«Белорусский дом на Украине» заявил о задержании своих активистов СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала пятерых активистов некоммерческой общественной организации «Белорусский дом на Украине» и угрожает им высылкой, сообщила пресс-служба организации.

«Волонтер Алена Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным релокантам (перемещенные лица – прим. ВЗГЛЯД) из Белоруссии, задержана Службой безопасности Украины», – говорится в сообщении организации в Telegram.

Отмечается, что волонтер помогала с легализацией белорусам, которые оказались на Украине без жилья и документов. Позже организация сообщила, что еще четыре человека задержаны СБУ, с ними проводят беседу.

«Проводятся «беседы». Предоставляется классический выбор – «сотрудничество или депортация». Данные всех пятерых установлены», – отметил «Белорусский дом на Украине».

По данным организации, близкие задержанных людей сообщили, что за ними длительное время велась слежка «и все похоже на спланированную операцию, а не на случайную профилактическую беседу».

В начале августа «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Спустя день полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.

По данным украинского минюста, «Белорусский дом на Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.