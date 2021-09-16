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16 сентября, четверг | Последнее обновление — 14:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт указал на унижение Франции со стороны США и Австралии
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Именно в заброшенном памятнике прошлое как бы консервируется. Когда город продолжает жить, то его постоянно перестраивают, переделывают, исторические здания сносят и даже обломки увозят куда-то в отвалы.
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В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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«Белорусский дом на Украине» заявил о задержании своих активистов СБУ
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала пятерых активистов некоммерческой общественной организации «Белорусский дом на Украине» и угрожает им высылкой, сообщила пресс-служба организации.
«Волонтер Алена Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным релокантам (перемещенные лица – прим. ВЗГЛЯД) из Белоруссии, задержана Службой безопасности Украины», – говорится в сообщении организации в Telegram.
Отмечается, что волонтер помогала с легализацией белорусам, которые оказались на Украине без жилья и документов. Позже организация сообщила, что еще четыре человека задержаны СБУ, с ними проводят беседу.
«Проводятся «беседы». Предоставляется классический выбор – «сотрудничество или депортация». Данные всех пятерых установлены», – отметил «Белорусский дом на Украине».
По данным организации, близкие задержанных людей сообщили, что за ними длительное время велась слежка «и все похоже на спланированную операцию, а не на случайную профилактическую беседу».
В начале августа «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Спустя день полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.
По данным украинского минюста, «Белорусский дом на Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.
Политолог: Стрельба на белорусской границе похожа на украинскую провокацию
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«Учитывая сообщение самих украинских правоохранителей о найденном схроне, нельзя исключать – могла быть организована группа, намеревавшаяся прорваться на территорию Белоруссии», – сказал газете ВЗГЛЯД минский политолог Алексей Дзермант, комментируя сообщения белорусских властей об обстреле с украинской стороны погранзнака в Брестской области.
«На Украине есть немало групп радикальных националистов, имеющих в том числе огнестрельное оружие, которым не нравится нынешняя Белоруссия, ее государственная символика и ее лидер Александр Лукашенко. И такие настроения в украинском обществе поддерживаются госпропагандой, которая во многом носит антибелорусский характер», – полагает белорусский политолог Алексей Дзермант.
По словам собеседника, в любом случае данный инцидент отражает нынешнее отношение Киева к Минску. Эксперт заметил, что инциденты на границе крайне опасны и могут закончиться непредсказуемо.
«Во-первых, одна из пуль могла попасть в бойца пограничных войск Белоруссии. Во-вторых, теоретически такие вроде бы мелкие инциденты на границе могут быть чреваты крупными обострениями, как например, вооруженные столкновения между военнослужащими Таджикистана и Киргизии в апреле-мае нынешнего года», – предположил Дзермант
На границе Белоруссии и Украины обстреляли белорусский пограничный знак, стрельба велась со стороны Украины, сообщили в белорусском Государственном пограничном комитете. Происшествие имело место 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда. При осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» нашли повреждения столба и щитка с изображением герба страны, сообщается на сайте ведомства. Предположительно, знак получил повреждения в виде пробоин от дроби, стрельба могла вестись из охотничьего ружья. В зоне ответственности Пинского погранотряда находится участок в Брестской области, граничащий с западными областями Украины.
Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала сообщение об обнаружении тайника с оружием во время антитеррористических учений неподалеку от границы с Белоруссией. Из тайника изъяли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид), два магазина к АК-74 и сто семьдесят патронов калибра 5,45 и 7,62. Военные средства поражения и взрывчатка были спрятаны в лесополосе вблизи поселка Бутово Ровненской области (запад Украины), цитирует сообщение пресс-службы СБУ портал Украина.ру
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«Нельзя исключать, что там могла быть организована какая-то группа, намеревавшаяся прорваться на территорию Белоруссии. Так что, это все очень серьезно. Поэтому Минск официально должен потребовать разбирательств от Киева, а также объяснений, как Украина допустила такое на территории, которая должна охраняться пограничниками», – подчеркнул Дзермант.
В минувшее воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о новых рисках на западе Союзного государства, а также об обострении обстановки на границах государств ОДКБ. Такое заявление Лукашенко сделал, выступая на церемонии награждения военных, участвующих в белорусско-российских учениях «Запад-2021».
Савченко раскрыла роль США в утверждении военной стратегии Украины
Бывшая депутат Верховной рады Надежда Савченко выразила уверенность, что стратегия военной безопасности Украины утверждалась Вашингтоном.
