, либо его вообще не должно быть, – отметил собеседник. – Не может одна часть системы образования функционировать по одним правилам, а другая – по другим. Идея коммунистов очевидна: они хотят забрать голоса тех, кто выступает против единого госэкзамена. Да, такие люди есть. Но надо учесть, что сторонников ЕГЭ не меньше, чем противников, особенно в регионах. У ЕГЭ есть неоспоримый плюс: люди из глубинки благодаря ему получают возможность поступать в столичные вузы». Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. В Госдуме оценили приглашение представителей Google в СФ на заседание о вмешательствах в выборы 15 сентября 2021, 15:03 Текст: Елизавета Булкина

Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев одобрил приглашение представителей корпорации Google на заседание временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. «Мы приветствуем инициативу сенаторов пригласить Google к диалогу. В апреле Комиссия ГД уже проводила телемост с представителями руководства компании Марко Панчини и Мариной Жунич», – приводятся его слова в официальном Telegram-канале думской комиссии. Пискарев рассказал, что на предыдущей встрече были «представлены многочисленные примеры нарушения российского законодательства, включая вмешательство в выборы, призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях, пропаганду наркотиков в поисковой выдаче браузера, политическую цензуру и многое другое». «При этом с нашей стороны было указано, что сотрудники компании проявляют недопустимую медлительность в реагировании на предписания регулятора и удалении незаконного контента. Очевидным было и то, что отсутствие полноценного и правомочного представительства Google в России затрудняет общение компании с государственными органами России. Все наши выводы подтвердились», – подчеркнул глава комиссии. По его словам, руководителями компании тогда была продекларирована готовность к сотрудничеству и регулярной коммуникации. «Они подтвердили готовность работать в российском правовом поле и сами назначили срок в полгода для устранения имеющихся нарушений. Но назначенная ими дата приближается, а мы видим продолжение той же политики, которая ранее вызвала возмущение не только у депутатов, но и в обществе в целом. При этом Google игнорирует предписания Роскомнадзора», – указал Пискарев. «Руководство компании стыдливо уклоняется от ответов на предъявляемые им претензии, и готово терпеть многомиллионные штрафы, демонстрируя, что за их спиной вся мощь Соединенных Штатов. Ответом на это могут стать жёсткие поправки в законодательство об ответственности, как компаний-нарушителей, так и менеджеров, ответственных за их работу в России. Мы видим это одной из приоритетных задач Государственной Думы 8 созыва», – заключил глава комиссии. Напомним, на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету приглашены посетить представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России, заявил глава комиссии Андрей Климов. В начале сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов. В МИД России был вызван американский посол в Москве Джон Салливан. В ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым посол был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы. Выборы-2021: «Единая Россия» ускоряет социальную газификацию, ЛДПР хочет вернуть гимназисток 16 сентября 2021, 08:50 Текст: Тимофей Изаров

Единороссы решили максимально быстро подготовить законопроект о доступе к частным газопроводам, чтобы ускорить социальную газификацию. Владимир Жириновский призвал разделить школы в России по половому признаку. Лидер «Родины» Алексей Журавлев призвал полностью закрыть города от гастарбайтеров. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак выступил на заседании федерального штаба по обсуждению хода реализации программы газификации. Турчак сообщил, что на днях у россиян появилась возможность подать через портал Госуслуг заявку на участие в программе социальной газификации. Он также пообещал максимально быстро подготовить и внести законопроект о доступе к частным газовым сетям. По словам Турчака, поправки о доступе к частным газопроводам внесут в Госдуму в конце сентября, – и в новом составе нижней палаты будет обеспечено максимально быстрое его прохождение. Как отмечается на сайте партии, в целом, поддержанная единороссами программа социальной газификации уже позволила упростить все процедуры, связанные с подачей заявок и присоединением рядовых граждан к газовой сети. Владимир Жириновский считает, что в России общеобразовательные государственные школы должны быть разделены на мужские, женские и смешанные. По мнению лидера ЛДПР, в стране достаточно зданий учебных заведений, чтобы провести такую специализацию, сообщает Газета.ру. «Я даже название сделал: мужской лицей, гимназия для женщин. А смешанная – просто школа, средняя школа», – сказал Жириновский. По его предположению, матери-одиночки, к примеру, будут чаще отдавать сыновей в мужские школы. Лидер «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев уверен, что российские города необходимо закрыть от гастарбайтеров. С таким призывом он выступил, комментируя события в подмосковном Бужаниново, где была изнасилована и убита пенсионерка. По подозрению в совершении этого преступления задержаны два иностранца. «Трудовая миграция стала не просто экономически вредной, но и прямо опасной для наших сограждан!», – подчеркнул депутат. Комментируя итоги заседания штаба по газификации, профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев напомнил, что десятки тысяч россиян получили в этом году газ по этой программе. «Это не какое-то предвыборное обещание: мол, когда-нибудь пройдет бесплатная газификация. Программа уже сейчас реализуется. И Министерство энергетики, и Газпром отчитываются о проделанной работе», – отметил эксперт. Естественно, что многие избиратели, которые десятилетиями ждали подключения газа и наконец его получили, проголосуют за «Единую Россию», полагает Матвейчев, «кроме того, их друзья, родственники и соседи, которые тоже ждут подключения, тоже поймут, что это не просто обещания, а реально работающая система». «Голубое топливо» на собственном участке важнее, чем какие-то отвлеченные, идеологические разговоры, которые ведут «Яблоко», прочие оппозиционеры, или коммунисты, ностальгирующие по СССР», – заявил профессор. – «Взрослые разумные люди понимают, что восстановить Союз невозможно, зато газопровод на собственном участке – есть, он реален. Его появление меняет к лучшему качество жизни, в частности, положительно сказывается на личном бюджете». Комментируя призыв Жириновского к раздельному обучению школьников, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев напомнил, что и в России до революции, и в СССР в середине ХХ века так и было. «Как ни странно это звучит, для начальной школы в этом и есть определенный смысл. Но, естественно, никакой материальной возможности реализовать такое предложение нет. Для этого пришлось бы вдвое увеличить количество преподавателей, и удвоить количество школьных зданий», – сказал эксперт. «Некоторое количество условных «староверов» или условных «мусульманских фундаменталистов» воспримут эту идею Жириновского позитивно. Но их количество не очень велико. Мне кажется, электорат в целом посмотрит на это предложение скептически, как на курьез», – сказал политолог. Говоря о заявлении лидера «Родины», Григорьев напомнил, что столь жесткая риторика – в духе этой партии. «Алексей Журавлев всегда занимали такую резко антимигрантскую позицию. Хотя люди, которым она нравится, в обществе, безусловно, есть. Но их немного», – сказал эксперт. «Что касается технологической стороны, то идея не допускать мигрантов в города – явно провальная. Это в нынешнем обществе нереализуемо. Никаких правовых механизмом для этого нет. Не думаю, чтобы это заявление дало «Родине» большой результат. Оно может только укрепить лишь уже имеющийся электорат. Но привлечь новых сторонников? Сомневаюсь», – заключил Григорьев. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Россия назвала политизированным отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму 16 сентября 2021, 17:45 Текст: Вера Басилая

Отказ Парламентской ассамблеи ОБСЕ от мониторинга электоральных процессов в России не обоснован и политизирован, ограничение наблюдателей связано с пандемией коронавируса, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. «Вынужденное ограничение численности наблюдательной миссии обусловлено пандемией коронавируса и необходимостью обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса. Эта мера относится ко всем иностранным организациям и не противоречит международным обязательствам России, в том числе в рамках ОБСЕ», – приводит ТАСС слова Лукашевича. Ранее Европарламент утвердил доклад с рекомендацией не признавать итоги выборов в Госдуму до старта голосования. Между тем ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить. Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021.