По словам Савченко, «военная стратегия [Украины] утверждалась посольством США [в Киеве]», передает РИА «Новости».
«Иначе у нас президент [Украины Владимир] Зеленский ничего не подписывает, пока не согласуют с Западом», – заявила бывший депутат Рады в эфире телеканала «Украина 24».
При этом она выразила опасение, что такая стратегия может втянуть Украину в войну с ядерными державами.
В марте президент Украины Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой Россия названа военным противником Украины.
Напомним также, в минувшую субботу в Киеве заявили, что Украина якобы фактически находится в состоянии третьей мировой войны. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что заявление Зеленского нелогично и оторвано от реальности. Американцы посоветовали Зеленскому не полагаться на помощь Вашингтона после слов о возможной войне с Россией. Ранее в Болгарии предсказали поражение Украины после шести часов войны с Россией.
В начале сентября президент Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений между Россией и Украиной, подчеркнув, что ситуация в отношениях между странами ненормальная и неестественная. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков обратил внимание, что Россия в лице президента Владимира Путина в очередной раз подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной.
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Украина решила использовать систему ПРО «Железный купол» в борьбе против России
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Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что Киев считает важным перспективу получения от США систем противовоздушной и противоракетной обороны, рассматривает это как возможность борьбы с «российской агрессией».
«В вопросе обороны и поставки техники нам нужно больше, и нас услышали. Возможность передачи такой мощной техники – это сигнал, что партнеры продолжают поддерживать нас, понимают, что безопасность Украины – это безопасность западного мира. И мы это высоко ценим. Бесспорно, в условиях агрессии и временной оккупации части наших территорий со стороны России такая поддержка способствует усилению обороноспособности Украины», – сказал Завитневич, его слова приводятся на официальном сайте «Слуги народа».
Также он отметил, что система «Железный купол» «могла бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России».
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что государство работает над восстановлением израильской системы ПВО «Железный купол», которая использует американские компоненты.
Исполнитель диверсии в Крыму рассказал об угрозах спецслужб Украины
ФСБ России опубликовала видео с рассказом фигуранта дела о диверсии на газопроводе в Крыму Асана Ахтемова. На записи задержанный называет организаторов теракта из «Меджлиса крымско-татарского народа*» (запрещен в России) и украинской разведки.
По словам Ахтемова, украинская разведка шантажировала его, угрожая убить его детей, передает РИА «Новости».
«Я почти до дня совершения преступления не знал, что нужно будет сделать. Мне в этот день позвонили люди с Украины и угрожали. Они мне сказал: «Выгляни в окно, у тебя дочка в песочнице играет и сын около бочки стоит, а за домом орех есть. В следующий раз, когда выглянешь, у тебя дети там будут висеть», – заявил Ахтемов.
По его словам, он совершил диверсию только потому, что угрожали его семье. «Я боялся за них... Мне говорили: «Ты должен взять эту вещь [взрывное устройство], поехать и сделать то, что мы говорим», – добавил он.
Из обнародованных телеканалом «Крым 24» кадров следует, что он обратился к крымским татарам со словами: «Сотрудники украинской разведки плохие люди. Для них ничего святого нету: ни дети, ни семья. Так что подумайте хорошенько, у вас есть дом, семья, работа, все хорошо – поменяли бы это на то, в какой ситуации оказался я».
Между тем глава Крыма Сергей Аксенов назвал первого заместителя руководителя организации «Меджлис крымско-татарского народа*»* Наримана Джелялова, обвиняемого в диверсии на газопроводе под Симферополем, агентом иностранных спецслужб.
«Это агент «Меджлиса», агент иностранных спецслужб. По-другому я сказать не могу. В судебном заседании это все будет установлено», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, задачи диверсанты получали от главного управления разведки Украины, а те «из Вашингтона». «Тут все взаимосвязано», – подчеркнул Аксенов.
Ранее в ФСБ России сообщили, что в ходе расследования диверсии на газопроводе в Крыму установлена связь запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*» с украинскими спецслужбами.
4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что попытки Украины запугать жителей региона такими диверсиями, как подрыв газопровода в селе Перевальное, безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России.
Грызлов заявил об отказе Киева вернуться к работе в Минске в очном формате
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Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию в Донбассе отказалась возвращаться в очный формат переговоров в Минске, заявил полпред России Борис Грызлов.
«Мы поддерживаем стремление участников переговоров, нацеленное на возвращение в очный формат. Но Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске», – приводит его слова ТАСС.
По словам полпреда, до пандемии Минск «соответствовал требованиям по обеспечению полноценного участия всех сторон минского формата, в особенности Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)».
Грызлов отметил, что Киев продолжает усугублять кризис в переговорном процессе.
«Подчеркну, что позиция Киева только усиливает пропасть между Украиной и Донбассом, порождая взаимное недоверие. Цена такого поведения – благополучие и жизни людей по обе стороны линии соприкосновения. Киев последовательно прилагает все усилия для усугубления кризиса в процессе урегулирования», – сказал он.
Также Грызлов сообщил, что представители Украины в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины отказались работать с республиками Донбасса над гуманитарными вопросами, остановив диалог по освобождению удерживаемых лиц.
«Представители Киева в очередной раз отказались работать с Донбассом над гуманитарными вопросами, вместо этого пытаясь диктовать состав делегаций Донецка и Луганска. Таким образом, полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения», – сказал он.
Ранее Грызлов заявил, что на прошедшей встрече представители Украины на переговорах Контактной группы по прекращению конфликта в Донбассе пошли на полную дезорганизацию диалога по всем направлениям политического урегулирования и сорвали заседание.
Белорусский погранзнак с гербом обстреляли со стороны Украины
На границе Белоруссии и Украины обстреляли белорусский пограничный знак, стрельба велась со стороны Украины, сообщили в белорусском государственном пограничном комитете.
Происшествие случилось 11 сентября на участке Пинского погранотряда, при осмотре погранзнака пограничники заставы «Сварынь» нашли повреждения столба и щитка с изображением герба страны, сообщается на сайте ведомства.
Предположительно, знак получил повреждения в виде пробоин от дроби, стрельба могла вестись из охотничьего ружья.
«Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится разбирательство», – заключили в комитете.
Взрыв в порту Бейрута связали с украинской компанией
Владельцем крупной партии аммиачной селитры, взрыв которой в августе прошлого года уничтожил порт Бейрута, является украинский бизнесмен Владимир Вербоноль, говорится в расследовании Международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Согласно расследованию, селитру, которую хранили в порту Бейрута, приобрела компания Savaro Limited, зарегистрированная в Великобритании. «Однако выяснить, кому принадлежит организация, оказалось непросто. Истинные акционеры Savaro Limited скрываются за офшорными директорами и акционерами. Изначально проверке подвергся украинский бизнесмен Владимир Вербоноль, владелец одноименной компании в городе Днепре, однако предприниматель сразу отверг какую-либо связь с поставкой в Бейрут», – сообщает OCCRP.
Впрочем, расследование, проведенное OCCRP и его партнерами, показало, что за Savaro Limited все-таки стоит Вербоноль, штаб-квартира компании находится на Украине, и организация с 2000-х годов занимается торговлей химикатами, маскируя свою деятельность с помощью различных торговых наименований и подставных компаний. В частности, компания Вербоноля пользуется услугами офшорных провайдеров на Кипре и в Великобритании, чтобы облегчить работу своей сети.
«Изучив документы, журналисты также обнаружили, что компания была частью более крупной деловой сети, которая торговала аммиачной селитрой, которая используется для производства взрывчатых веществ», – говорится в расследовании.
По версии OCCRP, партия селитры компании Savaro должна была отправится в Грузию и на завод по производству взрывчатых веществ в Мозамбике. Однако груз остался в порту Бейрута из-за неуплаченных долгов компании-оператора и технической неисправности корабля.
В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более шести тысяч пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с сухогруза Rhosus.
В январе Интерпол выдал ордер на арест россиянина Бориса Прокошева и его соотечественника Игоря Гречушкина. Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. Прокошев на тот момент являлся капитаном сухогруза. В 2013 году судно сделало незапланированную остановку в Ливане из-за неполадок, однако после проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. В результате судовладелец обанкротился и фактически бросил экипаж. Аммиачная селитра, которая впоследствии взорвалась в порту Бейрута, была конфискована с сухогруза в 2014 году.
Сам Прокошев заявил, что не считает себя виновным во взрыве. Он добавил, что у портовых служб были копии документов на груз, также они были уведомлены о его опасности, но не предпринимали попыток вывоза селитры.
Белый дом не подтвердил информацию о поставках Украине систем ПРО «Железный купол»
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине системы противоракетной обороны «Железный купол».
«Мне необходимо проверить эту информацию с членами моей команды. Мы заявляли, что окажем дополнительную помощь, когда проводилась встреча [президентов США и Украины]. Однако, что касается конкретики, мне необходимо уточнить у членов моей команды», – передает ее слова РИА «Новости».
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол».
Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что Киев считает важным перспективу получения от США систем противовоздушной и противоракетной обороны, рассматривает это как возможность борьбы с «российской агрессией».
Ульяновского криминального авторитета задержали на Украине
На Украине задержали жителя Ульяновска, обвиняемого по делу о высшем положении в преступной иерархии, сообщили в региональном следственном управлении СК.
«С марта 2018 года житель Ульяновска в преступной среде занимал высшее положение в преступной иерархии. Кроме того, согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира, лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также подозреваемый придерживался «криминальной идеологии», он распространял и сохранял «преступные традиции и обычаи», также обладал безоговорочным авторитетом и «из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Ульяновской области».
«Обвиняемый входил в организованную преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Ее члены через фиктивные коммерческие организации обналичивали денежные средства для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей», – добавили в СК.
Обналиченные средства в специальном офисе выдавались «клиентам» за вычетом комиссии, которая полагалась самой преступной группе, она взималась в размере от 3 до 12%.
«Общая сумма установленных денежных средств, обналиченных членами организованной группы, составила более 1 млрд 356 млн рублей, преступный доход превысил 26 млн рублей. Участники данной преступной группы признаны судом виновными в инкриминированных им преступлениях и осуждены», – пояснили в СК.
После следственных действий подозреваемый скрылся на Украине, ему заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а также объявили в международный розыск. 10 сентября в Тернопольской области его задержала Нацполиция Украины. Суд этой страны рассмотрит вопрос о его экстрадиции в Россию.
Между тем 10 сентября СБУ в своем Telegram-канале сообщала о задержании российского криминального авторитета Романа Попенко, который, по данным спецслужбы, пытался распространить свое криминальное влияние на украинской территории.
«Он занимал высокое положение в российской уголовной среде и находился в статусе «смотрящего» по Ульяновской области. Злоумышленник попал на Украину по поддельным документам, оформленным на чужое имя», – заключили в ведомстве.
СК Белоруссии возбудил дело по факту обстрела погранзнака на границе с Украиной
Уголовное дело возбуждено белорусскими следователями в связи с обстрелом пограничного знака республики на границе с Украиной, сообщила пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
«По данным следствия возле деревни Горавица Дрогичинского района вблизи границы с Украиной было обнаружено повреждение государственного герба на пограничном знаке. Следователями проведен осмотр участка местности, зафиксирована следовая картина. По данному факту Дрогичинским РОСК возбуждено уголовное дело по ст. 370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Республики Белоруссия», – говорится в сообщении в Telegram-канале СК республики.
Ранее пресс-служба Госпогранкомитета сообщила, что на участке Пинского пограничного отряда были повреждены пограничный столб и щиток с изображением государственного герба республики, выстрелы, предположительно, произвели из охотничьего ружья. По информации ведомства, результаты встречи с представителями украинской стороны показали, что «выстрелы производились с территории Украины».
В Белоруссии заявили о работе над возобновлением полетов в Минск из Европы
Белорусские власти работают с европейскими авиакомпаниями над возобновлением их полетов в Минск, сообщили в департаменте по авиации Белоруссии.
«Департамент по авиации проводит работу вместе с европейскими партнерами, способствующую выполнению полетов. Вместе с тем введение санкций Европейским союзом создают проблему для оплаты аэронавигационных сборов», – сказали в департаменте РИА «Новости».
Ранее в прессе сообщали, что европейские компании без лишней огласки решили с сентября возобновить полеты в Минск. В числе таких перевозчиков в СМИ указывались Lufthansa (Германия), LOT (Польша) и AirBaltic (Латвия), они уже открыли продажу билетов на рейсы в этот город.
23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Моргенштерна повторно внесли в «черный список» украинского минкульта
Рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна) внесли в «черный список» министерства культуры и информационной политики Украины под фамилией Моргенштерн.
Музыкант внесен в список ведомства с 15 сентября 2021 года под именем Моргенштерн Алишер Тагирович, передает РИА «Новости».
В СБУ ранее заявляли, что гастроли российского музыканта на территории Украины запрещены, в рекомендациях ведомства фигурируют фамилии Валеев и Моргенштерн.
Моргенштерн подавал в суд на СБУ в Окружной административный суд Киева за рекомендацию минкультуры страны включить его в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.
Музыкант также попросил истребовать у спецслужбы постановление о запрете ему въезда на территорию страны. Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил, что ведомство готово в суде отстаивать свою позицию.
Напомним, впервые рэпер был внесен в черный список министерства культуры и информационной политики Украины из-за пропаганды культа насилия и жестокости.
Идею поставок «Железного купола» Украине сочли шантажом России
Соединенные Штаты используют тему возможной передачи Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны «Железный купол» как инструмент политического шантажа России, заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
«Перспектива получения этой системы, безусловно, есть, но не в ближайшее время. Эта тема используется как инструмент давления США на Россию. С одной стороны, она не решит проблем противовоздушной обороны Украины, но будет определенным сигналом и знаком, что США сохраняют свое влияние и поддержку Украине», – передает РИА «Новости» слова Бортника.
По его словам, возможность передачи Киеву систем «Железный купол» также является элементом самопиара украинского руководства, которое таким образом показывает, что о чем-то договорилось с США.
Система ПРО «Железный купол» создана израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии эта система находится с 2011 года.
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол».
Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, что Киев считает важным перспективу получения от США систем противовоздушной и противоракетной обороны, рассматривает это как возможность борьбы с «российской агрессией».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине системы противоракетной обороны «Железный купол».
В Раде предложили ограничить избирательные права украинцев с паспортами России
Владеющим российскими паспортами украинцам нужно запретить участвовать в выборах в качестве кандидатов и избирателей, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Олег Дунда.
Он отметил, что в законопроекте о легализации двойного гражданства, который находится на рассмотрении парламента, такая норма уже есть, передает РИА «Новости».
«Мы с коллегами предлагаем на время оккупации ограничить избирательное право украинских граждан, которые дополнительно имеют гражданство страны-агрессора», – сказал Дунда.
Депутат напомнил, что в мировой практике подобный случай уже был. Латвия после выхода из состава Советского Союза ввела закон, поразивший в избирательных правах членов Коммунистической партии. Им запретили баллотироваться на выборах. Дунда заявил, что в те годы на стороны властей Латвии встал Европейский суд. В вердикте говорилось, что решение приняли на основе исторического контекста.
По оценке депутата на сегодняшний день на Украине насчитывается около четырех млн жителей, обладающих двойным гражданством. Из них около половины имеют российские паспорта.
Конституция Украины не признает двойного гражданства жителей страны. Совет национальной безопасности поручил правительству разработать закон, который начнет регулировать этот вопрос.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сочувствует людям, проживающим в Донбассе, которые были вынуждены получить российские паспорта.
Накануне заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что почти миллион граждан Украины в период с 2016 по 2020 год получили российское гражданство. Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.
Лукашенко пожаловался на рост глобальной напряженности
Глобальная напряженность формирует риски силовых вариантов разрешения конфликтов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«К сожалению, приходится констатировать, что нынешний год не способствовал улучшению международной обстановки. По-прежнему принципы и нормы международного права грубо игнорируются. Границы региональной нестабильности расширяются. Глобальная напряженность формирует риски силовых вариантов разрешения конфликтов», – цитирует БелТА Лукашенко.
По его словам, обострение конкуренции между Западом и КНР может сломать систему международных отношений. «Для усиления своего влияния в Азии Евросоюз выдвинул инициативу «Глобально соединенная Европа», которая, по сути, является альтернативной китайскому «Поясу и пути», – отметил президент.
Лукашенко добавил, что политика Евросоюза предусматривает дальнейшее продвижение на восток якобы эталонных «демократии и европейских ценностей».
«Какие это ценности и какая демократия, мы недавно увидели на примере
Афганистана, да и не только», – заметил он.
Ранее внешнеполитическая служба Евросоюза заявила, что ЕС приветствует введение США, Канадой и Великобританией новых санкций против Белоруссии.
Напомним, в Белом доме заявили, что новый пакет санкций против Белоруссии стал самым масштабным на сегодняшний день, новые санкции США против Белоруссии затронули оборонный и энергетический секторы. Правительство Великобритании также объявило о введении санкций.
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